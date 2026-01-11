eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieSprzętNowe laptopy gamingowe Acer Predator i Nitro z Intel Core Ultra Series 3

Nowe laptopy gamingowe Acer Predator i Nitro z Intel Core Ultra Series 3

2026-01-11 11:37

Nowe laptopy gamingowe Acer Predator i Nitro z Intel Core Ultra Series 3

Acer Nitro V 16 AI i Nitro V 16S AI - nowe laptopy dla graczy mobilnych © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (19)

Nowe procesory Intel Core Ultra Series 3, grafika NVIDIA GeForce RTX 50 i zaawansowane funkcje AI - tak Acer definiuje kolejną generację laptopów gamingowych zaprezentowanych na CES 2026. Producent rozszerza serie Predator i Nitro o modele skierowane do graczy mobilnych, twórców oraz użytkowników szukających wydajnego sprzętu do pracy i rozrywki. Nowe konstrukcje stawiają na smuklejsze obudowy, szybkie ekrany 165-180 Hz oraz narzędzia Copilot+ PC i Acer Intelligence Space.

Przeczytaj także: Acer Predator Helios AI - sztuczna inteligencja w laptopach gamingowych


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czym wyróżnia się Predator Helios Neo 16S AI na tle poprzednich modeli?
  • Do kogo skierowane są nowe laptopy Acer Nitro V 16 AI i Nitro V 16S AI?
  • Jakie możliwości oferują funkcje AI i platforma Copilot+ PC w nowych urządzeniach?


Predator Helios Neo 16S AI - moc klasy premium w smukłej obudowie


Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I51) to 16-calowy laptop gamingowy, który łączy wysoką wydajność z mobilnością i bardziej „czystą” estetyką premium.

Konstrukcja opiera się na smukłej, metalowej obudowie o wysokości do 18,9 mm (356,78 × 275,5 × 12,0-18,90 mm) przy wadze 2,3 kg, co ma znaczenie dla użytkowników, którzy chcą wydajnego sprzętu do grania i tworzenia, ale nie planują trzymać go wyłącznie na biurku.
Predator Helios Neo 16S AI fot. 1
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Predator Helios Neo 16S AI fot. 1

Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I51) to 16-calowy laptop gamingowy

Kliknij, aby przejść do galerii (19)


W laptopie dostępne są podzespoły z górnej półki: do Intel Core Ultra 9 386H oraz do NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU opartej o architekturę NVIDIA Blackwell. Taki zestaw jest skierowany zarówno do graczy, jak i twórców, którzy potrzebują mocnego GPU w zadaniach związanych z renderem, montażem czy pracą na dużych projektach.
Predator Helios Neo 16S AI fot. 2
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Predator Helios Neo 16S AI fot. 2

W laptopie dostępne są podzespoły z górnej półki

Kliknij, aby przejść do galerii (19)


Predator Helios Neo 16S AI wykorzystuje 16-calowy ekran OLED WQXGA (2560 × 1600) w proporcjach 16:10, z odświeżaniem 165 Hz, 100% pokryciem palety DCI-P3, czasem reakcji 1 ms, a także obsługą HDR. To połączenie nastawione na płynność i czytelność w dynamicznych tytułach, ale też na kontrast i odwzorowanie detali w pracy kreatywnej.

W przypadku pracy pod obciążeniem istotną rolę ma pełnić rozbudowany układ chłodzenia z 5. generacją wentylatora AeroBlade 3D oraz pastą termoprzewodzącą z ciekłego metalu. Laptop może być wyposażony w maksymalnie 64 GB pamięci DDR5 (6400 MT/s) oraz do 2 TB dysku PCIe Gen4.
Predator Helios Neo 16S AI fot. 3
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Predator Helios Neo 16S AI fot. 3

Urządzenie wyposażono w kamerę FHD IR

Kliknij, aby przejść do galerii (19)


W urządzeniu nie zapomniano również o kamerze FHD IR (1920 × 1080), dźwięku DTS:X Ultra, zestawie dwóch głośników oraz trzech mikrofonów - przydatnych zarówno w streamingu, jak i w rozmowach. Sterowanie ustawieniami gamingowymi wspiera aplikacja PredatorSense v5.0, a do pracy z funkcjami wspieranymi przez AI służy Acer Intelligence Space.

W przypadku złącz i portów użytkownicy mają do swojej dyspozycji Thunderbolt 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2× USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, czytnik kart microSD, RJ-45 oraz DC-in. Za łączność odpowiada Intel Killer DoubleShot Pro Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3 lub nowszy, a całość uzupełnia 4-strefowa klawiatura RGB.

Acer Nitro V AI - gaming w bardziej uniwersalnym formacie


Nowe laptopy Nitro mają łączyć wydajność z mobilnością, celując w graczy casualowych i osoby, które szukają możliwie dobrego stosunku możliwości do ceny. W tej generacji seria Nitro V AI zyskuje dwa nowe modele: Nitro V 16 AI oraz smuklejszy Nitro V 16S AI.

Acer Nitro V 16 AI - uniwersalny 16-calowy laptop do grania i tworzenia


Acer Nitro V 16 AI (ANV16-I51) to propozycja dla osób, które chcą wejść w nową generację platformy Intel i grafiki RTX 50 w możliwie „codziennym” formacie - bez rezygnowania z elementów istotnych dla grania. Laptop jest dostępny w konfiguracjach do Intel Core Ultra 7 355 oraz NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, z pamięcią do 32 GB DDR5 i dyskiem do 2 TB PCIe M.2 NVMe SSD.
Acer Nitro V 16 AI fot. 1
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Acer Nitro V 16 AI fot. 1

Acer Nitro V 16 AI to uniwersalny 16-calowy laptop do grania i tworzenia

Kliknij, aby przejść do galerii (19)


W przypadku ekranu, Acer stawia na parametry kluczowe dla płynności: 16-calowy panel 16:10 WUXGA (1920×1200) z odświeżaniem 180 Hz i pokryciem 100% sRGB. Do tego dochodzi MUX Switch, który pozwala zoptymalizować sposób wyświetlania obrazu pod scenariusze gamingowe (np. przełączenie na tryb nastawiony na maksymalną wydajność).
Acer Nitro V 16 AI fot. 2
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Acer Nitro V 16 AI fot. 2

Konstrukcja ma 356,50 × 260 mm i grubość 11,37-19,9 mm, przy wadze 2,1 kg

Kliknij, aby przejść do galerii (19)


Konstrukcja ma 356,50 × 260 mm i grubość 11,37-19,9 mm, przy wadze 2,1 kg. Za utrzymanie stabilnej pracy pod obciążeniem odpowiada układ chłodzenia w konfiguracji dual fan z podwójnym wlotem i podwójnym wylotem powietrza.
Acer Nitro V 16 AI fot. 3
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Acer Nitro V 16 AI fot. 3

W przypadku ekranu, Acer stawia na parametry kluczowe dla płynności

Kliknij, aby przejść do galerii (19)


W Nitro V 16 AI nie zabrakło również portów - na pokładzie znalazł się Thunderbolt 4 Type-C (z DP 3.0), port USB 3.2 Gen 2 Type-A z offline charging, dwa kolejne USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, RJ-45, gniazdo audio 3,5 mm, DC-in oraz Kensington lock. Łączność zapewnia Intel Killer DoubleShot Pro Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2.

W kontekście komunikacji i multimediów dochodzi DTS:X Ultra, zestaw 2 głośników oraz trzy mikrofony, a także kamera FHD IR (1920×1080) z przesłoną prywatności. Wśród funkcji systemowych i narzędzi użytkowych są m.in. Copilot+ PC, Acer Intelligence Space, Acer PurifiedVoice, Acer PurifiedView oraz NitroSense do szybkiej kontroli ustawień urządzenia.

Acer Nitro V 16S AI - smuklejszy wariant dla mobilnych graczy


Acer Nitro V 16S AI (ANV16S-I51) jest skierowany do tych, którzy chcą gamingowej specyfikacji, ale częściej przenoszą laptopa i oczekują smuklejszej konstrukcji. Model ma obudowę o grubości 10,3-17,9 mm przy tych samych wymiarach podstawy 356,50 × 260 mm i wadze 2,3 kg.
Acer Nitro V 16S AI fot. 1
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Acer Nitro V 16S AI fot. 1

Acer Nitro V 16S AI to smuklejszy wariant dla mobilnych graczy

Kliknij, aby przejść do galerii (19)


Pod względem konfiguracji to nadal „pełnoprawny” Nitro: do Intel Core Ultra 7 355 oraz NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, do 32 GB DDR5 i do 2 TB PCIe M.2 NVMe SSD. Ekran również pozostaje nastawiony na płynność i responsywność: 16” 16:10 WUXGA 180 Hz, 100% sRGB oraz MUX Switch.
Różnice widać m.in. w zestawie portów, gdzie Thunderbolt 4 Type-C obsługuje power delivery (pozostałe złącza obejmują m.in. USB-A z offline charging, HDMI 2.1, RJ-45, audio 3,5 mm, DC-in i Kensington lock). Łączność to ponownie Intel Killer DoubleShot Pro Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2.
Acer Nitro V 16S AI fot. 2
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Acer Nitro V 16S AI fot. 2

Pod względem konfiguracji to nadal „pełnoprawny” Nitro

Kliknij, aby przejść do galerii (19)


Za chłodzenie odpowiada analogiczna architektura dual fan / dual-intake / dual-exhaust, a w wyposażeniu są także DTS:X Ultra, 2 głośniki, trzy mikrofony oraz kamera FHD IR z przesłoną. Laptop ma 4-strefową klawiaturę RGB i zestaw funkcji w ekosystemie Acer: Copilot+ PC, Acer Intelligence Space, Acer PurifiedVoice, Acer PurifiedView oraz NitroSense.
Acer Nitro V 16S AI fot. 3
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Acer Nitro V 16S AI fot. 3

Laptop ma 4-strefową klawiaturę RGB i zestaw funkcji w ekosystemie Acer

Kliknij, aby przejść do galerii (19)


Copilot+ PC i Acer Intelligence Space - AI dla gry, pracy i tworzenia


Nowe laptopy Predator i Nitro korzystają z Acer Intelligence Space - zestawu narzędzi wspieranych przez AI pod kreatywność, produktywność i gaming. Jako komputery z doświadczeniami Copilot+ PC w Windows 11, oferują też NPU o wydajności powyżej 45 AI TOPS, co ma przyspieszać działanie funkcji AI na urządzeniu. Wśród przykładów zastosowań są m.in. Live Captions do tłumaczeń w czasie rzeczywistym oraz Image Creator do generowania treści wykraczających poza sam gaming.

Predator Galea 570 - headset z ENC i trzema trybami łączności


Wraz z laptopami zadebiutowały również akcesoria. Predator Galea 570 to zestaw słuchawkowy z przetwornikami 50 mm, z konfiguracją dźwięku i mikrofonu dostępną w aplikacji Predator QuarterMaster. Technologia ENC ma poprawiać czytelność komunikacji - zarówno z odpinanym mikrofonem na wysięgniku, jak i mikrofonem wbudowanym. Headset obsługuje 2,4 GHz (dongle USB-A/C), Bluetooth 5.4 oraz tryb przewodowy, z czasem pracy do 30 godzin (w zależności od trybu).
Predator Galea 570 fot. 1
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Predator Galea 570 fot. 1

Predator Galea 570 to zestaw słuchawkowy z przetwornikami 50 mm

Kliknij, aby przejść do galerii (19)


Predator Cestus 530 - mysz z PixArt PAW3395 i polling 8000 Hz


Predator Cestus 530 została wyposażona w sensor PixArt PAW3395 o parametrach do 26 000 DPI, 650 IPS i polling do 8000 Hz. Mysz obsługuje trzy tryby łączności (przewodowo, Bluetooth i 2,4 GHz), a przełączniki są oceniane na 80 mln kliknięć. Ustawienia wydajności, przycisków i podświetlenia są dostępne w aplikacji Predator QuarterMaster.
Predator Cestus 530 fot. 1
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Predator Cestus 530 fot. 1

Predator Cestus 530 została wyposażona w sensor PixArt PAW3395

Kliknij, aby przejść do galerii (19)


Cena i dostępność


Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I51), Acer Nitro V 16 AI (ANV16-I51), Acer Nitro V 16S AI (ANV16S-I51) dostępne będą w regionie EMEA w II kwartale 2026 r.
Predator Galea 570 dostępny będzie w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 r. w cenie od 149 EUR.
Predator Cestus 530 dostępny będzie w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 r. w cenie od 99 EUR.
Przeczytaj także: Debiutują nowe laptopy gamingowe Acer: Predator Helios Neo AI Debiutują nowe laptopy gamingowe Acer: Predator Helios Neo AI

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: laptopy Acer, Acer, laptopy gamingowe, laptopy dla graczy, Predator Helios Neo 16S AI, Acer Nitro V 16 AI, Acer Nitro V 16S AI

Przeczytaj także

Laptopy Acer Chromebook Plus Spin 714 oraz gamingowy Acer Chromebook Plus 516 GE

Laptopy Acer Chromebook Plus Spin 714 oraz gamingowy Acer Chromebook Plus 516 GE

Acer Predator Triton Neo 16 z procesorami Intel Core Ultra

Acer Predator Triton Neo 16 z procesorami Intel Core Ultra

Nowy laptop Acer Nitro V 16

Nowy laptop Acer Nitro V 16

Nowy laptop Acer Nitro V 15

Nowy laptop Acer Nitro V 15

Aspire 14 AI i Aspire 16 AI - nowe laptopy Acer z Copilot+ PC

Aspire 14 AI i Aspire 16 AI - nowe laptopy Acer z Copilot+ PC

Swift AI - nowe laptopy Acer zaprezentowane na CES 2026 już wkrótce w Polsce

Swift AI - nowe laptopy Acer zaprezentowane na CES 2026 już wkrótce w Polsce

Swift Air 16: ultralekki notebook Acera z funkcjami AI

Swift Air 16: ultralekki notebook Acera z funkcjami AI

Laptopy Acer Swift X 14 AI oraz Swift X 14

Laptopy Acer Swift X 14 AI oraz Swift X 14

Laptopy Acer Swift Edge AI i Swift Go AI

Laptopy Acer Swift Edge AI i Swift Go AI

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Artykuły promowane

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Mały ZUS Plus 2026: Jak wykorzystać 'czystą kartę' i obniżyć składki na 36 miesięcy?

Mały ZUS Plus 2026: Jak wykorzystać 'czystą kartę' i obniżyć składki na 36 miesięcy?

Acer Predator ES Storm Pro - elektryczna hulajnoga z zasięgiem do 60 km

Acer Predator ES Storm Pro - elektryczna hulajnoga z zasięgiem do 60 km

Praca na mrozie: Kiedy pracownik może odmówić pracy przy niskich temperaturach?

Praca na mrozie: Kiedy pracownik może odmówić pracy przy niskich temperaturach?

Wynagrodzenia w HR 2025 - gdzie rosły najszybciej, a gdzie najwolniej

Wynagrodzenia w HR 2025 - gdzie rosły najszybciej, a gdzie najwolniej

KSeF a odliczenie VAT w 2026: czy faktura spoza KSeF pozwala na odliczenie podatku?

KSeF a odliczenie VAT w 2026: czy faktura spoza KSeF pozwala na odliczenie podatku?

Zdalne czy hybrydowe? Jak zorganizować zgromadzenie wspólników spółki zgodnie z KSH?

Zdalne czy hybrydowe? Jak zorganizować zgromadzenie wspólników spółki zgodnie z KSH?

Sprzedaż nowych mieszkań wyższa niż prognozy. Dokąd zmierza rynek?

Sprzedaż nowych mieszkań wyższa niż prognozy. Dokąd zmierza rynek?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: