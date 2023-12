Polskie rzemiosło: upadek czy jednak renesans?

Produkcja rzemieślnicza miewała lepsze i gorsze czasy. Część rzemiosł zaniknęła, a ich produkcję przejął przemysł fabryczny. W sektorze widać jednak wyraźne ożywienie, czego potwierdzeniem są chociażby doniesienia zawarte w opracowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości raporcie „Tropami polskiego rzemiosła”. Oto, do jakich wniosków prowadzi to opracowanie.

Charakterystyka sektora

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com

Rzemiosło coraz popularniejsze?

Współczesne bariery rozwoju

Rodzinny biznes?

Według danych GUS-u liczba aktywnych przedsiębiorstw sektora MŚP w 2021 roku wynosiła w przybliżeniu 2,3 mln. Można zatem przyjąć, że rzemiosłem według szerszej definicji tego pojęcia zajmuje się w Polsce około 541 tys. firm, w tym około 353 tys. firm spełnia prawne kryteria rzemiosła.Dominującymi branżami w polskim rzemiośle są: budowlana i produkcji materiałów budowlanych, drzewna, tekstylna i odzieżowa, metalowa, elektrotechniczna i elektroniczna oraz spożywcza. Ważnym obszarem jest rzemiosło artystyczne.Badania ujawniły dużą wewnętrzną różnorodność rzemiosła, która wynika przede wszystkim z ogromnego zróżnicowania przedmiotu działalności rzemieślniczej.Z kolei wspólną cechą firm rzemieślniczych jest bardzo duży wkład pracy manualnej w proces produkcji czy świadczenia usług, dążenie do zapewnienia wysokiej jakości produktu i jego wyjątkowego, zindywidualizowanego charakteru, a także dbałość o relacje z klientem , które w przypadku rzemiosła nabierają szczególnego znaczenia.Obszarem znaczących różnic między firmami rzemieślniczymi a nierzemieślniczymi jest czas ich funkcjonowania na rynku. Okazuje się, że polskie rzemiosło, mimo skojarzeń ze swoją wielopokoleniową tradycją, historią i klimatem polskich miast i miasteczek, jest statystycznie „młodsze” niż firmy, których nie uznano za rzemieślnicze. Wśród przedsiębiorstw prowadzonych przez rzemieślników wyraźnie więcej jest bowiem tych, które powstały nie więcej niż 3 lata temu i w okresie od 4 do 7 lat temu (łącznie 49% w porównaniu do 24% wśród firm niezajmujących się rzemiosłem), a mniej tych o dłuższym stażu rynkowym. Wyjątkiem są tu firmy najstarsze, działające powyżej 25 lat – ich udział w obydwu grupach jest zbliżony (nieco ponad 10%).Największa różnica dotyczy firm najmłodszych. Może ona świadczyć o relatywnie bardziej dynamicznym rozwoju przedsiębiorczości rzemieślniczej oraz rosnącym zapotrzebowaniu na produkty i usługi rzemieślnicze, które skłania osoby o odpowiednich kwalifikacjach do zakładania firm. Uzyskane dane mogą też wskazywać na wychodzenie z rynku najstarszych firm rzemieślniczych, co powoduje, że w ogólnej strukturze tego typu firm udział zyskują firmy młodsze.Jako część sektora MŚP rzemiosło jest obciążone wszelkimi ograniczeniami typowymi dla sektora, wynikającymi ze stosunkowo niewielkiej skali działalności i ograniczonych zasobów. Blisko połowa firm nierzemieślniczych prowadzi aktywność na skalę ogólnopolską, a wśród rzemieślników – tylko 18%.Bariery, które doskwierają typowemu przedsiębiorcy z sektora MŚP (kapitałowe, technologiczne, kompetencyjne, prawne itp.), dotyczą typowego rzemieślnika w jeszcze większym stopniu. Wynika to z tego, że częściej zatrudniają mniej osób, a ich działalność w większej zależności od popytu lokalnego. Typowy dla rzemieślników tryb kształcenia nie obejmuje wiedzy np. z zakresu marketingu, zarządzania czy prawa.Na tle firm nierzemieślniczych przedstawiciele rzemiosła częściej notowali w 2022 roku spadek przychodów. Cele krótkoterminowe co trzeciej firmy rzemieślniczej to utrzymanie się na rynku i utrzymanie płynności finansowej . Nieliczni rzemieślnicy planują zamknięcie firmy (2%). Na sytuację rzemiosła jako segmentu o ogólnie mniejszej sile rynkowej i kapitałowej wpływają w szczególny sposób obecne „zawirowania” w gospodarce, takie jak inflacja, stopniowe pogarszanie się koniunktury, wzrost kosztów prowadzenia działalności, presja płacowa.Jakie są motywy zakładania firm rzemieślniczych? Z opublikowanego przez PARP raportu wynika, że wiele przedsiębiorstw z tej branży ma charakter rodzinny, co potwierdzają liczby. W 37% badanych firm rzemieślniczych zatrudniających co najmniej dwie osoby pracują członkowie rodziny właściciela lub współwłaściciela. Podobny jest udział firm, w których wspólnicy są połączeni relacją rodzinną (38%). W badaniu odnotowano także firmy wielopokoleniowe (6%), szczególnie często w rzemiosłach spożywczych (13%). Ten rodzaj rzemiosł, a także rzemiosła drzewne, często zatrudniają członków rodziny (odpowiednio: 64% i 56%).Motyw rodzinny okazał się także jednym, choć nie najważniejszym, ze źródeł przedsiębiorczości rzemieślniczej (ok. 10%). Ważną przesłanką do prowadzenia działalności rzemieślniczej jest chęć pozyskania konkretnych umiejętności przydatnych na rynku (tzw. fach w ręku). Stosunkowo często powstanie firm było wynikiem pasji i zainteresowań właścicieli (około 40%).