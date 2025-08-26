Nowy tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite na rozpoczęcie roku szkolnego

Filmy, praca, szkicowanie, szybkie notatki podczas spotkania? Jak przekonuje Samsung, Galaxy Tab S10 Lite powstał, by sprostać codziennym wyzwaniom – od rozrywki po efektywną naukę i produktywność. Wyposażony w 10,9-calowy ekran, rysik S Pen i inteligentne funkcje AI, ma wspierać użytkowników w realizacji pomysłów i utrzymaniu porządku w zadaniach.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie kluczowe funkcje oferuje nowy Galaxy Tab S10 Lite?

W jaki sposób tablet wspiera kreatywność, naukę i produktywność?

Co daje użytkownikom integracja z ekosystemem Galaxy?

Kiedy i w jakich wariantach kolorystycznych Galaxy Tab S10 Lite trafi do sprzedaży?

Immersyjny wyświetlacz: 10,9-calowy ekran z funkcją Vision Booster i jasnością do 600 nitów zapewnia wyrazisty obraz zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Niezawodna wydajność: ulepszony procesor i bateria 8000 mAh z funkcją superszybkiego ładowania gwarantują płynne działanie i gotowość do pracy czy rozrywki przez cały dzień.

Rysik S Pen i kreatywne narzędzia: dołączony rysik, inteligentne funkcje i obsługa aplikacji innych firm ułatwiają tworzenie, notowanie i szkicowanie bez ograniczeń.

Nowy tablet Galaxy Tab S10 Lite został zaprojektowany tak, aby jak najwięcej osób mogło korzystać z praktycznej funkcjonalności na co dzień – mówi Changtae Kim, Wiceprezes Zarządu i Kierownik Zespołu Badań i Rozwoju w wydziale Mobile eXperience Business spółki Samsung Electronics. – Chcieliśmy stworzyć urządzenie, które stanie się niezawodnym towarzyszem codziennych zadań. Dzięki przydatnym funkcjom i wszechstronnemu projektowi naturalnie dopasowuje się do różnych aktywności – od przełączania się między obowiązkami a ulubioną playlistą, po efektywną pracę w ciągu dnia i kreatywny relaks po godzinach.

Wyświetlacz stworzony do gier i rozrywki

Produktywność na nowym poziomie

S Pen w zestawie: reaguje natychmiast, zapewniając płynność i precyzję – od szybkich notatek podczas spotkania po szkicowanie projektów w drodze na uczelnię. Tworzenie w czasie rzeczywistym staje się naturalne i elastyczne.

Samsung Notes: porządkuje codzienne myśli i zadania. Funkcja Handwriting Help zmienia odręczne pismo w czytelny tekst, Solve Math błyskawicznie rozwiązuje równania, a praca na plikach PDF – od adnotacji po eksport – odbywa się bez przełączania aplikacji, a funkcja Split View pozwala jednocześnie korzystać z materiałów źródłowych, robić notatki i tworzyć ilustracje.

Inteligentny towarzysz AI: Circle to Search we współpracy z Google umożliwia szybkie wyszukiwanie i tłumaczenie w dowolnym miejscu na ekranie, a przycisk Galaxy AI na etui Book Cover z klawiaturą daje natychmiastowy dostęp do wsparcia – od pomocy w pracy po inspirację podczas burzy mózgów.

Ekosystem aplikacji: Galaxy Tab S10 Lite zapewnia dostęp do szerokiej gamy aplikacji innych firm, wspierających różne style pracy i tworzenia. Wśród starannie dobranych, wstępnie zainstalowanych narzędzi znajdują się m.in. Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion i Notion, a także popularne aplikacje, takie jak Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook czy Picsart. Dzięki nim użytkownicy mogą płynnie przechodzić od pomysłu do realizacji.

