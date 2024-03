O przedsiębiorczości polskich kobiet mówi się nie od dziś, a Dzień Kobiet to sprzyjająca okazja, aby rzucić światło na wyniki najnowszych badań w tym zakresie. Z opracowanego przez EFL raportu "Kobiety w MŚP. Pod lupą" wynika, że pod względem przedsiębiorczości Polki plasują się w unijnej czołówce. Nieco bardziej rozczarowujące są statystyki dotyczące ich wiedzy biznesowej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Polki cechują się umiejętnościami przywódczymi i jak wypadają pod tym względem na tle innych Europejek?

Jakim poziomem wiedzy biznesowej legitymują się polscy przedsiębiorcy?

Jakie rodzaje własnego biznesu wykonują̨ przedsiębiorczynie?

Polki znajdują̨ się wśród liderek Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zdolności przywódcze. Po pierwsze, udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w Polsce wynosi 43% i jak wynika z danych Eurostatu za 2021 rok jest to drugi najwyższy wynik w Unii. Po drugie, Polki częściej chcą̨ być́ własnymi szefami. 8% kobiet w Polsce prowadzi działalność gospodarczą i to jest także drugi najwyższy wynik wśród krajów UE. Z biznesem zarządzanym przez kobiety bardzo często mamy do czynienia także na rynku leasingowym. W ubiegłym roku, co szósta firma, której inwestycje sfinansowaliśmy w EFL, była zarządzana przez kobiety.



A jeśli przyjrzymy się, jakie rodzaje działalności wykonują̨ przedsiębiorczynie, to na liście są̨ nie tylko „kobiece biznesy” jak salony kosmetyczne, ale również̇ te uchodzące za bardziej męskie jak sprzedaż̇ pojazdów czy usługi budowlane.

Własny biznes w rękach kobiet? Polki częściej niż Polacy zarządzają mniejszymi firmami, uważają siebie za kreatywne i realizują marzenia.

Z naszego najnowszego raportu jasno wynika, że kobiety i mężczyźni mają bardzo wiele wspólnego na biznesowym gruncie, ale jest też wiele czynników, które różnicują podejście Polek i Polaków do zarzadzania własnym biznesem. To wszystko sprawia, że oferują rynkowi inną wartość biznesową niż mężczyźni, sprawiając, że polski sektor przedsiębiorczości jest bardziej komplementarny – mówi Ewa Kadziewicz, dyrektor departamentu marketingu EFL.



Przedsiębiorcze Polki korzystają z okazji lub spełniają marzenia

Niski poziom wiedzy biznesowej

Tzw. podstawy przedsiębiorczości koncentrują się głównie na teorii, zaniedbując praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia własnego biznesu. Ponadto, stereotypy płciowe mogą odgrywać rolę: dziewczęta częściej wybierają zawody humanistyczne, rzadziej poszukują praktycznej wiedzy z zarządzania i finansów, które przydają się w prowadzeniu biznesu. Widać jednak, że coraz więcej kobiet angażuje się w przedsiębiorczość i prowadzenie własnych firm, a wtedy wzrasta również ich zainteresowanie zdobywaniem wiedzy biznesowej poprzez uczestnictwo w kursach i konferencjach czy korzystanie z mentoringu i wsparcia innych kobiet – mówi Monika Constant, prezes zarządu Związku Polskiego Leasingu.

Polki uważają siebie z bardziej kreatywne i wielozadaniowe niż Polacy

Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Sytuacja kobiet w Polsce z perspektywy społeczno-ekonomicznej” wynika, że w naszym kraju 8% kobiet ma swoją firmę, co stanowi drugi wynik w Unii. Więcej przedsiębiorczych kobiet jest jedynie w Grecji (10%). Dla przykładu dwa razy mniej Niemek prowadzi własny biznes (4%) i cztery razy mniej Norweżek (2%). Z raportu EFL „Kobiety w MŚP. Pod lupą” wynika, że ponad połowa firm kierowanych przez kobiety to mikro przedsiębiorstwa (55%).Wśród mężczyźni ten odsetek wynosi 47%. Natomiast Polacy częściej zarządzają̨ większymi podmiotami – niemal co trzeci prowadzi organizację zatrudniającą od 50 do 249 pracowników. Takimi z kolei zarządza co szósta Polka.Polki do decyzji o założeniu własnego biznesu najczęściej skłoniła okazja, z której warto było skorzystać - 47% wskazań). Okazja była powodem założenia działalności dla 50% zapytanych mężczyzn. Drugą przyczyną „pójścia na swoje” było spełnienie marzeń. I tu podejście różni się między Polkami a Polakami. Kobiety tworząc własny biznes zrealizowały swoje marzenia - tak zadeklarowało 43% respondentek. W przypadku mężczyzn takiej odpowiedzi udzieliło tylko 33%. Przedstawiciele płci męskiej częściej natomiast niż kobiety otworzyli działalność, bo chcieli spróbować sił na swoim (46% vs. 36%).Wyniki badania EFL jasno wskazują̨, że wiedza i umiejętności zarządzania biznesem są bardzo dużym wyzwaniem dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Zarówno Polki i Polacy nie są „pilnymi studentami przedsiębiorczości”. Najczęściej przedstawiciele obu płci wskazali na średni poziom „wtajemniczenia” w wiedzę biznesową (61% kobiet i 63% mężczyzn).Jednak patrząc dalej, informacje Polek o prowadzeniu własnego biznesu w pierwszych miesiącach działalności okazują się słabsze niż Polaków. Tylko 11% kobiet określiło swoją wiedzę i umiejętności na dobrym poziomie, podczas gdy w grupie mężczyzn ten odsetek wyniósł 17%. Co więcej, zdecydowanie częściej kobiety niż mężczyźni zakładały swoje firmy bez przygotowania biznesowego lub z niską wiedzą i umiejętnościami (26% vs. 21%).Monika Constant ze Związku Polskiego Leasingu wskazuję, że zjawisko niskiego poziomu wiedzy biznesowej wynika przede wszystkim z braku dostępu do praktycznej edukacji w szkołach czy na uczelniach.TOP 3 cech, które Polki i Polacy uważają za swoje przewagi kompetencyjne na stanowiskach zarządczych, są podobne w przypadku obu płci. To komunikatywność, kreatywność i kompetencje. Jednak „płeć tkwi w szczególe”. Po pierwsze, kobiety częściej niż mężczyźni uważają siebie za bardziej kreatywne (23% vs. 15%). Z drugiej strony, mężczyźni częściej uważają siebie za komunikatywnych (33% vs. 27%). Przeglądając się dalej w biznesowym lustrze, kobietom bardziej na sercu leży dobro firmy (18% vs. 15%), częściej niż mężczyźni uważają siebie za pracowite (7% vs. 4%), wykazują większą chęć rozwoju (7% vs. 4%) oraz częściej w zarządzaniu biznesem są wielozadaniowe (5% vs. 2%). Mężczyźni natomiast częściej niż kobiety uważają siebie za konsekwentnych (17% vs. 14%), bardziej odważnych (6% vs. 3%) oraz mają większą samodyscyplinę (6% vs. 3%).