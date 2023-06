Polskie firmy za granicą: blisko 1/2 polskich biznesów myśli o ekspansji

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej myślą o ekspansji za granicę. Takie plany na najbliższe lata ma blisko połowa firm. Jest to dla nich sposób nie tylko na rozwój firmy, ale również na utrzymanie płynności finansowej, o którą w obecnej dobie bywa naprawdę niełatwo. Co ciekawe, przedsiębiorcy myślą nie tylko o handlu internetowym, ale coraz częściej również o fizycznych filiach swojego biznesu poza granicami naszego kraju.

Połowa polskich przedsiębiorców chce wyjść z biznesem za granicę kraju Większość osób zapewne podejrzewałaby, że prym wśród najczęściej rozważanych rynków wieźć będą Czechy, Słowacja czy może Wielka Brytania. W rzeczywistości miejscami, w których Polacy najchętniej rozwinęliby swój biznes są kolejno Szwecja, Norwegia oraz Niemcy.

Pinezki na mapie

Każdy rynek ma swoje lokalne niuanse. W zależności od kraju zachowania zakupowe mogą różnić się tak bardzo, jak język. Oferowanie odpowiednich opcji płatności to klucz przy ekspansji międzynarodowej. Polacy uwielbiają Blika, karty popularne są z kolei w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a na innych rynkach dominuje bankowość internetowa – komentuje Jakub Czerwiński, VP CEE w Adyen.

A co na to klient?

Choć co druga firma zaznacza, że jej sytuacja poprawia się obecnie dzięki działalności na wielu rynkach i zróżnicowaniu przychodów, wiele polskich przedsiębiorstw stoi w obliczu jednego z gorszych okresów ekonomicznych.. Co ciekawe, współczynnik ten urósł od zeszłego roku prawie dwukrotnie – w 2022 roku pragnienie rozwoju poza granicami kraju wyrażało 23 proc. przedsiębiorstw.Ekspansja na rynki zagraniczne stała się dla wielu polskich firm nie tylko sposobem na utrzymanie płynności biznesowej, ale też szansą na dalszy rozwój – i nie chodzi wyłącznie o handel internetowy . Już. Również ta liczba znacznie powiększyła się od 2022 roku, kiedy opowiadało się za tym jedynie 16 proc. przedsiębiorstw.Firmy szukają sposobów na obniżenie kosztów prowadzenia działalności, które w Polsce stale rosną. Zainteresowanie biznesową emigracją rośnie, choć zaskakiwać mogą preferencje co do lokalizacji. Większość osób zapewne podejrzewałaby, że prym wśród najczęściej rozważanych rynków wieźć będą Czechy, Słowacja czy może Wielka Brytania. W rzeczywistościDla wielu pierwszym krokiem jest rozpoczęcie sprzedaży produktów czy usług na innych rynkach poprzez kanał e-commerce, w którym międzynarodowe płatności odgrywają dużą rolę. Obecnie– na przykład chińskie AliPay, WeChat Pay czy holenderskie iDEAL.Firmy w coraz większym stopniu zajmują się zaspokajaniem popytu zagranicznych konsumentów, a wspólnym językiem handlu na wszystkich kontynentach staje się technologia. Nie chodzi jednak tylko o jej posiadanie, a o odpowiednie zróżnicowanie i wykorzystanie. By rozumieć zachowania konsumentów i identyfikować trendy lub czynniki determinujące ich wybory, warto spojrzeć na potrzeby, o których wspominają w badaniu.. Z kolei 25 proc. unika korzystania z usług sprzedawców detalicznych w innych krajach ze względu na dodatkowe opłaty celne nałożone przez rząd. Co więcej,– nie jest to więc potrzeba najwyższego stopnia. Bardzo ważną wskazówką jest jednak to, żeWgląd w lokalne preferencje i dostosowanie do nich oferty pomaga zwiększyć zaufanie między klientem a marką. Posiadanie jednej platformy, która jest w stanie obsłużyć kupującego w każdym miejscu na świecie oznacza, że łatwo rozwinąć działalność na skalę globalną, spełnić lokalne wymagania i pozwolić swoim klientom na dokonywanie zakupów w preferowany przez nich sposób.Ponadto, sprzedawcy mogą wykorzystać te informacje, aby dowiedzieć się np. które produkty są najczęściej wyświetlane na stronie lub w jakiej lokalizacji warto otworzyć fizyczny sklep. Dzięki temu łatwiej jest przygotować strategię nakierowaną bezpośrednio na zachowania określonej grupy klientów oraz odpowiednią personalizację oferty, nawet jeśli jest ona oddalona o kilkaset kilometrów od siedziby firmy. To jeden ze sposobów na udoskonalenie procesów i generowanie przychodów tam, gdzie wcześniej ich nie było.