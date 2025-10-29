eGospodarka.pl
Samsung Wallet z funkcją płatności: sprawdź, jak aktywować Samsung Pay

2025-10-29

Samsung Wallet z funkcją płatności: sprawdź, jak aktywować Samsung Pay

Samsung Wallet z funkcją płatności © fot. mat. prasowe

Samsung Pay oficjalnie debiutuje w Polsce. Użytkownicy urządzeń Galaxy mogą już dziś płacić zbliżeniowo telefonem lub zegarkiem, dodając karty Visa i Mastercard do aplikacji Samsung Wallet. Nowa usługa łączy wygodę, bezpieczeństwo i nowoczesną technologię – tworząc centrum cyfrowych płatności i usług w ekosystemie Galaxy. Polska dołącza tym samym do rynków, gdzie Samsung Pay stał się standardem codziennych transakcji mobilnych.

Przeczytaj także: Płatności zbliżeniowe. Jak nie stracić danych i pieniędzy?


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Na czym polega usługa Samsung Pay i jakie funkcje zyskują użytkownicy Galaxy w Polsce?
  • Jak działa Samsung Wallet po integracji z płatnościami mobilnymi?
  • W jaki sposób Samsung Knox chroni dane i transakcje użytkowników?
  • Na jakich urządzeniach i w jaki sposób można aktywować Samsung Pay?

Polscy użytkownicy mogli do tej pory korzystać z funkcji Samsung Wallet, takich jak przechowywanie kart lojalnościowych, biletów czy kluczy cyfrowych. Teraz, dzięki udostępnieniu Samsung Pay, Samsung Wallet zyskuje pełną funkcjonalność, stając się prawdziwym centrum zarządzania cyfrowym życiem użytkownika z poziomu ekosystemu Galaxy.
Podróżowanie z Samsung Wallet
Podróżowanie z Samsung Wallet

Samsung Wallet umożliwia przechowywanie cyfrowych biletów lotniczych

Polska jest jednym z najbardziej zaawansowanych cyfrowo rynków w Europie, jeśli chodzi o adopcję płatności bezgotówkowych. Wprowadzenie Samsung Pay to naturalny krok, by zaoferować naszym użytkownikom kompleksowe, bezpieczne i wygodne płatności. Wierzymy, że zwiększy to wygodę codziennych transakcji klientów oraz umocni pozycję Samsung na dynamicznie rosnącym rynku płatności cyfrowych w Polsce – powiedział Marcin Garbarczyk, VP Head of Mobile Experience w Samsung Electronics Polska.


Samsung Wallet z usługą Samsung Pay


Wraz z integracją Samsung Pay, aplikacja Samsung Wallet oferuje użytkownikom w Polsce wszechstronny zestaw funkcji cyfrowego portfela. Do kluczowych możliwości należą:
Samsung Wallet umożliwia płacenie bezdotykowe
Samsung Wallet umożliwia płacenie bezdotykowe

Użytkownik może zapłacić przykładając smartwatch do terminala

Płatności zbliżeniowe smartfonem: dodawanie kart debetowych i kredytowych do Samsung Wallet i płacenie smartfonem Galaxy we wszystkich terminalach obsługujących płatności zbliżeniowe (NFC). Transakcje odbywają się tak samo, jak przy użyciu fizycznej karty – wystarczy aktywować telefon i zbliżyć go do czytnika.

Płatności zegarkiem: wygoda płacenia z nadgarstka dzięki obsłudze Samsung Pay na inteligentnych zegarkach Galaxy z serii Galaxy Watch. Użytkownik może zapłacić przykładając smartwatch do terminala, bez konieczności sięgania po portfel czy telefon.
Samsung Wallet przechowuje klucze
Samsung Wallet przechowuje klucze

Aplikacja Samsung Wallet umożliwia przechowywanie kluczy cyfrowych

Wygoda w jednym miejscu: oprócz kart płatniczych aplikacja Samsung Wallet umożliwia przechowywanie w jednym miejscu także innych cyfrowych kart i dokumentów – biletów lotniczych, kart lojalnościowych i kluczy cyfrowych (np. do samochodu czy domu). Wszystkie te elementy są dostępne od ręki z poziomu smartfonu lub smartwatcha Galaxy.

Nowy standard bezpieczeństwa transakcji


Samsung Pay w aplikacji Samsung Wallet korzysta z zaawansowanej platformy zabezpieczeń Samsung Knox, która zapewnia ochronę danych na wielu poziomach – od sprzętu po oprogramowanie.

W odróżnieniu od standardowych rozwiązań systemu Android, Knox tworzy dodatkową, odizolowaną warstwę bezpieczeństwa (Trusted Execution Environment – TEE), w której działają kluczowe elementy portfela, takie jak obsługa płatności, biometrii czy szyfrowania danych.
Samsung Pass
Samsung Pass

Samsung Wallet korzysta z zaawansowanej platformy zabezpieczeń Samsung Knox obsługującą m.in. biometrię

Każda transakcja jest chroniona technologią end-to-end encryption (E2E) – dane są szyfrowane w całej ścieżce komunikacji między urządzeniem a bankiem i są przechowywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika, nie na zewnętrznych serwerach. Nawet w przypadku przechwycenia transmisji, informacje pozostają niemożliwe do odszyfrowania.

Samsung Pay wykorzystuje też bezpieczeństwo sprzętowe – elementy takie jak czytnik linii papilarnych, ekran dotykowy czy moduły wyświetlania działają w ramach izolowanego środowiska TEE.

Dodatkowe mechanizmy, takie jak Trusted Boot, Secure Boot i ochrona jądra systemu w czasie rzeczywistym, zapobiegają wszelkim próbom rootowania lub modyfikacji urządzenia. W przypadku wykrycia zagrożenia portfel i wszystkie dane płatnicze zostają automatycznie zablokowane.

W razie zagubienia telefonu użytkownik może też zdalnie zablokować lub usunąć Samsung Wallet za pośrednictwem usługi Smart Things Find, zapewniając pełną kontrolę nad swoim cyfrowym portfelem.
Samsung Wallet - karty członkowskie w jednym miejscu
Samsung Wallet - karty członkowskie w jednym miejscu

Karty lojalnościowe są dostępne od ręki z poziomu smartfonu lub smartwatcha Galaxy

Aktywacja i dostępność usługi Samsung Pay


Aby rozpocząć korzystanie z Samsung Pay, użytkownicy powinni upewnić się, że posiadają odpowiednią wersję systemu Android (minimum 11) oraz najnowszą wersję aplikacji Samsung Wallet na swoim urządzeniu. Aplikacja jest dostępna do pobrania w Galaxy Store oraz Google Play.

Po uruchomieniu Samsung Wallet należy zalogować się na konto Samsung, a następnie dodać swoją kartę płatniczą, postępując zgodnie z instrukcjami, wpisując dane karty lub skanując ją aparatem, a potem przechodząc proces weryfikacji (np. kodem SMS otrzymanym z banku). Cała procedura trwa zaledwie kilka minut, po czym można od razu zacząć płacić telefonem lub zegarkiem.

Samsung Pay jest dostępny na kompatybilnych urządzeniach Galaxy wyposażonych w NFC. Usługa będzie dostępna na szerokiej gamie smartfonów Samsung – od flagowych modeli z serii Galaxy S i Z po wybrane telefony z serii A – pod warunkiem, że posiadają moduł zbliżeniowy NFC oraz zaktualizowane oprogramowanie (One UI). Lista urządzeń kompatybilnych dostępna jest na stronach Samsung. Płatności na zegarku są możliwe na nowszych smartwatchach z rodziny Galaxy Watch, obsługujących aplikację Samsung Wallet.

Przeczytaj także: 7 mitów na temat mobilnych płatności NFC 7 mitów na temat mobilnych płatności NFC

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Samsung Pay, Samsung Wallet, Samsung Galaxy, NFC, płatności zbliżeniowe, płatności mobilne, płatności telefonem, płatności zegarkiem

