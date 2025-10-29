Samsung Wallet z funkcją płatności: sprawdź, jak aktywować Samsung Pay
2025-10-29 00:10
Samsung Wallet z funkcją płatności © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Na czym polega usługa Samsung Pay i jakie funkcje zyskują użytkownicy Galaxy w Polsce?
- Jak działa Samsung Wallet po integracji z płatnościami mobilnymi?
- W jaki sposób Samsung Knox chroni dane i transakcje użytkowników?
- Na jakich urządzeniach i w jaki sposób można aktywować Samsung Pay?
Polscy użytkownicy mogli do tej pory korzystać z funkcji Samsung Wallet, takich jak przechowywanie kart lojalnościowych, biletów czy kluczy cyfrowych. Teraz, dzięki udostępnieniu Samsung Pay, Samsung Wallet zyskuje pełną funkcjonalność, stając się prawdziwym centrum zarządzania cyfrowym życiem użytkownika z poziomu ekosystemu Galaxy.
Podróżowanie z Samsung Wallet
Polska jest jednym z najbardziej zaawansowanych cyfrowo rynków w Europie, jeśli chodzi o adopcję płatności bezgotówkowych. Wprowadzenie Samsung Pay to naturalny krok, by zaoferować naszym użytkownikom kompleksowe, bezpieczne i wygodne płatności. Wierzymy, że zwiększy to wygodę codziennych transakcji klientów oraz umocni pozycję Samsung na dynamicznie rosnącym rynku płatności cyfrowych w Polsce – powiedział Marcin Garbarczyk, VP Head of Mobile Experience w Samsung Electronics Polska.
Samsung Wallet z usługą Samsung Pay
Wraz z integracją Samsung Pay, aplikacja Samsung Wallet oferuje użytkownikom w Polsce wszechstronny zestaw funkcji cyfrowego portfela. Do kluczowych możliwości należą:
Samsung Wallet umożliwia płacenie bezdotykowe
Płatności zbliżeniowe smartfonem: dodawanie kart debetowych i kredytowych do Samsung Wallet i płacenie smartfonem Galaxy we wszystkich terminalach obsługujących płatności zbliżeniowe (NFC). Transakcje odbywają się tak samo, jak przy użyciu fizycznej karty – wystarczy aktywować telefon i zbliżyć go do czytnika.
Płatności zegarkiem: wygoda płacenia z nadgarstka dzięki obsłudze Samsung Pay na inteligentnych zegarkach Galaxy z serii Galaxy Watch. Użytkownik może zapłacić przykładając smartwatch do terminala, bez konieczności sięgania po portfel czy telefon.
Samsung Wallet przechowuje klucze
Wygoda w jednym miejscu: oprócz kart płatniczych aplikacja Samsung Wallet umożliwia przechowywanie w jednym miejscu także innych cyfrowych kart i dokumentów – biletów lotniczych, kart lojalnościowych i kluczy cyfrowych (np. do samochodu czy domu). Wszystkie te elementy są dostępne od ręki z poziomu smartfonu lub smartwatcha Galaxy.
Nowy standard bezpieczeństwa transakcji
Samsung Pay w aplikacji Samsung Wallet korzysta z zaawansowanej platformy zabezpieczeń Samsung Knox, która zapewnia ochronę danych na wielu poziomach – od sprzętu po oprogramowanie.
W odróżnieniu od standardowych rozwiązań systemu Android, Knox tworzy dodatkową, odizolowaną warstwę bezpieczeństwa (Trusted Execution Environment – TEE), w której działają kluczowe elementy portfela, takie jak obsługa płatności, biometrii czy szyfrowania danych.
Samsung Pass
Każda transakcja jest chroniona technologią end-to-end encryption (E2E) – dane są szyfrowane w całej ścieżce komunikacji między urządzeniem a bankiem i są przechowywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika, nie na zewnętrznych serwerach. Nawet w przypadku przechwycenia transmisji, informacje pozostają niemożliwe do odszyfrowania.
Samsung Pay wykorzystuje też bezpieczeństwo sprzętowe – elementy takie jak czytnik linii papilarnych, ekran dotykowy czy moduły wyświetlania działają w ramach izolowanego środowiska TEE.
Dodatkowe mechanizmy, takie jak Trusted Boot, Secure Boot i ochrona jądra systemu w czasie rzeczywistym, zapobiegają wszelkim próbom rootowania lub modyfikacji urządzenia. W przypadku wykrycia zagrożenia portfel i wszystkie dane płatnicze zostają automatycznie zablokowane.
W razie zagubienia telefonu użytkownik może też zdalnie zablokować lub usunąć Samsung Wallet za pośrednictwem usługi Smart Things Find, zapewniając pełną kontrolę nad swoim cyfrowym portfelem.
Samsung Wallet - karty członkowskie w jednym miejscu
Aktywacja i dostępność usługi Samsung Pay
Aby rozpocząć korzystanie z Samsung Pay, użytkownicy powinni upewnić się, że posiadają odpowiednią wersję systemu Android (minimum 11) oraz najnowszą wersję aplikacji Samsung Wallet na swoim urządzeniu. Aplikacja jest dostępna do pobrania w Galaxy Store oraz Google Play.
Po uruchomieniu Samsung Wallet należy zalogować się na konto Samsung, a następnie dodać swoją kartę płatniczą, postępując zgodnie z instrukcjami, wpisując dane karty lub skanując ją aparatem, a potem przechodząc proces weryfikacji (np. kodem SMS otrzymanym z banku). Cała procedura trwa zaledwie kilka minut, po czym można od razu zacząć płacić telefonem lub zegarkiem.
Samsung Pay jest dostępny na kompatybilnych urządzeniach Galaxy wyposażonych w NFC. Usługa będzie dostępna na szerokiej gamie smartfonów Samsung – od flagowych modeli z serii Galaxy S i Z po wybrane telefony z serii A – pod warunkiem, że posiadają moduł zbliżeniowy NFC oraz zaktualizowane oprogramowanie (One UI). Lista urządzeń kompatybilnych dostępna jest na stronach Samsung. Płatności na zegarku są możliwe na nowszych smartwatchach z rodziny Galaxy Watch, obsługujących aplikację Samsung Wallet.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina
