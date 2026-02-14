eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyMiłość bez granic: coraz więcej ślubów z obcokrajowcami

Miłość bez granic: coraz więcej ślubów z obcokrajowcami

2026-02-14 00:10

Miłość bez granic: coraz więcej ślubów z obcokrajowcami

Ślub © pexels

Miłość nie zna granic? Na to wygląda, a potwierdzeniem słuszności tego stwierdzenia niech staną się twarde dane. Jak podaje GUS, w 2024 roku padł rekord liczby małżeństw Polek i Polaków z cudzoziemcami. Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego pokazują wyraźny wzrost takich związków oraz dominację relacji polsko-ukraińskich. W których województwach międzynarodowa miłość kwitnie najmocniej i jak wypadamy pod tym względem na tle Europy?

Przeczytaj także: Emigracja vs imigracja: która większa?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile małżeństw międzynarodowych zawarto w Polsce w 2024 roku?
  • W jakich województwach odsetek ślubów z obcokrajowcami jest najwyższy, a gdzie takich związków jest niewiele?
  • Z jakich krajów najczęściej pochodzą drugie połówki Polek i Polaków związanych z cudzoziemcami?

Miłość nie za granic


W 2024 roku w Polsce zawarto 5 517 małżeństw z obcokrajowcami – to związki, w których jedna osoba była obywatelem Polski, a druga innego kraju. W tej liczbie znalazło się 2 647 Polek, które wyszły za cudzoziemców, oraz 2 870 Polaków, którzy poślubili obywatelki innych państw.

Choć może się wydawać, że to nisza, takie małżeństwa stanowią już 4,1% wszystkich ślubów zawartych w Polsce. Co ciekawe, to najwyższy wynik od 2006 roku (kiedy dla porównania było 3 583 zawartych małżeństw).

Kto najczęściej zdobywa serca Polek i Polaków?


Lista najpopularniejszych narodowości pokazuje różnice między wyborami kobiet i mężczyzn. Polki najczęściej wychodzą za mąż za Ukraińców – 534 śluby, obywateli Wielkiej Brytanii – 276, Turków – 182, Niemców – 139 i Włochów – 104.

Polacy najczęściej żenią się z: Ukrainkami – aż 2 013 ślubów, Białorusinkami – 215, Rosjankami – 56, Litwinkami – 25, a także obywatelkami Wielkiej Brytanii – 24.

Skala związków polsko-ukraińskich jest szczególnie widoczna. Wśród Polek i Polaków to zdecydowanie najczęstszy wybór.

Gdzie w Polsce miłość jest najbardziej międzynarodowa?


Liderem jest województwo dolnośląskie, gdzie takie małżeństwa stanowią 5,6% wszystkich zawartych związków. Tuż za nim plasują się: mazowieckie – 5,4%, zachodniopomorskie – 4,9%, lubuskie – 4,7% i małopolskie – 4,6%. Dla porównania, najmniejszy udział odnotowano w podkarpackim – 2,2%.

A jak na tle Europy wypada Polska?


W niektórych państwach odsetek małżeństw międzynarodowych jest wielokrotnie wyższy. Zgodnie z danymi Eurostatu z 2023 r., udział takich związków w ogólnej liczbie małżeństw wynosi, m.in.: 34,8% w Szwajcarii, 27,4% w Luksemburgu, czy 16,5% w Hiszpanii.

Rekordowy 2024 rok potwierdza, że związki ponad granicami przestają być wyjątkiem, a stają się stałym elementem społecznego krajobrazu. Z kolei paszport coraz rzadziej bywa przeszkodą, a coraz częściej początkiem wspólnej historii.

Przeczytaj także: Praca w parze pod lupą. Czy warto zatrudniać małżeństwa i partnerów? Zalety i pułapki Praca w parze pod lupą. Czy warto zatrudniać małżeństwa i partnerów? Zalety i pułapki

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: ślub, małżeństwo, małżeństwo międzynarodowe, cudzoziemcy w Polsce, zawarcie związku małżeńskiego

Przeczytaj także

Różne paszporty, różne szanse na polskim rynku pracy

Różne paszporty, różne szanse na polskim rynku pracy

Nowe prawo po rozwodzie: więcej czasu na zmianę nazwiska

Nowe prawo po rozwodzie: więcej czasu na zmianę nazwiska

Rynek pracy cudzoziemców w Polsce: przeważają Ukraińcy, liczba Azjatów spada

Rynek pracy cudzoziemców w Polsce: przeważają Ukraińcy, liczba Azjatów spada

Nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców - elektroniczna rewolucja, która zamieniła się w chaos

Nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców - elektroniczna rewolucja, która zamieniła się w chaos

Zakup mieszkania w Polsce - przodują wciąż Ukraińcy

Zakup mieszkania w Polsce - przodują wciąż Ukraińcy

Upadłość konsumencka i jej konsekwencje dla współmałżonka

Upadłość konsumencka i jej konsekwencje dla współmałżonka

Cudzoziemcy kupili w Polsce ponad 17 tysięcy mieszkań w 2024 roku

Cudzoziemcy kupili w Polsce ponad 17 tysięcy mieszkań w 2024 roku

Zakupy czy mieszkanie? Na co wydają cudzoziemcy w Polsce?

Zakupy czy mieszkanie? Na co wydają cudzoziemcy w Polsce?

Umowa o dożywocie w małżeństwie. Jakie zasady wyliczania i wypłacania świadczeń oraz aspekty prawne

Umowa o dożywocie w małżeństwie. Jakie zasady wyliczania i wypłacania świadczeń oraz aspekty prawne

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w styczniu 2026

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w styczniu 2026

Artykuły promowane

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Praca w parze pod lupą. Czy warto zatrudniać małżeństwa i partnerów? Zalety i pułapki

Praca w parze pod lupą. Czy warto zatrudniać małżeństwa i partnerów? Zalety i pułapki

700 mln zł na innowacje: PARP uruchamia nową edycję "Ścieżki SMART" z uproszczonymi zasadami

700 mln zł na innowacje: PARP uruchamia nową edycję "Ścieżki SMART" z uproszczonymi zasadami

Faktury poza KSeF a koszty i VAT. Co się zmieniło po 1 lutego 2026 i czy można je rozliczać?

Faktury poza KSeF a koszty i VAT. Co się zmieniło po 1 lutego 2026 i czy można je rozliczać?

Ile kosztuje remont mieszkania w 2026? Blisko 70 tys. zł to wariant ekonomiczny

Ile kosztuje remont mieszkania w 2026? Blisko 70 tys. zł to wariant ekonomiczny

KSeF dla zwolnionych z VAT: Przewodnik po nowych zasadach fakturowania

KSeF dla zwolnionych z VAT: Przewodnik po nowych zasadach fakturowania

Najlepsze projekty mobile w Polsce. Poznaj nominacje do Mobile Trends Awards 2025

Najlepsze projekty mobile w Polsce. Poznaj nominacje do Mobile Trends Awards 2025

Zaangażowanie umiera w ciszy. Te drobne sygnały powinny cię zaalarmować

Zaangażowanie umiera w ciszy. Te drobne sygnały powinny cię zaalarmować

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: