Aspire 14 AI i Aspire 16 AI - nowe laptopy Acer z Copilot+ PC
2026-01-09 10:03
Aspire 14 AI i Aspire 16 AI – nowe laptopy Acer z Copilot+ PC © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie nowości Acer zaprezentował na targach CES 2026 w Las Vegas?
- Czym wyróżniają się laptopy Aspire 14 AI i Aspire 16 AI
- Jakie funkcje AI i możliwości Copilot+ PC oferują nowe modele Aspire?
Oba urządzenia oparto na procesorach Intel Core Ultra Series 3 w konfiguracjach do Intel Core Ultra 9 386H z Intel Graphics. To układ nastawiony na sprawną wielozadaniowość i płynne działanie w codziennych scenariuszach, zwłaszcza przy pracy hybrydowej.
Aspire 14 AI fot. 1
Aspire 14 AI fot. 2
Najbardziej „użytkowe” różnice budują ekran i ergonomia. Aspire 14 AI i Aspire 16 AI mają matryce WUXGA (1920×1200) w proporcjach 16:10 z odświeżaniem do 120 Hz.
Aspire 14 AI fot. 3
Aspire 16 AI fot. 1
W obszarze funkcji AI Acer stawia na zestaw narzędzi do pracy i komunikacji: Acer Intelligence Space, AcerSense, Acer PurifiedVoice i Acer PurifiedView, a także programowalny skrót Acer My Key.
Aspire 16 AI fot. 2
Aspire 16 AI fot. 3
Cena i dostępność
Acer Aspire 14 AI (A14-I71M/T) oraz Acer Aspire 16 AI (A16-I71M/T) dostępne będą w regionie EMEA w II kwartale 2026 r.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
