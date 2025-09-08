Swift Air 16: ultralekki notebook Acera z funkcjami AI

Acer wprowadza na rynek Swift Air 16 – 16-calowy laptop o masie poniżej 1 kg, zaprojektowany z myślą o pracy mobilnej. Model oferuje procesory AMD Ryzen AI 300, opcję ekranu AMOLED WQXGA+ oraz obsługę funkcji AI w systemie Windows 11. Sprzęt pojawi się w sprzedaży w listopadzie w cenie od 999 EUR.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie podzespoły i funkcje oferuje Acer Swift Air 16?

Co wyróżnia ten model na tle innych ultralekkich laptopów?

Jakie są opcje konfiguracji ekranu i pamięci?

Cena i dostępność

Sercem Swifta Air 16 jest najnowsza generacja procesorów AMD Ryzen AI 300, działających w parze z kartami graficznymi AMD Radeon 860M. Miejsce na pliki i płynne działanie aplikacji zapewniają pamięci LPDDR5 (6 400 MHz) o pojemności do 32 GB i dyski M.2 PCIe Gen4 o pojemności do 1 TB. Nowy notebook Acer jest też urządzeniem klasy Copilot+ PC, dzięki czemu zapewnia dostęp do ekskluzywnych rozwiązań AI w systemie Windows 11. Są to m.in. funkcje Recall i Click to Do oraz ulepszone wyszukiwanie.Acer Swift Air 16 został stworzony z myślą o osobach często podróżujących. Elegancka obudowa ze stopu magnezowo-aluminiowego zapewnia trwałość przy wadze poniżej 1 kg, czyniąc laptopa jednym z najlżejszych 16-calowych modeli na rynku.Użytkownicy mogą wybierać między ekranem 16" WQXGA+ AMOLED z odświeżaniem 120 Hz lub 16" WUXGA IPS z odświeżaniem 60 Hz. Oba warianty oferują proporcje 16:10, co przekłada się na szerszy obszar roboczy. Opcja AMOLED zapewnia przy tym głęboką czerń, żywe kolory i wyjątkową ostrość. Gwarantuje też pokrycie palety barw DCI-P3 i jasność do 400 nitów.Na pokładzie nie zabrakło też miejsca dla kamery 2 MP FHD IR z funkcją rozpoznawania twarzy i logowania przez Windows Hello, podwójnych głośników oraz podwójnego zestawu mikrofonów. Lista portów obejmuje z kolei: dwa złącza USB Type-C (pełna funkcjonalność), USB 3.2 Type-A, HDMI 1.4 z obsługą HDCP oraz gniazdo audio. Łączność bezprzewodową zapewnia Wi-Fi 6E i najnowszy standard Bluetooth.Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) trafi do sprzedaży w regionie EMEA w listopadzie, w cenie od 999 EUR. Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność mogą się różnić w zależności od regionu.