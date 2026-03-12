Ukraińcy coraz liczniejsi na rynku pracy. 60% chce zmian

Rzesza zatrudnionych w Polsce Ukraińców liczy sobie obecnie przeszło 759 tys. osób. Mimo rosnącej reprezentacji na polskim rynku pracy, wielu pracowników z Ukrainy uważa, że dostęp do pracy dla cudzoziemców powinien być łatwiejszy. Jednocześnie 4 na 10 nie ma pewności, czy po zakończeniu wojny powróci do ojczyzny.

Przeczytaj także: Koniec uproszczeń dla Ukraińców. Pracodawcy pod presją nowych przepisów



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ilu obywateli Ukrainy pracuje obecnie w Polsce i jak zmieniła się ta liczba w ostatnich latach?

Dlaczego aż 60% Ukraińców uważa, że polski rynek pracy powinien być bardziej otwarty?

Czy Ukraińcy planują wrócić do swojego kraju po zakończeniu wojny?

Jak procedury administracyjne wpływają na zatrudnienie cudzoziemców i decyzje, jakie w tym zakresie podejmują pracodawcy?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay Ukraińcy coraz liczniejsi na rynku pracy Według danych GUS we wrześniu 2025 r. w Polsce zatrudnionych było ponad 759 tys. osób z Ukrainy – o 7,2% więcej niż rok wcześnie

Ukraińcy w Polsce – coraz liczniejsi i niezdecydowani

Wysoki odsetek niezdecydowanych pokazuje, że uchodźcy wciąż próbują odnaleźć swoje miejsce między ojczyzną a nowym krajem. Decyzja o powrocie wymaga pewności, że życie w Ukrainie będzie bezpieczne i stabilne – mówi Julia Nowicka, ekspertka ds. legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Grupie Progres.



Niepewność ta ma także wymiar praktyczny. Wiele osób zastanawia się, czy po wojnie będzie mieć pracę, dom i dostęp do edukacji. Wahanie nie oznacza braku więzi z krajem – raczej świadczy o potrzebie konkretnych gwarancji. Dodatkowo sytuacji nie ułatwiają zmieniające się przepisy dotyczące cudzoziemców ani niejednoznaczne interpretacje regulacji przez niektóre instytucje, a także niejednoznaczne nastawienie i negatywne opinie dotyczące osób z Ukrainy mieszkających w Polsce – dodaje ekspertka.

Polska potrzebuje bardziej otwartego rynku pracy

Ukraińcy potrafią w migrację zarobkową

Ci, którzy wcześniej wyjeżdżali za granicę, szybciej odnajdują się w nowym środowisku – wiedzą, jak pokonać bariery językowe, załatwić formalności i zbudować kontakty zawodowe. Te doświadczenia dają im pewność siebie i odwagę, które sprawiają, że jeśli w Polsce nie znajdą możliwości rozwoju, nie będą się obawiać próbować gdzie indziej.



To pokazuje, jak ważne jest, aby polski rynek pracy i polityka integracyjna zaczęły uwzględniać ich aspiracje i potencjał – w przeciwnym razie istniejący już niedobór pracowników może się jeszcze powiększyć, co w praktyce odczują także klienci – np. w postaci dłuższych terminów realizacji usług czy ograniczonej dostępności pracowników w sklepach, punktach usługowych czy sektorach produkcyjnych – podsumowuje Julia Nowicka, ekspertka Grupy Progres.

Od 2014 r. liczba Ukraińców posiadających ważne zezwolenia w Polsce zwiększyła się z 41 tys. do niemal 1,6 mln, wynika z danych Urzędu ds. Cudzoziemców (UDSC). Najbardziej dynamiczny przyrost odnotowano po wybuchu wojny w 2022 r., gdy liczba wniosków o zezwolenia czasowe osiągnęła najwyższy poziom – w 2022 r. złożono ich 290 584, a w 2023 r. prawie 296 tys.W analogicznych latach o pobyt stały w Polsce starało się kolejno 13 496 i 13 334 naszych wschodnich sąsiadów. Choć później nastąpił niewielki spadek, to poziom migracji nadal przewyższa dane sprzed pandemii. Według danych UDSC przedstawiających stan na 1 października 2025 r., od stycznia 2025 r. Ukraińcy złożyli łącznie 230.060 wniosków o legalizację pobytu w Polsce, przy czym większość dotyczyła zezwolenia czasowego (201.640), a pozostałe to wnioski o pobyt stały (8.478) i status rezydenta długoterminowego UE (19.942).Według danych GUS we wrześniu 2025 r. zatrudnionych było ponad 759 tys. osób z Ukrainy, czyli o 7,2% więcej niż rok wcześniej.Decyzje o przyjeździe najczęściej motywowane są potrzebą utrzymania rodziny, znalezienia stabilnego zatrudnienia oraz względną bliskością kulturową i językową. Niezmiennie wśród celów składania wniosków o pobyt czasowy dominują wyjazdy związane z pracą – od 2016 do 2025 r. złożono ich ponad 2,4 mln, przy przeszło 300 tys. dotyczących łączenia rodzin i ponad 162 tys. związanych z edukacją.Z najnowszych badań Grupy Progres wynika, że 41% Ukraińców nie wie, czy wróci do swojego kraju po zakończeniu wojny, 37% deklaruje, że tak, a 22% – że nie.Według danych GUS za wrzesień 2025 r. w Polsce pracuje ponad 759 tys. Ukraińców, co stanowi 67% wszystkich cudzoziemców zatrudnionych w kraju. Tak duża obecność pracowników z Ukrainy sprawia, że kwestie dostępu do rynku pracy i procedur legalizacyjnych stają się kluczowym elementem dyskusji o funkcjonowaniu gospodarki.Badania Grupy Progres wskazują, że 60% respondentów uważa, że Polska powinna bardziej otworzyć rynek pracy dla cudzoziemców, 28% nie ma zdania, a 12% twierdzi, że takie zmiany nie są potrzebne. Według Julii Nowickiej, ekspertki ds. legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Grupie Progres, to wyraźny sygnał, że dostęp do legalnej pracy dla migrantów nadal jest utrudniony. W praktyce wiele osób napotyka na długie procedury administracyjne, a coraz częściej problem dotyczy także zatrudniania wysoko wykwalifikowanych specjalistów.Dla części pracodawców staje się to realnym wyzwaniem, szczególnie gdy nie znajdują się oni w wykazie przedsiębiorców o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej i nie mogą korzystać z uproszczonych ścieżek ani mechanizmów wsparcia przewidzianych dla podmiotów objętych programami rządowymi lub realizujących inwestycje z pomocą publiczną.W praktyce oznacza to, że wiele firm poszukujących specjalistów musi przechodzić standardowe, często długotrwałe procedury administracyjne, mimo że zapotrzebowanie na takie kompetencje jest realne i pilne.Dodatkowym wyzwaniem pozostaje przewlekłość postępowań administracyjnych, widoczna już wcześniej przy uzyskiwaniu zezwoleń na pracę czy tych obejmujących pobyt czasowy i pracę. Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować, bo 5 marca 2026 r. wznowiono wydawanie decyzji pobytowych dla obywateli Ukrainy z określonymi warunkami zatrudnienia. Powiązanie decyzji z konkretnym pracodawcą i warunkami wykonywania obowiązków zawodowych może zwiększyć liczbę wniosków o zmianę decyzji w przypadku przejścia do innej firmy.W efekcie system administracyjny zostanie dodatkowo obciążony napływem nowych spraw, co przy obecnych zasobach kadrowych urzędów może prowadzić do dalszego wydłużania czasu rozpatrywania wniosków. Dla przedsiębiorców oznacza to większą niepewność organizacyjną, a dla cudzoziemców wolniejszą integrację z rynkiem pracy i ograniczoną możliwość pełnego wykorzystania ich kwalifikacji.Badanie Grupy Progres wykazało, że 85% Ukraińców pracujących w Polsce miało wcześniej pozytywne doświadczenie emigracyjne. Znacząco wpływało ono na ich pewność siebie, zdolność adaptacji i gotowość do podejmowania nowych wyzwań.