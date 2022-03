Kobiety w IT to nie tylko programistki

Z okazji przypadającego dzisiaj Międzynarodowego Dnia Kobiet portal No Fluff Jobs sprawdził, ile kobiet pracuje w branży IT, na jakich stanowiskach, jakimi technologiami posługują się najczęściej i dlaczego wybrały pracę w tym sektorze.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile kobiet pracuje w IT?

W jakiej specjalizacji IT najczęściej pracują kobiety?

Dlaczego kobiety chcą pracować w sektorze IT?



Najbardziej kuszą zarobki i możliwości rozwoju. Umiejętności miękkie przepustką do kariery w IT

Z danych Eurostatu za lata 2013-2019 wynika, że Polska przoduje w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę absolwentek kierunków ścisłych (STEM) per tysiąc mieszkańców (przyszłych specjalistek w wieku 20-29 lat jest ponad 320 tysięcy). To pozytywne i krzepiące dane, jednak świat IT jest otwarty nie tylko na kobiety z wykształceniem technicznym – mówi Magdalena Gawłowska-Bujok, współzałożycielka i COO w No Fluff Jobs. – Jak wynika z naszego badania, 46 proc. kobiet pracujących w tym sektorze piastuje stanowiska niezwiązane bezpośrednio z programowaniem, jak np. project manager. Może być to motywacją dla kobiet, które chciałyby wkroczyć do IT, nie mają kierunkowego wykształcenia i niekoniecznie chciałyby programować, ale za to posiadają rozwinięte umiejętności miękkie. A te, jak się okazuje, są według specjalistek IT najbardziej przydatne w pracy w branży.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dlaczego zdecydowałaś się pracować w branży IT? Kandydatkom IT chodzi o możliwość poszerzania swoich kompetencji i rozwoju w określonej dziedzinie (71 proc.), ale też o wynagrodzenie (71 proc.). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Specjalizacje i technologie popularne wśród specjalistek i kandydatek IT

Te wszystkie dane pokazują, jak wszechstronne są polskie specjalistki IT i jak szerokie jest spektrum specjalizacji, które reprezentują – mówi Paulina Król, Head of People & Operations w No Fluff Jobs. – W „kobiecym” IT nie ma jednej dominującej gałęzi, co daje duże szanse dostania się do branży przedstawicielkom różnych profesji. Patrząc na ten obraz z perspektywy wyzwań, jakie mają obecnie firmy IT, pojawienie się większej liczby kobiet w branży może szybko pomóc w zapełnieniu aktualnej luki kadrowej i nowym spojrzeniu na procesy rekrutacyjne.

Satysfakcja w pracy, możliwości awansu i podwyżek według specjalistek IT

Branża IT daje kobietom duże możliwości rozwoju, nic więc dziwnego, że coraz chętniej decydują się na wkroczenie do niej. Jak pokazało nasze badanie, praca w tym sektorze przynosi specjalistkom IT dużo satysfakcji, na co wpływ ma z pewnością nie tylko obcowanie z nowymi technologiami, ale także kwestie takie jak możliwość awansu na wyższe stanowisko i zdobywania nowych kompetencji – mówi Magdalena Gawłowska-Bujok, współzałożycielka i COO w No Fluff Jobs.

Co powoduje, że kobiety chcą pracować w IT? Jak pokazało badanie No Fluff Jobs, w głównej mierze kandydatkom IT chodzi o możliwość poszerzania swoich kompetencji i rozwoju w określonej dziedzinie (71 proc.), ale też o wynagrodzenie (71 proc.). Dla wielu z nich wejście do branży jest jednak trudne – tak uważa aż 75 proc. kandydatek do pracy w IT. 40 proc. kobiet wskazuje, że nie wie, od czego zacząć, podobny odsetek nie jest w stanie odnaleźć pasującej do nich oferty pracy, a co trzecia respondentka przyznaje, że ma problem z wyborem odpowiedniej specjalizacji.A z kolei jaką umiejętność już pracujące w branży specjalistki IT uważają za najbardziej przydatną w pracy w branży? Jak się okazuje, w dużej mierze jest to umiejętność pracy w grupie (aż 92 proc. wskazań). Na umiejętność rozwiązywania problemów wskazało z kolei 86 proc. badanych kobiet, zaś zdolności analityczne – 82 proc.Z badania przeprowadzonego przez No Fluff Jobs wynika, iż ponad połowa pracujących w IT kobiet zajmuje się kodowaniem. I w tym przypadku największy odsetek z nich specjalizuje się w Backendzie (15 proc.), Frontendzie i Fullstacku (5,4 proc.). Część ankietowanych wskazała na DevOps oraz Big Data – po 4 proc., a także Security (2,8 proc), AI i Mobile – kolejno 2,4 i 2,6 proc. Zapytane o to, z jakimi technologiami pracują na co dzień, prawie 30 proc, wskazało na SQL, nieco ponad 20 proc. JavaScript, 19,3 na HTML i CSS, a 15 proc. na Javę.Jednak najwięcej badanych w tym pytaniu (46 proc.) odpowiedziało, iż na stanowisku, które obecnie piastują, nie jest wymagana umiejętność programowania. Wśród najpopularniejszych specjalizacji w tym przypadku wśród kobiet okazały się być Testing (18,6 proc.), Project Management (16 proc.), Business Analysis (11,1 proc.) i UX (9,3 proc.).No Fluff Jobs postanowił również sprawdzić, które ze specjalizacji w IT są najbardziej pożądane wśród kandydatek do pracy w tym sektorze. Najczęściej wskazywanymi obszarami przez kobiety aspirujące do pracy w branży były kolejno: UX/UI (29,4 proc.), Testing (21,2 proc.), Frontend (16,3 proc.), Project Management (14,7 proc.), Design (13,6 proc.) i Business Analysis (13 proc.).Polskie specjalistki IT chwalą sobie pracę w sektorze technologicznym i polecają ją innym. 68 proc. kobiet z branży otrzymało w 2021 roku podwyżkę, a 3/4 wskazuje, że w obecnej firmie ma szansę na awans.Praca w IT przynosi satysfakcję zdecydowanej większości biorących udział w badaniu specjalistek. Prawie 71 proc. badanych wskazało, że czują się spełnione w pracy. Dodatkowo 67 proc. specjalistek wskazało, że poleciłoby aktualnego pracodawcę swoim koleżankom i kolegom.Za najważniejsze czynniki, które kształtują pozytywny odbiór branży, badane specjalistki IT wskazały możliwości rozwoju (88,4 proc.), wysokie zarobki (89,9 proc.) i otwartość firm na umożliwienie im pracy zdalnej (77,7 proc.).