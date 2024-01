O dużej przedsiębiorczości polskich kobiet mówi się nie od dziś, a najnowsze, zrealizowane na zlecenie konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku, badania tylko ją potwierdzają. Okazuje się, że biznesy prowadzone przez kobiety mają już blisko 30-procentowy udział wśród polskich przedsiębiorstw. Ich przychody wzrosły na przestrzeni roku o 33 proc., a zysk netto o blisko 80 proc.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duży jest udział prezesek i członkiń w zarządach polskich firm?

Jakie firmy najczęściej są prowadzone przez kobiety?

Z których zakątków Polski pochodzą najbardziej przedsiębiorcze kobiety?

W jakich branżach działają?

33-procenowy wzrost przychodu firm prowadzonych przez kobiety

Na czele co piątej firmy zarejestrowanej w Polsce stoi bizneswoman

Kliknij, aby powiekszyć fot. shooterple z Pixabay Polska bizneswoman podwaja zyski Firmy polskich przedsiębiorczyń z największym przychodem o łącznej sumie 127 miliardów złotych odnotowały w ciągu roku wzrost zysku o 78 proc.

Polki mimo niełatwej sytuacji na rynku po raz kolejny udowadniają swoją przedsiębiorczość, ale też pokazują, że łatwo się nie poddają i z odwagą oraz niesłabnącą siłą są aktywne w biznesie. DPD Polska od dawna realizuje program zrównoważonego rozwoju Driving Change, promujący m.in. innowacyjność i przedsiębiorczość. Chcemy wspierać i wyróżniać najciekawsze firmy prowadzone przez kobiety, które szczególnie zasługują na miano Biznesu Roku, stąd też kolejny rok z rzędu możemy szczycić się mianem Partnera konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku – mówi Aneta Gasparska, Kierownik Marketingu w DPD Polska, Partnera w kategorii Biznes Roku.

Podwojenie zysku netto wśród małych firm prowadzonych przez kobiety

Kobiety świetnie sobie radzą na rynku mikroprzedsiębiorstw, z powodzeniem pomnażają zyski i poszerzają zakres swoich usług oraz liczbę obsługiwanych klientów. Obserwujemy, że z czasem te kobiece firmy zatrudniające kilku pracowników, stają się coraz prężniej działającymi biznesami, z szerszym zakresem usług. Obserwowanie tej metamorfozy, jaką przechodzą przedsiębiorczynie biorące udział w konkursie Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku, jest doświadczeniem bardzo inspirującym – mówi Bożena Leśniewska, wiceprezeska zarządu ds. rynku biznesowego w Orange Polska, Partnera w kategorii Mikrobiznes.

Kobiety z województwa śląskiego ponownie najbardziej przedsiębiorczymi Polkami

Na potrzeby konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet Poland dokonała podsumowania danych m.in. z wpisów do KRS z 2023 roku oraz analizy finansowej przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. Uwzględniono w niej dane z 2021 i 2022 roku, blisko 1,5 tys. firm z największym przychodem za 2022 rok, w których kobieta była prezesem lub w 100 proc. właścicielem przedsiębiorstwa. Analizowane firmy podzielono na dwie grupy: małe i średnie przedsiębiorstwa z przychodem od 5 do 50 mln i duże firmy powyżej 50 mln złotych.Uwzględnione w analizie finansowej firmy prowadzone i zarządzane przez kobiety w 2022 roku wykazały ponad 127,5 mld złotych przychodu, a w 2021 roku – 95,6 mld złotych przychodu, co stanowi ponad 33 proc. wzrost. Zysk netto poddanych analizie podmiotów zwiększył się z 5,6 mld w 2021 roku do ponad 10 mld w 2022 roku, co stanowi wzrost na poziomie 78 proc.Z kolei z danych Dun & Bradstreet Poland za 2023 rok wynika, że znaczenie firm należących do Polek w przeciągu ostatniego roku nie spadło – biznesy prowadzone przez kobiety stanowią nieco ponad 27 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Prezeski stanowią już 21,7 proc. kierujących firmami w Polsce, natomiast członkinie w zarządach polskich firm stanowią 27,6 proc. W obu przypadkach jest to wzrost w porównaniu do ubiegłego roku na poziomie 1,6 proc.W firmach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych kobiety coraz częściej zajmują kluczowe stanowiska – jako prezeski kierują 6 proc. firm (wzrost o 0,8 proc. w przeciągu roku) i są członkami zarządów 18,5 proc. firm (wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 2,2 proc.).Analiza finansowa 1,5 tys. firm z największym przychodem według sprawozdań finansowych pokazała, że podmioty z grupy małych i średnich przedsiębiorstw z rocznym przychodem nieprzekraczającym 50 mln złotych w porównaniu do dużych firm rozwijały się szybciej i bardziej dynamicznie.Mniejsze biznesy na przestrzeni ostatnich lat wykazały także większą dynamikę sprzedaży i zysku. W latach 2021-2022 przychód firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw był większy o 34,3 proc., a firm dużych – o 33 proc. Małe firmy kierowane przez kobiety na przestrzeni dwóch ostatnich lat podwoiły swój zysk netto.Z kolei z najnowszych danych Dun & Bradstreet Poland za 2023 rok wynika, że kobiety najczęściej prowadzą mikroprzedsiębiorstwa (od 1 do 9 pracowników) – w tym segmencie obecnie należy do nich 27 proc. biznesów zarejestrowanych w Polsce. W przypadku małych firm, zatrudniających od 10 do 50 pracowników, ten odsetek wynosi 23 proc. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw średnich (50-250 pracowników) odsetek właścicielek firm wynosi 15,5 proc., a firm dużych, z ponad 250 pracownikami – jedynie 13,4 proc.Analiza danych Dun & Bradstreet Poland wskazuje, że w 2023 roku po raz kolejny najbardziej aktywne biznesowo były kobiety z województwa śląskiego. Obecnie należy do nich 31 proc. śląskich firm. Na drugim miejscu znajduje się województwo zachodniopomorskie (29,7 proc. firm w rękach kobiet), a na trzecim – świętokrzyskiego (29,6 proc. kobiecych biznesów).Branże, w których ponad połowa firm zarejestrowanych w Polsce należy do kobiet to produkcja odzieży (56,8 proc.), pomoc społeczna (ok. 55,5 proc.), opieka zdrowotna (52 proc.) czy pozostała indywidualna działalność usługowa (50,7 proc.).