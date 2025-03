8 marca: bardziej święto równości płci niż Dzień Kobiet

8 marca przypada obchodzony już od przeszło 100 lat Dzień Kobiet. Przy tej okazji serwis Prezentmarzeń postanowił przyjrzeć się współczesnym kobietom, ich relacjom z bliskimi, krążącym o paniach stereotypom i w końcu stosunkowi Polaków do święta kobiet oraz sposobom jego celebracji. Oto, co udało się ustalić.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Polacy celebrują Dzień Kobiet?

Co charakteryzuje współczesne kobiety?

Jakie stereotypy na temat pań są ciągle w obiegu?



Jak obchodzimy Dzień Kobiet?

Dzień Kobiet to czas, który daje nam szansę na refleksję nad osiągnięciami kobiet oraz nad wyzwaniami, przed którymi wciąż stoimy. Ważne jest aby każdego dnia pamiętać o równości i wartościach jakie wnosi każda osoba do naszego społeczeństwa. Tego dnia nie tylko upamiętnia się odwagę i determinację kobiet, które zasłużyły się w historii swoich państw i społeczeństw, ale również apeluje o konieczność równouprawnienia. Wyniki badania pokazują jak znaczące zmiany zaszły w społeczeństwie, poprawiając pozycję kobiet. Warto wspierać te nowoczesne podejścia i doceniać wkład kobiet w różne aspekty życia społecznego - mówi Aleksandra Skimina, psycholog społeczny.

Jakie są współczesne kobiety?

Stereotypy

Partnerstwo

Bliskie otoczenie

Perspektywa rodziny

Zawodowa rola kobiet

Czas wolny

28% respondentów wskazuje, że panie cenią sobie czas na relaks, wybierając różne formy wellness (28%), takie jak spa czy medytację, aby zregenerować siły i zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. 20% osób wskazuje, że poświęcają swój wolny czas na naukę i rozwijanie nowych umiejętności, co sprzyja ich osobistemu i zawodowemu wzrostowi. Uwielbiają podróżować (18%), co pozwala im na poznawanie nowych kultur i poszerzanie horyzontów. Angażują się w aktywności związane z kulturą (14%), takie jak koncerty, wystawy czy festiwale, co wzbogaca ich życie społeczne. 20% osób wskazuje, że poświęcają czas na wolontariat, angażując się w różnorodne działania na rzecz społeczności, co przynosi im satysfakcję i poczucie spełnienia. - mówi Michał Krasoń z serwisu Prezentmarzeń.

Jak wynika z badania “Świat współczesnych kobiet” serwisu Prezentmarzeń, 90% Polaków uważa, że Dzień Kobiet to nadal aktualne święto. 85% ankietowanych pamięta o Dniu Kobiet, co pokazuje, że wciąż ma ono duże znaczenie społeczne. Dla większości osób (65%) jest to ważny moment, aby docenić panie. Dzień Kobiet postrzegany jest również jako tradycja przez 20% uczestników badania. Zaledwie 5% respondentów uważa to święto za relikt przeszłości, co sugeruje, że wartości związane z Dniem Kobiet są wciąż istotne w społecznym dyskursie.Ponad połowa Polaków obchodzi Dzień Kobiet poprzez wspólne wyjścia, ciesząc się czasem w przyjemnej atmosferze. 15% osób decyduje się na celebrowanie dnia poprzez spędzanie czasu z najbliższymi, co sprzyja budowaniu silnych więzi rodzinnych. Tradycyjne wręczanie kwiatów i czekoladek (25%) wciąż stanowi nieodłączny element obchodów, co podkreśla znaczenie tradycji.Co trzeci Polak z okazji Dnia Kobiet marzy o zorganizowaniu wyjazdu, by zrelaksować się w naturalnym środowisku. 45% respondentów wskazuje, że najlepszym upominkiem jest relaksujący pobyt w SPA. Tego typu podarunek pozwala na odstresowanie się i zadbanie o swoje samopoczucie. 30% osób ceni sobie możliwość skorzystania z masażu, takiego jak na przykład relaksujący masaż Kobido, który nie tylko przynosi ulgę, ale także poprawia kondycję skóry.Ciekawym pomysłem na stworzenie wspaniałych wspomnień jest również sesja zdjęciowa (25%) czy kreatywne warsztaty (20%), takie jak stworzenie własnych perfum, które mogą być fantastycznym sposobem na wyrażenie siebie. Dobrym pomysłem są również lekcje pole dance (15%), które łączą fitness z zabawą ucząc jednocześnie pewności siebie. Co trzeci badany uważa, że prezent powinien mieścić się w kwocie od 300 do 500 zł, co pokazuje, że niektórzy są gotowi wydać więcej na szczególną osobę w swoim życiu. Największa grupa, bo aż 55% respondentów, deklaruję kwotę od 100 do 300 zł na prezent.Wyniki pokazują, jak zmiany społeczne są odczuwalne. Dzięki zmianom w prawie, edukacji oraz kulturze, kobiety zyskały większą swobodę w kształtowaniu własnego życia – jak wskazało 40% osób. Panie przestały czuć presję, aby podporządkować życie wyłącznie obowiązkom domowym – 25% ankietowanych. Patriarchalny model rodziny odchodzi do lamusa (20%).Zauważalne są także pozytywne zmiany w podejściu kobiet do życia. Co trzeci Polak uważa, że kobiety wykazują się coraz większą odwagą w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji (30%) oraz stawiają siebie na pierwszym miejscu (25%). Posiadają również coraz wyższe wykształcenie (10%) oraz świadomość swoich potrzeb (20%).Współczesne kobiety są silne i niezależne, co zauważa 35% respondentów. Dążą do samodzielności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Wykazują większą odwagę podejmując ryzykowne decyzje oraz stawiając czoła wyzwaniom. 25% ankietowanych opisuje płeć piękną jako osoby pewne siebie, co pozwala im w skuteczny sposób realizować swoje cele i ambicje zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Współczesne kobiety są coraz bardziej samoświadome (20%), rozumieją swoje potrzeby, pragnienia oraz granice.Co trzeci Polak zauważa, że umiejętności kobiet są często jeszcze stygmatyzowane, co prowadzi do marginalizacji ich talentów i osiągnięć w wielu dziedzinach. 30% ankietowanych wskazuje, że powszechne postrzeganie kobiet jako bardziej emocjonalnych w opozycji do racjonalnego myślenia mężczyzn kształtuje negatywne stereotypy i utrudnia awans kobiet w różnych środowiskach.20% badanych dostrzega, że kobiety często muszą łączyć wiele ról, co prowadzi do trudności w uzyskaniu równowagi między obowiązkami zawodowymi a życiem osobistym, a także do tworzenia stereotypów związanych z ich rzekomą niesprawnością w pełnieniu tych ról. 15% respondentów wskazuje, że stereotypy mogą wynikać z długotrwałego braku zaufania do zdolności kobiet.W przypadku partnerów poszukują panów głównie inspirujących i motywujących (35%), co wskazuje na rosnącą wartość osobistego rozwoju i ambicji. 25% ankietowanych wskazało również, że ważne jest aby druga połówka była wsparciem w trudnych momentach oraz dawała emocjonalne zrozumienie.Respondenci uważają również, że kobiety pragną, aby ich partnerzy dzielili ich ambicje (22%), co sprzyja wzajemnemu wsparciu i motywacji w dążeniu do sukcesów. Kobiety zwracają również uwagę czy partnerzy są na podobnym etapie rozwoju zarówno osobistym jak i zawodowym (18%), zgodność w tym zakresie umożliwia lepsze zrozumienie się i wspólne planowanie przyszłości.W przypadku osób z bliskiego otoczenia kluczowym elementem relacji jest wzajemne wsparcie i partnerskie podejście do życia (34%), w którym obie strony mogą na siebie liczyć. Bardzo ważna jest bliskość (30%), co przyczynia się do budowania głębszej relacji. 25% ankietowanych zauważa, że ważnym elementem relacji jest poświęcanie sobie nawzajem czasu na szczere rozmowy, co sprzyja budowaniu głębszych więzi.Przyjaźnie opierają się na wzajemnej inspiracji (34%), kobiety wzajemnie motywują się do działania i osiągania swoich celów. Tylko 6% osób wskazuje na rywalizację, co sugeruje, że współczesne przyjaźnie koncentrują się bardziej na współpracy niż na konkurencji.Coraz więcej kobiet dąży do harmonii między życiem osobistym a zawodowym, a ich oczekiwania wobec modeli rodziny stają się bardziej zróżnicowane.Najwięcej osób wskazało, że panie chcą łączyć różne elementy życia, takie jak karierę, partnerstwo i macierzyństwo (35%). Kobiety chcą zakładać rodziny, ale z uwzględnieniem równowagi między różnymi aspektami życia, w tym także rozwoju kariery. Co trzeci respondent uważa, że decyzja o założeniu rodziny jest uzależniona od znalezienia odpowiedniego partnera. Kobiety nie zamierzają pozostawać w tradycyjnych rolach związanych z macierzyństwem i małżeństwem (20%). Priorytetem jest samorealizacja (15%), co sugeruje, że zakładanie rodziny nie jest dla nich na pierwszym miejscu.40% respondentów zauważa, że kobiety stają się liderkami, co owocuje pozytywnymi rezultatami dla zespołów i organizacji. Obecność kobiet na wysokich stanowiskach jest inspiracją dla młodszych pokoleń – 25% osób wskazuje, że kobiety na czołowych pozycjach motywują młodsze pokolenia do realizowania ambicji zawodowych.Kobiety, posiadając różnorodne perspektywy i doświadczenia, wprowadzają innowacyjne pomysły do organizacji – 20% dostrzega, że różnorodność doświadczeń przynosi nowe rozwiązania i innowacje, które wpływają na rozwój firm. Ich kompetencje miękkie stały się kluczowe w efektywnym przywództwie – 15% respondentów podkreśla, jak ważne są umiejętności interpersonalne kobiet w tworzeniu efektywnego i otwartego przywództwa.Wyniki badania pokazują, że czas wolny kobiet jest zróżnicowany i skoncentrowany na osobistym rozwoju, relaksie oraz dążeniu do równowagi w życiu. Kobiety poszukują aktywności, które pozwalają im nie tylko odpocząć, ale także rozwijać swoje pasje i zaangażowanie społeczne.Aż 50% Polaków podkreśla, że obecnie dla pań najbardziej popularnym hobby jest fitness i zdrowy styl życia. Aktywności fizyczne, takie jak jogging, joga czy treningi na siłowni, zyskują na znaczeniu. Kobiety rozwijają również swoje pasje poprzez sporty ekstremalne (25%), takie jak wspinaczkę czy surfowanie. Te aktywności przyciągają osoby, które szukają adrenaliny i niezapomnianych doświadczeń.Wyniki badania pokazują, że miejsca, w których chcą żyć kobiety, odzwierciedlają ich wartości oraz potrzeby. Co trzeci respondent deklaruje, że panie wolą żyć w miastach, które oferują możliwości zawodowe i edukacyjne, a także bogate życie kulturalne. 30% osób podkreśla, jednak że kobiety decydują się także na życie na wsi, ceniąc spokój, kontakt z naturą oraz możliwość prowadzenia zdrowszego stylu życia.Ze względu na więzi międzypokoleniowe i potrzebę wsparcia, wiele kobiet decyduje się na zamieszkanie blisko rodziny (25%). 10% ankietowanych zaznacza, że kobiety rozważają także przeprowadzkę do innego kraju, co może świadczyć o chęci poszukiwania nowych doświadczeń i możliwości. Wybór miejsca zamieszkania ulega zatem zmianom zależnym od indywidualnych preferencji, w obliczu dynamicznie zmieniającego się świata.