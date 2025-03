Przedsiębiorczość kobiet: co napędza, a co hamuje własny biznes?

Dzień Kobiet to sprzyjająca okazja, aby przyjrzeć się przedsiębiorczości pań. Tematykę tę podejmuje zlecone przez Mastercard badanie, które objęło swoim zasięgiem 41 krajów Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Europy, w tym również Polskę. Polskie respondentki zdradziły, co myślą o własnym biznesie, jakich form wsparcia oczekują i co w kontekście działalności gospodarczej wzbudza ich największe obawy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakich form wsparcia przedsiębiorczości oczekują kobiety?

Jakie bariery napotykają na drodze do własnego biznesu?

Jakie obawy towarzyszyły kobietom, które zdecydowały się otworzyć własny biznes?

Pokonać własne bariery

Nasze badanie pokazało, że Polki są ambitne, a odsetek kobiet otwartych na prowadzenie własnego biznesu znacznie przewyższa średnią europejską – wśród reprezentantek Starego Kontynentu 34% rozważało założenie firmy w stosunku do 46% Polek – komentuje wyniki badania Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe.



- Co ciekawe, skłonność do przedsiębiorczości zmniejsza się wraz z wiekiem respondentek – zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce, młodsze kobiety zdecydowanie chętniej myślą o własnej firmie, a najwięcej aspiracji do bycia bizneswoman wykazują przedstawicielki generacji Z. Nasze badanie potwierdza również tezę, że istotną barierą na drodze do rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet jest brak wiary we własne możliwości. Dlatego wciąż wiele kobiet potrzebuje wsparcia i inspiracji, aby otworzyć własną firmę.

Więcej niż jedna praca

Wsparcie, które rozwinie skrzydła

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie formy wsparcia dla kobiet rozważających własny biznes Co trzecia Polka przyznała, że potrzebuje szkoleń w zakresie podstawowych umiejętności biznesowych Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Wyzwania okiem polskich bizneswomen

Strach ma wielkie oczy. Obawy przedsiębiorczyń

Kobiety mają dużo więcej niepewności w stosunku do prowadzenia własnego biznesu niż mężczyźni, co również wstrzymuje je przed zrobieniem kroku w stronę rozpoczęcia własnej działalności. Tymczasem, wiele ich obaw nie ma uzasadnienia, gdyż Polkom nie brakuje wykształcenia, umiejętności ani wszechstronności i są tak samo jak mężczyźni gotowe, aby założyć swoją firmę – mówi Marta Życińska.

Firmy zakładane przez kobiety osiągają świetne wyniki, choć na polskim rynku jest ich trzy razy mniej niż biznesów zarządzanych przez mężczyzn. Żeński potencjał rozwoju biznesu jest zatem ogromny, ale nadal niewykorzystywany w pełni. Wiele firm, tak jak Mastercard, zaangażowanych jest w działania na rzecz wzmacniania przedsiębiorczości wśród kobiet, jednak nadal wiele obszarów wymaga pilnego zaopiekowania zarówno przez przedsiębiorstwa, stronę społeczną i rządową. Kobiety mają tendencję do zaniżania swoich umiejętności, dlatego zachęcajmy i inspirujmy je do tego, aby podążały za swoimi marzeniami i celami zawodowymi – czy to pracując na etacie, czy też otwierając własną firmę – dodaje Marta Życińska.

Zarówno w Polsce, jak i na świecie, kobiety rzadziej niż mężczyźni decydują się na prowadzenie własnej firmy, a jednym z czynników wpływających na tę sytuację są bariery psychologiczne, m.in. obawy przed porażką i brak wiary we własne możliwości. Ta tendencja jednak może się odwrócić, ponieważ przedstawicielki pokolenia Z wykazują duże zainteresowanie własnym biznesem i częściej chcą „pracować na swoim”.Globalnie 30% kobiet uważa się za przedsiębiorczynie. W Polsce taką deklarację złożyła tylko(18%), z czego 37% z nich to reprezentantki generacji Z - pokazują wyniki globalnego badania Mastercard przygotowanego z okazji Dnia Kobiet wśród przedstawicielek 41 krajów na całym świecie, w tym również w Polsce.Polkom nie brakuje ducha przedsiębiorczości –, ale jedna trzecia z nich jeszczeCo hamuje je przed tym krokiem? Co trzecia respondentka uważa, że w jej przypadku(34%) albo(31%). Inne najczęściej wskazywane bariery dotyczą braku pieniędzy (52%),(27%) i– 26% ankietowanych kobiet stwierdziło, że jest za bardzo zajęta pracą etatową, aby skupić się na założeniu swojej firmy.Ankietowane Polki, które chciałyby założyć swoją firmę, najczęściej myślą o biznesie w sprzedaży internetowej, w branży edukacyjnej (np. udzielanie korepetycji), kosmetycznej lub usługach biznesowych.(27%) respondentek z Polski przyznała także, że prowadzi dodatkową działalność zarobkową poza pracą na etacie – wśród nich największy odsetek to „zetki” (38%).Głównymi powodami, które skłaniają Polki do podjęcia pracy dodatkowej jest(60%), potrzeba(39%) i(32%) - pokazuje badanie Mastercard.W badaniu Mastercard Polki zostały zapytane również o formy wsparcia, które mogłyby skłonić je do uruchomienia własnego biznesu. Co trzecia Polka przyznała, że potrzebujew zakresie podstawowych umiejętności biznesowych, a 28%. 14% stwierdziło natomiast, że w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej pomogłobyNa pytanie, jakie konkretne rozwiązania wsparłyby kobiety w pokonaniu barier i większej pewności siebie przy zakładaniu firmy, 29% Polek wskazało, 27% liczy naw zakresie opracowywania biznesplanu, a niewiele mniej (26%) chciałoby miećA jak do prowadzenia biznesu podchodzą przedsiębiorczynie, które już zdecydowały się na własny biznes? Ponad połowa właścicielek polskich firm (53%), które wzięły udział w badaniu Mastercard przyznała, że motywacją do „przejścia na swoje” była45% kobiet prowadzących swoją działalność oznajmiło, że nie chciały pracować dla kogoś innego, a 43% potrzebowałaJedną z barier, która doskwierała przedsiębiorczyniom w momencie uruchamiania biznesu były m.in.na temat tego, od czego zacząć – taki problem wskazało 35% założycielek firm w stosunku do 18% mężczyzn. 27% reprezentantek biznesu dostrzegła również istotny problemdla przedsiębiorczyń, a co piąta (18%) przyznaje, że w okresach przejściowych musiała mieć inną pracę, aby zapewnić regularne dochody.Właściciele firm zostali zapytani również o obawy, które towarzyszyły im, gdy rozpoczynali własną działalność gospodarczą.badanych Polek przyznało, że– dla porównania takiej odpowiedzi udzieliło 39% mężczyzn. 45% respondentek sen z powiek spędzały, a 35% nie czuła się bezpiecznie ze względu naBadanie PIE za 2023 r. pokazało, że polskie biznesy zarządzane przez kobiety często osiągająnotując wyższe przychody ze sprzedaży i zyski netto w porównaniu do ankietowanych firm zarządzanych przez mężczyzn. Zdaniemwłaścicielek firm, które wzięły udział w badaniu Mastercard, kluczem do rozwoju działalności jest. Dla porównania, problem z dostępnością dofinansowania dla firm dostrzega zdecydowanie mniej, bo 39% mężczyzn.