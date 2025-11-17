Bucket list po polsku. Co Polacy chcą zrobić jeszcze w tym roku?

Zbliżający się koniec 2025 roku skłania wielu Polaków do realizacji długo odkładanych marzeń i planów. Według najnowszego badania Mastercard aż 71% z nich chce spełnić przynajmniej jedno doświadczenie z tzw. „listy marzeń” przed końcem roku. Największą determinację wykazuje pokolenie Z, a najpopularniejszym celem jest podróż do wymarzonego miejsca. Pomimo codziennych obowiązków i barier finansowych, Polacy coraz częściej wybierają wspólne przeżycia zamiast dóbr materialnych.

Przeczytaj także: Marzenia Polaków: pieniądze, rodzina i zdrowie

Z tego artykułu dowiesz się:

71% Polaków planuje zrealizować co najmniej jedno marzenie z „listy marzeń” przed końcem 2025 roku.

Prawie połowa badanych ma jeszcze od 7 do ponad 20 dni urlopu do wykorzystania w tym roku.

Podróżowanie do wymarzonego miejsca to najczęstszy plan realizowany przez Polaków.

Polacy coraz częściej wybierają doświadczenia i wspólne chwile zamiast dóbr materialnych.

Niewykorzystane urlopy i odkładane plany

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Które kraje Europy mają najwięcej niewykorzystanych dni urlopu? Europejczycy zbliżają się do końca roku z zapasem niewykorzystanego urlopu, a liderami w tej statystyce są mieszkańcy Cypru (69%), Szwajcarii (56%) i Bułgarii (55%). W porównaniu Brytyjczycy planują odpoczynek z większym wyprzedzeniem, przez co w 2025 roku pozostaje im tylko 31% niewykorzystanych dni urlopowych. Te różnice wynikają z innych stylów życia oraz planowania wolnego czasu przed końcem roku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wspólne chwile ważniejsze niż rzeczy materialne

Lista marzeń i doświadczeń

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak Polacy planują zrealizować marzenia przed końcem roku Coraz więcej osób z Polski chce spełnić przynajmniej jedno doświadczenie z listy marzeń do końca grudnia. Aż 71% zamierza zrealizować swój cel, najczęściej planując podróż do wymarzonego miejsca (39%), udział w wyjątkowym wydarzeniu na żywo (10%), podjęcie nowej aktywności sportowej (8%) czy odwiedzenie jarmarku świątecznego (7%). Motywacja do działania rośnie zwłaszcza wśród młodszych pokoleń, które chcą maksymalnie wykorzystać wolne dni, by zamknąć rok z poczuciem spełnienia. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Co Polacy chcą zrobić jeszcze w tym roku?

Zbliżający się koniec roku skłania wielu Polaków do refleksji nad tym, co jeszcze można zrobić, by zamknąć 2025 rok z poczuciem satysfakcji. Jak pokazuje najnowsze badanie Mastercard, aż 71% Polaków planuje spełnić przynajmniej jedno doświadczenie ze swojej „listy marzeń” przed końcem grudnia. Największą motywację do działania wykazuje pokolenie Z – aż 81% osób z tej grupy planuje zrealizować wybrane cele ze swojej listy przed końcem roku, wyprzedzając milenialsów (76%) i pokolenie X (63%).Badanie Mastercard przeprowadzone wśród ponad 20.000 respondentów z całej Europy pokazuje, że prawie połowa Polaków (47%) miała w październiku do dyspozycji jeszcze od 7 do ponad 20 dni urlopu – najczęściej między 7 a 10 dni (20%). To szansa, by zrealizować długo odkładane plany.Choć wielu Polaków rozpoczęło rok z ambitnymi postanowieniami, codzienne obowiązki i ograniczenia finansowe sprawiły, że część z nich musiała poczekać na realizację swoich marzeń. Wśród najczęściej wymienianych przeszkód pojawiają się: potrzeba oszczędzania (21%), oczekiwanie na „idealny moment” (15%) oraz brak wolnego czasu (14%).Wielu Polaków świadomie odkłada realizację swoich planów, by przeżyć te chwile razem z bliskimi. Wyniki te potwierdzają wcześniejsze badania Mastercard, z których wynika, że w 2025 roku aż 79% Polaków planowało więcej wspólnych aktywności rodzinnych, a 32% uznaje wspólne przeżycia za najbardziej wartościową formę spędzania czasu.Mimo różnych przeszkód Polacy pozostają optymistami. Ponad połowa (54%) wierzy, że uda im się zrealizować wszystkie swoje plany do końca roku, a kolejne 17% ma taką nadzieję – nawet jeśli nie ma pewności, że zdąży. Na tle Europy Polacy okazują się jednak umiarkowanymi optymistami – w Serbii (82%), Szwecji (72%), Hiszpanii (71%) i Francji (71%) entuzjazm jest znacznie większy, a większość respondentów wierzy, że spełni przynajmniej jedno ze swoich marzeń przed końcem roku.Od kilku lat na sile nabiera trend realizacji tzw. bucket list, czyli listy rzeczy, które chcemy zrobić lub przeżyć w życiu. Coraz więcej osób postrzega realizację takich marzeń jako formę inwestycji w siebie. Jak wynika z badania, 80% Polaków uważa, że wydatki na doświadczenia są „zawsze lub zazwyczaj tego warte”. Aby umożliwić sobie realizację tych planów, wielu świadomie zmienia swoje nawyki – 42% ogranicza wydatki na ubrania, 40% na jedzenie poza domem, 35% na dobra luksusowe, 33% na elektronikę, a 23% na wystrój wnętrz.Na szczycie listy marzeń Polaków znalazły się: podróż do wymarzonego miejsca (39%), udział w wydarzeniu na żywo, takim jak koncert ulubionego zespołu lub słynny spektakl teatralny (10%), nowa aktywność na świeżym powietrzu, jak np. skok ze spadochronem, nurkowanie, wspinaczka (8%) oraz wizyta na jarmarku świątecznym (7%). Te wybory pokazują, że coraz częściej stawiamy na doświadczenia, które pozwalają nam cieszyć się chwilą i tworzyć wspomnienia, które zostaną z nami na lata.