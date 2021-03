"Męskie" zawody niestraszne kobietom

Są sektory gospodarki wyraźnie zdominowane przez mężczyzn. Jednak kobiety coraz odważniej wchodzą w świat męskich zawodów. Kobieta budowlaniec, mechanik samochodowy czy spawacz? Czemu nie?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Panie już nie boją się „męskich” zawodów Wśród najbardziej popularnych męskich zawodów w których chcą pracować panie są mechanik samochodowy, spawacz i budowlaniec.

Z najnowszego badania Grupy Progres wynika, że to właśnie te trzy uważane za "męskie" profesje, byłyby najchętniej wykonywane przez kobiety. Inne zawody zwykle wykonywane przez mężczyzn, w których kobiety chciałyby się sprawdzić, to kierowca samochodu ciężarowego, tester oprogramowania i żołnierz zawodowy.Z badania Grupy Progres wynika, że kobiety nie boją się wykonywania "męskich" profesji. 77 proc. badanych zadeklarowało, że podjęłoby taką pracę. Ponadto 80 proc. ankietowanych pań uważa podział zawodów na "męskie" i "kobiece" za krzywdzące stereotypy. 63 proc. kobiet nie zgadza się z twierdzeniem, że niektóre zawody powinni wykonywać jedynie mężczyźni, a niektóre tylko kobiety. Natomiast 37 proc. pań jest zdania, że są profesje, które powinny być dedykowane jednej płci – do tych „męskich” zalicza m.in. te wymagające siły fizycznej i dźwigania ciężkich rzeczy.67 proc kobiet przyznało, że – w życiu prywatnym – wykonują czynności funkcjonujące w świadomości społecznej jako domena panów. W pierwszej dziesiątce – najczęściej wskazywanych – znalazły się wizyta u mechanika samochodowego, wymiana żarówek czy oleju w aucie, prace remontowe tj. drobne naprawy w mieszkaniu, szpachlowanie, wymiana wtyczki, malowanie, tapetowanie, skręcanie mebli, wymiana uszczelek, naprawa sprzętu domowego. 33 proc. kobiet, które nie wykonuje „męskich zajęć” uzasadnia swoją odpowiedź tym, że nie ma praktyki w tego typu działaniach, dlatego prosi o pomoc panów z najbliższego otoczenia lub wie, jak to zrobić, ale tego typu działania zleca partnerowi.