eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieSprzętOdyssey 2026: rewolucja w monitorach gamingowych Samsunga

Odyssey 2026: rewolucja w monitorach gamingowych Samsunga

2026-01-05 10:45

Odyssey 2026: rewolucja w monitorach gamingowych Samsunga

Odyssey 2026: rewolucja w monitorach gamingowych Samsunga © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Samsung zaprezentował nową, obejmującą pięć modeli generację monitorów gamingowych z serii Odyssey. W ofercie znalazły się urządzenia o bardzo wysokich rozdzielczościach i częstotliwościach odświeżania, skierowane zarówno do graczy e-sportowych, jak i użytkowników zajmujących się tworzeniem treści. Wśród nowości producent pokazał m.in. pierwszy monitor 6K z efektem 3D niewymagającym stosowania specjalnych okularów.

Przeczytaj także: Monitory gamingowe Samsung Odyssey OLED G8, OLED G6 i zaktualizowany OLED G9


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czym wyróżnia się pierwszy na świecie monitor 6K 3D bez okularów?
  • Dlaczego częstotliwość odświeżania 1040 Hz zmienia e-sport?
  • Jak Dual Mode pozwala łączyć wysoką rozdzielczość z ekstremalną płynnością
  • Z myślą o kim powstały nowe modele Odyssey G6 i G8?


Według Samsunga nowa linia Odyssey ma odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na wyświetlacze oferujące jednocześnie wysoką szczegółowość obrazu i bardzo płynne odwzorowanie ruchu. Urządzenia wykorzystują tryb Dual Mode, umożliwiający przełączanie pomiędzy różnymi kombinacjami rozdzielczości i częstotliwości odświeżania w zależności od zastosowania.

Odyssey 6K 3D – monitor 3D bez okularów


Model Odyssey 6K 3D (G90XHl) to 32-calowy monitor oferujący rozdzielczość 6K oraz efekt trójwymiarowości bez konieczności używania okularów. Urządzenie wykorzystuje technologię śledzenia ruchu gałek ocznych, na podstawie której korygowana jest perspektywa i głębia obrazu. Efekt 3D generowany jest programowo i dostosowywany do pozycji użytkownika.
Monitor gamingowy Samsung Odyssey 3D
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Monitor gamingowy Samsung Odyssey 3D

To pierwszy na świecie monitor gamingowy 6K z efektem 3D bez specjalnych okularów

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Monitor obsługuje częstotliwość odświeżania 165 Hz, która w trybie Dual Mode może wzrosnąć do 330 Hz, oraz czas reakcji 1 ms (GtG). Samsung informuje, że we współpracy z zewnętrznymi studiami deweloperskimi wybrane gry zostały zoptymalizowane pod kątem wyświetlania efektu 3D. Wśród kompatybilnych tytułów wymieniane są m.in. „The First Berserker: Khazan”, „Lies of P: Overture” oraz „Stellar Blade”.

Odyssey G6 – monitor do zastosowań e-sportowych


Odyssey G6 (G60H) to 27-calowy monitor zaprojektowany z myślą o dynamicznych grach rywalizacyjnych. W trybie Dual Mode oferuje częstotliwość odświeżania do 1040 Hz, natomiast w rozdzielczości QHD do 600 Hz. Rozwiązanie to ma umożliwiać lepszą czytelność obrazu w scenach o bardzo szybkim ruchu.
Monitor gamingowy Samsung Odyssey G6
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Monitor gamingowy Samsung Odyssey G6

Monitor oferuje częstotliwość odświeżania 1040 Hz do szybkich gier

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Model obsługuje technologie AMD FreeSync Premium oraz NVIDIA G-Sync Compatible, których celem jest eliminacja efektu rozrywania obrazu i poprawa synchronizacji klatek. Monitor pozwala użytkownikowi na szybkie przełączanie pomiędzy trybem maksymalnej płynności a wyższą rozdzielczością, w zależności od rodzaju treści.

Odyssey G8 – trzy warianty o różnych parametrach


Seria Odyssey G8 na 2026 rok obejmuje trzy modele różniące się rozdzielczością, przekątną i zastosowaną technologią panelu.

32-calowy Odyssey G8 (G80HS) to monitor o rozdzielczości 6K i częstotliwości odświeżania 165 Hz, która w trybie Dual Mode może zostać zwiększona do 330 Hz przy niższej rozdzielczości.
Monitor gamingowy Samsung Odyssey G8 (model G80HS)
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Monitor gamingowy Samsung Odyssey G8 (model G80HS)

To pierwszy monitor gamingowy 6K z rzeczywistą częstotliwością odświeżania 165 Hz

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


27-calowy Odyssey G8 (G80HF) oferuje rozdzielczość 5K oraz częstotliwość odświeżania do 180 Hz, z możliwością pracy do 360 Hz w rozdzielczości QHD w trybie Dual Mode.
Monitor gamingowy Samsung Odyssey G8 (model G80HF)
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Monitor gamingowy Samsung Odyssey G8 (model G80HF)

27-calowy Odyssey G8 (model G80HF) to wersja o ostrzejszym obrazie 5K

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Trzecim modelem jest 32-calowy Odyssey OLED G8 (G80SH), wyposażony w matrycę QD-OLED 4K. Monitor obsługuje częstotliwość odświeżania 240 Hz, jasność do 300 nitów oraz certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500. Zastosowano w nim złącze DisplayPort 2.1 (UHBR20), umożliwiające przesył danych z prędkością do 80 Gb/s.
Monitor gamingowy Samsung Odyssey OLED G8 (model G80SH)
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Monitor gamingowy Samsung Odyssey OLED G8 (model G80SH)

32-calowy Odyssey OLED G8 (model G80SH) jest sugerowany użytkownikom preferującym głębszy kontrast

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Wszystkie modele Odyssey G8 obsługują technologie AMD FreeSync Premium Pro oraz NVIDIA G-Sync Compatible.

Pozycja rynkowa i dostępność


Zgodnie z danymi IDC Samsung utrzymuje pozycję lidera globalnego rynku monitorów gamingowych o częstotliwości odświeżania powyżej 144 Hz, z udziałem wynoszącym 18,8% wartości sprzedaży. Producent deklaruje chęć utrzymania tej pozycji także w kolejnych latach.

Pełna linia monitorów Samsung Odyssey na 2026 rok zostanie zaprezentowana publicznie podczas targów CES 2026 w Las Vegas, które odbędą się w dniach 6–9 stycznia.

Przeczytaj także: Monitor Samsung Odyssey OLED G9 Monitor Samsung Odyssey OLED G9

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: monitory gamingowe, monitory dla graczy, monitory, monitory Samsung, Samsung, Samsung Odyssey, Samsung Odyssey 3D, Samsung Odyssey G6, Samsung Odyssey G8, Samsung Odyssey OLED G8

Przeczytaj także

Monitor Samsung Odyssey Neo G7 43 z technologią Quantum Mini-LED

Monitor Samsung Odyssey Neo G7 43 z technologią Quantum Mini-LED

Monitor gamingowy Samsung Odyssey G5

Monitor gamingowy Samsung Odyssey G5

Monitory Samsung Odyssey G9 i G7 dla graczy

Monitory Samsung Odyssey G9 i G7 dla graczy

3 nowe monitory AOC GAMING o rozdzielczości Quad HD

3 nowe monitory AOC GAMING o rozdzielczości Quad HD

AOC GAMING U27G4R, czyli dwa monitory w jednej obudowie

AOC GAMING U27G4R, czyli dwa monitory w jednej obudowie

Monitor gamingowy Philips Evnia 25M2N5200U

Monitor gamingowy Philips Evnia 25M2N5200U

Nowe monitory gamingowe Acer Predator XB323QK V4 oraz Acer Nitro XV240 F6

Nowe monitory gamingowe Acer Predator XB323QK V4 oraz Acer Nitro XV240 F6

Monitory AOC 310 Hz oraz 240 Hz dla graczy

Monitory AOC 310 Hz oraz 240 Hz dla graczy

Monitory AOC GAMING G42

Monitory AOC GAMING G42

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Artykuły promowane

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Cupra Terramar 2.0 TSI DSG 4Drive - test rodzinnego SUV-a z hiszpańskim charakterem

Cupra Terramar 2.0 TSI DSG 4Drive - test rodzinnego SUV-a z hiszpańskim charakterem

Nowa era rynku nieruchomości: 9 prognoz na 2026 rok

Nowa era rynku nieruchomości: 9 prognoz na 2026 rok

Współwłasność nieruchomości: Jakie są sposoby na jej zniesienie i jak uniknąć sporów?

Współwłasność nieruchomości: Jakie są sposoby na jej zniesienie i jak uniknąć sporów?

BUBLE i HITY podatkowe 2025 roku. Co ułatwiło, a co utrudniło życie przedsiębiorcom?

BUBLE i HITY podatkowe 2025 roku. Co ułatwiło, a co utrudniło życie przedsiębiorcom?

Wniosek USP do ZUS już działa. Jak doliczyć do stażu pracy umowy zlecenia, działalność i opiekę nad dzieckiem? Przewodnik z przykładami

Wniosek USP do ZUS już działa. Jak doliczyć do stażu pracy umowy zlecenia, działalność i opiekę nad dzieckiem? Przewodnik z przykładami

Od Wall Street po waluty: 10 największych niespodzianek na rynkach finansowych w 2025 roku

Od Wall Street po waluty: 10 największych niespodzianek na rynkach finansowych w 2025 roku

Amortyzacja w firmie w 2026 r. - więcej firm może skorzystać z preferencyjnych stawek

Amortyzacja w firmie w 2026 r. - więcej firm może skorzystać z preferencyjnych stawek

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: