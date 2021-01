Polskie startupy, czyli młodość, wykształcenie i duża pewność siebie

Jakie określenia najbardziej pasują do polskich startupów? Młodość, wykształcenie, duża wiara we własne możliwości. To jeden z głównych wniosków, jakie nasuwają się po lekturze opracowanego przez PARP i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach raportu „Global Entrepreneurship Monitor. Polska 2020”. Czy to oznacza także, że młode biznesy nie potrzebują wsparcia i nie dostrzegają barier dla swojej przedsiębiorczości? Niekoniecznie.

Przeczytaj także: PARP: dla 80% Polaków założenie działalności gospodarczej to nic trudnego

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto najczęściej reprezentuje startupy?

Na jakie bariery działalności trafiają świeżo upieczeni przedsiębiorcy?

Dlaczego rozpoczynają przygodę z własnym biznesem?



Startupy, czyli młodość + wykształcenie

Wnioski z badania startupów realizowanego w ramach projektu GEM wskazują na ogromny potencjał młodych polskich firm, nie pozostawiają jednak wątpliwości co do trudności, z którymi młodzi przedsiębiorcy muszą się mierzyć. Biorąc pod uwagę najczęściej wymieniane bariery wzrostu startupów, pomocne może się okazać skorzystanie ze wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych dla rozpoczęcia działalności i zarządzania firmą oraz umiejętności zdobywania kapitału czy orientacji w przepisach – mówi Paulina Zadura, dyrektor w Departamencie Analiz i Strategii PARP.

Motywacje i postrzeganie młodych firm

Chęć wykorzystania doświadczenia zdobytego w dotychczasowej pracy (23 proc.)

Ciekawy pomysł na biznes (12 proc.)

Niezadowolenie z poprzedniej pracy (7 proc.)

Wcześniejsze doświadczenia z prowadzenia własnej firmy (6 proc.)

Utrata pracy (6 proc.)

Zachęta ze strony rodziny/przyjaciół (5 proc.)

Kliknij, aby powiekszyć fot. PARP Z jakich źródeł finansowania korzysta Pan(i) podczas zakładania/prowadzenia firmy? Osoby będące na etapie zakładania lub prowadzenia działalności do 3,5 roku finansują swoją działalność przede wszystkim ze środków własnych. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Nie od dziś wiemy, że powstawanie, a przede wszystkim rozwój przedsiębiorstw, w tym w szczególności opartych o nowe technologie startupów, jest kluczowy dla budowy konkurencyjnej gospodarki. Polski ekosystem startupów rozwija się w ostatnich latach dynamicznie, ale wciąż, jak pokazuje raport GEM, występuje w nim niewykorzystany potencjał. Elastyczność i kreatywność wielu, także młodych, biznesów w okresie pandemii pokazuje, że często to niesprzyjające warunki i wymuszone ograniczenia mogą stać się motorem kreującym nowe kierunki aktywności lub dodatkowo napędzającym już istniejące przedsięwzięcia – mówi Anna Tarnawa, kierownik z Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Jak wynika z raportu GEM Polska, w działalność firm, których staż rynkowy nie przekracza 3,5 roku, zaangażowanych jest w naszym kraju przeszło 1,3 mln osób, z czego aż 44% legitymuje się minimum wyższym wykształceniem. W grupie tej zaznacza się przewaga mężczyzn, ale jest ona stosunkowo niewielka (53 proc. vs 47 proc.). Najczęściej zaangażowane w młode biznesy są osoby pomiędzy 25. a 34. rokiem życia oraz przedsiębiorcy w wieku 35–44 lata. Reprezentanci innych grup wiekowych są w nowych biznesach znacznie większą rzadkością.Wyniki analizy wielkości gospodarstw domowych właścicieli młodych firm wskazują, że najwięcej tego typu biznesów jest zakładanych przez osoby będące w czteroosobowych gospodarstwach domowych.Respondenci badania wskazywali, że powstawaniu startupów najczęściej nie sprzyja brak kapitału na rozpoczęcie działalności (81 proc. wskazań), brak wiary we własne umiejętności (77 proc.), brak wiedzy branżowej i specjalistycznej niezbędnej do rozpoczęcia działalności (55 proc.), a także brak pomysłu na firmę (53 proc.) czy stałe zobowiązania finansowe (51 proc.).Gdy młodzi przedsiębiorcy już zdecydują się na podjęcia działalności, muszą natomiast poradzić sobie z nie do końca przychylnym otoczeniem biznesowym . Ich zdaniem rozwój utrudniają wysokie obciążenia podatkowe (64 proc. wskazań), trudności w znalezieniu klientów (57 proc.) i nadmiar biurokracji czy formalności (53 proc.).Czynnikiem decydującym o założeniu biznesu w przypadku młodych firm działających w Polsce najczęściej jest chęć usamodzielnienia się (27 proc). Na kolejnych miejscach plasują się:Najrzadziej wymieniane czynniki pokazują, w jakich obszarach polski ekosystem startupów, choć obiecujący, ma jednak sporo do nadrobienia: 2 proc. pytanych wskazało na możliwość zainwestowania posiadanego kapitału, a zaledwie 1 proc. na okazję do założenia biznesu na próbę, np. w ramach akademickiego inkubatora przedsiębiorczości.Młodzi przedsiębiorcy optymistycznie postrzegają swoją pozycję rynkową, ale niewielu z nich ocenia, że ich działalność jest rewolucyjna w skali branży czy kraju. Zdaniem 94 proc. pytanych ich firma wyróżnia się potencjałem wzrostu, 62 proc. uważa, że dysponuje unikalnymi przewagami konkurencyjnymi, ale tylko 7 proc. jest zdania, że zmieni dotychczasowe zasady działania swojej branży, a jedynie 1 proc. startupów postrzega swój biznes jako innowacyjny w skali świata.Przedstawiciele startupów odpowiedzieli również na pytania odnośnie źródeł finansowania działalności: