Niższe wynagrodzenie za lżejszą pracę? Pracownicy stawiają jasne warunki

Choć Polacy coraz częściej zwracają uwagę na jakość i komfort pracy, gotowość do obniżenia pensji wciąż pozostaje niska. Z badania Personnel Service wynika, że jedynie co ósmy pracownik zgodziłby się na lżejsze obowiązki za mniejsze wynagrodzenie, a połowa uważa, że uczciwa płaca za etat pracy fizycznej nie powinna przekraczać 6,5 tys. zł netto. Zderzenie tych oczekiwań z danymi GUS pokazuje jednak istotną rozbieżność.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak wielu Polaków byłoby skłonnych pracować za niższe wynagrodzenie?

W których branżach najczęściej dopuszcza się kompromis między pensją a komfortem pracy?

Ile zdaniem Polaków powinno wynosić uczciwe wynagrodzenie za pełny etat pracy fizycznej?

Jak oczekiwania płacowe mają się do rzeczywistych danych GUS?

To sygnał, że chociaż niewielu Polaków dziś otwarcie deklaruje chęć pracy za mniejsze pieniądze, to przy odpowiednich warunkach liczba takich osób mogłaby być wyraźnie większa. Jeśli są branże, w których pracownicy dopuszczają możliwość niższej pensji, to powinno skłaniać firmy do inwestycji w ergonomię miejsc pracy, elastyczne grafiki czy większą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.



Jeśli natomiast takich deklaracji jest niewiele, oznacza to niski poziom tzw. trade-offu, czyli gotowości do kompromisu między płacą a komfortem pracy, co w praktyce przekłada się na dalszą presję płacową. Próby rekompensowania cięższej pracy samymi udogodnieniami, bez wzrostu stawek, nie przyniosą efektu.



Dlatego rekomendujemy firmom korektę wynagrodzeń, wprowadzenie premii efektywnościowych lub realne odciążenie stanowisk poprzez automatyzację, mikroprzerwy czy rotację czynności – komentuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service.

Oczekiwania vs. rzeczywistość

Polacy coraz bardziej realistycznie oceniają wartość swojej pracy, ale wciąż widać rozbieżność między oczekiwaniami a faktycznymi zarobkami. Połowa ankietowanych uznaje, że uczciwa płaca za pełny etat pracy fizycznej powinna mieścić się w granicach do 6,5 tys. zł netto.



Tymczasem dane GUS z maja 2025 r. wskazują, że mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej wynosi 7082 zł brutto, czyli ok. 5280 zł na rękę. W sektorze prywatnym ta kwota jest jeszcze niższa, 6466 zł brutto, co przekłada się na niespełna 4850 zł netto. To pokazuje, że nawet „uczciwe” zdaniem pracowników wynagrodzenie pozostaje dla wielu wciąż poza zasięgiem.



Z drugiej strony widać, że coraz większą rolę w decyzjach zawodowych zaczyna odgrywać nie tylko wysokość pensji, ale też jakość i komfort pracy – podsumowuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service.