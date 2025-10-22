eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieSprzętAcer Predator Helios AI - sztuczna inteligencja w laptopach gamingowych

Acer Predator Helios AI - sztuczna inteligencja w laptopach gamingowych

2025-10-22 00:10

Acer Predator Helios AI - sztuczna inteligencja w laptopach gamingowych

Acer Predator Helios AI © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (8)

Sztuczna inteligencja w laptopach gamingowych nie jest już futurystyczną wizją. Acer wprowadza serię Predator Helios AI – komputery, które analizują sposób gry i automatycznie dostosowują swoją wydajność. Modele Helios 18 AI, Helios Neo 16 AI i Helios Neo 16S AI różnią się konfiguracją i ekranem, ale łączy je zastosowanie algorytmów AI do zarządzania temperaturą, zużyciem energii i mocą podzespołów.

Przeczytaj także: Debiutują nowe laptopy gamingowe Acer: Predator Helios Neo AI


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję wprowadzono w laptopach Acer Predator Helios AI?
  • Czym różnią się poszczególne modele z serii Helios AI – 18, Neo 16 i Neo 16S?
  • Jak AI zmienia podejście producentów sprzętu do projektowania laptopów gamingowych?

Predator Helios AI – sztuczna inteligencja w laptopach gamingowych


Rosnące wymagania nowych gier sprawiają, że producenci sprzętu coraz częściej sięgają po rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Acer wprowadził serię laptopów Predator Helios AI, w której systemy NPU wbudowane w procesory Intel® Core™ Ultra wspierają automatyczne zarządzanie wydajnością i chłodzeniem.

Optymalizacja z wykorzystaniem AI


Zastosowane układy analizują w czasie rzeczywistym sposób korzystania z komputera – temperatury, obciążenie CPU i GPU oraz typ wykonywanych zadań. Na tej podstawie dobierane są ustawienia mocy i pracy wentylatorów. Dzięki temu laptopy mają działać ciszej przy mniejszym obciążeniu, a w czasie rozgrywki lub pracy kreatywnej automatycznie zwiększać moc obliczeniową.

Nowa wersja oprogramowania PredatorSense 5.0 oraz AI Engine 3.0 umożliwiają tworzenie indywidualnych profili wydajności, a także automatyczne dostosowywanie grafiki, chłodzenia oraz ustawień sieciowych.

Modele serii Helios AI


Predator Helios 18 AI to największy model z ekranem 18 cali (IPS 3840×2400, 120 Hz). Wyposażony jest w procesor Intel® Core™ Ultra 9-275HX, do 64 GB pamięci RAM DDR5 oraz kartę graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 5090. Zastosowany system chłodzenia 3D AeroBlade ma utrzymywać stabilną pracę nawet przy wysokim obciążeniu.
Predator Helios 18 AI
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Predator Helios 18 AI

Predator Helios 18 AI to laptop, który z powodzeniem zastąpi desktop

Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Predator Helios 18 AI - tył i bok
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Predator Helios 18 AI - tył i bok

Sercem tego modelu jest procesor Intel® Core™ Ultra 9-275HX

Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Predator Helios 18 AI - bok
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Predator Helios 18 AI - bok

AI analizuje w czasie rzeczywistym styl gry, temperatury i obciążenie podzespołów

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Helios Neo 16 AI łączy większą mobilność z wysoką wydajnością. Laptop posiada ekran 16 cali WQXGA (2560×1600, 240 Hz), procesor Intel® Core™ Ultra 9-275HX oraz kartę NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti. Według producenta ma być to kompromis między wydajnością a przenośnością.
Predator Helios Neo 16 AI
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Predator Helios Neo 16 AI

Predator Helios Neo 16 AI to laptop, który łączy moc z mobilnością

Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Predator Helios Neo 16 AI - góra i przód
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Predator Helios Neo 16 AI - góra i przód

Ekran 16 cali WQXGA (2560 × 1600) z odświeżaniem 240 Hz gwarantuje płynny obraz

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Helios Neo 16S AI oferuje ekran OLED WQXGA 240 Hz z wysokim kontrastem i nasyconymi kolorami. Zastosowanie panelu OLED ma zapewnić lepszą reprodukcję barw w grach i pracy kreatywnej. Model ten, podobnie jak pozostałe, wykorzystuje algorytmy AI do zarządzania chłodzeniem i zużyciem energii.
Predator Helios Neo 16S AI
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Predator Helios Neo 16S AI

Predator Helios Neo 16S AI to propozycja dla graczy, którzy cenią nie tylko moc, ale i wizualne doświadczenie

Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Predator Helios Neo 16S AI - góra i tył
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Predator Helios Neo 16S AI - góra i tył

Wyróżnikiem tego modelu jest ekran OLED WQXGA 240 Hz

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


AI w gamingu – kierunek rozwoju


Coraz większa liczba producentów komputerów i oprogramowania wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy komfortu i efektywności pracy. W przypadku serii Helios AI, rozwiązania te mają służyć automatyzacji procesów, które dotychczas wymagały ręcznego ustawiania trybów czy parametrów sprzętu.

Przeczytaj także: Nowe laptopy Predator Helios AI i monitor Predator XB323QX Nowe laptopy Predator Helios AI i monitor Predator XB323QX

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: laptopy Acer, Acer, laptopy gamingowe, laptopy dla graczy, Predator Helios AI

Przeczytaj także

Laptopy Acer Chromebook Plus Spin 714 oraz gamingowy Acer Chromebook Plus 516 GE

Laptopy Acer Chromebook Plus Spin 714 oraz gamingowy Acer Chromebook Plus 516 GE

Acer Predator Triton Neo 16 z procesorami Intel Core Ultra

Acer Predator Triton Neo 16 z procesorami Intel Core Ultra

Nowy laptop Acer Nitro V 16

Nowy laptop Acer Nitro V 16

Nowy laptop Acer Nitro V 15

Nowy laptop Acer Nitro V 15

Swift Air 16: ultralekki notebook Acera z funkcjami AI

Swift Air 16: ultralekki notebook Acera z funkcjami AI

Laptopy Acer Swift X 14 AI oraz Swift X 14

Laptopy Acer Swift X 14 AI oraz Swift X 14

Laptopy Acer Swift Edge AI i Swift Go AI

Laptopy Acer Swift Edge AI i Swift Go AI

Nowe laptopy Acer Swift i Aspire z AI

Nowe laptopy Acer Swift i Aspire z AI

Nowe laptopy Acer TravelMate B5 14, TravelMate B3 11 i TravelMate Spin 12

Nowe laptopy Acer TravelMate B5 14, TravelMate B3 11 i TravelMate Spin 12

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Efekt ceł dopiero przed nami? Liczba upadłości firm będzie rosnąć

Efekt ceł dopiero przed nami? Liczba upadłości firm będzie rosnąć

Doręczenia bezpośrednie tylko między pełnomocnikami procesowymi

Doręczenia bezpośrednie tylko między pełnomocnikami procesowymi

Zmiany w umowach zlecenia od 2026 - jak wpłyną na rynek pracy?

Zmiany w umowach zlecenia od 2026 - jak wpłyną na rynek pracy?

"Jak kupić pierwsze mieszkanie? Praktyczny przewodnik" - nowe wydanie Ekspertownika Rynku Nieruchomości już dostępne

"Jak kupić pierwsze mieszkanie? Praktyczny przewodnik" - nowe wydanie Ekspertownika Rynku Nieruchomości już dostępne

Zmiany w stażu pracy - wnioski o zaświadczenia z ZUS dopiero od stycznia 2026 r.

Zmiany w stażu pracy - wnioski o zaświadczenia z ZUS dopiero od stycznia 2026 r.

USA i Australia łączą siły w walce o minerały krytyczne

USA i Australia łączą siły w walce o minerały krytyczne

Są miasta, w których deweloperzy nie budują nic. Nowy raport pokazuje skalę różnic

Są miasta, w których deweloperzy nie budują nic. Nowy raport pokazuje skalę różnic

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: