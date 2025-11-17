Polskie spółki z branży IT przyciągają zagraniczny kapitał. Najnowszy raport M&A 2025

Rynek fuzji i przejęć w sektorze IT w Europie i Polsce wyraźnie dojrzewa. Po okresie dynamicznego wzrostu 2024 rok przyniósł stabilizację, a trzy kwartały 2025 roku – bardziej selektywne podejście inwestorów. Zainteresowanie koncentruje się na spółkach SaaS, usługach chmurowych i firmach zdolnych do szybkiej skalowalności. Jednocześnie globalne mnożniki wycen rosną, co potwierdza siłę rynku technologicznego i utrzymujące się zaufanie kapitału do sektora.

Przeczytaj także: Fuzje i przejęcia: polski rynek IT ma duży potencjał

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile transakcji M&A w branży IT przeprowadzono w Polsce w ostatnich miesiącach?

Jaki model biznesowy charakteryzował przejmowane firmy?

Skąd pochodzili inwestorzy kupujący polskie spółki technologiczne?

Jakie są główne wnioski dotyczące mnożników wycen i co one mówią o kondycji rynku IT?

Transakcje w Polsce

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba przeprowadzonych transakcji kupna udziałów/ akcji spółki technologicznej w Polsce W okresie od 1 stycznia 2020 do 30 września 2025 roku w Polsce przeprowadzono łącznie 236 transakcji na podmiotach z branży IT Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wybrane transakcje przeprowadzone na polskich spółkach (01.10.2024-30.09.2025) W okresie od 1 października 2024 do 30 września 2025 na polskim rynku przeprowadzono 29 transakcji na pakietach udziałów lub akcji spółek z branży IT Kliknij, aby przejść do galerii (4)

W 2025 roku zaczynają się wyraźniej pojawiać oznaki poprawy gospodarczej, które wpływają pozytywnie także na rynek IT. W USA i Europie firmy technologiczne powoli odbudowują zatrudnienie — zwiększa się liczba ofert pracy zarówno dla programistów, specjalistów od danych i AI, jak i dla ekspertów ds. chmury. W Polsce również poprawia się sytuacja na rynku pracy.



Zgodnie z raportem NoFluff Jobs, w 2025 roku zauważalny jest również spadek liczby aplikacji na jedno ogłoszenie (z 44 do 29), co również może stanowić o poprawie kondycji sektora. Jednocześnie wyhamowała dynamika wynagrodzeń, co ułatwi odbudowę marż spółek wraz z rosnącym popytem na ich produkty i usługi – komentuje Bartosz Bisior, Analityk w firmie doradczej CMT.

Rynek M&A w sektorze IT wchodzi w fazę dojrzałej selekcji - inwestorzy podejmują decyzje z większą rozwagą, ale jednocześnie są gotowi płacić za rzeczywistą wartość. Widać wyraźny wzrost zainteresowania transakcjami średniej wielkości oraz spółkami, które łączą kompetencje technologiczne z możliwością szybkiej skalowalności, szczególnie w obszarach SaaS, AI i automatyzacji.



Jednocześnie w całej Europie, w tym w Polsce, rośnie profesjonalizacja procesów transakcyjnych.



Coraz częściej kluczowe staje się nie tylko to, czy dochodzi do transakcji, ale jak jest ona przeprowadzona, z jaką jakością due diligence, zabezpieczeniem danych i kontrolą przepływu informacji. Obserwujemy, że firmy korzystające z narzędzi klasy Virtual Data Room szybciej finalizują transakcje i skuteczniej minimalizują ryzyko, co w obecnych warunkach gospodarczych stanowi realną przewagę konkurencyjną.

Mnożniki na świecie

Najaktywniejsi inwestorzy na świecie

Najaktywniejsi inwestorzy w Europie

Perspektywy na 2025/2026 pozostają nadal pozytywne. Kluczowym motorem wzrostu pozostaje AI, a inwestorzy nadal chętnie poszukują spółki łączące kompetencje technologiczne z modelem SaaS i silnym potencjałem ekspansji. Sektor nadal jest atrakcyjny dla inwestorów finansowych.



Natomiast poprawiająca się kondycja sektora w Europie oraz w Polsce pozwala oczekiwać stopniowy wzrost aktywności transakcyjnej wśród inwestorów branżowych.



Z tym, że coraz większą rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych odgrywa i będzie odgrywała ocena przez inwestorów ryzyka malejących barier wejścia czy zastąpienia produktu/usługi przez narzędzia sztucznej inteligencji – co obserwujemy również w prowadzonych procesach transakcyjnych – podsumowuje Bartosz Bisior, Analityk w firmie doradczej CMT.

W okresie od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 na polskim rynku przeprowadzono 29 transakcji na pakietach udziałów lub akcji spółek z branży IT. 25 transakcji przeprowadzono na pakietach większościowych, z czego w 20 przypadkach inwestor nabywał 100% udziałów/akcji w spółce. 2 transakcje zostały przeprowadzone na pakiecie mniejszościowym, a w przypadku 2 transakcji brak jest informacji o przejmowanym pakiecie.Transakcje można podzielić ze względu na model biznesowy nabywanej spółki IT. Wyróżnia się trzy główne modele:- firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, oferująca usługi takie jak projektowanie, rozwój, testowanie i utrzymanie aplikacji. Zajmuje się realizacją projektów dla klientów, dostosowując rozwiązania technologiczne do ich specyficznych potrzeb.Firmy w tym modelu w niewielkim stopniu polegają na powtarzalnych przychodach i skupiają się na ciągłym pozyskiwaniu zleceń, a głównym nośnikiem wartości jest posiadanie wykwalifikowanego zespołu pracowników.- to model outsourcingu IT, w którym zewnętrzny dostawca, zwany dostawcą usług zarządzanych (Managed Service Provider, MSP), przejmuje odpowiedzialność za monitorowanie, utrzymanie i zarządzanie określonymi funkcjami IT lub infrastrukturą klienta. Usługi te mogą obejmować m.in. zarządzanie sieciami, serwerami, bezpieczeństwem czy wsparciem technicznym, umożliwiając firmom skupienie się na kluczowych aspektach biznesu.Usługi tego typu oparte są często o wieloletnie kontrakty, zapewniające przedsiębiorstwu powtarzalny przychód, a inwestorzy cenią w tego typu spółkach wszechstronność usługi i długotrwałe relacje z klientami oraz własne, unikalne rozwiązania, które wyróżniają spółkę od konkurencji.- to model dostarczania oprogramowania, w którym aplikacje są udostępniane użytkownikom za pośrednictwem Internetu, zazwyczaj na zasadzie subskrypcji. Oprogramowanie jest hostowane i zarządzane przez dostawcę usług, co eliminuje potrzebę instalacji, aktualizacji i zarządzania infrastrukturą po stronie użytkownika.Model ten, dzięki charakterowi subskrypcyjnemu umożliwia uzyskiwanie wysokich powtarzalnych, comiesięcznych przychodów i skalowalność.Na 29 przedstawionych w raporcie transakcji fuzji i przejęć (M&A), 12 dotyczyło spółek oferujących oprogramowanie w modelu SaaS. Model SaaS jest atrakcyjny dla inwestorów z uwagi na zdolność do uzyskiwania wysokich powtarzalnych przychodów i wysoką skalowalność przy niskich kosztach stałych.Te cechy prawdopodobnie wpłynęły na fakt, że inwestorzy w Polsce w 2024 roku byli w pierwszych trzech kwartałach zainteresowani spółkami oferującymi oprogramowanie chmurowe. W 3 przypadkach kupowana spółka oferowała szerszy zakres usług.Przeanalizowano również strukturę geograficzną nabywców. W 18 przypadkach inwestorem była zagraniczna spółka, z czego 12 transakcji przeprowadzał podmiot z Europy. Pomimo bliskości wojny polskie spółki technologiczne nadal przyciągają zagraniczny kapitał.Marcin Rajewicz, Head Of Sales w Fordata, dodaje:Na 34 547 transakcji M&A przeprowadzonych na świecie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2025 roku na spółkach z branży Information Technology ujawniono 3 168 mnożników EV/S, dla których mediana wynosi 2,03 i 1 323 mnożniki EV/EBITDA, dla których mediana wynosi 15,39.Jak wynika z danych mediany mnożników na rynku globalnym są wyższe niż na rynku europejskim. Taki stan rzeczy wynika z wpływu rynku północnoamerykańskiego. Amerykańsko-kanadyjski rynek transakcyjny jest stosunkowo dużym rynkiem, na którym przeprowadzono w okresie analizy 12 653 transakcje, czyli prawie tyle samo co na rynku europejskim. Mediana mnożnika EV/S na rynku kanadyjsko-amerykańskim w okresie analizy wyniosła 2,78 a EV/EBITDA 17,49.W okresie analizy wartości EV/S znajdowały się w przedziale 1,69-2,38. Najniższa wartość mnożnika EV/S została osiągnięta w 2023 roku, najwyższą wartość mnożnik przyjął w 2021 roku. Najwyższe wartości mnożnik przyjmował w okresie wysokiej aktywności na rynku transakcyjnym, tj. w latach 2021-2022. Mediana EV/S w okresie pierwszych trzech kwartałów 2025 roku wzrosła w porównaniu do 2024 roku i wyniosła 2,38.Z kolei z wykresu rocznych wartości mediany mnożnika EV/EBITDA na świecie wynika, że mediana tego mnożnika w analizowanym okresie wahała się od 14,16-17,42, najniższą wartość osiągając w 2023 roku, a najwyższą w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku.Wzrost wartości mnożnika w 2025 roku, pomimo rosnącego globalnie ryzyka geopolitycznego może świadczyć o sile sektora IT. Innowacyjność sektora, postępujące procesy cyfryzacji, rozwój algorytmów sztucznej inteligencji, poszukiwanie efektywności i produktywności napędzają popyt na usługi IT. Globalnie inwestorzy są gotowi przeznaczyć duży kapitał na inwestycje w innowacje, tym samym sektor ten nadal cechuje duży potencjał rozwoju odzwierciedlany w wycenach.Raport prezentuje 10 najaktywniejszych inwestorów pod względem liczby transakcji przeprowadzonych na świecie w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2025 roku. Podmioty te dokonały w okresie analizy łącznie 167 transakcji.Najwięcej targetów po 30, nabyło Accenture plc i Visma AS.Wśród wyróżnionych inwestorów dominują inwestorzy strategiczni, czyli przedsiębiorstwa działające operacyjnie w sektorze targetu lub podobnym, nabywające spółki w celu zwiększenia swojego udziału w rynku lub poszerzenia portfolio produktowego. Są to m. in. najaktywniejsze podmioty, tj. Valsoft Accenture i Visma.W poniższym zestawieniu znajduje się jeden inwestor finansowy, czyli fundusz inwestycyjny zainteresowany nabyciem spółki w celu jej odsprzedaży w przyszłości - Main Capital Partners, który łącznie przeprowadził 21 transakcji w sektorze IT.Raport przedstawia 10 najaktywniejszych inwestorów pod względem liczby transakcji przeprowadzonych w Europie w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2025 roku. Podmioty te dokonały w okresie analizy łącznie 118 transakcji.W przedstawionym okresie najwięcej europejskich spółek technologicznych, aż 19, nabył fundusz private equity Main Capital Partners.Wśród wyróżnionych inwestorów, tak samo jak na rynku globalnym, dominują inwestorzy strategiczni. Wśród najaktywniejszych inwestorów na rynku europejskim znajduje się tylko jeden inwestor finansowy - Main Capital Partners.