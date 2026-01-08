Swift AI - nowe laptopy Acer zaprezentowane na CES 2026 już wkrótce w Polsce

Targi CES 2026 przyniosły wyraźny sygnał, że era laptopów z wbudowaną sztuczną inteligencją wchodzi w nową fazę. Acer pokazał linię Swift AI Copilot+ PC, która łączy nowe procesory Intel Core Ultra Series 3 z funkcjami AI działającymi bezpośrednio na urządzeniu. Od flagowego Swifta 16 AI, przez ultralekki, bo ważący poniżej kilograma, Swift Edge AI, po wszechstronne modele Swift Go - nowa oferta ma odpowiadać zarówno na potrzeby twórców, jak i użytkowników mobilnych oraz biznesowych.

Acer Swift 16 AI (SF16-71T) to flagowy laptop AI Acer w aluminiowej obudowie, zaprojektowany z myślą o użytkownikach poszukujących klasy premium. Dostępne konfiguracje sięgają Intel Core Ultra X9 388H z grafiką Intel Arc B390, co przekłada się na sprawną pracę zarówno w zadaniach obciążających CPU i GPU, jak i przy dużych projektach - szczególnie ważnych dla twórców.W centrum urządzenia znajduje się największy na świecie haptyczny touchpad, obsługujący także piórko MPP 2.5. Pozwala to na wygodniejszą interakcję z narzędziami kreatywnymi AI, takimi jak szkicowanie, animacja, modelowanie czy edycja, bezpośrednio na touchpadzie.Laptop otrzymał 16-calowy, dotykowy ekran 3K OLED WQXGA+ z certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 500, odświeżaniem 120 Hz i pokryciem 100% DCI-P3. Za dźwięk odpowiadają podwójne głośniki DTS:X Ultra z technologią antywibracyjną, która ogranicza przenoszenie drgań na obudowę, dzięki czemu brzmienie pozostaje czystsze. Zestaw uzupełnia kamera FHD IR z obsługą logowania Windows Hello.Wśród złączy i łączności znajdują się m.in. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 lub nowszy, dwa porty Thunderbolt 4 (USB-C), USB-A, HDMI 2.1 oraz czytnik MicroSD.Modele Swift Edge 14 AI (SFE14-I51/T) i Swift Edge 16 AI (SFE16-I51/T) łączą smukłą, lekką konstrukcję z odpornością zgodną z MIL-STD 810H, celując w osoby pracujące w podróży. Obudowy wykonano ze stopu stali nierdzewnej i magnezu; Swift Edge 14 AI waży poniżej 1 kg i ma zaledwie 13,95 mm grubości.Laptopy oferują konfiguracje do Intel Core Ultra 9 386H z wbudowaną grafiką Intel, do 32 GB LPDDR5x oraz do 1 TB SSD PCIe 4.0. Producent podkreśla najważniejszą cechę urządzeń:„lekkość bez rezygnacji z wydajności i czasu pracy”.W zależności od wersji, dostępne są dotykowe ekrany OLED do 3K WQXGA+ z odświeżaniem 120 Hz. Wygodną obsługę uzupełnia Acer Multi-Control Touchpad, ułatwiający sterowanie multimediami, prezentacjami i narzędziami konferencyjnymi. Bezpieczeństwo i wygodę ma wspierać kamera FHD IR z funkcją Human Presence Detection, a jakość rozmów PurifiedVoice (redukcja szumów wspierana przez AI). Łączność zapewnia Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.0.Dla użytkowników, którzy szukają równowagi między wydajnością, mobilnością i ceną, Acer przygotował Swift Go 14 AI (SFG14-I71/T) oraz Swift Go 16 AI (SFG16-I71/T). Konfiguracje obejmują do Intel Core Ultra X9 388H z grafiką Intel Arc B390, do 32 GB LPDDR5x oraz do 1 TB SSD M.2.Urządzenia mają laserowo grawerowaną aluminiową obudowę oraz zawias otwierany do 180°. Ekrany są dostępne w wariantach od 2K WUXGA po 3K WQXGA+ OLED touch. Do wideorozmów przewidziano kamerę 5MP IR z HDR i Human Presence Detection, a uzupełnieniem są głośniki DTS:X Ultra z technologią antywibracyjną i Acer Multi-Control Touchpad.Łączność zapewnia Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.0, a zestaw portów obejmuje m.in. 2× Thunderbolt 4, USB-A oraz HDMI 2.1.Jako Copilot+ PC z Windows 11, laptopy Swift AI oferują funkcje AI mające przyspieszać pracę i twórczość. W urządzeniach dostępna jest m.in. funkcja Click to Do - szybkie, kontekstowe akcje na podstawie tego, co znajduje się na ekranie (tekst/obrazy).Użytkownicy mają też korzystać z Copilot w Windows jako osobistego asystenta, a Copilot Voice ma umożliwiać bardziej naturalną, „hands-free” interakcję. Funkcja Copilot Vision (po wyrażeniu zgody) ma dostarczać podpowiedzi kontekstowe na podstawie aktywnych aplikacji i treści ekranu oraz wspierać nawigację głosową.Acer Swift 16 AI (SF16-71T) dostępny będzie w regionie EMEA od marca 2026 r.Acer Swift Go 16 AI (SFG16-I71/T) dostępny będzie w regionie EMEA w II kwartale 2026 r.Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-I51/T) dostępny będzie w regionie EMEA w II kwartale 2026 r.Acer Swift Edge 16 AI (SFE16-I51/T) dostępny będzie w regionie EMEA od marca 2026 r.Acer Swift Go 14 AI (SFG14-I71/T) dostępny będzie w regionie EMEA od marca 2026 r.