Utraciłeś zdjęcia z wakacji? Następnym razem zadbasz o podwójny backup

Zalany smartfon, awaria systemu czy brak synchronizacji z chmurą może sprawić, że zdjęcia ważnych dla nas chwil znikną bezpowrotnie. Podstawą jest backup i to najlepiej w więcej niż jednym miejscu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego przechowywanie zdjęć wyłącznie w pamięci telefonu jest ryzykowne?

Jakie są najczęstsze przyczyny utraty zdjęć z telefonu?

W jaki sposób można skutecznie zabezpieczyć zdjęcia z wakacji?

Jak porządkować zdjęcia, aby ułatwić ich późniejsze archiwizowanie?

Mądry użytkownik po szkodzie

Porządek w galerii to część ochrony

Jeszcze kilkanaście lat temu fizyczną formą backupu zrobionych zdjęć było ich wywołanie, wklejenie do albumu i schowanie kliszy do szuflady – na wszelki wypadek, gdyby trzeba było zrobić odbitki. Dziś tę samą funkcję pełnią kopie zapasowe plików. Jeśli to możliwe, warto je wykonywać jeszcze podczas wakacyjnego wyjazdu, a jeśli nie – zrobić to zaraz po powrocie. W idealnym scenariuszu regularny backup powinien stać się jednym z nawyków każdego, kto ceni sobie uchwycone wspomnienia, nie tylko te wakacyjne – podkreśla Robert Sepeta, Business Development Manager w firmie Kingston.

Smartfon stał się nieodłącznym towarzyszem każdej podroży – służy do nawigowania, przechowywania biletów i rezerwowania noclegów, realizowania płatności, a także rejestrowania wspomnień. Według badania Mixbook przeciętny użytkownik telefonu przechowuje w nim średnio ponad 3100 zdjęć i nagrań (w wielu przypadkach liczba ta jest znacznie wyższa). Większość z tych zdjęć pozostaje wyłącznie w pamięci telefonu, a więc mogą zniknąć równie szybko, jak zostały zapisane. Ryzyko ich utraty pojawia się nie tylko podczas wakacyjnego wyjazdu, ale także po powrocie. Telefon może zostać uszkodzony, zalany czy skradziony lub ulec awarii systemowej. Wystarczy jeden nieprzewidziany incydent, aby bezpowrotnie utracić cenne wspomnienia.Jak wskazuje ekspert firmy Kingston, wiele osób zaczyna myśleć o kopii zapasowej ( backup ) dopiero wtedy, gdy utraci ważne dane. Dopóki nic złego się nie wydarzy, łatwo ulec złudzeniu, że „jest jeszcze czas” – zwłaszcza w wakacje, gdzie temat bezpieczeństwa danych schodzi na dalszy plan.Tymczasem, jak pokazuje badanie serwisu Handy Recovery Advisor, to właśnie osobiste doświadczenia są najsilniejszym impulsem do zmiany nawyków. Spośród osób, które doświadczyły utraty danych, aż 68% zaczęło regularnie wykonywać kopie zapasowe.Przechowywanie zdjęć w chmurze może wydawać się wystarczającym zabezpieczeniem przed ich utratą. Przy odpowiednio zaplanowanym procesie kopiowania pliki będą zapisywane w niej automatycznie, a następnie dostępne – po zalogowaniu do takiego repozytorium – z dowolnego urządzenia. Jednak to poczucie bezpieczeństwa także bywa złudne. Jak wynika z badania firmy Veeam, aż 48% ankietowanych użytkowników przechowujących dane w chmurze, doświadczyło ich utraty. Co istotne, tylko 19% z nich miało przygotowaną kopię zapasową, która umożliwiła odzyskanie plików.Zresztą podczas wakacyjnych wyjazdów synchronizacja z chmurą może być problematyczna. Przesyłanie do niej zdjęć, jeśli użytkownik nie korzysta z Wi-Fi, pochłania duże ilości pakietów komórkowej transmisji danych, może też wygenerować koszty związane z roamingiem, a w warunkach ograniczonego lub braku zasięgu nie zadziałać wcale. Co więcej, w przypadku większej liczby zdjęć i nagrań konieczne może być również wykupienie dodatkowej przestrzeni w chmurze.Z tego względu zalecane jest tworzenie kopii zapasowych także na nośnikach fizycznych, takich jak zewnętrzne dyski SSD, karty pamięci czy pendrive’y. Pozwalają one na przechowywanie zdjęć i innych plików niezależnie od dostępności internetowej sieci.Ważnym elementem skutecznego zabezpieczania zdjęć jest także ich porządkowanie. Podział plików według lokalizacji, dat lub wydarzeń ułatwia ich archiwizowanie i późniejsze odtworzenie. Można też podzielić zdjęcia tematycznie, tworząc osobne foldery poświęcone krajobrazom, rodzinie czy jedzeniu.Wakacyjne kadry są zapisem chwil, których nie da się powtórzyć. Tworzenie kopii zapasowych pozwala zabezpieczyć te wspomnienia na lata – niezależnie od tego, co w tym czasie wydarzy się z urządzeniem, za pomocą którego zostały uchwycone.