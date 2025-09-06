Premiera Samsung Galaxy Tab S11 - nowa seria tabletów z Android 16 i zaawansowanymi funkcjami AI
2025-09-06 00:02
Samsung prezentuje serię Galaxy Tab S11 © fot. mat. prasowe
Konstrukcja i ergonomia
Tablety Galaxy Tab S11 wyróżnia ultracienka obudowa: model Ultra ma grubość zaledwie 5,1 mm oraz szerokość ramki 5,2 mm, a wersja standardowa 5,5 mm. Lekkie korpusy (692 g / 469 g w zależności od modelu i wersji) znacząco wpływają na wygodę użytkowania, zwłaszcza podczas pracy mobilnej czy dłuższych podróży.
Oba modele uzyskały certyfikat IP68, co potwierdza odporność na pył i wodę – urządzenia można używać w wymagającym środowisku, na przykład podczas pracy terenowej lub w deszczu. Należy jednak pamiętać, że długotrwała ekspozycja na intensywne warunki może wpływać na stopień ochrony.
Galaxy Tab S11 Ultra - ultracienka konstrukcja
Wyświetlacz
Galaxy Tab S11 Ultra wyposażono w ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 14,6 cala i rozdzielczości 2960×1848 pikseli, natomiast model standardowy posiada panel 11-calowy o rozdzielczości 2560×1600 pikseli.
Oba urządzenia obsługują odświeżanie 120 Hz, co przekłada się na płynność animacji i komfort pracy przy edycji dokumentów, rysunków czy oglądaniu materiałów multimedialnych. Maksymalna jasność do 1600 nitów oraz powłoka antyrefleksyjna ułatwia korzystanie z tabletu na zewnątrz i przy zmiennym oświetleniu, a wysoka szczegółowość ekranu wspiera pracę z grafiką i tekstem.
Samsung prezentuje serię Galaxy Tab S11
Wydajność
Nowy procesor MediaTek Dimensity 9300+, wykonany w technologii 3 nm, zapewnia efektywne działanie urządzenia nawet przy jednoczesnej pracy nad kilkoma wymagającymi aplikacjami. Wzrost mocy obliczeniowej w dziedzinach AI, CPU oraz GPU względem poprzedniej generacji oznacza sprawniejszą obsługę zadań biurowych, projektów kreatywnych czy prostej rozrywki.
Konfiguracje pamięci obejmują do 16 GB RAM oraz 1 TB przestrzeni plikowej, z możliwością rozszerzenia za pomocą kart microSD do 2 TB – użytkownik może wygodnie przechowywać duże pliki graficzne, nagrania wideo czy dokumenty bez obaw o brak miejsca.
Galaxy Tab S11 Ultra - srebrny, przód i tył z S Pen
Bateria i ładowanie
Model Ultra wyposażono w akumulator 11 600 mAh, a Tab S11 w baterię 8 400 mAh – obie wersje wspierają szybkie ładowanie o mocy 45 W. Tak wysokie pojemności zapewniają pracę przez cały dzień nawet intensywnie korzystając zarówno z funkcji biurowych, jak i multimedialnych. Szybkie ładowanie ogranicza przerwy w działaniu, dzięki czemu urządzenie staje się niezawodnym narzędziem dla osób pracujących poza stałym dostępem do prądu.
Galaxy Tab S11 - szary, przód i tył z S Pen
Aparaty i dźwięk
Tablet Galaxy Tab S11 Ultra posiada podwójny aparat główny: standardowy 13 MP i ultraszerokokątny 8 MP; w standardowej wersji znajduje się aparat 13 MP. Z przodu umieszczono ultraszerokokątny aparat 12 MP. Zestaw aparatów pozwala na prowadzenie wideokonferencji, dokumentację pracy czy wykonywanie zdjęć pomocnych w projektach graficznych.
System czterech głośników (Quad Speaker) w modelu Ultra gwarantuje wyraźny dźwięk, co sprzyja zarówno prezentacjom, jak i rozrywce.
Galaxy Tab S11 - srebrny, przód i tył z S Pen
Łączność i bezpieczeństwo
Oba modele obsługują szybkie standardy Wi-Fi – Ultra Wi-Fi 7, Tab S11 Wi-Fi 6E – oraz sieć 5G, co umożliwia sprawną komunikację zdalną i szybki transfer plików. Dla osób korzystających z różnych operatorów przewidziano obsługę dwóch kart SIM (jednej fizycznej i jednej eSIM).
Wbudowany czytnik linii papilarnych na ekranie pomaga chronić dane użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem.
Galaxy Tab S11 Ultra - szary, przód i tył z S Pen
System i funkcje AI
Seria Galaxy Tab S11 pracuje pod kontrolą Androida 16 oraz interfejsu One UI 8. Rozbudowane funkcje Galaxy AI odpowiadają za rozpoznawanie tekstu, mowy i obrazu w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą korzystać z asystenta Gemini Live do współpracy ekranowej, wydawać proste polecenia głosowe obsługujące różne aplikacje oraz wykorzystywać wsparcie AI w notatkach czy streszczaniu treści.
Dodatkowe narzędzia, takie jak Drawing Assist czy Writing Assist, pomagają przy pracy z grafiką oraz tekstem, a opcja Circle to Search pozwala sprawnie uzyskać kontekstowe informacje z wybranych fragmentów wyświetlanej treści. Dzięki Galaxy AI tryb pływającego okna pozwala szybciej przeszukiwać i podsumowywać treści bez konieczności przełączania aplikacji.
Galaxy Tab S11 Ultra - narzędzia Quick Tools
Tryb pracy Samsung DeX
Odświeżona aplikacja Samsung DeX w modelach Galaxy Tab S11 daje możliwość podłączenia zewnętrznego monitora w trybie Extended Mode, kreowania do czterech spersonalizowanych przestrzeni roboczych oraz płynnego przesyłania plików pomiędzy ekranami. Rozwiązanie sprzyja wielozadaniowości, umożliwiając przenoszenie notatek lub prezentacji między urządzeniami oraz wygodne planowanie czy edycję dokumentów podczas spotkań i podróży.
S Pen - widok z przodu
Akcesoria i kompatybilność
W zestawie z Tab S11 Ultra znajduje się nowy S Pen (bez BLE), zaprojektowany z myślą o wygodnej obsłudze wymagających zadań, od precyzyjnego pisania po rysowanie. Funkcja Quick Tools ułatwia zmianę ustawień, a Sticky Notes służą do szybkiego zapisywania pomysłów.
Tablety współpracują z aplikacjami zewnętrznymi – Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion – oraz oferują korzystne licencje i zniżki dla użytkowników Galaxy Tab S11. Dodatkowo dostępne są dedykowane etui i folia bezodblaskowa wspierające ergonomię i ochronę sprzętu.
Tablet Galaxy Tab S11, jako pierwszy w serii, otrzymał One UI 8. Aktualizacja tego interfejsu ma pojawić się także na wybranych wcześniejszych modelach, w tym Galaxy Tab S10, począwszy od końca października 2025 roku.
Specyfikacja
|Galaxy Tab S11 Ultra (14,6 cala)
|Galaxy Tab S11 (11 cali)
|Wymiary
|208,5 x 326,3 x 5,1 mm
|165,3 x 253,8 x 5,5 mm
|Waga
|692 g (Wi-Fi), 695 g (5G)
|469 g (Wi-Fi), 471 g (5G)
|System operacyjny
|Android 16.0
One UI 8
|Wyświetlacz
|14,6”, 2960 x 1848
120 Hz, Dynamic AMOLED 2X
+ Powłoka antyrefleksyjna
Szczyt 1600 nitów / HBM 1000 nitów
|11.0”, 2560 x 1600
120 Hz, Dynamic AMOLED 2X
Szczyt 1600 nitów / HBM 1000 nitów
|Procesor aplikacyjny
|MediaTek Dimensity 9300+
|Aparat tylny
|13 MP + ultraszerokokątny 8 MP
|13 MP
|Aparat przedni
|Ultraszerokokątny 12 MP
|Ultraszerokokątny 12 MP
|Sieć i łączność
|5G (Sub-6), Wi-Fi 7
|5G (Sub-6), Wi-Fi 6E
|Kolor
|Szary, srebrny
|Pamięć operacyjna i plikowa
|16 GB + 1 TB
12 GB + 512 GB
12 GB + 256 GB
MicroSD do 2 TB
|12 GB + 512 GB
12 GB + 256 GB
12 GB + 128 GB
MicroSD do 2 TB
|Dźwięk
|Głośnik Quad
|Pióro S Pen
|S Pen (bez BLE) w zestawie
|Trwałość
|IP 68, technologia Armor AL
|SIM
|2 karty SIM (1 fizyczna + 1 eSIM)
|Bezpieczeństwo
|Odcisk palca na wyświetlaczu (FOD)
|Bateria / Ładowanie
|11 600 mAh / 45 W
|8 400 mAh / 45 W
|Akcesoria
|Book Cover Keyboard Slim
Book Cover
Frame Cover
Bezodblaskowa folia ochronna na ekran (dodatek)
