2026-01-09 10:03

Aspire 14 AI i Aspire 16 AI – nowe laptopy Acer z Copilot+ PC

Acer wykorzystuje CES 2026 do wzmocnienia swojej pozycji w segmencie laptopów AI. Nowe modele Aspire 14 AI i Aspire 16 AI to odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników pracujących i uczących się w trybie hybrydowym. Producent stawia na połączenie wydajnych procesorów Intel Core Ultra, ekranów WUXGA o proporcjach 16:10 oraz zestawu narzędzi AI wspierających komunikację i produktywność.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie nowości Acer zaprezentował na targach CES 2026 w Las Vegas?
  • Czym wyróżniają się laptopy Aspire 14 AI i Aspire 16 AI
  • Jakie funkcje AI i możliwości Copilot+ PC oferują nowe modele Aspire?


Oba urządzenia oparto na procesorach Intel Core Ultra Series 3 w konfiguracjach do Intel Core Ultra 9 386H z Intel Graphics. To układ nastawiony na sprawną wielozadaniowość i płynne działanie w codziennych scenariuszach, zwłaszcza przy pracy hybrydowej.
Aspire 14 AI fot. 1
fot. mat. prasowe

Aspire 14 AI fot. 1

Urządzenia oparto na procesorach Intel Core Ultra Series 3 w konfiguracjach do Intel Core Ultra 9 386H z Intel Graphics

W całej linii Aspire AI przewidziano do 32 GB pamięci LPDDR5X oraz szybkie dyski PCIe Gen 4: w Aspire 16 AI do 2 TB, a w Aspire 14 AI do 1 TB.
Aspire 14 AI fot. 2
fot. mat. prasowe

Aspire 14 AI fot. 2

W całej linii Aspire AI przewidziano do 32 GB pamięci LPDDR5X

Najbardziej „użytkowe” różnice budują ekran i ergonomia. Aspire 14 AI i Aspire 16 AI mają matryce WUXGA (1920×1200) w proporcjach 16:10 z odświeżaniem do 120 Hz.
Aspire 14 AI fot. 3
fot. mat. prasowe

Aspire 14 AI fot. 3

W obszarze funkcji AI Acer stawia na zestaw narzędzi do pracy i komunikacji

Spośród dostępnych wersji użytkownicy mogą zdecydować się na wersję dotykową lub OLED. Całość uzupełnia smukła obudowa typu thin-and-light, duże touchpady oraz zawias otwierany do 180°, dzięki czemu laptop może leżeć płasko, co ułatwia współpracę, udostępnianie ekranu czy naukę.
Aspire 16 AI fot. 1
fot. mat. prasowe

Aspire 16 AI fot. 1

Wśród złączy znajdują się m.in. 2x USB Type-C

W obszarze funkcji AI Acer stawia na zestaw narzędzi do pracy i komunikacji: Acer Intelligence Space, AcerSense, Acer PurifiedVoice i Acer PurifiedView, a także programowalny skrót Acer My Key.
Aspire 16 AI fot. 2
fot. mat. prasowe

Aspire 16 AI fot. 2

Do wideokonferencji przewidziano kamerę 1080p FHD IR z przesłoną prywatności

Do wideokonferencji przewidziano kamerę 1080p FHD IR z przesłoną prywatności, trzy mikrofony oraz audio z DTS Audio. Wśród złączy znajdują się m.in. 2x USB Type-C (Thunderbolt 4), 2x USB Type-A, HDMI 2.1 i gniazdo audio, a łączność zapewniają Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3 lub nowszy.
Aspire 16 AI fot. 3
fot. mat. prasowe

Aspire 16 AI fot. 3

Spośród dostępnych wersji użytkownicy mogą zdecydować się na wersję dotykową lub OLED

Cena i dostępność


Acer Aspire 14 AI (A14-I71M/T) oraz Acer Aspire 16 AI (A16-I71M/T) dostępne będą w regionie EMEA w II kwartale 2026 r.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

laptopy Acer, Acer Aspire, AI, laptopy, Acer, Aspire 14 AI, Aspire 16 AI

