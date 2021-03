Kobiety w branży IT. Co robią i ile zarabiają?

Dzień Kobiet to dobra okazja do różnego rodzaju analiz dotyczących płci pięknej. Pokusił się o to także No Fluff Jobs analizując sytuację kobiet w branży IT w Polsce. Jakie są ich specjalizacje? Jakie znają języki programowania? Ile zarabiają?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wykształcenie mają kobiety zatrudnione w branży IT?

Jakie są specjalizacje kobiet w IT?

Jakie sa wynagrodzenia kobiet w IT?



Z badania przeprowadzonego przez No Fluff Jobs jasno wynika, że dla kobiet nie ma rzeczy niemożliwych – mówi Magdalena Gawłowska-Bujok, współzałożycielka i Chief Operating Officer, No Fluff Jobs. – Kobiety coraz chętniej decydują się na zmianę branży i rozwijanie swoich umiejętności w pracy z nowymi technologiami, a ich zaplecze zawodowe i wykształcenie okazują się bardzo różnorodne. Co równie istotne, są zdeterminowane, by zdobywać wiedzę technologiczną, ucząc się samodzielnie lub decydując się na uczestnictwo w specjalistycznych kursach.

Jak kobiety zaczynają swoją przygodę z IT

Testing i Java najpopularniejsze wśród kobiet w IT

Zarobki ważne, choć atmosfera w miejscu pracy na pierwszym miejscu

Wyniki przeprowadzonego przez nas badania nie pozostawiają wątpliwości – coraz więcej kobiet decyduje się na przejście do branży IT – mówi Magdalena Gawłowska-Bujok, współzałożycielka i Chief Operating Officer, No Fluff Jobs. – Bardzo cieszy również fakt, iż zdecydowana większość kobiet pracujących w branży IT czuje się spełniona w obecnym miejscu pracy. I, co zaskakujące, odsetek kobiet (35 proc.), które zadeklarowały, iż nie realizują się w nim, jest niemal taki sam, jak odsetek tych, które w ubiegłym roku je zmieniły (34 proc.), co jest bardzo pozytywnym trendem i pozwala wnioskować, że kobiety aktywnie poszukują rozwiązań i podążają za swoimi zawodowymi potrzebami.

Branża IT daje ogromne możliwości w kwestii rozwoju osobistego – jak pokazało nasze tegoroczne badanie, ponad 80 proc. ankietowanych przyznało, iż ma możliwość awansu w strukturach swojej firmy. Rozwój umiejętności miękkich to zatem klucz nie tylko do lepszego zrozumienia potrzeb klienta i pracy w zespole, ale także zdobywania kolejnych szczebli kariery. To duży zastrzyk motywacji dla kobiet, które dopiero wkraczają do świata IT – zapytane o to, jakie umiejętności nietechniczne nabyły w swoich dotychczasowych branżach, odpowiedziały, iż jest to m.in. umiejętność pracy w grupie, nastawienie na rozwiązywanie problemów czy zdolności analityczne, bardzo cenione wśród pracodawców z branży IT – mówi Marta Steiner, Head of Product & Marketing, No Fluff Jobs.

Kobiety zmieniają pracę, bo potrzebują nowych wyzwań, choć początki bywają trudne

Tegoroczne badanie No Fluff Jobs pokazało, iż kobiety dostrzegają szanse, jakie niesie za sobą praca w branży IT – 38 proc. z nich dostrzega zapotrzebowanie na specjalistów IT na rynku. Jako jedną z szans wskazują także łatwość w przyswajaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności potrzebnych w branży nowych technologii. Pokazuje to, iż kobiety są świadome realiów rynkowych oraz kształtujących się na nim trendów – podsumowuje Magdalena Gawłowska-Bujok, współzałożycielka i Chief Operating Officer, No Fluff Jobs.

Kobiety już zatrudnione i te które chcą pracować w branży IT są najczęściej dobrze wykształcone. Z badań No Fluff Jobs wynika, że 61 proc. z nich ukończyło studia magisterskie, a 30 proc. studia licencjackie i inżynierskie. Wśród kobiet już zatrudnionych w IT 28 proc. ukończyło kierunki informatyczne i pokrewne. 22 proc. kobiet postawiło na samokształcenie, a 12 proc. uczestniczyło w kursach IT.Pracę w branży nowych technologii najczęściej chciałyby podjąć kobiety obecnie zatrudnione w branżach takich jak bankowość i finanse, sprzedaż, marketing, inżynieria i przemysł. Nieco mniejszą grupę stanowią kobiety obecnie zatrudnione w sektorach dziennikarstwo i edukacja. Co ciekawe, prawie połowa respondentek z tej właśnie grupy odpowiedziała, iż zdobywa wiedzę z zakresu IT samodzielnie, a 1/4 uczestniczyła w kursach specjalistycznych.W obecnej edycji badania najpopularniejszą specjalizacją wśród kobiet pracujących w IT jest Testing (16 proc.), zostawiając Frontend i Backend (po 12 proc.) na drugiej i trzeciej pozycji. Tuż za nimi znalazły się kolejno Fullstack (8 proc.), UX/UI (8 proc.), Project Management (8 proc.) oraz Analiza Biznesowa (6 proc.). Najmniej popularnymi okazały się specjalizacje związane z IT Support (4 proc.), czyli DevOps, Administracja IT, Security i Embedded, a także Product Management (3 proc.).Z kolei, jeśli chodzi o znajomość języków programowania oraz frameworków, najwięcej ankietowanych kobiet wskazało Javę (15 proc.). Na miejscu drugim znalazł się Javascript (12 proc.), a na kolejnych pozycjach Python oraz SQL (po 11 proc.). W przypadku kobiet, które dopiero zamierzają rozwijać się w branży nowych technologii, jako najbardziej pożądane specjalizacje wskazują dziedzinę UX/UI (15 proc.), a następnie Testing (11 proc.), Project Management i Frontend (po 10 proc.).Według badania, oczekiwania finansowe większości specjalistek IT są większe niż ich realne wynagrodzenia. Podczas gdy widełki juniorek rozpoczynających pracę w IT, zamykają się w przedziale 3-4 tys. złotych netto, wymarzona ich pensja wynosi 5-6 tys. złotych netto. Z kolei kobiety z doświadczeniem zawodowym w IT na poziomie średnio zaawansowanym (mid/regular) zarabiają średnio 5-6 tys. złotych netto, przy czym ich oczekiwania to 10-15 tys. złotych netto.Okazuje się jednak, że choć dobre zarobki dla kobiet pracujących w branży IT są ważne (65 proc.), największą wartością w miejscu pracy jest dla nich atmosfera – została ona wskazana przez aż 66 proc. respondentek. Równie ważny jest dla nich rozwój osobisty oraz możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach. Z kolei dla kobiet, które dopiero decydują się na zmianę branży, największą wartością są zadowalające zarobki, ale wiele z nich wskazuje również na rozwój osobisty.A powodów do satysfakcji może być wiele. Jak wynika bowiem z badania, aż 81 proc. kobiet pracujących w IT zadeklarowało, iż w swoim obecnym miejscu pracy ma możliwość awansu, a otrzymało go 37 proc. Zdecydowana większość badanych deklaruje, iż piastuje stanowisko specjalistki (67 proc.), ale już 18 proc. kieruje zespołem jako liderka lub menedżerka.Najczęstszym powodem zmian pracy wśród profesjonalistek pracujących w branży nowych technologii? Okazuje się, że prawie 30 proc. z nich wskazało potrzebę nowych wyzwań. Motorem zmian pracy okazały się w dużej również panująca w firmie atmosfera (15 proc.) i niezgodne z oczekiwaniami zarobki (13 proc.), ale wskazano również m.in. utratę miejsca pracy (12 proc.) oraz brak poczucia stabilizacji zatrudnienia (9 proc.).Jak wynika z badania No Fluff Jobs, kobiety spotykają się z kilkoma przeszkodami i wyzwaniami na początku swojej przygody z branżą IT. Okazuje, że prawie 40 proc. z nich ma trudności ze znalezieniem odpowiedniej oferty pracy, a 34 proc. nie wie, od czego zacząć oraz jakiej specjalizacji zacząć swoją przygodę z branżą (26 proc.), borykają się także z mentalną barierą lęku przed zmianą obecnej (24 proc.). Część z nich twierdzi również, iż koszty kursów i materiałów do nauki programowania są zbyt drogie (23 proc.).Pomimo iż co trzecia wkraczająca do świata IT nie wie, od czego zacząć swoją przygodę z nowymi technologiami, badanie pokazuje, iż kobiety dostrzegają także wiele szans i możliwości. Aż 62 proc. ankietowanych z tej grupy wskazuje, iż w sieci dostępnych jest wiele materiałów, które są łatwo dostępne i co pomaga w nauce. Drugim największym motywatorem są również inne osoby, które podjęły pracę w branży IT (38 proc.).