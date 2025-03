Kobiety na rynku pracy. Polska na 7. pozycji w krajach OECD

Z rankingu "Women in Work Index" przygotowanego przez PwC, który ocenia sytuację kobiet na rynku pracy wynika, że Polska znalazła się na 7. miejscu w krajach OECD. Na podium znalazły się Islandia, Nowa Zelandia i Luksemburg.

Obserwując rynek pracy widzę coraz mocniejszą pozycję kobiet w wielu branżach - to dobry prognostyk na przyszłość, patrząc na dotykające coraz mocniej rynek pracy wyzwania demograficzne. W indeksie Women in Work sytuacja na rynku pracy w Polsce maluje się w całkiem pozytywnych barwach, ale to nie znaczy że powinniśmy spoczywać na laurach. Kolejnym krokiem w dobrym kierunku jest nowa dyrektywa unijna Women on Boards, która wskazuje, że 33 proc. stanowisk w zarządach i radach nadzorczych lub 40 proc. stanowisk w radach nadzorczych musi być obsadzona przez kobiety. Miejmy nadzieję, że wyraźnie odmieni to pejzaż zarządów polskich spółek giełdowych - mówi Katarzyna Komorowska, partnerka PwC Polska, liderka zespołu People & Organisation.

Polska uplasowała sie w rankingu wyżej niż inne państwa naszego regionu, takie jak: Węgry (16), Czechy (23), Estonia (14) czy Słowacja (19). Zbliżyła się także do lidera regionu - Słowenii, zajmującej 5. miejsce.Raport „Women in Work” analizuje sytuację na rynkach pracy w 33 państwach OECD pod kątem warunków pracy dla kobiet i ich aktywności zawodowej. Pod uwagę brane są takie czynniki jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn (gender pay gap), wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia w obu grupach, liczba osób pracujących w pełnym wymiarze godzin i na część etatu. Autorzy raportu podkreślają, że progres we wdrażaniu równości płci w krajach OECD nie przyśpiesza i że przy obecnym tempie wyeliminowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w gronie tych państw zajmie około 46 lat.Zgodnie z opublikowanymi w raporcie danymi luka płacowa w Polsce od czasu ostatniego badania uległa niewielkiemu zwiększeniu, przerywając dotychczasowy trend spadkowy. Według zaktualizowanych danych Eurostatu i OECD gender pay gap, czyli zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć, w Polsce wynosił w 2023 r. 5,6%, w 2022 r. 4,9%, w 2021 r. 5,4%, w 2020 r. 6,5%, a w 2019 r. 8,5%.Nie oznacza to, że luka na poziomie 4,9% w pełni oddaje skalę tego zjawiska, jest raczej pokazaniem trendu. Dane Eurostatu, na których w głównej mierze bazuje analiza PwC, mierzy różnicę w średnich godzinowych zarobkach wszystkich pracowników płci męskiej i żeńskiej dla wszystkich sektorów, oprócz rolnictwa i administracji publicznej. To tylko jeden ze stosowanych sposobów kalkulacji luki płacowej. Alternatywnym sposobem, oddającym bardziej rzeczywistość jest skorygowanie danych ogólnych poprzez uwzględnienie obiektywnych kryteriów, które obejmują wymogi związane z wykształceniem, wymogi zawodowe i szkoleniowe, umiejętności, wysiłek i odpowiedzialność, wykonywaną pracę oraz charakter wiążących się z nią zadań. Takie podejście znajdziemy m.in. w dyrektywie Equal Pay czy metodykach certyfikacji równości wynagrodzeń tj. np. Equal Salary Certification.W porównaniu do danych z 2022 r. dwa wskaźniki utrzymały się na zbliżonym poziomie - stopa bezrobocia wśród kobiet w Polsce zmalała z 3% do 2,9%, zatrudnienie na pełen etat spadło z 93,5% w 2022 r. do 93,2% w 2023 r. Wyraźny wzrost zaobserwowano w stopie zatrudnienia, która wzrosła z 67,4% do 68,7%.