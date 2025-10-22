Acer Predator Helios AI - sztuczna inteligencja w laptopach gamingowych
2025-10-22 00:10
Acer Predator Helios AI © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję wprowadzono w laptopach Acer Predator Helios AI?
- Czym różnią się poszczególne modele z serii Helios AI – 18, Neo 16 i Neo 16S?
- Jak AI zmienia podejście producentów sprzętu do projektowania laptopów gamingowych?
Predator Helios AI – sztuczna inteligencja w laptopach gamingowych
Rosnące wymagania nowych gier sprawiają, że producenci sprzętu coraz częściej sięgają po rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Acer wprowadził serię laptopów Predator Helios AI, w której systemy NPU wbudowane w procesory Intel® Core™ Ultra wspierają automatyczne zarządzanie wydajnością i chłodzeniem.
Optymalizacja z wykorzystaniem AI
Zastosowane układy analizują w czasie rzeczywistym sposób korzystania z komputera – temperatury, obciążenie CPU i GPU oraz typ wykonywanych zadań. Na tej podstawie dobierane są ustawienia mocy i pracy wentylatorów. Dzięki temu laptopy mają działać ciszej przy mniejszym obciążeniu, a w czasie rozgrywki lub pracy kreatywnej automatycznie zwiększać moc obliczeniową.
Nowa wersja oprogramowania PredatorSense 5.0 oraz AI Engine 3.0 umożliwiają tworzenie indywidualnych profili wydajności, a także automatyczne dostosowywanie grafiki, chłodzenia oraz ustawień sieciowych.
Modele serii Helios AI
Predator Helios 18 AI to największy model z ekranem 18 cali (IPS 3840×2400, 120 Hz). Wyposażony jest w procesor Intel® Core™ Ultra 9-275HX, do 64 GB pamięci RAM DDR5 oraz kartę graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 5090. Zastosowany system chłodzenia 3D AeroBlade ma utrzymywać stabilną pracę nawet przy wysokim obciążeniu.
Predator Helios 18 AI
Predator Helios 18 AI - tył i bok
Predator Helios 18 AI - bok
Helios Neo 16 AI łączy większą mobilność z wysoką wydajnością. Laptop posiada ekran 16 cali WQXGA (2560×1600, 240 Hz), procesor Intel® Core™ Ultra 9-275HX oraz kartę NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti. Według producenta ma być to kompromis między wydajnością a przenośnością.
Predator Helios Neo 16 AI
Predator Helios Neo 16 AI - góra i przód
Helios Neo 16S AI oferuje ekran OLED WQXGA 240 Hz z wysokim kontrastem i nasyconymi kolorami. Zastosowanie panelu OLED ma zapewnić lepszą reprodukcję barw w grach i pracy kreatywnej. Model ten, podobnie jak pozostałe, wykorzystuje algorytmy AI do zarządzania chłodzeniem i zużyciem energii.
Predator Helios Neo 16S AI
Predator Helios Neo 16S AI - góra i tył
AI w gamingu – kierunek rozwoju
Coraz większa liczba producentów komputerów i oprogramowania wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy komfortu i efektywności pracy. W przypadku serii Helios AI, rozwiązania te mają służyć automatyzacji procesów, które dotychczas wymagały ręcznego ustawiania trybów czy parametrów sprzętu.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
