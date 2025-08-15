T-Mobile prezentuje T Phone 3 i T Tablet 2 - smartfon i tablet z wbudowanym asystentem AI od Perplexity
2025-08-15 13:09
T Phone 3 i T Tablet 2 - nowe urządzenia od T-Mobile z asystentem AI © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: T-Mobile: smartfony T Phone 5G i T Phone Pro 5G
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie nowości technologiczne oferują T Phone 3 i T Tablet 2 od T-Mobile
- Na czym polega działanie wbudowanego asystenta AI Perplexity Assistant
- Jakie funkcje sztucznej inteligencji znajdziesz w nowych urządzeniach
- W jakiej cenie i z jakimi dodatkami dostępny jest T Phone 3
Wyświetlacz
T Phone 3 został wyposażony w ekran o przekątnej 6,6 cala, oferujący rozdzielczość 2408 x 1040 pikseli i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Takie parametry odpowiadają aktualnym standardom w smartfonach ze średniej półki cenowej i zapewniają płynność obrazu podczas codziennego użytkowania.
T Tablet 2 posiada wyświetlacz o przekątnej 10,1 cala, wykonany w technologii TCL NXTPAPER, charakteryzujący się rozdzielczością 1920 x 1200 pikseli. Technologia ta ma na celu ograniczenie zmęczenia wzroku podczas dłuższego korzystania z urządzenia.
T Phone 3 i T Tablet 2 - nowe urządzenia od T-Mobile z asystentem AI
Aparaty fotograficzne
Smartfon T Phone 3 oferuje system trzech aparatów: główny o rozdzielczości 50 MP, wspierany przez obiektyw 2 MP z optyczną stabilizacją obrazu oraz 13 MP jako aparat dodatkowy. Użytkownik ma do dyspozycji różne tryby fotografowania, w tym: nocny, slow motion, makro, panoramę oraz funkcje związane z Google Lens. Maksymalna rozdzielczość nagrywanych filmów to HD 1080p.
Tablet T Tablet 2 został wyposażony w dwa aparaty: tylny i przedni, oba o rozdzielczości 8 MP. Urządzenie umożliwia nagrywanie filmów w rozdzielczości HD (1920 x 1080 pikseli) oraz dysponuje wbudowaną lampą błyskową LED, co może okazać się przydatne, zwłaszcza podczas wideorozmów.
Smartfon T Phone 3
Funkcje sztucznej inteligencji
Zarówno T Phone 3, jak i T Tablet 2 wykorzystują aplikację Perplexity Assistant AI. Asystent wspiera m.in. tłumaczenia, planowanie tras lub zadań, wyszukiwanie informacji, a także pomoc w planowaniu posiłków czy treningów.
Asystent AI obsługuje zarówno zapytania głosowe, jak i tekstowe, a przy tym analizuje treści widoczne na ekranie lub uchwycone obiektywem aparatu. Wszystko to dostępne w kilka sekund: wystarczy dwukrotnie kliknąć przycisk zasilania lub nacisnąć magentowy przycisk znajdujący się w dolnej środkowej części ekranu blokady w telefonie T Phone 3, który wywołuje uruchomienie funkcji asystenta.
Wszelkie zapytania można zadawać zarówno pisemnie, jak i głosowo, a wirtualny pomocnik, korzystając z zainstalowanych aplikacji, wykona określone zadanie – od stworzenia wpisu w kalendarzu aż po zapewnienie tłumaczenia na wybrany język.
Ponadto, w T Phone 3 dostępna jest również aplikacja Picsart AI umożliwiająca edycję zdjęć z wykorzystaniem technologii AI.
Tablet T Tablet 2
Pamięć i bateria
Oba urządzenia otrzymały 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB przestrzeni na dane z możliwością rozszerzenia jej za pomocą karty microSD do 2 TB. T Phone 3 posiada akumulator o pojemności 5000 mAh, z funkcją szybkiego ładowania 25W. T Tablet 2 wyposażono w nieco większą baterię – 6000 mAh, również z szybkim ładowaniem.
Procesor i system operacyjny
T Phone 3 działa na ośmiordzeniowym procesorze Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4xA78 2,4 GHz + 4xA55 1,8 GHz) i korzysta z systemu operacyjnego Android 15. Tablet natomiast wyposażono w układ Mediatek Dimensity Platform (MT8755) (2xA76 2,4 GHz + 6xA55 2,0 GHz) i również pracuje pod kontrolą systemu Android.
Aktualizacje i ochrona
Producent deklaruje dla obu urządzeń 3 lata aktualizacji systemowych oraz 5 lat wsparcia w zakresie aktualizacji zabezpieczeń. Zarówno smartfon, jak i tablet otrzymały certyfikat IP54 (odporność na pył i zachlapania) oraz energetyczną klasę B/E.
Łączność i funkcje dodatkowe
W zakresie łączności oba modele oferują Bluetooth, USB typu C oraz obsługę WiFi w pasmach 2,4 i 5 GHz. T Phone 3 wspiera dodatkowo technologie NFC oraz systemy lokalizacyjne A-GPS, Glonass, Galileo i Beidou. Tablet z kolei umożliwia korzystanie z GPS i Galileo, a także obsługuje rysik T-Pen. Oba urządzenia oferują obsługę kart nanoSIM oraz eSIM.
T Phone 3 i T Tablet 2 - zestawienie specyfikacji technicznych
Ceny i dostępność
T Phone 3 5G 6/128GB będzie dostępny tylko w T-Mobile. Urządzenie w zestawie ze słuchawkami ANC TWE220 oraz etui w prezencie przy umowie na 24 miesiące, można dostać za 40 zł miesięcznie przy wpłacie 9 zł na start. Cena telefonu poza abonamentem to 969 zł przy płatności jednorazowej. Urządzenie dostępne z abonamentem - Oferta Nielimitowana na 24 mies. od 75 zł mies. z rabatami (5 zł/mies. za zgody marketingowe i 5 zł/mies. za obsługę elektroniczną).
Z kolei T Tablet 2 dostępny będzie od 1 zł dla klientów, którzy posiadają inną usługę w T-Mobile, w ofercie z nielimitowanym internetem 5G Bardziej od 70zł/mies. z rabatami (5 zł/mies. za zgody marketingowe i 5 zł/mies. za obsługę elektroniczną). Urządzenie można kupić również w zestawie z etui i rysikiem przy jednorazowej opłacie 179 zł w ofercie z nielimitowanym internetem. T Tablet 2 można kupić również bez kontraktu na abonament, wtedy jego cena wraz z akcesoriami rośnie do 1379 zł lub do 1209 zł bez akcesoriów.
Urządzenia będą również dostępne w ofercie biznesowej. Dla przykładu T Phone 3 w abonamencie na 24 miesiące można dostać przy pierwszej wpłacie 249 zł i 30 zł doliczanych do rachunku co miesiąc. T Tablet 2 wraz z zestawem akcesoriów to wydatek 9 zł na start i wygodna rata 50 zł doliczanych do rachunku co miesiąc.
Dodatkowo, klienci T-Mobile otrzymają dostęp do sztucznej inteligencji Perplexity Pro przez okres 18 miesięcy, a także do licencji Picsart Pro (z telefonem T Phone 3) z dodatkowymi 500 kredytami miesięcznie przez 3 miesiące.
Urządzenia dostępne są od 14 sierpnia 2025 r. także, poza Polską, w Austrii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Czarnogórze, Macedonii Północnej i Słowacji. Ceny różnią się w zależności od rynku.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Ile postów w sieci tworzy AI? Raport o wykorzystaniu sztucznej inteligencji przez twórców internetowych
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)