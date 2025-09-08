eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieSprzętSwift Air 16: ultralekki notebook Acera z funkcjami AI

Swift Air 16: ultralekki notebook Acera z funkcjami AI

2025-09-08 00:45

Swift Air 16: ultralekki notebook Acera z funkcjami AI

Ultralekki notebook Acera z funkcjami AI © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Acer wprowadza na rynek Swift Air 16 – 16-calowy laptop o masie poniżej 1 kg, zaprojektowany z myślą o pracy mobilnej. Model oferuje procesory AMD Ryzen AI 300, opcję ekranu AMOLED WQXGA+ oraz obsługę funkcji AI w systemie Windows 11. Sprzęt pojawi się w sprzedaży w listopadzie w cenie od 999 EUR.

Przeczytaj także: Laptopy Acer Swift 14 AI i Swift 16 AI Copilot+

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie podzespoły i funkcje oferuje Acer Swift Air 16?
  • Co wyróżnia ten model na tle innych ultralekkich laptopów?
  • Jakie są opcje konfiguracji ekranu i pamięci?

Sercem Swifta Air 16 jest najnowsza generacja procesorów AMD Ryzen AI 300, działających w parze z kartami graficznymi AMD Radeon 860M. Miejsce na pliki i płynne działanie aplikacji zapewniają pamięci LPDDR5 (6 400 MHz) o pojemności do 32 GB i dyski M.2 PCIe Gen4 o pojemności do 1 TB. Nowy notebook Acer jest też urządzeniem klasy Copilot+ PC, dzięki czemu zapewnia dostęp do ekskluzywnych rozwiązań AI w systemie Windows 11. Są to m.in. funkcje Recall i Click to Do oraz ulepszone wyszukiwanie.

Acer Swift Air 16 został stworzony z myślą o osobach często podróżujących. Elegancka obudowa ze stopu magnezowo-aluminiowego zapewnia trwałość przy wadze poniżej 1 kg, czyniąc laptopa jednym z najlżejszych 16-calowych modeli na rynku.
Acer Swift Air 16
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Acer Swift Air 16

Acer Swift Air 16 występuje w kilku wersjach kolorystycznych

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Użytkownicy mogą wybierać między ekranem 16" WQXGA+ AMOLED z odświeżaniem 120 Hz lub 16" WUXGA IPS z odświeżaniem 60 Hz. Oba warianty oferują proporcje 16:10, co przekłada się na szerszy obszar roboczy. Opcja AMOLED zapewnia przy tym głęboką czerń, żywe kolory i wyjątkową ostrość. Gwarantuje też pokrycie palety barw DCI-P3 i jasność do 400 nitów.
Acer Swift Air 16 - srebrny
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Acer Swift Air 16 - srebrny

Opcja AMOLED zapewnia przy tym głęboką czerń, żywe kolory i wyjątkową ostrość

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Na pokładzie nie zabrakło też miejsca dla kamery 2 MP FHD IR z funkcją rozpoznawania twarzy i logowania przez Windows Hello, podwójnych głośników oraz podwójnego zestawu mikrofonów. Lista portów obejmuje z kolei: dwa złącza USB Type-C (pełna funkcjonalność), USB 3.2 Type-A, HDMI 1.4 z obsługą HDCP oraz gniazdo audio. Łączność bezprzewodową zapewnia Wi-Fi 6E i najnowszy standard Bluetooth.
Specyfikacja
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Specyfikacja

Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) trafi do sprzedaży w regionie EMEA w listopadzie, w cenie od 999 EUR

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Cena i dostępność


Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) trafi do sprzedaży w regionie EMEA w listopadzie, w cenie od 999 EUR. Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność mogą się różnić w zależności od regionu.

Przeczytaj także: Laptopy Acer Swift X 14 AI oraz Swift X 14 Laptopy Acer Swift X 14 AI oraz Swift X 14

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: laptopy Acer, Acer Swift, Acer Swift 14 AI, Acer Swift 16 AI Copilot+, laptopy, Acer

Przeczytaj także

Nowe laptopy Acer Swift i Aspire z AI

Nowe laptopy Acer Swift i Aspire z AI

Laptop Acer Swift 14 AI

Laptop Acer Swift 14 AI

Nowe laptopy Acer Swift Edge 16 oraz Swift Go 14

Nowe laptopy Acer Swift Edge 16 oraz Swift Go 14

Laptopy Acer Swift Go i Swift X 14

Laptopy Acer Swift Go i Swift X 14

Laptop Acer Swift X 16

Laptop Acer Swift X 16

Laptopy Acer Swift 3 OLED oraz Spin 3 i 5

Laptopy Acer Swift 3 OLED oraz Spin 3 i 5

Laptopy Acer Swift Edge AI i Swift Go AI

Laptopy Acer Swift Edge AI i Swift Go AI

Nowe laptopy Acer TravelMate B5 14, TravelMate B3 11 i TravelMate Spin 12

Nowe laptopy Acer TravelMate B5 14, TravelMate B3 11 i TravelMate Spin 12

Acer Aspire Vero 16 z procesorem Intel Core Ultra oraz laptopy Aspire Go

Acer Aspire Vero 16 z procesorem Intel Core Ultra oraz laptopy Aspire Go

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Artykuły promowane

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Pokolenie kredytów i rat - rekordowy wzrost zadłużenia wśród młodych

Pokolenie kredytów i rat - rekordowy wzrost zadłużenia wśród młodych

Kuchnia - serce domu, które może przechylić szalę sukcesu przy sprzedaży mieszkania

Kuchnia - serce domu, które może przechylić szalę sukcesu przy sprzedaży mieszkania

Mutitasking to mit. 5 błędów w zarządzaniu czasem i jak ich unikać

Mutitasking to mit. 5 błędów w zarządzaniu czasem i jak ich unikać

Elektryczna czy hydrauliczna? Praktyczny przewodnik, jak wybrać wyciągarkę samochodową

Elektryczna czy hydrauliczna? Praktyczny przewodnik, jak wybrać wyciągarkę samochodową

Kieszonkowe dla dzieci - kiedy i dlaczego warto je wprowadzić?

Kieszonkowe dla dzieci - kiedy i dlaczego warto je wprowadzić?

Kluczowy raport NFP w centrum uwagi

Kluczowy raport NFP w centrum uwagi

Podatek katastralny w Polsce - szok czy stabilizacja rynku mieszkaniowego?

Podatek katastralny w Polsce - szok czy stabilizacja rynku mieszkaniowego?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: