Odyssey 2026: rewolucja w monitorach gamingowych Samsunga
2026-01-05 10:45
Odyssey 2026: rewolucja w monitorach gamingowych Samsunga © fot. mat. prasowe
Według Samsunga nowa linia Odyssey ma odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na wyświetlacze oferujące jednocześnie wysoką szczegółowość obrazu i bardzo płynne odwzorowanie ruchu. Urządzenia wykorzystują tryb Dual Mode, umożliwiający przełączanie pomiędzy różnymi kombinacjami rozdzielczości i częstotliwości odświeżania w zależności od zastosowania.
Odyssey 6K 3D – monitor 3D bez okularów
Model Odyssey 6K 3D (G90XHl) to 32-calowy monitor oferujący rozdzielczość 6K oraz efekt trójwymiarowości bez konieczności używania okularów. Urządzenie wykorzystuje technologię śledzenia ruchu gałek ocznych, na podstawie której korygowana jest perspektywa i głębia obrazu. Efekt 3D generowany jest programowo i dostosowywany do pozycji użytkownika.
Monitor gamingowy Samsung Odyssey 3D
Monitor obsługuje częstotliwość odświeżania 165 Hz, która w trybie Dual Mode może wzrosnąć do 330 Hz, oraz czas reakcji 1 ms (GtG). Samsung informuje, że we współpracy z zewnętrznymi studiami deweloperskimi wybrane gry zostały zoptymalizowane pod kątem wyświetlania efektu 3D. Wśród kompatybilnych tytułów wymieniane są m.in. „The First Berserker: Khazan”, „Lies of P: Overture” oraz „Stellar Blade”.
Odyssey G6 – monitor do zastosowań e-sportowych
Odyssey G6 (G60H) to 27-calowy monitor zaprojektowany z myślą o dynamicznych grach rywalizacyjnych. W trybie Dual Mode oferuje częstotliwość odświeżania do 1040 Hz, natomiast w rozdzielczości QHD do 600 Hz. Rozwiązanie to ma umożliwiać lepszą czytelność obrazu w scenach o bardzo szybkim ruchu.
Monitor gamingowy Samsung Odyssey G6
Model obsługuje technologie AMD FreeSync Premium oraz NVIDIA G-Sync Compatible, których celem jest eliminacja efektu rozrywania obrazu i poprawa synchronizacji klatek. Monitor pozwala użytkownikowi na szybkie przełączanie pomiędzy trybem maksymalnej płynności a wyższą rozdzielczością, w zależności od rodzaju treści.
Odyssey G8 – trzy warianty o różnych parametrach
Seria Odyssey G8 na 2026 rok obejmuje trzy modele różniące się rozdzielczością, przekątną i zastosowaną technologią panelu.
32-calowy Odyssey G8 (G80HS) to monitor o rozdzielczości 6K i częstotliwości odświeżania 165 Hz, która w trybie Dual Mode może zostać zwiększona do 330 Hz przy niższej rozdzielczości.
Monitor gamingowy Samsung Odyssey G8 (model G80HS)
27-calowy Odyssey G8 (G80HF) oferuje rozdzielczość 5K oraz częstotliwość odświeżania do 180 Hz, z możliwością pracy do 360 Hz w rozdzielczości QHD w trybie Dual Mode.
Monitor gamingowy Samsung Odyssey G8 (model G80HF)
Trzecim modelem jest 32-calowy Odyssey OLED G8 (G80SH), wyposażony w matrycę QD-OLED 4K. Monitor obsługuje częstotliwość odświeżania 240 Hz, jasność do 300 nitów oraz certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500. Zastosowano w nim złącze DisplayPort 2.1 (UHBR20), umożliwiające przesył danych z prędkością do 80 Gb/s.
Monitor gamingowy Samsung Odyssey OLED G8 (model G80SH)
Wszystkie modele Odyssey G8 obsługują technologie AMD FreeSync Premium Pro oraz NVIDIA G-Sync Compatible.
Pozycja rynkowa i dostępność
Zgodnie z danymi IDC Samsung utrzymuje pozycję lidera globalnego rynku monitorów gamingowych o częstotliwości odświeżania powyżej 144 Hz, z udziałem wynoszącym 18,8% wartości sprzedaży. Producent deklaruje chęć utrzymania tej pozycji także w kolejnych latach.
Pełna linia monitorów Samsung Odyssey na 2026 rok zostanie zaprezentowana publicznie podczas targów CES 2026 w Las Vegas, które odbędą się w dniach 6–9 stycznia.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
