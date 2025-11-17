eGospodarka.pl
Ile chemii na naszych stołach? Sprawdź, co znalazła Fundacja Pro-Test w pomidorach z supermarketów

2025-11-17 14:23

Ile chemii na naszych stołach? Sprawdź, co znalazła Fundacja Pro-Test w pomidorach z supermarketów

Ile chemii na naszych stołach? Sprawdź, co znalazła Fundacja Pro-Test w pomidorach z supermarketów © wygenerowane przez AI

Najświeższe wyniki testu Fundacji Pro-Test pokazują, że połowa pomidorów malinowych dostępnych jesienią w największych sieciach handlowych w Polsce nie zawierała niebezpiecznych pozostałości związków chemicznych, takich jak etefon i glifosat. Jednakże w pomidorach z trzech sklepów wykryto ślady etefonu - środka przyspieszającego dojrzewanie i wybarwianie warzyw, choć wartości te nie przekraczały obowiązujących norm.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie substancje chemiczne stosuje się w procesie dojrzewania pomidorów dostępnych w polskich marketach.
  • W których sieciach handlowych wykryto ślady etefonu w pomidorach malinowych i w jakich ilościach.
  • Dlaczego stosowanie etefonu budzi wątpliwości dotyczące długofalowego wpływu na zdrowie.
  • Jakie działania powinni podejmować konsumenci, by bezpiecznie wybierać warzywa.

Na zlecenie Fundacji Pro-Test Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach przebadał sześć próbek polskich pomidorów malinowych. Naukowcy sprawdzili, czy w pomidorach obecne są pozostałości dwóch związków:
  • etefonu – środka przyspieszającego dojrzewanie i wybarwianie warzyw i owoców,
  • glifosatu – jednego z najbardziej kontrowersyjnych herbicydów na świecie.

Pomidory do testu zostały kupione w sześciu sklepach: Aldi, Biedronce, Dino, Kauflandzie, Netto i Stokrotce.

Wyniki testu: trzy sklepy „na czerwono”


Połowa przebadanych próbek pomidorów okazała się „czysta” od pozostałości szkodliwych substancji. W trzech badacze wykryli etefon:
  • w pomidorach z Dino w ilości 0,13 mg/kg,
  • w pomidorach z Kauflandu – 1,0 mg/kg,
  • oraz – w największej ilości – w pomidorach z Biedronki – 1,2 mg/kg.

Trzeba tu zaznaczyć, że nawet ten ostatni wynik to mniej niż dopuszczalny limit, który wynosi 2 mg/kg. Co ważne, w żadnej próbce nie wykryto glifosatu.

Uzyskane wyniki to dobra wiadomość dla konsumentów, ale i ważny sygnał dla branży.

Jak działa etefon?


Etefon to regulator wzrostu roślin stosowany w rolnictwie do przyspieszania dojrzewania i wybarwiania pomidorów. W naturalnych warunkach proces ten zależy od światła i temperatury, dlatego poza sezonem część producentów wspomaga się doświetlaniem upraw, a inni sięgają po chemiczne przyspieszacze.

Dla producentów etefon to sposób na obniżenie kosztów – można zrezygnować z drogiego doświetlania szklarni, a pomidory szybciej trafią na sklepowe półki.

Co wiadomo o bezpieczeństwie etefonu?


W badaniach na zwierzętach etefon wykazywał właściwości uszkadzające wątrobę, lecz stosowany w dużych dawkach. Aktualne dane naukowe nie potwierdzają jednoznacznie zagrożenia dla zdrowia ludzi przy niskich poziomach pozostałości etefonu w żywności, ale brak badań długoterminowych oznacza, że najrozsądniejszą strategią jest ograniczanie spożywania produktów z jego pozostałościami.

Mimo że stężenia wykryte w badaniach mieszczą się w normach, należy pamiętać, że:
  • etefon przenika do miąższu i nie da się go zmyć,
  • jego długoterminowy wpływ na zdrowie nie został dostatecznie zbadany,
  • codziennie spożywamy „koktajl” pestycydów z wielu źródeł, którego łączny wpływ na nasze zdrowie nie jest znany, dlatego warto wybierać żywność, w której znajduje się jak najmniej tych szkodliwych substancji.


Pełne wyniki testu pomidorów są dostępne na stronie Fundacji Pro-Test:
