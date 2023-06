Minimum Polaka: umowa o pracę, work-life balance, godziwe wynagrodzenie

Czasy, gdy wielu Polaków chwytało się jakiejkolwiek pracy, bez względu na oferowane im warunki, na szczęście odeszły w przeszłość. Dziś chcemy być godziwie wynagradzani, dobrze traktowani i wypoczęci, dlatego szczególnie zależy nam na zdrowej równowadze pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Wyjątkowo ważne stały się również możliwości rozwoju zawodowego. Najnowsze badanie Pracuj.pl wyraźnie wskazuje, że na rynku pracy wykształcił się nowy rodzaj pracownika, który oczekuje wysokich standardów pracy.

Przeczytaj także: Hays: wynagrodzenia w contractingu IT jeszcze wzrosną

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki rodzaj zatrudnienia preferujemy?

Co determinuje decyzję o zmianie pracy?

Na jakie kwestie zwracają uwagę pracownicy oprócz godziwego wynagrodzenia?

Polacy stawiają na ośmiogodzinny dzień pracy

Solidna umowa na długo

Choć wydawać by się mogło, że więcej osób będzie zwolennikami samozatrudnienia, to w obecnych czasach na znaczeniu zyskuje stabilność i bezpieczeństwo, a to w rzeczywistości najlepiej zapewnia właśnie umowa o pracę. Daje ona pracownikowi stabilne zatrudnienie i chroni go np. przed nagłym zwolnieniem bez uzasadnionej przyczyny. Taki rodzaj kontraktu zapewnia osobie zatrudnionej szereg praw, takich jak minimalna płaca, konkretny czas pracy, urlopy, ubezpieczenie zdrowotne, ale także ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem. Pracownik chroniony jest także przed nieuczciwymi praktykami ze strony pracodawcy– mówi Agata Roszkiewicz, Ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl.

Nie boimy się zmieniać pracy

Nowa praca? Tylko poważne oferty

Dziś liczy się jednak więcej niż tylko wystarczająco wysokie wynagrodzenie. Badani pracownicy chcą pracować dla firm, które stawiają na pierwszym miejscu ich zdrowie i szczęście. 63% respondentów naszego badania deklaruje, że utrzymuje w życiu odpowiedni balans pomiędzy zaangażowaniem w pracę a życiem osobistym i regeneracją. 55% badanych deklaruje, że w ich otoczeniu – wśród znajomych i rodziny – coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę na kwestię tej równowagi. To bardzo pozytywny trend, który na nowo definiuje współczesne środowiska pracy – komentuje Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl.

Jak wynika z danych Eurostatu, w Unii Europejskiej w 2022 roku tylko 7% pracowników wykonywało pracę ponad normę (49 godzin tygodniowo lub więcej) w swoim głównym miejscu zatrudnienia. Najczęściej dotyczy ona osób posiadających własną działalność . Wśród samozatrudnionych odsetek osób pracujących ponad osiem godzin dziennie wynosi w UE aż 30%. Pod kątem stanowisk, najczęściej to zjawisko widać wśród osób wykonujących zadania kierownicze (24%).A jak wygląda to w Polsce? Jak wskazuje Statista, w 2022 roku ponad 60 proc. Polaków pracowało w stałych i powtarzalnych godzinach (np. od 8 do 16). Te dane pokrywają się z wynikami najnowszego badania Pracuj.pl, z którego wynika, że większość z nas (53%) poświęca na pracę dokładnie osiem godzin dziennie. W innych modelach funkcjonuje już znacznie mniejszy odsetek badanych. Dla przykładu, dziewięciogodzinny dzień pracy praktykuje zaledwie 9% respondentów, a dziesięciogodzinny – 7%. Jeszcze dłużej pracuje zaledwie 5% respondentów.W swoim najnowszym badaniu eksperci Pracuj.pl przyglądają się temu, jak kształtują się postawy polskich pracowników i jakie są ich wymagania względem organizacji, w których funkcjonują lub w których zamierzają podjąć pracę. W badaniu przeanalizowano opinie 2044 badanych w wieku 18-65 lat, w tym 1736 osób posiadających zatrudnienie.Polacy zapytani o to, jaki rodzaj umowy preferują odpowiadają zgodnie: umowa o pracę , najlepiej na czas nieokreślony. Aż 88,5% respondentów wskazuje na właśnie ten rodzaj zatrudnienia, z czego 24,5% badanych wskazało umowę na czas określony, a 64% chciałoby pracować na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Co ciekawe, zaledwie 5,5% osób wskazało w tym rankingu kontrakt B2B , czyli samozatrudnienie.Wśród wymienionych zalet pracy na podstawie umowy o pracę wymienia się konkretny zakres czasowy na wykonywanie obowiązków. Jak wynika z danych, właśnie w ten sposób chcą funkcjonować pracownicy w Polsce. Co ciekawe, pod kątem grup wiekowych najdłużej pracują w Polsce osoby w wieku 55-65 lat. Łącznie z tej grupy pracę powyżej ośmiu godzin zadeklarowało 25% respondentów. Liczba badanych pracujących dłużej niż osiem godzin dziennie najmniejsza jest wśród przedstawicieli pokolenia Y (25-34 lata) - wynosi 18%.Już wcześniejsze badania Pracuj.pl wykazały, że mobilność pracowników na polskim rynku pracy utrzymuje się na wysokim poziomie. Dziś niezadowolony pracownik czy pracowniczka nie czekają długo, by rozpocząć poszukiwania nowego, lepszego miejsca. Aż 40% badanych deklaruje, że na przestrzeni ostatnich trzech lat zmienili pracę.Spośród tych badanych, którzy poszukują nowej pracy, naczelnym powodem pozostają zarobki (57% badanych). Polacy chcą dziś, zwłaszcza w obecnych, trudnych czasach, utrzymywać swoje wynagrodzenie na możliwie wysokim poziomie. Problemem jest także brak możliwości rozwoju (26%) – Polacy oczekują dziś od swojego pracodawcy, że pozwoli im budować karierę i rozwijać kompetencje.Zarobki i wynagrodzenie to jednak nie wszystko. Dziś pracownicy bardzo wysoko stawiają swój komfort psychiczny, wyznaczając jasne granice. Ponad połowa badanych (54%) wskazuje, że odeszliby z pracy, gdyby w ich firmie wystąpiły przypadki mobbingu. Podobny procent badanych (51%) deklaruje, że jeśli ich praca będzie miała zły wpływ na zdrowie psychiczne, również zdecydują się na złożenie wypowiedzenia.Badanym niestraszna jest zmiana pracy, a wymagania mają oni również względem potencjalnych nowych pracodawców. Przede wszystkim, firmy muszą dziś troszczyć się o wizerunek organizacji. Prowadzenie etycznego biznesu, w którym pracownicy są traktowani z szacunkiem i w którym dobrze się czują, pracodawcom po prostu się opłaca. Dla 62% respondentów renoma firmy ma istotny wpływ na to, czy zaaplikują na daną ofertę pracy. Chcą oni pracować dla firm, które cieszą się dobrą reputacją, są postrzegane jako etyczne i odpowiedzialne.Jak deklarują badane Polki i Polacy, najważniejszymi czynnikami przy wyborze ofert pracy są dla nich: odpowiednie wynagrodzenie (73%) oraz stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia (51%). Co więcej, pracodawca musi transparentnie komunikować, co dokładnie ma do zaoferowania pracownikowi. Niemal połowa badanych (49%) deklaruje, że wysłaliby swoje CV wyłącznie na takie oferty pracy, które mają w opisie podane widełki wynagrodzenia.Co więcej, ponad 7 na 10 badanych uważa, że pracodawcy powinni wspierać pracowników w utrzymywaniu równowagi pomiędzy pracą a czasem wolnym. Inwestowanie w samopoczucie pracowników i tworzenie pozytywnego środowiska pracy z szacunkiem dla czasu wolnego może prowadzić do zwiększenia produktywności, większego zaangażowania i lepszych wskaźników retencji. Tego oczekują współcześni pracownicy, ale w ten sposób również firmy są w stanie przyciągać największe talenty i osiągać pozycję pożądanego pracodawcy na konkurencyjnym rynku pracy.