Blackview Active 12 Pro – pancerny tablet z projektorem 1080P i baterią 30 000 mAh

Blackview zaprezentował Active 12 Pro – najnowszy tablet klasy rugged z wbudowanym projektorem 1080P, który - jak pbiecuje producent - ma redefiniować pojęcie mobilnej pracy i rozrywki. Urządzenie łączy pancerną konstrukcję z potężną mocą obliczeniową, ekranem 11” FHD+ i ogromną baterią 30 000 mAh. Dzięki projektorowi o jasności 200 lumenów i lampie LED 400 lm, Active 12 Pro potrafi zamienić każde miejsce w biuro, salę szkoleniową lub kino pod gołym niebem.

Przeczytaj także: BYOD a wyciek danych firmowych

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie unikalne funkcje oferuje Blackview Active 12 Pro?

Dlaczego tablet uznawany jest za jedno z najbardziej wytrzymałych urządzeń klasy rugged na rynku?

Jakie parametry techniczne zapewniają mu wysoką wydajność i długą pracę bez ładowania?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Blackview Active 12 Pro charakteryzuje duża odporność Marka Blackview projektuje urządzenia z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują sprzętu łączącego wysoką wydajność z odpornością na trudne warunki Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Marka Blackview projektuje urządzenia z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują sprzętu łączącego wysoką wydajność z odpornością na trudne warunki. Urządzenie kierowane są zarówno do profesjonalistów pracujących w terenie, jak i osób aktywnych, podróżujących czy spędzających czas w plenerze – mówi Wioletta Batóg z firmy MB Mobile, dystrybutora urządzeń Blackview.

Imponująca moc

Ekran i funkcje multimedialne

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Blackview Active 12 Pro - wnętrze W zależności od wersji użytkownik otrzymuje 12 GB RAM + 256 GB pamięci lub potężny wariant 16 GB RAM + 1 TB Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Energie na całe tygodnie

Aparaty i funkcje inteligentne

Dla kogo powstał Active 12 Pro?

Najnowszy Blackview Active 12 Pro otwiera nową erę prezentacji. Pancerny tablet został wyposażony we wbudowany projektor o jasności 200 lumenów i rozdzielczości Full HD, zdolny wyświetlić obraz o przekątnej do 120 cali. Dzięki niemu można prowadzić prezentacje, konferencje, szkolenia czy pokazy w dowolnym miejscu – w biurze, na budowie, w plenerze lub w terenie. W zestawie znalazła się również lampa LED 400 lm, która sprawdza się jako oświetlenie robocze, awaryjne lub kempingowe.Sercem urządzenia jest MediaTek Dimensity 7300 (4 nm, do 2,5 GHz) z obsługą 5G, wspierany przez szybkie pamięci LPDDR5 i UFS 3.1. W zależności od wersji użytkownik otrzymuje 12 GB RAM + 256 GB pamięci lub potężny wariant 16 GB RAM + 1 TB, z możliwością rozszerzenia do 2 TB. To parametry, które stawiają Active 12 Pro w czołówce wydajnych tabletów terenowych.Łączność w najnowszych standardach – Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC i podwójny slot SIM – sprawia, że tablet pozostaje online nawet w najbardziej wymagających warunkach. Precyzyjne pozycjonowanie zapewniają systemy GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou.Wyposażony w 11-calowy ekran IPS FHD+ (1920 × 1200) z odświeżaniem 90 Hz tablet oferuje dobrą czytelność w słońcu (jasność do 650 nitów) i zwiększoną odporność dzięki szkłu Corning Gorilla Glass 5. Certyfikat TÜV SÜD Low Blue Light potwierdza zmniejszoną emisję niebieskiego światła, co chroni wzrok podczas dłuższej pracy.Jednym z najbardziej wyróżniających elementów urządzenia jest wbudowany projektor 1080P o jasności 200 lumenów, pozwalający wyświetlać obraz o przekątnej do 120 cali. Tablet posiada także lampę kempingową LED o mocy 400 lumenów, która może pełnić funkcję oświetlenia roboczego lub awaryjnego.Blackview Active 12 Pro wyposażono w baterię o pojemności 30 000 mAh, wspierającą superszybkie ładowanie 120 W. Według producenta jedno ładowanie wystarcza nawet na ponad 100 dni w trybie czuwania. Urządzenie obsługuje też funkcję reverse charging (OTG 10 W), umożliwiając ładowanie innych sprzętów.Tablet spełnia rygorystyczne normy IP68 / IP69K oraz MIL-STD-810H, co potwierdza jego odporność na wodę, pył, wstrząsy i skrajne temperatury. Dodatkowym zabezpieczeniem jest certyfikat UL94 HB, świadczący o odporności na ogień. Obudowa typu IronShell, wykonana z metalu, gumy i kompozytów, zapewnia pełną ochronę 360° i podkreśla przemysłowy charakter urządzenia.Główny aparat 108 MP Samsung ISOCELL HM6 i przedni 50 MP Samsung JN1 oferują wysoką jakość zdjęć i wideo (do 2K). Wspierane są przez algorytmy sztucznej inteligencji, które automatycznie dostosowują ustawienia do warunków oświetleniowych.Tablet działa pod kontrolą DokeOS_P 4.2 opartego na Androidzie 15, oferując tryb PC Mode 2.0, obsługę wielu okien i pakiet narzędzi biurowych. Wśród dostępnych funkcji znajdują się m.in. Face Unlock, sterowanie głosowe, tryb rękawic oraz zestaw aplikacji wspierających produktywność i kreatywność (Hi Doki, EasyShare, ImageX, VidGen, Soundle).Blackview Active 12 Pro to rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują sprzętu do pracy w wymagających środowiskach — na budowie, w warsztacie, w terenie czy podczas wypraw outdoorowych. Ze względu na połączenie dużej mocy obliczeniowej, pojemnej baterii i wytrzymałej konstrukcji, urządzenie sprawdzi się również w zastosowaniach profesjonalnych, takich jak logistyka, geodezja, serwis techniczny czy praca w służbach ratunkowych.Blackview to producent specjalizujący się w urządzeniach klasy rugged – odpornych na wstrząsy, wodę i kurz. Firma, założona w 2013 roku, oferuje smartfony, tablety i laptopy projektowane z myślą o użytkownikach potrzebujących niezawodnego sprzętu w każdych warunkach. Blackview rozwija własny ekosystem DokeOS, stawiając na długowieczność, bezpieczeństwo i wysoką jakość.Urządzenia mobilne Blackview, w tym tablet Active 12 Pro, dostępne są m.in. w mediaexpert.pl