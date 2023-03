Dzień Kobiet: jakie są i czego pragną Polki?

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet serwis Prezentmarzen.com przedstawił rezultaty badania "Women Power - o sile kobiet". Opracowanie rzuca światło na życie polskich pań – na ich postawy, priorytety, marzenia i styl życia. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czego można się nauczyć od współczesnych kobiet?

Czy polskie kobiety okazują sobie wsparcie?

Na kim się wzorują?

Jaki prezent z okazji Dnia Kobiet ucieszyłby je najbardziej?

Jak wynika z badania serwisu Prezentmarzeń „Women Power - o sile kobiet”, aż 69% kobiet obchodzi Dzień Kobiet. Jak pokazują wyniki współczesne kobiety są pewnie siebie (66%), otwarte na nowe wyzwania (29%), nieugięte w dążeniu do celu (25%) i samoświadome (21%).Kobiety najczęściej inspirują się mamą, siostrą lub kimś z rodziny (48%), znaną gwiazdą (21%) lub znaną przywódczynią (18%). Często też wspierają się wzajemnie i są dla siebie ogromną siłą (45%) oraz rozumieją się wzajemnie (22%).Od współczesnych kobiet można nauczyć się przede wszystkim pozytywnego postrzegania siebie i innych (32%), wytrwałości i pokonywania przeciwności (25%), siły i przebojowości (22%) oraz samoświadomości (21%). Współczesne kobiety dbają o siebie ćwicząc (18%), odżywiając się zdrowo (18%), korzystając za zabiegów pielęgnacyjnych (7%). Ważne są dla nich również relacje z ludźmi (12%) i zdrowie psychiczne (13%).Młode kobiety chcą żyć według własnych zasad i rozwijać pasje (39%), a także chcą być wolne i rozwijać się zawodowo (21%). Ważne jest dla nich również spokój i stabilne życie (22%), ale chcą stworzyć dom i rodzinę (18%). Starają się one pogodzić życie zawodowe z rodzinnym (42%), ponieważ praca jest dla nich ważna (31%).Jak odpowiedziała prawie połowa respondentów, miłość jest ważnym obszarem ich życia (49%). Nadal również czują potrzebę posiadania dziecka (48%), ale coraz częściej tylko jednego (21%). Co trzecia kobieta jednak rezygnuje z posiadania potomstwa. Współczesne kobiety są świadomymi matkami zmieniającymi sposób wychowania (31%). Przede wszystkim dbają o rozwój dzieci (28%) i chcą partnerstwa w wychowaniu (21%). W związku dbają o niego (37%) i wspierają partnera (21%), jednak posiadają również swoje przyjaźnie (25%) i własne niezależne życie (17%).Ważnym obszarem dla pań jest również rozwój zawodowy. Uczestniczą w szkoleniach i webinarach (37%), pną się po szczeblach kariery w pracy (24%), kończą dodatkowe studia (21%) oraz realizują swoje biznesy (18%). Jak odpowiedziała prawie połowa ankietowanych obecnie kobiety powinny zajmować z mężczyznami na równi wysokie stanowiska, ponieważ mają więcej miękkich kompetencji (21%) oraz są lepiej zorganizowane i empatyczne (19%). Niezależność finansowa jest również ważnym obszarem życia (46%), panie chcą być także partnerkami w tym obszarze dla mężczyzn (38%).Na Dzień Kobiet współczesne panie chciałyby otrzymać naukę makijażu (24%), indywidualną sesję zdjęciową (16%), lekcję tańca (14%), skok ze spadochronem lub na bungee (12%), przejażdżkę luksusowym samochodem (11%), warsztaty kulinarne połączone z degustacją (10%), porady stylisty (9%) lub dzień w SPA (4%). Najczęściej wskazywaną kategorią prezentów jest relaks i uroda (30%), kreatywne rozrywki (29%), kulinaria i degustacje (19%), sporty ekstremalne (18%).