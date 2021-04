Proste sposoby na poprawę humoru

Artykuł sponsorowany Odczuwasz stres, napięcie, jesteś przygnębiony? Rozwiązanie na zły nastrój jest dość proste - to uśmiech. To naturalne lekarstwo, które pomoże odreagować frustrację i pozbyć się stresu. Odczuwasz stres, napięcie, jesteś przygnębiony? Rozwiązanie na zły nastrój jest dość proste - to uśmiech. To naturalne lekarstwo, które pomoże odreagować frustrację i pozbyć się stresu.

Świadomy oddech – zawsze dostępny i sprawdzony sposób na odprężenie

Śmiechojoga na stres

O Fundacji „Dr Clown”

Śmiech naturalnie obniża poziom hormonów stresu jak kortyzol czy adrenalina, jednocześnie produkuje tzw. hormony szczęścia, czyli endorfiny. Każdy rodzaj uśmiechu (nawet ten wymuszony) pozytywnie oddziałuje na organizm poprzez m.in. zmniejszenie częstotliwości uderzeń serca podczas stresujących sytuacji.– mówi Agata Bednarek, Prezes Zarządu Fundacji „Dr Clown”.Złe samopoczucie warto nauczyć się kontrolować, w czym pomogą rozluźniające ćwiczenia oddechowe. Jednym z najprostszych takich ćwiczeń jest po prostu świadoma obserwacja oddechu. Jak to wygląda w praktyce? Nasza uwaga powinna być skoncentrowana wyłącznie na oddychaniu tzn. sprawdzamy tempo oddechu, czy jest on głęboki czy płytki, spokojny czy urywany, jak długie są pauzy między wdechem a wydechem. Można sobie pomóc zamykając oczy i rozluźniając całe ciało. To kilkuminutowe ćwiczenie można wykonać wszędzie – w domu, w pracy, w tramwaju czy sklepie, a jest ono łatwym sposobem na wyciszenie się i uspokojenie.W stresujących sytuacjach pomagają również inne ćwiczenia oddechowe znane jako joga śmiechu. To praktyka łącząca śmiech, który sam w sobie powoduje, że zaangażowana do pracy jest przepona (pogłębiony oddech) i ćwiczenia oddechowe, dzięki którym do organizmu dostaje się jeszcze więcej tlenu. A dobrze dotleniony organizm znacznie lepiej sobie radzi w sytuacjach stresowych – oddech i bicie serca są spowolnione, mięśnie i naczynia krwionośne rozluźnione, a przepływ krwi do mózgu zostaje zwiększony. Jedno z prostszych ćwiczeń z jogi śmiechu polega na wyobrażeniu sobie, że w ręku trzymamy kwiatek, chcemy go powąchać i wówczas bierzemy oddech przez nos, chwilę go przytrzymujemy, a następnie wydychamy śmiejąc się przy tym. Powtarzamy tak kilkakrotnie. Co ciekawe, organizm nie wyczuwa różnicy między śmiechem naturalnym, a udawanym – pod względem psychologicznym efekt jest ten sam niezależnie czy śmiejemy się opowiadając żarty ze znajomymi czy powtarzając proste „ha ha”. Udawany śmiech szybko przeradza się zresztą w prawdziwy.Sposobów na poprawę samopoczucia może być znacznie więcej, zawsze jednak chodzi o przekierowanie uwagi z tego, co nieprzyjemne i negatywne, na coś, co budzi przyjemne odczucia i generuje pozytywny nastrój. Mimo trudności warto zapamiętać, że dobry humor i pozytywne nastawienie pomogą nam złagodzić stres i poczucie lęku.Fundacja „Dr Clown” realizuje program „terapii śmiechem” w szpitalach, placówkach specjalnych, edukacyjnych i opiekuńczych od 1999 roku. Doktorzy Clowni przebrani w fantazyjne stroje i z kolorowymi noskami na twarzach, za pomocą klaunady, iluzji, interaktywnych zabaw i empatycznych rozmów niosą uśmiech i wspierają proces zdrowienia. Co roku wolontariusze Fundacji „Dr Clown” docierają w ten sposób do ponad 60 000 podopiecznych przebywających w szpitalach i różnego rodzaju placówkach w ponad 100 miastach w całej Polsce. Program „terapii śmiechem” może być realizowany przez Fundację „Dr Clown” między innymi dzięki środkom pozyskanym z 1% podatku. Wpłaty przeznaczane są na rozwój działalności oddziałów, na zakup materiałów plastycznych i akcesoriów niezbędnych do prowadzenia animacji przez Doktorów Clownów, a także na upominki dla dzieci w szpitalach.