eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieSprzętBlackview Active 12 Pro – pancerny tablet z projektorem 1080P i baterią 30 000 mAh

Blackview Active 12 Pro – pancerny tablet z projektorem 1080P i baterią 30 000 mAh

2025-10-24 00:10

Blackview Active 12 Pro – pancerny tablet z projektorem 1080P i baterią 30 000 mAh

Blackview Active 12 Pro © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Blackview zaprezentował Active 12 Pro – najnowszy tablet klasy rugged z wbudowanym projektorem 1080P, który - jak pbiecuje producent - ma redefiniować pojęcie mobilnej pracy i rozrywki. Urządzenie łączy pancerną konstrukcję z potężną mocą obliczeniową, ekranem 11” FHD+ i ogromną baterią 30 000 mAh. Dzięki projektorowi o jasności 200 lumenów i lampie LED 400 lm, Active 12 Pro potrafi zamienić każde miejsce w biuro, salę szkoleniową lub kino pod gołym niebem.

Przeczytaj także: BYOD a wyciek danych firmowych

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie unikalne funkcje oferuje Blackview Active 12 Pro?
  • Dlaczego tablet uznawany jest za jedno z najbardziej wytrzymałych urządzeń klasy rugged na rynku?
  • Jakie parametry techniczne zapewniają mu wysoką wydajność i długą pracę bez ładowania?

Najnowszy Blackview Active 12 Pro otwiera nową erę prezentacji. Pancerny tablet został wyposażony we wbudowany projektor o jasności 200 lumenów i rozdzielczości Full HD, zdolny wyświetlić obraz o przekątnej do 120 cali. Dzięki niemu można prowadzić prezentacje, konferencje, szkolenia czy pokazy w dowolnym miejscu – w biurze, na budowie, w plenerze lub w terenie. W zestawie znalazła się również lampa LED 400 lm, która sprawdza się jako oświetlenie robocze, awaryjne lub kempingowe.
Blackview Active 12 Pro charakteryzuje duża odporność
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Blackview Active 12 Pro charakteryzuje duża odporność

Marka Blackview projektuje urządzenia z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują sprzętu łączącego wysoką wydajność z odpornością na trudne warunki

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Marka Blackview projektuje urządzenia z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują sprzętu łączącego wysoką wydajność z odpornością na trudne warunki. Urządzenie kierowane są zarówno do profesjonalistów pracujących w terenie, jak i osób aktywnych, podróżujących czy spędzających czas w plenerze – mówi Wioletta Batóg z firmy MB Mobile, dystrybutora urządzeń Blackview.

Imponująca moc


Sercem urządzenia jest MediaTek Dimensity 7300 (4 nm, do 2,5 GHz) z obsługą 5G, wspierany przez szybkie pamięci LPDDR5 i UFS 3.1. W zależności od wersji użytkownik otrzymuje 12 GB RAM + 256 GB pamięci lub potężny wariant 16 GB RAM + 1 TB, z możliwością rozszerzenia do 2 TB. To parametry, które stawiają Active 12 Pro w czołówce wydajnych tabletów terenowych.

Łączność w najnowszych standardach – Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC i podwójny slot SIM – sprawia, że tablet pozostaje online nawet w najbardziej wymagających warunkach. Precyzyjne pozycjonowanie zapewniają systemy GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou.
Blackview Active 12 Pro - przód i tył
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Blackview Active 12 Pro - przód i tył

Sercem urządzenia jest MediaTek Dimensity 7300 (4 nm, do 2,5 GHz) z obsługą 5G

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Ekran i funkcje multimedialne


Wyposażony w 11-calowy ekran IPS FHD+ (1920 × 1200) z odświeżaniem 90 Hz tablet oferuje dobrą czytelność w słońcu (jasność do 650 nitów) i zwiększoną odporność dzięki szkłu Corning Gorilla Glass 5. Certyfikat TÜV SÜD Low Blue Light potwierdza zmniejszoną emisję niebieskiego światła, co chroni wzrok podczas dłuższej pracy.

Jednym z najbardziej wyróżniających elementów urządzenia jest wbudowany projektor 1080P o jasności 200 lumenów, pozwalający wyświetlać obraz o przekątnej do 120 cali. Tablet posiada także lampę kempingową LED o mocy 400 lumenów, która może pełnić funkcję oświetlenia roboczego lub awaryjnego.
Blackview Active 12 Pro - wnętrze
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Blackview Active 12 Pro - wnętrze

W zależności od wersji użytkownik otrzymuje 12 GB RAM + 256 GB pamięci lub potężny wariant 16 GB RAM + 1 TB

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Energie na całe tygodnie


Blackview Active 12 Pro wyposażono w baterię o pojemności 30 000 mAh, wspierającą superszybkie ładowanie 120 W. Według producenta jedno ładowanie wystarcza nawet na ponad 100 dni w trybie czuwania. Urządzenie obsługuje też funkcję reverse charging (OTG 10 W), umożliwiając ładowanie innych sprzętów.

Tablet spełnia rygorystyczne normy IP68 / IP69K oraz MIL-STD-810H, co potwierdza jego odporność na wodę, pył, wstrząsy i skrajne temperatury. Dodatkowym zabezpieczeniem jest certyfikat UL94 HB, świadczący o odporności na ogień. Obudowa typu IronShell, wykonana z metalu, gumy i kompozytów, zapewnia pełną ochronę 360° i podkreśla przemysłowy charakter urządzenia.

Aparaty i funkcje inteligentne


Główny aparat 108 MP Samsung ISOCELL HM6 i przedni 50 MP Samsung JN1 oferują wysoką jakość zdjęć i wideo (do 2K). Wspierane są przez algorytmy sztucznej inteligencji, które automatycznie dostosowują ustawienia do warunków oświetleniowych.

Tablet działa pod kontrolą DokeOS_P 4.2 opartego na Androidzie 15, oferując tryb PC Mode 2.0, obsługę wielu okien i pakiet narzędzi biurowych. Wśród dostępnych funkcji znajdują się m.in. Face Unlock, sterowanie głosowe, tryb rękawic oraz zestaw aplikacji wspierających produktywność i kreatywność (Hi Doki, EasyShare, ImageX, VidGen, Soundle).

Dla kogo powstał Active 12 Pro?


Blackview Active 12 Pro to rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują sprzętu do pracy w wymagających środowiskach — na budowie, w warsztacie, w terenie czy podczas wypraw outdoorowych. Ze względu na połączenie dużej mocy obliczeniowej, pojemnej baterii i wytrzymałej konstrukcji, urządzenie sprawdzi się również w zastosowaniach profesjonalnych, takich jak logistyka, geodezja, serwis techniczny czy praca w służbach ratunkowych.

Blackview to producent specjalizujący się w urządzeniach klasy rugged – odpornych na wstrząsy, wodę i kurz. Firma, założona w 2013 roku, oferuje smartfony, tablety i laptopy projektowane z myślą o użytkownikach potrzebujących niezawodnego sprzętu w każdych warunkach. Blackview rozwija własny ekosystem DokeOS, stawiając na długowieczność, bezpieczeństwo i wysoką jakość.

Urządzenia mobilne Blackview, w tym tablet Active 12 Pro, dostępne są m.in. w mediaexpert.pl

Przeczytaj także: Nowy tablet HONOR Pad 10 już w sprzedaży. Zobacz cenę i promocję na start Nowy tablet HONOR Pad 10 już w sprzedaży. Zobacz cenę i promocję na start

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: tablet Blackview, Blackview Active 12 Pro, tablety, urządzenia mobilne

Przeczytaj także

Jedna ładowarka do wszystkich urządzeń mobilnych już od 2024 roku

Jedna ładowarka do wszystkich urządzeń mobilnych już od 2024 roku

Mobilne trojany szukają nowych metod

Mobilne trojany szukają nowych metod

Cyberprzestępczość mobilna 2016. Co nęka smartfony i tablety?

Cyberprzestępczość mobilna 2016. Co nęka smartfony i tablety?

Sektor TMT 2017: sztuczna inteligencja, biometria i co jeszcze?

Sektor TMT 2017: sztuczna inteligencja, biometria i co jeszcze?

Tylko co 2 urządzenie mobilne jest bezpieczne

Tylko co 2 urządzenie mobilne jest bezpieczne

iPhone czy iPad? Który z nich generuje większy ruch w sieci?

iPhone czy iPad? Który z nich generuje większy ruch w sieci?

Nowy trojan w Google Play. Zainfekowane miliony urządzeń mobilnych

Nowy trojan w Google Play. Zainfekowane miliony urządzeń mobilnych

Tablet Prestigio MultiPad Wize 3027

Tablet Prestigio MultiPad Wize 3027

Jak smartfony zmieniły życie Polaków?

Jak smartfony zmieniły życie Polaków?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Artykuły promowane

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Ceny mieszkań w Polsce spadają, Warszawa mniej dostępna niż Bruksela

Ceny mieszkań w Polsce spadają, Warszawa mniej dostępna niż Bruksela

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

ZUS rozpoczyna kontrole wakacji składkowych przedsiębiorców

ZUS rozpoczyna kontrole wakacji składkowych przedsiębiorców

Rząd uruchamia dopłaty do tachografów - jak skorzystać z dofinansowania?

Rząd uruchamia dopłaty do tachografów - jak skorzystać z dofinansowania?

Od 13 listopada obowiązkowe ubezpieczenie OC dronów i kara 4000 zł za jego brak

Od 13 listopada obowiązkowe ubezpieczenie OC dronów i kara 4000 zł za jego brak

Netflix rozczarowuje wynikami i nie chce kupić TVN

Netflix rozczarowuje wynikami i nie chce kupić TVN

Netflix: Rekordowe zaangażowanie użytkowników nie rekompensuje spadku EPS

Netflix: Rekordowe zaangażowanie użytkowników nie rekompensuje spadku EPS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: