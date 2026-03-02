eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieSprzętMagicPad 4, MagicBook Pro 14 i... robot humanoidalny. HONOR rozwija ekosystem AI

MagicPad 4, MagicBook Pro 14 i... robot humanoidalny. HONOR rozwija ekosystem AI

2026-03-02 00:40

MagicPad 4, MagicBook Pro 14 i... robot humanoidalny. HONOR rozwija ekosystem AI

HONOR rozwija ekosystem AI © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (14)

Podczas Mobile World Congress 2026 firma HONOR zaprezentowała rozszerzenie swojego ekosystemu urządzeń AI w ramach strategii ALPHA PLAN, opartej na trzech filarach: Alpha Phone, Alpha Store i Alpha Lab. Oprócz smartfonów marka pokazała nowe urządzenia mobilne, laptop MagicBook Pro 14 i tablet MagicPad 4 oraz pierwszego robota humanoidalnego.

Przeczytaj także: Nowy tablet HONOR Pad 10 już w sprzedaży. Zobacz cenę i promocję na start

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jaką rolę w strategii HONOR odgrywają MagicPad 4 i MagicBook Pro 14?
  • Do jakich zastosowań ma być wykorzystywany humanoidalny robot marki?
  • Na czym polega strategia ALPHA PLAN i koncepcja Augmented Human Intelligence?

MagicPad 4 i MagicBook Pro 14 – AI w pracy i produktywności


Nowy tablet HONOR MagicPad 4 został wyposażony w platformę Snapdragon 8 Gen 5 i zamknięty w obudowie o grubości 4,8 mm.
MagicPad 4
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

MagicPad 4

MagicPad 4 został wyposażony w platformę Snapdragon 8 Gen 5

Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Oferuje ekran 12,3" 3K OLED z odświeżaniem 165 Hz oraz funkcje wielozadaniowości wspierane przez AI.
MagicPad 4 z boku
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

MagicPad 4 z boku

MagicPad 4 zamknięty jest w obudowie o grubości 4,8 mm

Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Urządzenie umożliwia integrację międzyplatformową, w tym współpracę z ekosystemem Apple, a dzięki funkcji Linux Lab pozwala na uruchamianie asystenta AI OpenClaw.
MagicPad 4 - ekran
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

MagicPad 4 - ekran

MagicPad 4 wyposażono w ekran 12,3" 3K OLED z odświeżaniem 165 H

Kliknij, aby przejść do galerii (14)


Z kolei HONOR MagicBook Pro 14 to laptop oparty na procesorach Intel Core Ultra Series 3.
MagicBook Pro 14 zielony - klawiatura
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

MagicBook Pro 14 zielony - klawiatura

MagicBook Pro 14 to laptop oparty na procesorach Intel Core Ultra Series 3

Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Model zaprojektowano z myślą o pracy pod obciążeniem i zadaniach kreatywnych.
MagicBook Pro 14 biały - ekran
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

MagicBook Pro 14 biały - ekran

MagicBook Pro 14 oferuje 14,6-calowy ekran OLED

Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Oferuje 14,6-calowy ekran OLED, inteligentne zarządzanie wydajnością oraz długi czas pracy na baterii w ultralekiej konstrukcji.
MagicBook Pro 14 biały - z boku
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

MagicBook Pro 14 biały - z boku

Model zaprojektowano z myślą o pracy pod obciążeniem i zadaniach kreatywnych

Kliknij, aby przejść do galerii (14)

MagicBook Pro 14 szary - przymknięty
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

MagicBook Pro 14 szary - przymknięty

Według zapewnień producenta MagicBook Pro 14 oferuje długi czas pracy na baterii

Kliknij, aby przejść do galerii (14)

MagicBook Pro 14 szary - otwarty
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

MagicBook Pro 14 szary - otwarty

Konstrukcja jest bardzo lekka

Kliknij, aby przejść do galerii (14)


Robot humanoidalny – kierunek „AI w świecie fizycznym”


HONOR zaprezentował również swojego pierwszego robota humanoidalnego, zapowiadając rozwój konsumenckich urządzeń AI działających w świecie fizycznym. Robot ma wspierać użytkowników podczas zakupów, w pracy oraz pełnić funkcję asystenta i towarzysza. Producent podkreśla, że doświadczenie zdobyte przy tworzeniu smartfonów i urządzeń mobilnych pozwala lepiej rozumieć potrzeby użytkowników oraz budować spójny, zintegrowany ekosystem.

Strategia ALPHA PLAN i wizja AHI


Prezentacje wpisują się w długofalową strategię ALPHA PLAN, zakładającą integrację inteligentnego sprzętu i oprogramowania wokół realnych potrzeb użytkowników. Koncepcja Augmented Human Intelligence (AHI) ma łączyć inteligencję cyfrową i fizyczną, tworząc spójne doświadczenie w całym ekosystemie urządzeń – od mobilnych po robotyczne.

MagicPad 4 będzie dostępny w kolorach szarym i białym w cenie od 699 euro. Szczegóły dotyczące dostępności pozostałych urządzeń zostaną ogłoszone regionalnie.

Przeczytaj także: BYOD a wyciek danych firmowych BYOD a wyciek danych firmowych

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: tablet HONOR, tablety HONOR, tablety, HONOR, HONOR MagicPad 4, urządzenia mobilne, laptopy HONOR, robot humanoidalny, sztuczna inteligencja

Przeczytaj także

Robot Phone i Magic V6. HONOR pokazuje przyszłość smartfonów

Robot Phone i Magic V6. HONOR pokazuje przyszłość smartfonów

Smartfon HONOR Magic8 Lite z baterią 7500 mAh i aparatem 108 MP

Smartfon HONOR Magic8 Lite z baterią 7500 mAh i aparatem 108 MP

HONOR Magic8 Pro debiutuje w Polsce. Co potrafi nowy smartfon z AI?

HONOR Magic8 Pro debiutuje w Polsce. Co potrafi nowy smartfon z AI?

Nowe smartfony HONOR Magic8 Pro i Lite

Nowe smartfony HONOR Magic8 Pro i Lite

Premiera HONOR X5c Plus - co oferuje smartfon za 499 zł?

Premiera HONOR X5c Plus - co oferuje smartfon za 499 zł?

HONOR 400 Smart - budżetowy smartfon z AI

HONOR 400 Smart - budżetowy smartfon z AI

Blackview Active 12 Pro – pancerny tablet z projektorem 1080P i baterią 30 000 mAh

Blackview Active 12 Pro – pancerny tablet z projektorem 1080P i baterią 30 000 mAh

Czy HONOR X7d to najlepszy smartfon do 700 zł?

Czy HONOR X7d to najlepszy smartfon do 700 zł?

T-Mobile prezentuje T Phone 3 i T Tablet 2 - smartfon i tablet z wbudowanym asystentem AI od Perplexity

T-Mobile prezentuje T Phone 3 i T Tablet 2 - smartfon i tablet z wbudowanym asystentem AI od Perplexity

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Artykuły promowane

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Rynek pracy w logistyce: najwyższy popyt na pracowników i podwyżki blisko 10%

Rynek pracy w logistyce: najwyższy popyt na pracowników i podwyżki blisko 10%

Samochód z dachem panoramicznym - luksus czy ryzyko?

Samochód z dachem panoramicznym - luksus czy ryzyko?

Farmy wiatrowe i fotowoltaika - co powinien wiedzieć właściciel gruntu przed podpisaniem umowy OZE?

Farmy wiatrowe i fotowoltaika - co powinien wiedzieć właściciel gruntu przed podpisaniem umowy OZE?

Wojna w Iranie i wzrost cen ropy mogą zjeść zyski firm transportowych

Wojna w Iranie i wzrost cen ropy mogą zjeść zyski firm transportowych

Mobile Trends Conference świętuje 15 lat. Branża technologiczna spotka się w Krakowie

Mobile Trends Conference świętuje 15 lat. Branża technologiczna spotka się w Krakowie

Ceny mieszkań stabilne a zdolność kredytowa rośnie. O ile nie masz dzieci

Ceny mieszkań stabilne a zdolność kredytowa rośnie. O ile nie masz dzieci

Faktura VAT w 2026: zasady wystawiania, KSeF, korekty, paragon z NIP, zaliczki i waluty obce. Kompletny przewodnik

Faktura VAT w 2026: zasady wystawiania, KSeF, korekty, paragon z NIP, zaliczki i waluty obce. Kompletny przewodnik

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: