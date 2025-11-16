Prawie połowa Polaków nie korzysta z promocji na Black Friday. Dlaczego nie wierzą w obniżki?
2025-11-16 00:04
Prawie połowa Polaków nie korzysta z promocji na Black Friday. Dlaczego nie wierzą w obniżki? © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Black Friday, czyli polowanie na okazje ze zwrotem towaru w tle
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jak blisko połowa Polaków postrzega promocje podczas Black Friday i dlaczego z nich nie korzysta
- Jakie strategie zakupowe stosują konsumenci podczas listopadowych wyprzedaży
- Kto najchętniej korzysta z promocji i specjalnych kodów rabatowych w Polsce
- Jakie obawy i podejrzenia względem nieuczciwych promocji mają polscy konsumenci
Podsumowanie wyników badania:
- Black Friday i Cyber Monday na stałe wpisały się w plany nie tylko sklepów internetowych, ale także stacjonarnych, które w tym okresie oferują liczne okazje cenowe. Klienci jednak nie zawsze są przekonani, że obniżki są prawdziwe.
- Z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: E-commerce od święta” wynika, że już przeszło co czwarty Polak (26 proc.) odkłada część zakupów w ciągu roku, by skorzystać z promocji w tym czasie.
- Ponad jedna trzecia badanych (35 proc.) kupuje wtedy artykuły i prezenty świąteczne, a 28 proc. nabywa rzeczy, na które na co dzień nie mogłoby sobie pozwolić.
- Mimo dużego zainteresowania promocjami, blisko połowa ankietowanych (45 proc.) nie decyduje się na żadne zakupy w czasie Black Friday z obawy o wprowadzanie w błąd. Dodatkowo 35 proc. przyznaje, że zdarzyło im się kiedyś zrezygnować z transakcji z powodu podejrzeń o manipulowanie cenami.
Wraz z rosnącą popularnością zakupów online oraz coraz wcześniejszym startem listopadowych promocji, Polacy wypracowali własne strategie korzystania z tego okresu. Dla wielu osób to oka-zja, by kupić wymarzone produkty w niższych cenach, dla innych zaś moment wzmożonej ostrożności wobec ofert, które nie zawsze wydają się autentyczne.
Co kupują Polacy podczas jesiennych promocji?
Już przeszło jeden na czterech Polaków (26 proc.) odkłada w czasie swoje plany zakupowe, aby zrealizować je podczas Black Friday lub Cyber Monday. Ponad jedna trzecia (35 proc.) decyduje się wykorzystać specjalne oferty na zakup artykułów świątecznych i prezentów, a 28 proc. nabywa produkty, na które zwykle ich nie stać.
Blisko dwóch na pięciu Polaków (39 proc.) do zakupów w tym czasie zachęcają specjalne kody rabatowe. Jednak blisko siedmiu na dziesięciu (68 proc.), nie zwleka z zakupami w oczekiwaniu te przeceny.
Nasz raport wskazuje, że w świecie listopadowych wyprzedaży prym wiodą trzydziesto-latkowie. To właśnie oni najczęściej przesuwają swoje plany zakupowe na Black Friday – dekla-ruje tak 37 proc. respondentów w wieku 30-39 lat.
Grupa ta najchętniej ze wszystkich wykorzystuje ten czas na zakup artykułów świątecznych, w tym prezentów (51 proc.), a także produktów, na które na co dzień nie mogłaby sobie pozwolić (łącznie 39 proc.). Najskuteczniej przyciągają ich również specjalne kody rabatowe – połowa z nich wskazała tę odpowiedź.
Widać więc, że dla osób w tym wieku jest to ważny konsumencko czas, który starają się jak najlepiej wykorzystać. Po produkty, które w regularnych cenach są zbytnim obciążeniem dla budżetu, częściej sięgają kobiety (31 proc.) niż mężczyźni (24 proc.) – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi w Santander Con-sumer Banku.
Okazja – prawda czy fałsz?
Choć Black Friday kojarzy się z atrakcyjnymi obniżkami, wielu konsumentów podchodzi do niego z dużą rezerwą i nieufnością. Blisko połowa ankietowanych (45 proc.) z obawy o manipulowanie cenami unika zakupów w tym czasie. Ponadto jedna trzecia (35 proc.) przyznaje, że zrezygnowała kiedyś z planowanej transakcji, bo podejrzewała, że zniżki są fałszywe. W prawdziwość promocji wierzy natomiast 43 proc, a 29 proc. nigdy nie zrezygnowało z tego powodu z zakupu.
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzo-nych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 września - 6 października 2025 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków robiących zakupy online. Próba n = 1005.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
Prawie połowa Polaków nie korzysta z promocji na Black Friday. Dlaczego nie wierzą w obniżki?
-
"Mógłbym być Twoim tatą" - wyzwania młodych liderów z pokolenia Z
-
Prezenty pod choinkę z drugiej ręki? Polacy wciąż tradycjonalistami
-
Ciche straty, głośny problem. Kradzież w sklepie wymknęła się spod kontroli?