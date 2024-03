Branża IT to nie jest praca dla kobiet. Kto tak twierdzi?

Kariera w branży IT stanowi zazwyczaj obietnicę rozwoju zawodowego i atrakcyjnych zarobków. Okazuje się jednak, że i w tym sektorze nie brakuje nierówności. Dostrzegają je w szczególności kobiety - najnowszy raport No Fluff Jobs "Kobiety w IT 2024" dowodzi, że co trzecia z pań zatrudnionych w branży jest przekonana, że ich zarobki są skromniejsze od wynagrodzeń kolegów zatrudnionych na identycznych stanowiskach. Czego jeszcze dowiadujemy się o sytuacji kobiet na rynku pracy w IT?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jaki sposób kobiety najczęściej rozpoczynają karierę w IT?

Czy były do tego zachęcane czy wręcz przeciwnie - zniechęcane?

Jak przedstawiają się wynagrodzenia kobiet w IT na tle ich kolegów ?

Kobiety do kariery w IT najczęściej zniechęcają… własne mamy

Kobietom w IT rzadziej udaje się wynegocjować wyższe wynagrodzenie

Wdrażanie transparentnych praktyk w firmie to sytuacja „win–win” pod wieloma względami, zwłaszcza jeśli mowa o retencji pracowników i pracowniczek. Z naszego raportu o kobietach wynika, że ponad 1/3 specjalistek IT sądzi, że zarabia mniej niż mężczyźni na tym samym stanowisku. Według dostępnych badań już samo przekonanie o byciu niesprawiedliwie wynagradzanym wystarczy, aby skłonność do zmiany pracy wzrosła o 50 proc. Właśnie dlatego opracowywanie siatki płac czy publikowanie widełek wynagrodzeń jest tak kluczowe dla działania organizacji, a przy okazji pomaga zwalczyć lukę płacową – komentuje Magdalena Gawłowska-Bujok, COO w No Fluff Jobs.

Miniony rok w branży IT pełen był turbulencji, a niepewna sytuacja utrzymuje się dłużej niż ta z czasów pandemii. Kobiety cenią sobie stabilizację i poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy, nie dziwi więc fakt, że w 2023 roku specjalistki IT rzadziej decydowały się na zmianę pracy – 32,9 proc. respondentek w porównaniu do 42,01 proc. w 2022 roku. Niezmiennie od lat kobiety szukają nowego zatrudnienia dla lepszych zarobków oraz możliwości rozwoju, co powinno stanowić sygnał dla pracodawców i pracodawczyń, by rozwijać ścieżki kariery i mądrze planować budżety szkoleniowe – dodaje Magdalena Gawłowska-Bujok, COO w No Fluff Jobs.

Specjalistki IT zmieniają pracę ze względu na zarobki i możliwości rozwoju

Ażspecjalistek pracujących w branży IT przyznaje, że doświadczyło(zjawiska psychologicznego polegającego na braku wiary we własne kompetencje mimo zewnętrznych dowodów, które je potwierdzają), jak wynika z najnowszego raportu „Kobiety w IT”, przygotowanego jak co roku przez No Fluff Jobs, polski portal z ogłoszeniami o pracy, który od 10 lat wyznacza standardy rekrutacji. Wśród specjalistów IT syndromu oszusta doświadcza znacznie mniejszy, chociaż również duży odsetek – 62 proc. Partnerem raportu jest Schneider Electric.Najwięcej specjalistek w tej branży rozpoczęło swoją karierę od– 41,7 proc. – podczas gdy 37,4 proc. weszło do zawodu po ukończeniu studiów informatycznych lub pokrewnych.– 50,4 proc. rozpoczęło pracę w IT po studiach kierunkowych, a 23,3 proc. przeszło proces przebranżowienia W Polsce odsetek kobiet studiujących na kierunkach informatycznych wzrasta, ale i tak obecnie wynosi tylko 15 proc. Według badań dziewczynki zaczynają interesować się przedmiotami ścisłymi w wieku 11-12 lat, ale w wieku 15-16 lat to zainteresowanie drastycznie spada.Tylko 60 proc. specjalistek badanych przez No Fluff Jobs przyznaje, że nigdy nie było zniechęcanych do nauki w dziedzinie IT (wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 75 proc.). Te, które były zniechęcane, najczęściej słyszały takie słowa od(10,3 proc.), osób na(9,7 proc.) oraz(9 proc.). Najbardziej utkwiły im w pamięci stwierdzenia:W badaniu No Fluff Jobs. Wśród specjalistów z tej branży 26 proc. uważa, że mężczyźni mają lepsze predyspozycje do pracy w IT niż kobiety. Tego samego zdania jest 13,7 proc. kobiet.Jedno doświadczenie jest wspólne dla większości kobiet i mężczyzn pracujących w IT – zbliżony odsetek przyznał, że wycenił kiedyś swoją pracę poniżej średniej rynkowej (62,4 proc. kobiet i 60,2 proc. mężczyzn). Jednak(57,9 proc. w porównaniu do 45,7 proc. kobiet) i zdecydowanie częściej uzyskują wynagrodzenie wyższe, niż pierwotnie oferowane (42,5 proc. w porównaniu do tylko 28,7 proc. kobiet). Ażniż mężczyźni na tym samym stanowisku i na tym samym poziomie doświadczenia.Najwięcej badanych specjalistek IT deklaruje, że– po 18,6 proc. Między 8,8 tys. a 11 tys. zł netto zarabia 15,1 proc. respondentek. Poniżej 4,4 tys. zł netto zarabia 10,1 proc., a powyżej 22 tys. zł netto – 6,7 proc.Najczęstszym powodem tej zmiany była możliwość uzyskania(51,3 proc. odpowiedzi). W dalszej kolejności badane wskazywały lepsze(46,2 proc.), nieotrzymanielub jej niezadowalającą wysokość (30,7 proc.) i bardziej odpowiadającą imw nowym miejscu (29,8 proc.) W przypadku 11,3 proc. powodem było zwolnienie z dotychczasowej pracy.