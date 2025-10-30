Lenovo ThinkCentre neo Gen 6 - nowa era komputerów AI PC dla małych i średnich firm

Lenovo prezentuje linię ThinkCentre neo Gen 6 – pierwsze w historii marki desktopy AI PC stworzone dla małych i średnich firm. Dzięki procesorom AMD Ryzen™ AI serii 300 i wsparciu dla Copilot+ PC, nowe modele oferują inteligentną produktywność, bezpieczeństwo i moc obliczeniową, która rośnie wraz z potrzebami użytkownika. AI wspiera tu każdy etap pracy – od spotkań po analizę danych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Lenovo wykorzystuje sztuczną inteligencję w komputerach stacjonarnych ThinkCentre neo Gen 6?

Dlaczego nowe procesory AMD Ryzen™ AI serii 300 mają stanowić przełom w wydajności biznesowej?

Jakie funkcje Copilot+ PC i Lenovo AI Now zwiększają produktywność użytkowników?

W jaki sposób Lenovo wspiera zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo danych w swoich urządzeniach.



AI w AIO

Sztuczna inteligencja w kompaktowej formie

Wielkie możliwości AI – minimalny rozmiar

Sztuczna inteligencja już zmienia – i nadal będzie zmieniać – sposób, w jaki korzystamy z technologii. Aż 90 procent organizacji planuje lub rozważa wdrożenie komputerów PC wspieranych przez AI jeszcze w tym roku” – komentuje Sanjeev Menon, wiceprezes i dyrektor generalny działu Worldwide Desktop Business w Intelligent Devices Group, Lenovo.



Lenovo pomaga firmom każdej wielkości stać się bardziej inteligentnymi, wydajnymi i jeszcze bardziej produktywnymi dzięki naszemu rozbudowanemu portfolio rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Nowa rodzina komputerów stacjonarnych Lenovo ThinkCentre neo 55 Gen 6 to unikalna linia komputerów AI PC, która dostosowuje się do indywidualnych potrzeb biznesowych, oferując spersonalizowane doświadczenia AI, stabilną wydajność, skalowalność oraz bezpieczeństwo danych.

Ceny i dostępność w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka)

Model Lenovo ThinkCentre neo 55a Gen 6 jest już dostępny w sprzedaży, a jego cena minimalna wynosi 750 euro (bez VAT).

Model Lenovo ThinkCentre neo 55q Gen 6 będzie dostępny w sprzedaży w cenie minimalnej wynoszącej 615 euro (bez VAT).

Model Lenovo ThinkCentre neo 55s Gen 6 jest już dostępny w sprzedaży, a jego cena minimalna wynosi 660 euro (bez VAT).

Firma Lenovo™ zaprezentowała nową generację komputerów stacjonarnych ThinkCentre™ AI PC, wyposażonych w procesory AMD Ryzen™ AI serii 300 z wydajnością nawet do 50 TOPS zintegrowanej mocy obliczeniowej NPU.Wśród nowości w portfolio znajdują się: elegancki ThinkCentre neo 55a Gen 6 all-in-one (AIO), kompaktowy ThinkCentre neo 55s Gen 6 oraz w obudowie typu „Tiny” - ThinkCentre neo 55q Gen 6.Seria komputerów stacjonarnych ThinkCentre neo Gen 6, zaprojektowana z myślą o małych i średnich firmach, ma oferować wyjątkowe doświadczenia w zakresie funkcji Copilot+, wysoką wydajność, elastyczność i możliwość rozbudowy, a także energooszczędność i niezawodne wsparcie.Odważne połączenie nowoczesnego wzornictwa i funkcjonalności – ThinkCentre neo 55a Gen 6 All-in-One to idealny wybór dla firm poszukujących czystej, wydajnej mocy AI bez potrzeby korzystania z zewnętrznego monitora czy dodatkowych kabli.ThinkCentre neo 55a Gen 6 All-in-One jest wyposażony w procesor AMD Ryzen™ AI serii 300 z zintegrowanym układem NPU, do 32 GB pamięci DDR5 oraz do 1 TB pamięci SSD. Urządzenie wyróżnia się 23,8-calowym ekranem FHD z odświeżaniem 100 Hz i pokryciem 99% przestrzeni barw sRGB, oferując wyjątkową ostrość i jakość obrazu.Idealny do niewielkich przestrzeni lub stanowisk współdzielonych, ThinkCentre neo 55a Gen 6 wyposażony jest w kamerę 5 MP oraz zestaw inteligentnych narzędzi Lenovo Smart Meeting Tools – rozwiązań, które usprawniają przebieg spotkań, zwiększają produktywność i dbają o bezpieczeństwo użytkowników.Oferują one m.in. funkcję tworzenia cyfrowych awatarów, redukcję szumów AI Noise Suppression utrzymująca klarowność i naturalność głosu, oraz funkcję Face & Group Tracking, automatycznie dostosowującą kadr tak, aby mówca lub grupa byli zawsze odpowiednio widoczni.Model ten został wyposażony w Lenovo AI Now – lokalnego asystenta AI, który zwiększa produktywność, pomagając użytkownikowi w wyszukiwaniu plików, podsumowywaniu i tworzeniu dokumentów oraz wielu innych codziennych zadaniach.Urządzenie oferuje także immersyjny dźwięk Dolby® w kalibracji Harman® oraz wbudowaną fizyczną przesłonę eShutter, zapewniającą pełną prywatność podczas pracy.ThinkCentre neo 55s Gen 6 to nowoczesny komputer stacjonarny w kompaktowej obudowie, który oferuje moc procesorów AMD Ryzen™ AI serii 300 pracownikom małych i średnich firm. Zaprojektowany z myślą o wielozadaniowości i wykorzystaniu funkcji AI, model ten łączy wydajne opcje graficzne – do 4 GB AMD Radeon™ RX 6400 lub do 6 GB NVIDIA® GeForce™ RTX 30505 – z nowoczesną łącznością Wi-Fi 7 oraz możliwością jednoczesnego podłączenia wielu monitorów i urządzeń peryferyjnych.Komputer zaprojektowano również z myślą o odpowiedzialności środowiskowej – jego obudowa wykonana jest w 85% z tworzywa ABS pochodzącego z recyklingu (PCC), a sam model posiada certyfikaty ENERGY STAR® 9.0 oraz TÜV Ultra Low Noise.Dla organizacji, które chcą pójść o krok dalej, Lenovo oferuje usługi kompensacji emisji CO₂, umożliwiając zrównoważenie jego szacowanej emisji w trakcie średniego cyklu życia urządzenia. Realizowane jest to poprzez zakup kredytów wspierających zweryfikowane projekty klimatyczne, mające na celu redukcję emisji CO₂. Lenovo oferuje również usługi odzyskiwania zasobów, aby wspierać odpowiedzialną utylizację urządzeń oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym.Mały, lecz wydajny ThinkCentre neo 55q Gen 6 jest nieporównywalnie mniejszy od standardowego monitora, a mimo to bez wysiłku radzi sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami AI. Model ten, mierzący zaledwie 183 mm długości, o wadze około 1,13 kg, można z łatwością zainstalować w niemal każdym miejscu, bez kompromisów w zakresie wydajności.Komputer oferuje konfiguracje z procesorem AMD Ryzen™ AI serii 300, do 64 GB pamięci DDR5 oraz do 2 TB pamięci SSD. Pomimo kompaktowych rozmiarów, komputer jest idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących wielozadaniowo – oferuje szeroki zestaw portów, obsługę do trzech monitorów 4K, a także możliwość dodania dodatkowego złącza COM, HDMI, VGA, DP lub LAN dzięki opcjonalnemu gniazdu Punch-out, co zapewnia jeszcze większą elastyczność połączeń.ThinkCentre neo 55q Gen 6 posiada ramkę wykonaną w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego (PCC) i jest dostarczany w opakowaniu niezawierającym plastiku.Jako część ekosystemu Copilot+ PC, rodzina komputerów stacjonarnych ThinkCentre neo 55 Gen 6 oferuje ozwiązania Copilot+ PC, w tym ulepszone wyszukiwanie w systemie Windows, funkcję Click to Do oraz inteligentnego Agenta w ustawieniach. Te narzędzia oparte na sztucznej inteligencji ułatwiają wyszukiwanie informacji, szybkie wykonywanie zadań oraz personalizację środowiska pracy w systemie Windows 11.Nowe komputery stacjonarne Lenovo ThinkCentre neo Gen 6 są wyposażone w aplikację Lenovo Vantage – autorskie rozwiązanie Lenovo służące do zarządzania i optymalizacji oprogramowania, sprzętu oraz ustawień systemowych. Dzięki Lenovo Vantage użytkownicy mogą z jednego, wygodnego miejsca monitorować wydajność systemu, planować aktualizacje, dostosowywać ustawienia urządzenia i wiele więcej.Urządzenia z rodziny ThinkCentre neo Gen 6 są również objęte ochroną Lenovo ThinkShield – kompleksowym rozwiązaniem bezpieczeństwa typu end-to-end, które łączy zabezpieczenia sprzętowe i programowe, chroniąc dane użytkownika. Dodatkowo komputery wyposażono w układ fTPM lub dTPM 2.0, zapewniający szyfrowanie haseł i danych.Dla jeszcze większej pewności użytkowania, nowa rodzina komputerów stacjonarnych jest objęta programem Lenovo Premier Support Plus – nagradzanym rozwiązaniem serwisowym, które zapewnia bezpośredni dostęp do ekspertów technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.Program oferuje również wsparcie AI-ready, pomagające firmom szybciej wdrażać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i osiągać wymierne rezultaty w krótszym czasie, a także szereg innych korzyści.Ceny i dostępność w Polsce będą znane wkrótce.