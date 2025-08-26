Nowy tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite na rozpoczęcie roku szkolnego
2025-08-26 10:03
Samsung Galaxy Tab S10 Lite © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie kluczowe funkcje oferuje nowy Galaxy Tab S10 Lite?
- W jaki sposób tablet wspiera kreatywność, naukę i produktywność?
- Co daje użytkownikom integracja z ekosystemem Galaxy?
- Kiedy i w jakich wariantach kolorystycznych Galaxy Tab S10 Lite trafi do sprzedaży?
Samsung przedstawia Galaxy Tab S10 Lite zaprojektowany, by sprostać codziennym wyzwaniom – od pracy i nauki, po twórczą rozrywkę. Wyposażony w duży, immersyjny ekran zapewnia wciągające wrażenia podczas oglądania, a rysik S Pen pozwala swobodnie szkicować, notować i realizować pomysły. Smukła, nowoczesna konstrukcja łączy mobilność z wszechstronnością, a inteligentne funkcje Samsung wspierają organizację zadań i rozwój kreatywności. Integracja z ekosystemem Galaxy pozwala płynnie zarządzać treściami, projektami i obowiązkami w każdym miejscu.
Tablet łączy kluczowe cechy, które liczą się na co dzień – wydajność, wygodę i możliwości twórcze:
- Immersyjny wyświetlacz: 10,9-calowy ekran z funkcją Vision Booster i jasnością do 600 nitów zapewnia wyrazisty obraz zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
- Niezawodna wydajność: ulepszony procesor i bateria 8000 mAh z funkcją superszybkiego ładowania gwarantują płynne działanie i gotowość do pracy czy rozrywki przez cały dzień.
- Rysik S Pen i kreatywne narzędzia: dołączony rysik, inteligentne funkcje i obsługa aplikacji innych firm ułatwiają tworzenie, notowanie i szkicowanie bez ograniczeń.
fot. mat. prasowe
Samsung Galaxy Tab S10 Lite - szary
Nowy tablet Galaxy Tab S10 Lite został zaprojektowany tak, aby jak najwięcej osób mogło korzystać z praktycznej funkcjonalności na co dzień – mówi Changtae Kim, Wiceprezes Zarządu i Kierownik Zespołu Badań i Rozwoju w wydziale Mobile eXperience Business spółki Samsung Electronics. – Chcieliśmy stworzyć urządzenie, które stanie się niezawodnym towarzyszem codziennych zadań. Dzięki przydatnym funkcjom i wszechstronnemu projektowi naturalnie dopasowuje się do różnych aktywności – od przełączania się między obowiązkami a ulubioną playlistą, po efektywną pracę w ciągu dnia i kreatywny relaks po godzinach.
Wyświetlacz stworzony do gier i rozrywki
Galaxy Tab S10 Lite to nowe spojrzenie na codzienną rozrywkę. 10,9-calowy ekran sprawia, że filmy, seriale i gry stają się bardziej realistyczne, a obraz pozostaje wyraźny w każdych warunkach – w domu i w plenerze. Vision Booster dba o żywe kolory, jasność 600 nitów radzi sobie w słońcu, a redukcja niebieskiego światła pozwala dłużej cieszyć się komfortem podczas oglądania i nadrabiania najnowszych seriali.
Tablet został zaprojektowany z myślą o wydajności. Zmodernizowany procesor i większa pamięć pozwalają bez trudu obsługiwać wiele zadań jednocześnie, od pracy w wymagających aplikacjach po płynne przełączanie się między nimi. Bateria 8000 mAh z funkcją superszybkiego ładowania zapewnia długą pracę na jednym ładowaniu, eliminując konieczność częstego podłączania urządzenia do zasilania.
fot. mat. prasowe
Nowy tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Produktywność na nowym poziomie
Galaxy Tab S10 Lite to wsparcie dla kreatywności i produktywności przez cały dzień. Inteligentne funkcje pozwalają szybko zapisywać pomysły, tworzyć treści w ruchu i łatwo organizować zadania. Efekt – większy porządek, mniej rozpraszaczy i więcej przestrzeni na działanie.
- S Pen w zestawie: reaguje natychmiast, zapewniając płynność i precyzję – od szybkich notatek podczas spotkania po szkicowanie projektów w drodze na uczelnię. Tworzenie w czasie rzeczywistym staje się naturalne i elastyczne.
- Samsung Notes: porządkuje codzienne myśli i zadania. Funkcja Handwriting Help zmienia odręczne pismo w czytelny tekst, Solve Math błyskawicznie rozwiązuje równania, a praca na plikach PDF – od adnotacji po eksport – odbywa się bez przełączania aplikacji, a funkcja Split View pozwala jednocześnie korzystać z materiałów źródłowych, robić notatki i tworzyć ilustracje.
- Inteligentny towarzysz AI: Circle to Search we współpracy z Google umożliwia szybkie wyszukiwanie i tłumaczenie w dowolnym miejscu na ekranie, a przycisk Galaxy AI na etui Book Cover z klawiaturą daje natychmiastowy dostęp do wsparcia – od pomocy w pracy po inspirację podczas burzy mózgów.
- Ekosystem aplikacji: Galaxy Tab S10 Lite zapewnia dostęp do szerokiej gamy aplikacji innych firm, wspierających różne style pracy i tworzenia. Wśród starannie dobranych, wstępnie zainstalowanych narzędzi znajdują się m.in. Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion i Notion, a także popularne aplikacje, takie jak Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook czy Picsart. Dzięki nim użytkownicy mogą płynnie przechodzić od pomysłu do realizacji.
Wiele z tych narzędzi dostępnych jest w ramach ekskluzywnych ofert, które zachęcają do eksperymentowania i ułatwiają utrzymanie produktywności. Pakiet obejmuje m.in. rok pełnej wersji Goodnotes bez opłat, sześciomiesięczny darmowy okres próbny Clip Studio Paint z 20% zniżką na pierwszą subskrypcję, 66% rabatu na LumaFusion z miesięcznym dostępem do Creator Pass oraz miesięczny okres próbny planu Plus w Notion AI.
Galaxy Tab S10 Lite będzie dostępny od 5 września w trzech kolorach: szarym, srebrnym i koralowym.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
