MagicPad 4, MagicBook Pro 14 i... robot humanoidalny. HONOR rozwija ekosystem AI
2026-03-02 00:40
HONOR rozwija ekosystem AI © fot. mat. prasowe
MagicPad 4 i MagicBook Pro 14 – AI w pracy i produktywności
Nowy tablet HONOR MagicPad 4 został wyposażony w platformę Snapdragon 8 Gen 5 i zamknięty w obudowie o grubości 4,8 mm.
MagicPad 4
MagicPad 4 z boku
MagicPad 4 - ekran
Z kolei HONOR MagicBook Pro 14 to laptop oparty na procesorach Intel Core Ultra Series 3.
MagicBook Pro 14 zielony - klawiatura
MagicBook Pro 14 biały - ekran
MagicBook Pro 14 biały - z boku
MagicBook Pro 14 szary - przymknięty
MagicBook Pro 14 szary - otwarty
Robot humanoidalny – kierunek „AI w świecie fizycznym”
HONOR zaprezentował również swojego pierwszego robota humanoidalnego, zapowiadając rozwój konsumenckich urządzeń AI działających w świecie fizycznym. Robot ma wspierać użytkowników podczas zakupów, w pracy oraz pełnić funkcję asystenta i towarzysza. Producent podkreśla, że doświadczenie zdobyte przy tworzeniu smartfonów i urządzeń mobilnych pozwala lepiej rozumieć potrzeby użytkowników oraz budować spójny, zintegrowany ekosystem.
Strategia ALPHA PLAN i wizja AHI
Prezentacje wpisują się w długofalową strategię ALPHA PLAN, zakładającą integrację inteligentnego sprzętu i oprogramowania wokół realnych potrzeb użytkowników. Koncepcja Augmented Human Intelligence (AHI) ma łączyć inteligencję cyfrową i fizyczną, tworząc spójne doświadczenie w całym ekosystemie urządzeń – od mobilnych po robotyczne.
MagicPad 4 będzie dostępny w kolorach szarym i białym w cenie od 699 euro. Szczegóły dotyczące dostępności pozostałych urządzeń zostaną ogłoszone regionalnie.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
