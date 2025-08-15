T-Mobile prezentuje T Phone 3 i T Tablet 2 - smartfon i tablet z wbudowanym asystentem AI od Perplexity

Na rynku właśnie pojawiły się dwa nowe urządzenia T-Mobile - smartfon T Phone 3 oraz tablet T Tablet 2, wyposażone w asystenta AI opartego na technologii Perplexity. To propozycja dla każdego, kto chce mieć własnego asystenta AI w kieszeni lub torbie. Urządzenia oferują nowoczesne funkcje, takie jak planowanie podróży, tłumaczenia czy pomoc kulinarna, a dostęp do nich zapewnia dedykowany magentowy przycisk.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie nowości technologiczne oferują T Phone 3 i T Tablet 2 od T-Mobile

Na czym polega działanie wbudowanego asystenta AI Perplexity Assistant

Jakie funkcje sztucznej inteligencji znajdziesz w nowych urządzeniach

W jakiej cenie i z jakimi dodatkami dostępny jest T Phone 3

Wyświetlacz

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe T Phone 3 i T Tablet 2 - nowe urządzenia od T-Mobile z asystentem AI Nowy smartfon T Phone 3 i tablet T Tablet 2 opracowane zostały z myślą o funkcjonalności i wsparciu użytkownika w codziennych zadaniach. W tym celu wyposażono je w asystenta AI (Perplexity Assistant AI) oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Aparaty fotograficzne

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Smartfon T Phone 3 Frontowy, tylny i boczny widok smartfona T Phone 3 podkreśla minimalistyczny design, jasną obudowę i obecność podwójnego aparatu fotograficznego. Czytelny ekran oraz prosty interfejs wskazują na intuicyjną obsługę i nowoczesne wzornictwo zgodne z aktualnymi trendami. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Funkcje sztucznej inteligencji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tablet T Tablet 2 Nowy tablet T Tablet 2 prezentuje duży ekran w formacie poziomym, czarną, matową obudowę z pojedynczym aparatem oraz wsparcie dla rysika typu T-Pen. Zwraca uwagę uniwersalność urządzenia, mogącego służyć do pracy, nauki i rozrywki. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Pamięć i bateria

Procesor i system operacyjny

Aktualizacje i ochrona

Łączność i funkcje dodatkowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe T Phone 3 i T Tablet 2 - zestawienie specyfikacji technicznych Porównanie kluczowych parametrów smartfona T Phone 3 oraz tabletu T Tablet 2, obejmujące informacje o wyświetlaczu, aparatach, funkcjach AI, pojemności pamięci, baterii, procesorach oraz dostępnych opcjach łączności i aktualizacji systemu. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Ceny i dostępność

T Phone 3 został wyposażony w ekran o przekątnej 6,6 cala, oferujący rozdzielczość 2408 x 1040 pikseli i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Takie parametry odpowiadają aktualnym standardom w smartfonach ze średniej półki cenowej i zapewniają płynność obrazu podczas codziennego użytkowania.T Tablet 2 posiada wyświetlacz o przekątnej 10,1 cala, wykonany w technologii TCL NXTPAPER, charakteryzujący się rozdzielczością 1920 x 1200 pikseli. Technologia ta ma na celu ograniczenie zmęczenia wzroku podczas dłuższego korzystania z urządzenia.Smartfon T Phone 3 oferuje system trzech aparatów: główny o rozdzielczości 50 MP, wspierany przez obiektyw 2 MP z optyczną stabilizacją obrazu oraz 13 MP jako aparat dodatkowy. Użytkownik ma do dyspozycji różne tryby fotografowania, w tym: nocny, slow motion, makro, panoramę oraz funkcje związane z Google Lens. Maksymalna rozdzielczość nagrywanych filmów to HD 1080p.Tablet T Tablet 2 został wyposażony w dwa aparaty: tylny i przedni, oba o rozdzielczości 8 MP. Urządzenie umożliwia nagrywanie filmów w rozdzielczości HD (1920 x 1080 pikseli) oraz dysponuje wbudowaną lampą błyskową LED, co może okazać się przydatne, zwłaszcza podczas wideorozmów.Zarówno T Phone 3, jak i T Tablet 2 wykorzystują aplikację Perplexity Assistant AI. Asystent wspiera m.in. tłumaczenia, planowanie tras lub zadań, wyszukiwanie informacji, a także pomoc w planowaniu posiłków czy treningów.Asystent AI obsługuje zarówno zapytania głosowe, jak i tekstowe, a przy tym analizuje treści widoczne na ekranie lub uchwycone obiektywem aparatu. Wszystko to dostępne w kilka sekund: wystarczy dwukrotnie kliknąć przycisk zasilania lub nacisnąć magentowy przycisk znajdujący się w dolnej środkowej części ekranu blokady w telefonie T Phone 3, który wywołuje uruchomienie funkcji asystenta.Wszelkie zapytania można zadawać zarówno pisemnie, jak i głosowo, a wirtualny pomocnik, korzystając z zainstalowanych aplikacji, wykona określone zadanie – od stworzenia wpisu w kalendarzu aż po zapewnienie tłumaczenia na wybrany język.Ponadto, w T Phone 3 dostępna jest również aplikacja Picsart AI umożliwiająca edycję zdjęć z wykorzystaniem technologii AI.Oba urządzenia otrzymały 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB przestrzeni na dane z możliwością rozszerzenia jej za pomocą karty microSD do 2 TB. T Phone 3 posiada akumulator o pojemności 5000 mAh, z funkcją szybkiego ładowania 25W. T Tablet 2 wyposażono w nieco większą baterię – 6000 mAh, również z szybkim ładowaniem.T Phone 3 działa na ośmiordzeniowym procesorze Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4xA78 2,4 GHz + 4xA55 1,8 GHz) i korzysta z systemu operacyjnego Android 15. Tablet natomiast wyposażono w układ Mediatek Dimensity Platform (MT8755) (2xA76 2,4 GHz + 6xA55 2,0 GHz) i również pracuje pod kontrolą systemu Android.Producent deklaruje dla obu urządzeń 3 lata aktualizacji systemowych oraz 5 lat wsparcia w zakresie aktualizacji zabezpieczeń. Zarówno smartfon, jak i tablet otrzymały certyfikat IP54 (odporność na pył i zachlapania) oraz energetyczną klasę B/E.W zakresie łączności oba modele oferują Bluetooth, USB typu C oraz obsługę WiFi w pasmach 2,4 i 5 GHz. T Phone 3 wspiera dodatkowo technologie NFC oraz systemy lokalizacyjne A-GPS, Glonass, Galileo i Beidou. Tablet z kolei umożliwia korzystanie z GPS i Galileo, a także obsługuje rysik T-Pen. Oba urządzenia oferują obsługę kart nanoSIM oraz eSIM.T Phone 3 5G 6/128GB będzie dostępny tylko w T-Mobile. Urządzenie w zestawie ze słuchawkami ANC TWE220 oraz etui w prezencie przy umowie na 24 miesiące, można dostać za 40 zł miesięcznie przy wpłacie 9 zł na start. Cena telefonu poza abonamentem to 969 zł przy płatności jednorazowej. Urządzenie dostępne z abonamentem - Oferta Nielimitowana na 24 mies. od 75 zł mies. z rabatami (5 zł/mies. za zgody marketingowe i 5 zł/mies. za obsługę elektroniczną).Z kolei T Tablet 2 dostępny będzie od 1 zł dla klientów, którzy posiadają inną usługę w T-Mobile, w ofercie z nielimitowanym internetem 5G Bardziej od 70zł/mies. z rabatami (5 zł/mies. za zgody marketingowe i 5 zł/mies. za obsługę elektroniczną). Urządzenie można kupić również w zestawie z etui i rysikiem przy jednorazowej opłacie 179 zł w ofercie z nielimitowanym internetem. T Tablet 2 można kupić również bez kontraktu na abonament, wtedy jego cena wraz z akcesoriami rośnie do 1379 zł lub do 1209 zł bez akcesoriów.Urządzenia będą również dostępne w ofercie biznesowej. Dla przykładu T Phone 3 w abonamencie na 24 miesiące można dostać przy pierwszej wpłacie 249 zł i 30 zł doliczanych do rachunku co miesiąc. T Tablet 2 wraz z zestawem akcesoriów to wydatek 9 zł na start i wygodna rata 50 zł doliczanych do rachunku co miesiąc.Dodatkowo, klienci T-Mobile otrzymają dostęp do sztucznej inteligencji Perplexity Pro przez okres 18 miesięcy, a także do licencji Picsart Pro (z telefonem T Phone 3) z dodatkowymi 500 kredytami miesięcznie przez 3 miesiące.Urządzenia dostępne są od 14 sierpnia 2025 r. także, poza Polską, w Austrii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Czarnogórze, Macedonii Północnej i Słowacji. Ceny różnią się w zależności od rynku.