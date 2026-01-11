Nowe laptopy gamingowe Acer Predator i Nitro z Intel Core Ultra Series 3
2026-01-11 11:37
Acer Nitro V 16 AI i Nitro V 16S AI - nowe laptopy dla graczy mobilnych © fot. mat. prasowe
Predator Helios Neo 16S AI - moc klasy premium w smukłej obudowie
Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I51) to 16-calowy laptop gamingowy, który łączy wysoką wydajność z mobilnością i bardziej „czystą” estetyką premium.
Konstrukcja opiera się na smukłej, metalowej obudowie o wysokości do 18,9 mm (356,78 × 275,5 × 12,0-18,90 mm) przy wadze 2,3 kg, co ma znaczenie dla użytkowników, którzy chcą wydajnego sprzętu do grania i tworzenia, ale nie planują trzymać go wyłącznie na biurku.
Predator Helios Neo 16S AI fot. 1
W laptopie dostępne są podzespoły z górnej półki: do Intel Core Ultra 9 386H oraz do NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU opartej o architekturę NVIDIA Blackwell. Taki zestaw jest skierowany zarówno do graczy, jak i twórców, którzy potrzebują mocnego GPU w zadaniach związanych z renderem, montażem czy pracą na dużych projektach.
Predator Helios Neo 16S AI fot. 2
Predator Helios Neo 16S AI wykorzystuje 16-calowy ekran OLED WQXGA (2560 × 1600) w proporcjach 16:10, z odświeżaniem 165 Hz, 100% pokryciem palety DCI-P3, czasem reakcji 1 ms, a także obsługą HDR. To połączenie nastawione na płynność i czytelność w dynamicznych tytułach, ale też na kontrast i odwzorowanie detali w pracy kreatywnej.
W przypadku pracy pod obciążeniem istotną rolę ma pełnić rozbudowany układ chłodzenia z 5. generacją wentylatora AeroBlade 3D oraz pastą termoprzewodzącą z ciekłego metalu. Laptop może być wyposażony w maksymalnie 64 GB pamięci DDR5 (6400 MT/s) oraz do 2 TB dysku PCIe Gen4.
Predator Helios Neo 16S AI fot. 3
W urządzeniu nie zapomniano również o kamerze FHD IR (1920 × 1080), dźwięku DTS:X Ultra, zestawie dwóch głośników oraz trzech mikrofonów - przydatnych zarówno w streamingu, jak i w rozmowach. Sterowanie ustawieniami gamingowymi wspiera aplikacja PredatorSense v5.0, a do pracy z funkcjami wspieranymi przez AI służy Acer Intelligence Space.
W przypadku złącz i portów użytkownicy mają do swojej dyspozycji Thunderbolt 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2× USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, czytnik kart microSD, RJ-45 oraz DC-in. Za łączność odpowiada Intel Killer DoubleShot Pro Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3 lub nowszy, a całość uzupełnia 4-strefowa klawiatura RGB.
Acer Nitro V AI - gaming w bardziej uniwersalnym formacie
Nowe laptopy Nitro mają łączyć wydajność z mobilnością, celując w graczy casualowych i osoby, które szukają możliwie dobrego stosunku możliwości do ceny. W tej generacji seria Nitro V AI zyskuje dwa nowe modele: Nitro V 16 AI oraz smuklejszy Nitro V 16S AI.
Acer Nitro V 16 AI - uniwersalny 16-calowy laptop do grania i tworzenia
Acer Nitro V 16 AI (ANV16-I51) to propozycja dla osób, które chcą wejść w nową generację platformy Intel i grafiki RTX 50 w możliwie „codziennym” formacie - bez rezygnowania z elementów istotnych dla grania. Laptop jest dostępny w konfiguracjach do Intel Core Ultra 7 355 oraz NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, z pamięcią do 32 GB DDR5 i dyskiem do 2 TB PCIe M.2 NVMe SSD.
Acer Nitro V 16 AI fot. 1
W przypadku ekranu, Acer stawia na parametry kluczowe dla płynności: 16-calowy panel 16:10 WUXGA (1920×1200) z odświeżaniem 180 Hz i pokryciem 100% sRGB. Do tego dochodzi MUX Switch, który pozwala zoptymalizować sposób wyświetlania obrazu pod scenariusze gamingowe (np. przełączenie na tryb nastawiony na maksymalną wydajność).
Acer Nitro V 16 AI fot. 2
Konstrukcja ma 356,50 × 260 mm i grubość 11,37-19,9 mm, przy wadze 2,1 kg. Za utrzymanie stabilnej pracy pod obciążeniem odpowiada układ chłodzenia w konfiguracji dual fan z podwójnym wlotem i podwójnym wylotem powietrza.
Acer Nitro V 16 AI fot. 3
W Nitro V 16 AI nie zabrakło również portów - na pokładzie znalazł się Thunderbolt 4 Type-C (z DP 3.0), port USB 3.2 Gen 2 Type-A z offline charging, dwa kolejne USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, RJ-45, gniazdo audio 3,5 mm, DC-in oraz Kensington lock. Łączność zapewnia Intel Killer DoubleShot Pro Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2.
W kontekście komunikacji i multimediów dochodzi DTS:X Ultra, zestaw 2 głośników oraz trzy mikrofony, a także kamera FHD IR (1920×1080) z przesłoną prywatności. Wśród funkcji systemowych i narzędzi użytkowych są m.in. Copilot+ PC, Acer Intelligence Space, Acer PurifiedVoice, Acer PurifiedView oraz NitroSense do szybkiej kontroli ustawień urządzenia.
Acer Nitro V 16S AI - smuklejszy wariant dla mobilnych graczy
Acer Nitro V 16S AI (ANV16S-I51) jest skierowany do tych, którzy chcą gamingowej specyfikacji, ale częściej przenoszą laptopa i oczekują smuklejszej konstrukcji. Model ma obudowę o grubości 10,3-17,9 mm przy tych samych wymiarach podstawy 356,50 × 260 mm i wadze 2,3 kg.
Acer Nitro V 16S AI fot. 1
Pod względem konfiguracji to nadal „pełnoprawny” Nitro: do Intel Core Ultra 7 355 oraz NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, do 32 GB DDR5 i do 2 TB PCIe M.2 NVMe SSD. Ekran również pozostaje nastawiony na płynność i responsywność: 16” 16:10 WUXGA 180 Hz, 100% sRGB oraz MUX Switch.
Różnice widać m.in. w zestawie portów, gdzie Thunderbolt 4 Type-C obsługuje power delivery (pozostałe złącza obejmują m.in. USB-A z offline charging, HDMI 2.1, RJ-45, audio 3,5 mm, DC-in i Kensington lock). Łączność to ponownie Intel Killer DoubleShot Pro Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2.
Acer Nitro V 16S AI fot. 2
Za chłodzenie odpowiada analogiczna architektura dual fan / dual-intake / dual-exhaust, a w wyposażeniu są także DTS:X Ultra, 2 głośniki, trzy mikrofony oraz kamera FHD IR z przesłoną. Laptop ma 4-strefową klawiaturę RGB i zestaw funkcji w ekosystemie Acer: Copilot+ PC, Acer Intelligence Space, Acer PurifiedVoice, Acer PurifiedView oraz NitroSense.
Acer Nitro V 16S AI fot. 3
Copilot+ PC i Acer Intelligence Space - AI dla gry, pracy i tworzenia
Nowe laptopy Predator i Nitro korzystają z Acer Intelligence Space - zestawu narzędzi wspieranych przez AI pod kreatywność, produktywność i gaming. Jako komputery z doświadczeniami Copilot+ PC w Windows 11, oferują też NPU o wydajności powyżej 45 AI TOPS, co ma przyspieszać działanie funkcji AI na urządzeniu. Wśród przykładów zastosowań są m.in. Live Captions do tłumaczeń w czasie rzeczywistym oraz Image Creator do generowania treści wykraczających poza sam gaming.
Predator Galea 570 - headset z ENC i trzema trybami łączności
Wraz z laptopami zadebiutowały również akcesoria. Predator Galea 570 to zestaw słuchawkowy z przetwornikami 50 mm, z konfiguracją dźwięku i mikrofonu dostępną w aplikacji Predator QuarterMaster. Technologia ENC ma poprawiać czytelność komunikacji - zarówno z odpinanym mikrofonem na wysięgniku, jak i mikrofonem wbudowanym. Headset obsługuje 2,4 GHz (dongle USB-A/C), Bluetooth 5.4 oraz tryb przewodowy, z czasem pracy do 30 godzin (w zależności od trybu).
Predator Galea 570 fot. 1
Predator Cestus 530 - mysz z PixArt PAW3395 i polling 8000 Hz
Predator Cestus 530 została wyposażona w sensor PixArt PAW3395 o parametrach do 26 000 DPI, 650 IPS i polling do 8000 Hz. Mysz obsługuje trzy tryby łączności (przewodowo, Bluetooth i 2,4 GHz), a przełączniki są oceniane na 80 mln kliknięć. Ustawienia wydajności, przycisków i podświetlenia są dostępne w aplikacji Predator QuarterMaster.
Predator Cestus 530 fot. 1
Cena i dostępność
Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I51), Acer Nitro V 16 AI (ANV16-I51), Acer Nitro V 16S AI (ANV16S-I51) dostępne będą w regionie EMEA w II kwartale 2026 r.
Predator Galea 570 dostępny będzie w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 r. w cenie od 149 EUR.
Predator Cestus 530 dostępny będzie w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 r. w cenie od 99 EUR.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
