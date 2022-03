Jak dbać o zdrowie i urodę? Oto sposoby Polek

Przypadający 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet to świetna okazja, aby porozmawiać o paniach. W ten trend wpisuje się najnowsze badanie serwisu Prezentmarzeń „Jak dbają o siebie Polki” Oto, czego udało się dowiedzieć jego autorom o płci pięknej oraz jej rytuałach związanych ze zdrowiem, urodą czy spędzaniem czasu wolnego.

Przeczytaj także: Polacy boją się o zdrowie rodziny najbardziej w Europie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Polki dbają o swoje zdrowie i urodę?

Czy polskie kobiety są aktywne fizycznie i jakimi sposobami redukują stres?

Z jakich form spędzania czasu wolnego najchętniej korzystają panie?

Czego Polki poszukują w rozrywce?



Kliknij, aby powiekszyć fot. Prezentmarzeń Jak Polki dbają o zdrowie i urodę? Według 22% badanych Polki nie mają czasu na aktywność fizyczną, bo są zapracowane i zmęczone Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Coraz więcej kobiet próbuje różnych aktywności związanych ze sportami ekstremalnymi w powietrzu, za kierownicą czy w wodzie. Polki z roku na rok są bardziej otwarte na uprawianie sportów wymagających większej sprawności fizycznej. Szukają także ciekawych i niestandardowych form spędzania czasu wyzwalających pozytywne emocje. Jeszcze kilka lat temu, panie głównie nabywały upominki w formie przeżyć dla swoich partnerów, obecnie coraz częściej same chcą spróbować takich atrakcji, jak na przykład lot w tunelu aerodynamicznym czy jazda off road. – komentuje Aleksandra Bromblik z serwisu Prezentmarzeń.

Jak pokazały wyniki badania, współczesne Polki, aby dbać o siebie, zdaniem respondentów przede wszystkim uprawiają sport – 31% odpowiedzi, skupiają się na pielęgnacji twarzy i ciała – 25% odpowiedzi, zdrowo się odżywiają i stosują różne diety – 21% oraz przyjmują suplementy diety – 15%.Według 39% ankietowanych Polki uprawiają regularnie sport, bo mają świadomość, że ruch to podstawa zdrowia. Z kolei zdaniem 19% wynika to z przekonania, że uprawianie sportu jest modne. Według 22% Polki nie mają czasu na aktywność fizyczną, bo są zapracowane i zmęczone. Według co piątego respondenta uprawianie sportów jest dla kobiet w Polsce sposobem na obniżenie stresu Co ciekawe, wielu respondentów postrzega kobiety w Polsce jako osoby, które lubią próbować sportów ekstremalnych. Zdaniem 35% panie są chętne, aby siadać za kierownicą sportowych, szybkich samochodów, ale także spróbować jazdy „off road”. W opinii 28% kobiety chętnie także sprawdzają się w aktywnościach z adrenaliną w powietrzu, na przykład decydując się na skok na bungee. Zdaniem 19% kobiety chętnie uprawiają wodne, sporty ekstremalne, jak na przykład nurkowanie. Tylko 18% respondentów twierdzi, że sporty z zastrzykiem adrenaliny są zdecydowanie zbyt ekstremalną rozrywką dla kobiet.Polkom nie jest łatwo wygospodarować czas wolny dla siebie. Według 37% jest to bardzo trudne, a zdaniem 28% jest to wykonalne sporadycznie. Nie dziwi więc fakt, że chcą atrakcyjnie spędzać czas wolny. Do ulubionych rozrywek Polek należą według ankietowanych: rozrywki kreatywne w postaci kursów i warsztatów – 29% odpowiedzi, rozrywki relaksacyjne, jak na przykład joga czy wizyta w SPA – 28% odpowiedzi, rozrywki z nutą adrenaliny – 26% odpowiedzi oraz sportowe, jak basen czy siłownia – 17% odpowiedzi.W sferze zawodowej, w opinii 48% uczestników badania, Polki są postrzegane jako osoby realizujące się zawodowo, dla których jest to ważny element życia. Do tej opinii przychyla się kolejnych 19% ankietowanych, ale podkreślając, że jest to domeną przede wszystkim singielek.Zdaniem respondentów współczesne Polki są rozrywkowe i chętnie próbują nowych aktywności, ale również przebojowe i przedsiębiorcze. Co piąty ankietowany postrzega je jako osoby dbające o siebie i swój rozwój. Zdaniem 17% respondentów Polki to domatorki lubiące ciszę i spokój.Współczesne Polki, jak pokazują wyniki badania są wciąż zabiegane, trudno im wygospodarować czas dla siebie, ale starają się uprawiać sporty dbając o zdrowie, a czas wolny chcą głównie spędzać kreatywnie i aktywnie.