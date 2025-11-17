Bucket list po polsku. Co Polacy chcą zrobić jeszcze w tym roku?
2025-11-17 13:52
Bucket list Polaków: co chcą zdążyć zrobić przed końcem roku? © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- 71% Polaków planuje zrealizować co najmniej jedno marzenie z „listy marzeń” przed końcem 2025 roku.
- Prawie połowa badanych ma jeszcze od 7 do ponad 20 dni urlopu do wykorzystania w tym roku.
- Podróżowanie do wymarzonego miejsca to najczęstszy plan realizowany przez Polaków.
- Polacy coraz częściej wybierają doświadczenia i wspólne chwile zamiast dóbr materialnych.
Zbliżający się koniec roku skłania wielu Polaków do refleksji nad tym, co jeszcze można zrobić, by zamknąć 2025 rok z poczuciem satysfakcji. Jak pokazuje najnowsze badanie Mastercard, aż 71% Polaków planuje spełnić przynajmniej jedno doświadczenie ze swojej „listy marzeń” przed końcem grudnia. Największą motywację do działania wykazuje pokolenie Z – aż 81% osób z tej grupy planuje zrealizować wybrane cele ze swojej listy przed końcem roku, wyprzedzając milenialsów (76%) i pokolenie X (63%).
Niewykorzystane urlopy i odkładane plany
Badanie Mastercard przeprowadzone wśród ponad 20.000 respondentów z całej Europy pokazuje, że prawie połowa Polaków (47%) miała w październiku do dyspozycji jeszcze od 7 do ponad 20 dni urlopu – najczęściej między 7 a 10 dni (20%). To szansa, by zrealizować długo odkładane plany.
Choć wielu Polaków rozpoczęło rok z ambitnymi postanowieniami, codzienne obowiązki i ograniczenia finansowe sprawiły, że część z nich musiała poczekać na realizację swoich marzeń. Wśród najczęściej wymienianych przeszkód pojawiają się: potrzeba oszczędzania (21%), oczekiwanie na „idealny moment” (15%) oraz brak wolnego czasu (14%).
fot. mat. prasowe
Które kraje Europy mają najwięcej niewykorzystanych dni urlopu?
Wspólne chwile ważniejsze niż rzeczy materialne
Wielu Polaków świadomie odkłada realizację swoich planów, by przeżyć te chwile razem z bliskimi. Wyniki te potwierdzają wcześniejsze badania Mastercard, z których wynika, że w 2025 roku aż 79% Polaków planowało więcej wspólnych aktywności rodzinnych, a 32% uznaje wspólne przeżycia za najbardziej wartościową formę spędzania czasu.
Mimo różnych przeszkód Polacy pozostają optymistami. Ponad połowa (54%) wierzy, że uda im się zrealizować wszystkie swoje plany do końca roku, a kolejne 17% ma taką nadzieję – nawet jeśli nie ma pewności, że zdąży. Na tle Europy Polacy okazują się jednak umiarkowanymi optymistami – w Serbii (82%), Szwecji (72%), Hiszpanii (71%) i Francji (71%) entuzjazm jest znacznie większy, a większość respondentów wierzy, że spełni przynajmniej jedno ze swoich marzeń przed końcem roku.
Lista marzeń i doświadczeń
Od kilku lat na sile nabiera trend realizacji tzw. bucket list, czyli listy rzeczy, które chcemy zrobić lub przeżyć w życiu. Coraz więcej osób postrzega realizację takich marzeń jako formę inwestycji w siebie. Jak wynika z badania, 80% Polaków uważa, że wydatki na doświadczenia są „zawsze lub zazwyczaj tego warte”. Aby umożliwić sobie realizację tych planów, wielu świadomie zmienia swoje nawyki – 42% ogranicza wydatki na ubrania, 40% na jedzenie poza domem, 35% na dobra luksusowe, 33% na elektronikę, a 23% na wystrój wnętrz.
fot. mat. prasowe
Jak Polacy planują zrealizować marzenia przed końcem roku
Co Polacy chcą zrobić jeszcze w tym roku?
Na szczycie listy marzeń Polaków znalazły się: podróż do wymarzonego miejsca (39%), udział w wydarzeniu na żywo, takim jak koncert ulubionego zespołu lub słynny spektakl teatralny (10%), nowa aktywność na świeżym powietrzu, jak np. skok ze spadochronem, nurkowanie, wspinaczka (8%) oraz wizyta na jarmarku świątecznym (7%). Te wybory pokazują, że coraz częściej stawiamy na doświadczenia, które pozwalają nam cieszyć się chwilą i tworzyć wspomnienia, które zostaną z nami na lata.
O metodologii badania
Mastercard, we współpracy z firmami badawczymi Dynata (luty 2025, próba 15.000 respondentów) oraz Censuswide (październik 2025, próba 20.000 respondentów), przeprowadził badania dotyczące zmieniających się preferencji konsumentów, coraz częściej stawiających na doświadczenia zamiast dóbr materialnych (Experience economy).
Badania objęły 20 krajów europejskich: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Niemcy, Niderlandy, Polskę, Portugalię, Rumunię, Serbię, Szwajcarię, Szwecję, Włochy i Wielką Brytanię.
oprac. : eGospodarka.pl
