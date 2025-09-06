Premiera Samsung Galaxy Tab S11 - nowa seria tabletów z Android 16 i zaawansowanymi funkcjami AI

Samsung zaprezentował serię tabletów Galaxy Tab S11 w wersjach Ultra i standardowej, dostępne od 4 września 2025 roku. Urządzenia wyróżniają się ultracienką konstrukcją, wysokiej klasy ekranami AMOLED o rozdzielczościach do 2960×1848 pikseli oraz procesorem MediaTek Dimensity 9300+ wykonanym w technologii 3 nm. Tablety obsługują szybkie standardy łączności, takie jak Wi-Fi 7 i 5G, mają wytrzymałe baterie z szybkim ładowaniem 45 W oraz oferują zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji i wielozadaniowości dzięki systemowi Android 16 i One UI 8.

Konstrukcja i ergonomia

Konstrukcja i ergonomia

Galaxy Tab S11 Ultra - ultracienka konstrukcja Obudowa Galaxy Tab S11 Ultra ma tylko 5,1 mm grubości, łącząc lekkość z wysoką wydajnością. Dzięki zastosowaniu procesora w technologii 3 nm i smukłym ramkom tablet zapewnia mobilność bez kompromisu dla funkcjonalności, sprawdzając się w pracy i kreatywnych projektach. Innowacyjna konstrukcja jest wyznacznikiem nowego standardu dla tabletów Galaxy.

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Samsung prezentuje serię Galaxy Tab S11 Tablet Galaxy Tab S11 Ultra z funkcjami Galaxy AI i One UI 8 umożliwia rozszerzenie miejsca pracy dzięki trybowi Extended Mode w Samsung DeX oraz obsłudze podwójnych ekranów. Integracja sztucznej inteligencji i smukła konstrukcja pozwalają efektywnie pracować i tworzyć w podróży, zachowując wydajność typową dla sprzętu klasy premium.

Wydajność

Wydajność

Galaxy Tab S11 Ultra - srebrny, przód i tył z S Pen Seria Galaxy Tab S11 Ultra w kolorze srebrnym została wyposażona w 14,6-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X z powłoką antyrefleksyjną i szczytową jasnością 1600 nitów. To najsmuklejszy tablet Galaxy – jego grubość to zaledwie 5,1 mm, a zaawansowany procesor 3 nm oraz nowy S Pen wspierają kreatywność oraz wygodę użytkowania podczas pracy i rozrywki.

Bateria i ładowanie

Bateria i ładowanie

Galaxy Tab S11 - szary, przód i tył z S Pen Galaxy Tab S11 w kolorze szarym oferuje 11-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Urządzenie obsługuje zaawansowane funkcje One UI 8 i rozwiązania Galaxy AI, zapewniając wszechstronność od codziennej pracy po zadania kreatywne. Precyzyjny S Pen dostarczany w zestawie ułatwia szkicowanie i szybkie notowanie pomysłów.

Aparaty i dźwięk

Aparaty i dźwięk

Galaxy Tab S11 - srebrny, przód i tył z S Pen Model Galaxy Tab S11 w wersji srebrnej łączy lekkość z solidną wydajnością dzięki energooszczędnemu procesorowi i wyświetlaczowi Dynamic AMOLED 2X. Dopasowany S Pen z certyfikatem IP68 umożliwia komfortowe notowanie oraz edycję dokumentów nawet w trudniejszych warunkach pracy. Antyodblaskowa powierzchnia ekranu wspiera korzystanie z tabletu w różnych środowiskach.

Łączność i bezpieczeństwo

Łączność i bezpieczeństwo

Galaxy Tab S11 Ultra - szary, przód i tył z S Pen Galaxy Tab S11 Ultra w kolorze szarym wyróżnia się ultracienką ramką i dużym ekranem, idealnie wpisując się w profesjonalną mobilność. Dzięki odporności IP68, dwóm aparatom oraz integracji z ekosystemami Goodnotes, Notion i Clip Studio Paint model wspiera zarówno produktywność, jak i twórcze działania. Zaawansowany S Pen zapewnia precyzyjne sterowanie podczas edycji i rysowania.

System i funkcje AI

System i funkcje AI

Galaxy Tab S11 Ultra - narzędzia Quick Tools Rysowanie i edycja na Galaxy Tab S11 Ultra są wspierane przez funkcję Quick Tools w aplikacji Samsung Notes, pozwalając na błyskawiczną zmianę ustawień podczas twórczych zadań. Nowy S Pen gwarantuje komfortowy chwyt, a rysowanie wspiera AI, przekształcając szkice w dopracowane wizualizacje. Integracja z oprogramowaniem umożliwia szybkie przełączanie między kreatywnymi aplikacjami.

Tryb pracy Samsung DeX

Tryb pracy Samsung DeX

S Pen - widok z przodu Stożkowa końcówka S Pen zapewnia kontrolę kąta nachylenia, co umożliwia precyzyjne szkicowanie i odręczne notatki na Galaxy Tab S11 Ultra. Sześciokątny kształt pióra zwiększa wygodę użytkowania przy długiej pracy twórczej. Akcesorium spełnia normę odporności IP68, nadaje się do profesjonalnych zastosowań mobilnych.

Akcesoria i kompatybilność

Specyfikacja

Galaxy Tab S11 Ultra (14,6 cala) Galaxy Tab S11 (11 cali) Wymiary 208,5 x 326,3 x 5,1 mm 165,3 x 253,8 x 5,5 mm Waga 692 g (Wi-Fi), 695 g (5G) 469 g (Wi-Fi), 471 g (5G) System operacyjny Android 16.0

One UI 8 Wyświetlacz 14,6”, 2960 x 1848



120 Hz, Dynamic AMOLED 2X

+ Powłoka antyrefleksyjna



Szczyt 1600 nitów / HBM 1000 nitów 11.0”, 2560 x 1600



120 Hz, Dynamic AMOLED 2X





Szczyt 1600 nitów / HBM 1000 nitów Procesor aplikacyjny MediaTek Dimensity 9300+ Aparat tylny 13 MP + ultraszerokokątny 8 MP 13 MP Aparat przedni Ultraszerokokątny 12 MP Ultraszerokokątny 12 MP Sieć i łączność 5G (Sub-6), Wi-Fi 7 5G (Sub-6), Wi-Fi 6E Kolor Szary, srebrny Pamięć operacyjna i plikowa 16 GB + 1 TB

12 GB + 512 GB

12 GB + 256 GB

MicroSD do 2 TB 12 GB + 512 GB

12 GB + 256 GB

12 GB + 128 GB

MicroSD do 2 TB Dźwięk Głośnik Quad Pióro S Pen S Pen (bez BLE) w zestawie Trwałość IP 68, technologia Armor AL SIM 2 karty SIM (1 fizyczna + 1 eSIM) Bezpieczeństwo Odcisk palca na wyświetlaczu (FOD) Bateria / Ładowanie 11 600 mAh / 45 W 8 400 mAh / 45 W Akcesoria Book Cover Keyboard Slim

Book Cover

Frame Cover

Bezodblaskowa folia ochronna na ekran (dodatek)

Tablety Galaxy Tab S11 wyróżnia ultracienka obudowa: model Ultra ma grubość zaledwie 5,1 mm oraz szerokość ramki 5,2 mm, a wersja standardowa 5,5 mm. Lekkie korpusy (692 g / 469 g w zależności od modelu i wersji) znacząco wpływają na wygodę użytkowania, zwłaszcza podczas pracy mobilnej czy dłuższych podróży.Oba modele uzyskały certyfikat IP68, co potwierdza odporność na pył i wodę – urządzenia można używać w wymagającym środowisku, na przykład podczas pracy terenowej lub w deszczu. Należy jednak pamiętać, że długotrwała ekspozycja na intensywne warunki może wpływać na stopień ochrony.Galaxy Tab S11 Ultra wyposażono w ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 14,6 cala i rozdzielczości 2960×1848 pikseli, natomiast model standardowy posiada panel 11-calowy o rozdzielczości 2560×1600 pikseli.Oba urządzenia obsługują odświeżanie 120 Hz, co przekłada się na płynność animacji i komfort pracy przy edycji dokumentów, rysunków czy oglądaniu materiałów multimedialnych. Maksymalna jasność do 1600 nitów oraz powłoka antyrefleksyjna ułatwia korzystanie z tabletu na zewnątrz i przy zmiennym oświetleniu, a wysoka szczegółowość ekranu wspiera pracę z grafiką i tekstem.Nowy procesor MediaTek Dimensity 9300+, wykonany w technologii 3 nm, zapewnia efektywne działanie urządzenia nawet przy jednoczesnej pracy nad kilkoma wymagającymi aplikacjami. Wzrost mocy obliczeniowej w dziedzinach AI, CPU oraz GPU względem poprzedniej generacji oznacza sprawniejszą obsługę zadań biurowych, projektów kreatywnych czy prostej rozrywki.Konfiguracje pamięci obejmują do 16 GB RAM oraz 1 TB przestrzeni plikowej, z możliwością rozszerzenia za pomocą kart microSD do 2 TB – użytkownik może wygodnie przechowywać duże pliki graficzne, nagrania wideo czy dokumenty bez obaw o brak miejsca.Model Ultra wyposażono w akumulator 11 600 mAh, a Tab S11 w baterię 8 400 mAh – obie wersje wspierają szybkie ładowanie o mocy 45 W. Tak wysokie pojemności zapewniają pracę przez cały dzień nawet intensywnie korzystając zarówno z funkcji biurowych, jak i multimedialnych. Szybkie ładowanie ogranicza przerwy w działaniu, dzięki czemu urządzenie staje się niezawodnym narzędziem dla osób pracujących poza stałym dostępem do prądu.Tablet Galaxy Tab S11 Ultra posiada podwójny aparat główny: standardowy 13 MP i ultraszerokokątny 8 MP; w standardowej wersji znajduje się aparat 13 MP. Z przodu umieszczono ultraszerokokątny aparat 12 MP. Zestaw aparatów pozwala na prowadzenie wideokonferencji, dokumentację pracy czy wykonywanie zdjęć pomocnych w projektach graficznych.System czterech głośników (Quad Speaker) w modelu Ultra gwarantuje wyraźny dźwięk, co sprzyja zarówno prezentacjom, jak i rozrywce.Oba modele obsługują szybkie standardy Wi-Fi – Ultra Wi-Fi 7, Tab S11 Wi-Fi 6E – oraz sieć 5G, co umożliwia sprawną komunikację zdalną i szybki transfer plików. Dla osób korzystających z różnych operatorów przewidziano obsługę dwóch kart SIM (jednej fizycznej i jednej eSIM).Wbudowany czytnik linii papilarnych na ekranie pomaga chronić dane użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem.Seria Galaxy Tab S11 pracuje pod kontrolą Androida 16 oraz interfejsu One UI 8. Rozbudowane funkcje Galaxy AI odpowiadają za rozpoznawanie tekstu, mowy i obrazu w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą korzystać z asystenta Gemini Live do współpracy ekranowej, wydawać proste polecenia głosowe obsługujące różne aplikacje oraz wykorzystywać wsparcie AI w notatkach czy streszczaniu treści.Dodatkowe narzędzia, takie jak Drawing Assist czy Writing Assist, pomagają przy pracy z grafiką oraz tekstem, a opcja Circle to Search pozwala sprawnie uzyskać kontekstowe informacje z wybranych fragmentów wyświetlanej treści. Dzięki Galaxy AI tryb pływającego okna pozwala szybciej przeszukiwać i podsumowywać treści bez konieczności przełączania aplikacji.Odświeżona aplikacja Samsung DeX w modelach Galaxy Tab S11 daje możliwość podłączenia zewnętrznego monitora w trybie Extended Mode, kreowania do czterech spersonalizowanych przestrzeni roboczych oraz płynnego przesyłania plików pomiędzy ekranami. Rozwiązanie sprzyja wielozadaniowości, umożliwiając przenoszenie notatek lub prezentacji między urządzeniami oraz wygodne planowanie czy edycję dokumentów podczas spotkań i podróży.W zestawie z Tab S11 Ultra znajduje się nowy S Pen (bez BLE), zaprojektowany z myślą o wygodnej obsłudze wymagających zadań, od precyzyjnego pisania po rysowanie. Funkcja Quick Tools ułatwia zmianę ustawień, a Sticky Notes służą do szybkiego zapisywania pomysłów.Tablety współpracują z aplikacjami zewnętrznymi – Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion – oraz oferują korzystne licencje i zniżki dla użytkowników Galaxy Tab S11. Dodatkowo dostępne są dedykowane etui i folia bezodblaskowa wspierające ergonomię i ochronę sprzętu.Tablet Galaxy Tab S11, jako pierwszy w serii, otrzymał One UI 8. Aktualizacja tego interfejsu ma pojawić się także na wybranych wcześniejszych modelach, w tym Galaxy Tab S10, począwszy od końca października 2025 roku.