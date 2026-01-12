Acer Veriton z obsługą AI - nowe komputery stacjonarne dla biznesu
2026-01-12 08:56
Acer prezentuje nowe komputery Acer Veriton © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Do jakich zastosowań przeznaczona jest mini stacja robocza Veriton RA100 A?I
- Czym wyróżniają się komputery All-in-One Veriton Vero 4000 i 6000?
- Jak Acer odpowiada na potrzeby AI, pracy hybrydowej i bezpieczeństwa w firmach?
Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation - Copilot+ PC dla prosumentów, twórców i graczy
Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation (VRA100) to Copilot+ PC z systemem Windows 11 Pro, zaprojektowany pod zadania wykorzystujące lokalne modele i aplikacje AI.
Konstrukcja opiera się na procesorze AMD Ryzen™ AI Max+ 395, grafice AMD Radeon™ 8060S oraz zintegrowanym NPU oferującym 50 TOPS i 60 TFLOPS, co ma wspierać pracę z generatywną AI, projektami 3D i tworzeniem treści.
Zestaw uzupełnia czterokanałowa pamięć RAM do 128 GB LPDDR5X (8533 MT/s) oraz szybka przestrzeń dyskowa do 4 TB w formacie M.2 2280 SSD, co ma przełożyć się na płynną wielozadaniowość i stabilną pracę przy dużych plikach oraz złożonych scenach 3D. Według producenta, konfiguracja RA100 jest przygotowana do obsługi obciążeń odpowiadających nawet modelom o wielkości do 120 mld parametrów.
Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation
Veriton RA100 udostępnia adaptacyjne profile pracy (m.in. tryb cichy, zbalansowany oraz wydajnościowy), które pozwalają dopasować pobór mocy, chłodzenie i poziom hałasu do aktualnego scenariusza – od zadań biurowych po bardziej wymagające przetwarzanie AI i gry.
Za łączność odpowiadają m.in. Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4 oraz przewodowe 2.5G Ethernet (RJ45). Wśród złączy przewidziano m.in. USB4 (Type-C), HDMI 2.1, DisplayPort, porty USB-A oraz czytnik kart, a fizyczne zabezpieczenie w środowiskach współdzielonych ma ułatwiać gniazdo blokady Kensington.
Acer Veriton Vero 4000 i 6000 - komputery All-in-One dla nowoczesnych miejsc pracy
Seria Acer Veriton Vero 4000 i 6000 została zaprojektowana jako zestaw komputerów All-in-One łączących wydajność klasy biznes z funkcjami bezpieczeństwa, zarządzania i podejściem pro-eko. Oba modele mogą być konfigurowane do procesorów Intel® Core™ Ultra 9 serii 2 (285) oraz do 64 GB pamięci DDR5 i do 2 TB dysku PCIe Gen 4 SSD, co ma zapewniać responsywność w pracy wielozadaniowej.
Acer Veriton Vero 4000 fot. 1
Wariant Veriton Vero 6000 dodatkowo wspiera platformę Intel vPro, nastawioną na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zdalne zarządzanie w środowiskach IT, podczas gdy Veriton Vero 4000 korzysta z grafiki Intel Graphics w konfiguracji ukierunkowanej na codzienne potrzeby zespołów.
Oba komputery otrzymały 23,8-calowy ekran Full HD (1920×1080) z obsługą dotyku i odświeżaniem 144 Hz, jasnością 250 nitów. Konstrukcję uzupełnia zgodność z mocowaniem VESA oraz ergonomiczna podstawa, co ułatwia dopasowanie stanowiska pracy. W obszarze współpracy hybrydowej przewidziano kamerę 5.0 MP z IR oraz fizyczną przesłoną prywatności, wbudowane głośniki stereo i oprogramowanie Acer PurifiedVoice dla wyraźniejszego głosu podczas spotkań.
Acer Veriton Vero 6000 fot. 1
Bezpieczeństwo ma wspierać m.in. moduł TPM 2.0 oraz gniazdo blokady Kensington. Komputery spełniają wymagania testów MIL-STD-810H i posiadają rejestrację EPEAT Gold oraz certyfikacje TCO i Energy Star 9.0. Wpisując się w kierunek zrównoważonego projektowania, seria Vero wykorzystuje materiały z recyklingu prokonsumenckiego i jest dostarczana w opakowaniu w 100% nadającym się do recyklingu.
Acer Veriton 2000 Large Tower - wysoka wydajność do tworzenia treści i produktywności
Acer Veriton 2000 Large Tower (VK2730G) to stacjonarna jednostka zaprojektowana dla twórców treści w segmencie SMB oraz użytkowników, którzy oczekują zapasu mocy do pracy kreatywnej i zadań wspieranych przez AI. Konfiguracje obejmują do procesorów Intel Core Ultra 9 serii 2 (285) oraz do kart NVIDIA® GeForce RTX™ 5080, co ma przyspieszać rendering, edycję wideo, modelowanie i inne obciążenia obliczeniowe.
Acer Veriton 2000 Large Tower fot. 1
Zgodnie z deklaracjami producenta, zastosowana konfiguracja GPU może oferować do 1 801 AI TOPS, a architektura NVIDIA Blackwell oraz rozwiązania takie jak DLSS 4 i narzędzia NVIDIA Studio mają wspierać zarówno pracę kreatywną, jak i zadania wymagające przyspieszenia AI.
Acer Veriton 2000 Large Tower fot. 4
W komputerze przewidziano możliwość rozbudowy - do 64 GB pamięci DDR5 (dual-channel) oraz do 2 TB szybkiego dysku M.2 2280 PCIe Gen 4 SSD, co ułatwia pracę na dużych bibliotekach materiałów i skraca czasy wczytywania projektów.
Acer Veriton 2000 Large Tower fot. 5
Zarządzanie ma wspierać Acer Sense - aplikacja do monitorowania, diagnostyki i utrzymania systemu, która może ułatwiać obsługę także w środowiskach z ograniczonym wsparciem IT. Za łączność odpowiadają Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 oraz RJ45, a model uzyskał zgodność Energy Star i rejestrację EPEAT Bronze.
Acer Veriton 2000 All-in-One - zintegrowane stanowisko dla MŚP i pracy terenowej
Acer Veriton 2000 All-in-One (VZ2515G) został zaprojektowany dla małych i średnich firm, ekip terenowych oraz biur, które preferują jedno, zintegrowane stanowisko pracy. Urządzenia dostępne są z procesorami Intel Core Ultra 7 serii 2 (255U) z Intel Graphics, do 64 GB pamięci DDR5 oraz do 1 TB dysku SSD, co ma zapewniać sprawne działanie w codziennych zadaniach biznesowych.
Acer Veriton 2000 All-in-One fot. 1
Komputer oferuje 23,8-calowy ekran Full HD (1920×1080) o jasności 250 nitów i proporcjach 16:9, zgodny z mocowaniem VESA. Panel umożliwia regulację kąta nachylenia, co ułatwia dopasowanie pozycji podczas spotkań i prezentacji.
Acer Veriton 2000 All-in-One fot. 4
W środowiskach pracy hybrydowej istotne są również mechanizmy bezpieczeństwa: Windows 11 Pro, TPM 2.0 oraz gniazdo blokady Kensington mają wspierać ochronę danych i fizyczne zabezpieczenie urządzenia w przestrzeniach współdzielonych. Łączność obejmuje Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2 oraz złącze RJ45 dla stabilnego połączenia przewodowego.
Acer Veriton 2000 All-in-One fot. 5
Cena i dostępność
Veriton RA100 AI Mini Workstation (VRA100) ma trafić do sprzedaży w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 r.
Seria Veriton Vero 4000 i 6000 (VVZ4734G/VVZ4734GT oraz VVZ6734G/VVZ6734GT), Veriton 2000 Large Tower (VK2730G) oraz Veriton 2000 All-in-One (VZ2515G) planowane są w EMEA w pierwszym kwartale 2026 r.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
