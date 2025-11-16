Prawie połowa Polaków nie korzysta z promocji na Black Friday. Dlaczego nie wierzą w obniżki?

Black Friday zyskał na popularności w Polsce, ale aż 45% klientów boi się, że promocje są nieuczciwe. Jednocześnie 26% Polaków planuje swoje zakupy właśnie na ten czas, a ponad jedna trzecia kupuje wtedy prezenty świąteczne. Badanie Santander Consumer Banku pokazało, że konsumenci coraz bardziej wyczuleni są na manipulacje cenowe i tworzą własne strategie zakupowe, by nie przepłacać.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak blisko połowa Polaków postrzega promocje podczas Black Friday i dlaczego z nich nie korzysta

Jakie strategie zakupowe stosują konsumenci podczas listopadowych wyprzedaży

Kto najchętniej korzysta z promocji i specjalnych kodów rabatowych w Polsce

Jakie obawy i podejrzenia względem nieuczciwych promocji mają polscy konsumenci

Podsumowanie wyników badania:

Black Friday i Cyber Monday na stałe wpisały się w plany nie tylko sklepów internetowych, ale także stacjonarnych, które w tym okresie oferują liczne okazje cenowe. Klienci jednak nie zawsze są przekonani, że obniżki są prawdziwe.

Z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: E-commerce od święta” wynika, że już przeszło co czwarty Polak (26 proc.) odkłada część zakupów w ciągu roku, by skorzystać z promocji w tym czasie.

Ponad jedna trzecia badanych (35 proc.) kupuje wtedy artykuły i prezenty świąteczne, a 28 proc. nabywa rzeczy, na które na co dzień nie mogłoby sobie pozwolić.

Mimo dużego zainteresowania promocjami, blisko połowa ankietowanych (45 proc.) nie decyduje się na żadne zakupy w czasie Black Friday z obawy o wprowadzanie w błąd. Dodatkowo 35 proc. przyznaje, że zdarzyło im się kiedyś zrezygnować z transakcji z powodu podejrzeń o manipulowanie cenami.

Co kupują Polacy podczas jesiennych promocji?

Nasz raport wskazuje, że w świecie listopadowych wyprzedaży prym wiodą trzydziesto-latkowie. To właśnie oni najczęściej przesuwają swoje plany zakupowe na Black Friday – dekla-ruje tak 37 proc. respondentów w wieku 30-39 lat.



Grupa ta najchętniej ze wszystkich wykorzystuje ten czas na zakup artykułów świątecznych, w tym prezentów (51 proc.), a także produktów, na które na co dzień nie mogłaby sobie pozwolić (łącznie 39 proc.). Najskuteczniej przyciągają ich również specjalne kody rabatowe – połowa z nich wskazała tę odpowiedź.



Widać więc, że dla osób w tym wieku jest to ważny konsumencko czas, który starają się jak najlepiej wykorzystać. Po produkty, które w regularnych cenach są zbytnim obciążeniem dla budżetu, częściej sięgają kobiety (31 proc.) niż mężczyźni (24 proc.) – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi w Santander Con-sumer Banku.

Okazja – prawda czy fałsz?

Wraz z rosnącą popularnością zakupów online oraz coraz wcześniejszym startem listopadowych promocji, Polacy wypracowali własne strategie korzystania z tego okresu. Dla wielu osób to oka-zja, by kupić wymarzone produkty w niższych cenach, dla innych zaś moment wzmożonej ostrożności wobec ofert, które nie zawsze wydają się autentyczne.Już przeszło jeden na czterech Polaków (26 proc.) odkłada w czasie swoje plany zakupowe, aby zrealizować je podczas Black Friday lub Cyber Monday. Ponad jedna trzecia (35 proc.) decyduje się wykorzystać specjalne oferty na zakup artykułów świątecznych i prezentów, a 28 proc. nabywa produkty, na które zwykle ich nie stać.Blisko dwóch na pięciu Polaków (39 proc.) do zakupów w tym czasie zachęcają specjalne kody rabatowe. Jednak blisko siedmiu na dziesięciu (68 proc.), nie zwleka z zakupami w oczekiwaniu te przeceny.Choć Black Friday kojarzy się z atrakcyjnymi obniżkami, wielu konsumentów podchodzi do niego z dużą rezerwą i nieufnością. Blisko połowa ankietowanych (45 proc.) z obawy o manipulowanie cenami unika zakupów w tym czasie. Ponadto jedna trzecia (35 proc.) przyznaje, że zrezygnowała kiedyś z planowanej transakcji, bo podejrzewała, że zniżki są fałszywe. W prawdziwość promocji wierzy natomiast 43 proc, a 29 proc. nigdy nie zrezygnowało z tego powodu z zakupu.