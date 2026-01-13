eGospodarka.pl
Debiutują nowe monitory Acer z linii Predator, Nitro i ProDesigner

2026-01-13 00:30

Debiutują nowe monitory Acer z linii Predator, Nitro i ProDesigner

Nowe monitory Acer z linii Predator, Nitro i ProDesigner

Podczas targów CES 2026 Acer zaprezentował nowe urządzenia z linii Predator, Nitro, ProDesigner oraz Vero, które mają odpowiadać potrzebom zarówno graczy, e-sportowców, twórców, jak i użytkowników kina domowego. W centrum uwagi znalazł się monitor Predator XB273U F6, oferujący odświeżanie nawet do 1000 Hz w trybie Dynamic Frequency and Resolution. Portfolio nowości jest jednak znacznie bogatsze.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie parametry oferuje monitor Predator XB273U F6 i czym wyróżnia się tryb 1000 Hz DFR?
  • Jak Acer łączy w w nowych monitorach wysoką płynność obrazu z jakością OLED i QD-OLED?
  • Jakie rozwiązania Acer proponuje twórcom pracującym w 5K i 6K?
  • Kiedy i w jakich cenach nowe monitory i projektor Acer trafią do sprzedaży?


Predator XB273U F6 - tempo do 1000 Hz


27-calowy Predator XB273U F6 został zaprojektowany z myślą o możliwie najwyższej responsywności. W standardowym trybie oferuje rozdzielczość QHD (2560 × 1440), odświeżanie do 500 Hz z 1 ms opóźnieniem, jasność na poziomie 315 nitów oraz kontrast w stosunku 2000:1.
Predator XB273U F6 fot. 1
fot. mat. prasowe

Predator XB273U F6 fot. 1

27-calowy Predator XB273U F6 został zaprojektowany z myślą o możliwie najwyższej responsywności

W przypadku trybu Dynamic Frequency and Resolution (DFR) pozwala on przełączyć ustawienia tak, aby uzyskać 1000 Hz przy 1280x720 - tam, gdzie kluczowe są czas reakcji i czytelność ruchu. Dodatkowo matryca pokrywa 95% przestrzeni barwowej DCI-P3 oraz 99% sRGB.

Monitor korzysta z panelu IPS i wspiera AMD FreeSync Premium, aby ograniczać zrywanie obrazu. Acer podkreśla również fabryczną kalibrację kolorów (DCI-P3 i sRGB), co ma znaczenie także poza stricte e-sportowym zastosowaniem.

Wśród złączy znajdują się m.in. 2x HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4. Ergonomiczna podstawa umożliwia regulację (pochylenie, obrót, pivot i wysokość), a zgodność z VESA ułatwia montaż monitora na ramieniu.
Predator XB273U F6 fot. 2
fot. mat. prasowe

Predator XB273U F6 fot. 2

Monitor korzysta z panelu IPS i wspiera AMD FreeSync Premium

Predator X34 F3 - ultrapanoramiczny QD-OLED i 360 Hz


Predator X34 F3 to 34-calowy monitor ultrapanoramiczny z panelem QD-OLED, zaprojektowany dla osób, które chcą połączyć wysoką jakość obrazu (kontrast i czerń typową dla OLED) z bardzo dużą płynnością. Model oferuje rozdzielczość 3440 x 1440 i odświeżanie do 360 Hz, a bardzo niski czas reakcji (0,03 GTG) ma ograniczać smużenie w dynamicznych scenach. Monitor posiada 99% pokrycie kolorów w palecie DCI-P3.
Predator X34 F3 fot. 1
fot. mat. prasowe

Predator X34 F3 fot. 1

Predator X34 F3 to 34-calowy monitor ultrapanoramiczny z panelem QD-OLED

Urządzenie wspiera AMD FreeSync Premium Pro oraz tryby HDR 500, dzięki czemu ma sprawdzać się zarówno w grach, jak i w bardziej filmowej rozrywce. Wbudowane głośniki i regulowana podstawa ułatwiają konfigurację stanowiska bez dodatkowych akcesoriów.
Predator X34 F3 fot. 2
fot. mat. prasowe

Predator X34 F3 fot. 2

Urządzenie wspiera AMD FreeSync Premium Pro oraz tryby HDR 500

Nitro XV270X P - 5K do detalu i DFR do 330 Hz do rywalizacji


Nitro XV270X P to 27-calowy monitor IPS, który łączy wysoką szczegółowość z trybem nastawionym na szybkość. W rozdzielczości 5K (5120 × 2880) pracuje do 165 Hz, natomiast w trybie DFR może przełączyć się na QHD (2560 × 1440) do 330 Hz, co ma poprawiać płynność i responsywność w grach rywalizacyjnych.
Nitro XV270X P fot. 1
fot. mat. prasowe

Nitro XV270X P fot. 1

Nitro XV270X P to 27-calowy monitor IPS, który łączy wysoką szczegółowość z trybem nastawionym na szybkość

Model wspiera AMD FreeSync Premium i HDR400, a układ złączy w postaci HDMI 2.1 i DisplayPort ma ułatwiać podłączenie zarówno PC, jak i konsol.
Nitro XV270X P fot. 2
fot. mat. prasowe

Nitro XV270X P fot. 2

Model wspiera AMD FreeSync Premium i HDR400

Acer ProDesigner PE320QX - 6K dla profesjonalnych twórców


Acer ProDesigner PE320QX to 31,5-calowy monitor dla twórców, z obsługą 6K (6016 x 3384) przy 60 Hz. W tej klasie kluczowe są precyzja i powtarzalność, dlatego Acer akcentuje szerokie pokrycie przestrzeni barwnych - 99% Adobe RGB i 98% DCI-P3 oraz wsparcie HDR600. Dodatkowo sam ekran posiada panel Reflection-Free, który pozwala na zredukowanie powstałych odbić zapewniając przy tym ostry i żywy obraz w każdych warunkach oświetleniowych.
Acer ProDesigner PE320QX fot. 1
fot. mat. prasowe

Acer ProDesigner PE320QX fot. 1

Acer ProDesigner PE320QX to 31,5-calowy monitor dla twórców, z obsługą 6K (6016 x 3384) przy 60 Hz

Wśród złączy znajdują się HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 oraz USB4 Type-C z zasilaniem, co ma ułatwiać pracę z laptopami i jednym przewodem do obrazu oraz ładowania. Dodatkowo producent wskazuje na funkcje automatyzujące pracę i oszczędzanie energii (np. rozwiązania oparte o wykrywanie obecności użytkownika).
Acer ProDesigner PE320QX fot. 2
fot. mat. prasowe

Acer ProDesigner PE320QX fot. 2

Ekran posiada panel Reflection-Free, który pozwala na zredukowanie powstałych odbić

Acer Vero HL1820 - projektor RGB laser 4K do kina domowego i gier


Acer Vero HL1820 to projektor do kina domowego, który obsługuje 4K UHD i HDR, wykorzystując źródło światła RGB laser. Acer deklaruje wysoką jasność w ujęciu „RGB laser lumens”, szerokie pokrycie przestrzeni barw (106% BT.2020) oraz kontrast 3500000:1 co ma przełożyć się na bardziej nasycone kolory w filmach i grach.
Acer Vero HL1820 fot. 1
fot. mat. prasowe

Acer Vero HL1820 fot. 1

Acer Vero HL1820 to projektor do kina domowego, który obsługuje 4K UHD i HDR, wykorzystując źródło światła RGB laser

Projektor ma również tryb nastawiony na granie: obsługę 1080p do 240 Hz i niski input lag przy tej rozdzielczości (4,2 ms). W codziennym użytkowaniu istotne są także elementy instalacyjne, takie jak 1,6x zoom optyczny oraz korekcja geometrii (w tym 4-corner). Wbudowany głośnik 15 W upraszcza start bez dodatkowego audio. Seria Vero podkreśla też podejście proekologiczne (bezrtęciowe źródło światła i dłuższa żywotność w trybach oszczędnych).

Ceny i dostępność


Monitor Predator XB273U F6 dostępny będzie w regionie EMEA w trzecim kwartale 2026 r. w cenie od 899 EUR.

Monitor Predator X34 X3 dostępny będzie w regionie EMEA w trzecim kwartale 2026 r. w cenie od 1199 EUR.

Monitor Nitro XV270X P dostępny będzie w regionie EMEA w trzecim kwartale 2026 r. w cenie od 899 EUR.

Monitor ProDesigner PE320QX dostępny będzie w regionie EMEA w trzecim kwartale 2026 r. w cenie od 1499 EUR.

Projektor Vero HL1820 dostępny będzie w regionie EMEA od marca 2026 r. w cenie od 1499 EUR.

