Acer Veriton z obsługą AI - nowe komputery stacjonarne dla biznesu

AI w biurze, większa elastyczność i różne formaty dopasowane do realnych potrzeb firm - tak Acer rozwija zaprezentowaną na CES 2026 serię Veriton. Nowe komputery stacjonarne mają łączyć wydajność obliczeniową, funkcje bezpieczeństwa i zarządzania z obsługą lokalnych zastosowań AI. Acer kieruje swoją ofertę w szczególności do zespołów biznesowych, twórców i organizacji MŚP.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Do jakich zastosowań przeznaczona jest mini stacja robocza Veriton RA100 A?I

Czym wyróżniają się komputery All-in-One Veriton Vero 4000 i 6000?

Jak Acer odpowiada na potrzeby AI, pracy hybrydowej i bezpieczeństwa w firmach?



Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation - Copilot+ PC dla prosumentów, twórców i graczy

Acer Veriton Vero 4000 i 6000 - komputery All-in-One dla nowoczesnych miejsc pracy

Acer Veriton 2000 Large Tower - wysoka wydajność do tworzenia treści i produktywności

Acer Veriton 2000 Large Tower (VK2730G) to stacjonarna jednostka zaprojektowana m.in. dla twórców treści w segmencie SMB

Rozwiązania takie jak DLSS 4 i narzędzia NVIDIA Studio mają wspierać zarówno pracę kreatywną, jak i zadania wymagające przyspieszenia AI

Acer Veriton 2000 All-in-One - zintegrowane stanowisko dla MŚP i pracy terenowej

Komputer oferuje 23,8-calowy ekran Full HD (1920×1080) o jasności 250 nitów i proporcjach 16:9, zgodny z mocowaniem VESA

Cena i dostępność

