Ukraińcy coraz liczniejsi na rynku pracy. 60% chce zmian

2026-03-12 00:20

Rzesza zatrudnionych w Polsce Ukraińców liczy sobie obecnie przeszło 759 tys. osób. Mimo rosnącej reprezentacji na polskim rynku pracy, wielu pracowników z Ukrainy uważa, że dostęp do pracy dla cudzoziemców powinien być łatwiejszy. Jednocześnie 4 na 10 nie ma pewności, czy po zakończeniu wojny powróci do ojczyzny.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ilu obywateli Ukrainy pracuje obecnie w Polsce i jak zmieniła się ta liczba w ostatnich latach?
  • Dlaczego aż 60% Ukraińców uważa, że polski rynek pracy powinien być bardziej otwarty?
  • Czy Ukraińcy planują wrócić do swojego kraju po zakończeniu wojny?
  • Jak procedury administracyjne wpływają na zatrudnienie cudzoziemców i decyzje, jakie w tym zakresie podejmują pracodawcy?

Od 2014 r. liczba Ukraińców posiadających ważne zezwolenia w Polsce zwiększyła się z 41 tys. do niemal 1,6 mln, wynika z danych Urzędu ds. Cudzoziemców (UDSC). Najbardziej dynamiczny przyrost odnotowano po wybuchu wojny w 2022 r., gdy liczba wniosków o zezwolenia czasowe osiągnęła najwyższy poziom – w 2022 r. złożono ich 290 584, a w 2023 r. prawie 296 tys.
Według danych GUS we wrześniu 2025 r. w Polsce zatrudnionych było ponad 759 tys. osób z Ukrainy – o 7,2% więcej niż rok wcześnie


W analogicznych latach o pobyt stały w Polsce starało się kolejno 13 496 i 13 334 naszych wschodnich sąsiadów. Choć później nastąpił niewielki spadek, to poziom migracji nadal przewyższa dane sprzed pandemii. Według danych UDSC przedstawiających stan na 1 października 2025 r., od stycznia 2025 r. Ukraińcy złożyli łącznie 230.060 wniosków o legalizację pobytu w Polsce, przy czym większość dotyczyła zezwolenia czasowego (201.640), a pozostałe to wnioski o pobyt stały (8.478) i status rezydenta długoterminowego UE (19.942).

Według danych GUS we wrześniu 2025 r. zatrudnionych było ponad 759 tys. osób z Ukrainy, czyli o 7,2% więcej niż rok wcześniej.

Decyzje o przyjeździe najczęściej motywowane są potrzebą utrzymania rodziny, znalezienia stabilnego zatrudnienia oraz względną bliskością kulturową i językową. Niezmiennie wśród celów składania wniosków o pobyt czasowy dominują wyjazdy związane z pracą – od 2016 do 2025 r. złożono ich ponad 2,4 mln, przy przeszło 300 tys. dotyczących łączenia rodzin i ponad 162 tys. związanych z edukacją.

Ukraińcy w Polsce – coraz liczniejsi i niezdecydowani


Z najnowszych badań Grupy Progres wynika, że 41% Ukraińców nie wie, czy wróci do swojego kraju po zakończeniu wojny, 37% deklaruje, że tak, a 22% – że nie.
Wysoki odsetek niezdecydowanych pokazuje, że uchodźcy wciąż próbują odnaleźć swoje miejsce między ojczyzną a nowym krajem. Decyzja o powrocie wymaga pewności, że życie w Ukrainie będzie bezpieczne i stabilne – mówi Julia Nowicka, ekspertka ds. legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Grupie Progres.

Niepewność ta ma także wymiar praktyczny. Wiele osób zastanawia się, czy po wojnie będzie mieć pracę, dom i dostęp do edukacji. Wahanie nie oznacza braku więzi z krajem – raczej świadczy o potrzebie konkretnych gwarancji. Dodatkowo sytuacji nie ułatwiają zmieniające się przepisy dotyczące cudzoziemców ani niejednoznaczne interpretacje regulacji przez niektóre instytucje, a także niejednoznaczne nastawienie i negatywne opinie dotyczące osób z Ukrainy mieszkających w Polsce – dodaje ekspertka.

Polska potrzebuje bardziej otwartego rynku pracy


Według danych GUS za wrzesień 2025 r. w Polsce pracuje ponad 759 tys. Ukraińców, co stanowi 67% wszystkich cudzoziemców zatrudnionych w kraju. Tak duża obecność pracowników z Ukrainy sprawia, że kwestie dostępu do rynku pracy i procedur legalizacyjnych stają się kluczowym elementem dyskusji o funkcjonowaniu gospodarki.

Badania Grupy Progres wskazują, że 60% respondentów uważa, że Polska powinna bardziej otworzyć rynek pracy dla cudzoziemców, 28% nie ma zdania, a 12% twierdzi, że takie zmiany nie są potrzebne. Według Julii Nowickiej, ekspertki ds. legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Grupie Progres, to wyraźny sygnał, że dostęp do legalnej pracy dla migrantów nadal jest utrudniony. W praktyce wiele osób napotyka na długie procedury administracyjne, a coraz częściej problem dotyczy także zatrudniania wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Dla części pracodawców staje się to realnym wyzwaniem, szczególnie gdy nie znajdują się oni w wykazie przedsiębiorców o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej i nie mogą korzystać z uproszczonych ścieżek ani mechanizmów wsparcia przewidzianych dla podmiotów objętych programami rządowymi lub realizujących inwestycje z pomocą publiczną.

W praktyce oznacza to, że wiele firm poszukujących specjalistów musi przechodzić standardowe, często długotrwałe procedury administracyjne, mimo że zapotrzebowanie na takie kompetencje jest realne i pilne.

Dodatkowym wyzwaniem pozostaje przewlekłość postępowań administracyjnych, widoczna już wcześniej przy uzyskiwaniu zezwoleń na pracę czy tych obejmujących pobyt czasowy i pracę. Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować, bo 5 marca 2026 r. wznowiono wydawanie decyzji pobytowych dla obywateli Ukrainy z określonymi warunkami zatrudnienia. Powiązanie decyzji z konkretnym pracodawcą i warunkami wykonywania obowiązków zawodowych może zwiększyć liczbę wniosków o zmianę decyzji w przypadku przejścia do innej firmy.

W efekcie system administracyjny zostanie dodatkowo obciążony napływem nowych spraw, co przy obecnych zasobach kadrowych urzędów może prowadzić do dalszego wydłużania czasu rozpatrywania wniosków. Dla przedsiębiorców oznacza to większą niepewność organizacyjną, a dla cudzoziemców wolniejszą integrację z rynkiem pracy i ograniczoną możliwość pełnego wykorzystania ich kwalifikacji.

Ukraińcy potrafią w migrację zarobkową


Badanie Grupy Progres wykazało, że 85% Ukraińców pracujących w Polsce miało wcześniej pozytywne doświadczenie emigracyjne. Znacząco wpływało ono na ich pewność siebie, zdolność adaptacji i gotowość do podejmowania nowych wyzwań.
Ci, którzy wcześniej wyjeżdżali za granicę, szybciej odnajdują się w nowym środowisku – wiedzą, jak pokonać bariery językowe, załatwić formalności i zbudować kontakty zawodowe. Te doświadczenia dają im pewność siebie i odwagę, które sprawiają, że jeśli w Polsce nie znajdą możliwości rozwoju, nie będą się obawiać próbować gdzie indziej.

To pokazuje, jak ważne jest, aby polski rynek pracy i polityka integracyjna zaczęły uwzględniać ich aspiracje i potencjał – w przeciwnym razie istniejący już niedobór pracowników może się jeszcze powiększyć, co w praktyce odczują także klienci – np. w postaci dłuższych terminów realizacji usług czy ograniczonej dostępności pracowników w sklepach, punktach usługowych czy sektorach produkcyjnych – podsumowuje Julia Nowicka, ekspertka Grupy Progres.

W komunikacie prasowym wykorzystano analizy danych GUS opublikowanych 10.03.2026 r. (Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce we wrześniu 2025 r.) oraz dane z raportu na temat obywateli Ukrainy (wg stanu na dzień 1 października 2025 r.) przygotowanego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Tekst zawiera wyniki badania Grupy Progres przedstawione w raporcie „Ukraińscy pracownicy w Polsce. Perspektywy, wyzwania i integracja”. Raport prezentuje punkt widzenia obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na próbie 1 027 osób, obejmującej Ukraińców w wieku od 18 lat wzwyż, reprezentujących różne grupy wykształcenia. Ankieta została zrealizowana we wrześniu 2025 roku.

