Przedsiębiorczość: jak postrzegamy prowadzenie własnego biznesu?

Dążenie do realizacji marzeń i pasji, zniechęcenia do pracy na etacie, czysty przypadek oraz znalezienie rynkowej niszy. To tylko niektóre z powodów, które popychają nas w kierunku poprowadzenia własnego biznesu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy zdaniem Polaków posiadanie własnego biznesu jest dobrym sposobem na zrobienie kariery?

Jak oceniana jest przedsiębiorczość Polaków?

Dlaczego rezygnujemy z działalności gospodarczej?

Jaki wpływ na przedsiębiorczość wywiera pandemia?



Własny biznes pozostaje sposobem na zrobienie kariery choć nastroje się pogarszają

Jak postrzegamy prowadzenie własnego biznesu? Sześciu na dziesięciu Polaków uważa, że posiadanie własnego biznesu jest dobrym sposobem na zrobienie kariery.

Polacy z dobrą samooceną

Dlaczego rezygnujemy z działalności gospodarczej?

Wpływ pandemii na przedsiębiorczość

Dlaczego zakładamy działalność gospodarczą

Internacjonalizacja

Przedsiębiorczość Polek i Polaków

Motywacje do zakładania firm są zależne od poziomu rozwoju gospodarczego kraju i związanych z nim warunków do założenia działalności, natomiast w mniejszym stopniu od płci. W 2020 r. jako dodatkowy czynnik pojawiła się również pandemia COVID-19. W krajach o niskim i średnim poziomie dochodu najczęściej wskazywaną w 2020 r. motywacją – zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn – jest chęć zapewnienia sobie utrzymania lub wzbogacenia się. W Polsce również zaobserwowano taką tendencję – Anna Tarnawa, z Departamentu Analiz i Strategii, PARP.

Co drugi obywatel naszego kraju posiada długoterminowy plan rozwoju swojej ścieżki zawodowej, a zakładanie biznesu pozostaje według Polaków jednym ze sposobów na zrobienie kariery. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach przygotowała raport z badań Global Entrepreneurship Monitor (GEM) przeprowadzonych w 2020 r.Sześciu na dziesięciu Polaków uważa, że posiadanie własnego biznesu jest dobrym sposobem na zrobienie kariery. W porównaniu do poprzedniego roku ten wskaźnik zmalał o ok. 17 p.p. Powodem tak dużej zmiany w myśleniu była najprawdopodobniej pandemia COVID-19.Najwięcej osób przekonanych o tym, że własna firma to dobry sposób na życie to mieszkańcy Gwatemali i Arabii Saudyjskiej (po 94%). Relatywnie dużo, bo 63% polskich respondentów zadeklarowało, że zna przynajmniej jedną osobę, która na przestrzeni ostatnich 2 lat założyła własny biznes. W Europie pod tym względem wyprzedzają nas tylko Słowacja (72%), Chorwacja i Cypr (po 68%).Badanych zapytano również, czy mają wśród znajomych kogoś, kto w czasie pandemii założył lub zlikwidował firmę. Na pierwsze pytanie pozytywnie odpowiedziało 13% Polaków, na drugie aż 47%. W 2020 r. tylko 5% badanych z naszego kraju zadeklarowało chęć założenia firmy w ciągu najbliższych 3 lat. To najniższa wartość od początku badań GEM.Zgodnie z wynikami badania blisko co drugi Polak uważa, że jest przez społeczeństwo postrzegany jako osoba kreatywna i innowacyjna. Mniej więcej taki sam odsetek osób deklaruje posiadanie długookresowego planu kariery oraz trzymanie się go. Tylko 34% z nas przyznało, że rzadko dostrzega okazje biznesowe. To o 11 p.p. mniej niż rok wcześniej.Mimo wysokiej samooceny, procent osób prowadzących młode firmy spadł z 5% w 2019 r. do 3,1% w 2020 r. Nie zmienił się jednak znacząco udział Polaków prowadzących dojrzałe firmy, działające na rynku ponad 3,5 roku – 12,2% wobec 13% w roku 2019.Głównym powodem zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej była pandemia COVID-19. Wskazała na nią co druga osoba, która wycofała się z prowadzenia własnego biznesu, co jest najczęstszą przyczyną wycofywania się z biznesu w porównaniu do pozostałych państw Europy. Innymi powodami zamknięcia firmy w Polsce w 2020 r. były: nierentowność prowadzonego biznesu (10%), możliwość podjęcia innej pracy lub okazji biznesowej (9%), przejście na emeryturę (6%).W 2020 r. do kwestionariusza badawczego dodano dodatkowe pytania, które umożliwiły dokładniejsze przyjrzenie się oddziaływaniu pandemii na przedsiębiorczość. W Europie średnio 61% osób będących na etapie zakładania swojej firmy przyznało, że pandemia negatywnie wpłynęła na ich plany.Z tym problemem najbardziej zmagali się Włosi (92%) i Chorwaci (73%). Polska również odnotowała wysoki wskaźnik – aż 64%. Podczas badania przedsiębiorcy z naszego kraju byli również sceptyczni, jeśli chodzi o perspektywy rozwoju.Aż 59% osób prowadzących młode firmy, a jeszcze więcej dojrzałe (75%), oczekiwało, że tempo rozwoju ich firmy będzie niższe z powodu pandemii. To najwyższe notowane wskaźniki wśród 18 państw Europy. W Polsce 27% właścicieli młodych firm i 35% dojrzałych przyznało w połowie 2020 r., że polski rząd podejmuje efektywne działania przeciwdziałające gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa.Najbardziej pozytywnie działania rządu oceniają właściciele firm z Luksemburga (76% właścicieli młodych firm, 73% właścicieli dojrzałych firm).Z badań GEM przeprowadzonych w 2020 r. wynika, że we wszystkich badanych krajach, niezależnie od poziomu dochodu, głównym powodem zakładania biznesu jest dążenie do zapewnienia sobie utrzymania z uwagi na niewystarczającą dostępność miejsc pracy. Kolejnym najczęściej wskazywanym powodem jest chęć wzbogacenia się i osiągania wysokich dochodów. Trzecią najbardziej popularną motywacją jest potrzeba zmiany świata.W Polsce wyniki badań z 2020 r. diametralnie różnią się od tych z 2019, kiedy to przedsiębiorcy chcieli przede wszystkim kontynuować tradycje rodzinne (82% wskazań) oraz odmieniać świat (65%). Przeniesienie akcentu z wartości na rzecz chęci zdobycia stabilizacji materialnej nie dziwi, biorąc pod uwagę sytuację związaną z pandemią.W kontekście problematyki umiędzynarodowienia rok 2020, zgodnie z przypuszczeniami, był rokiem, w którym firmy deklarowały, że chętniej zostają na rodzimym rynku. W państwach o niskim poziomie dochodu odsetek młodych firm działających wyłącznie na rynku krajowym jest najwyższy (93%), a w państwach o średnim poziomie dochodu i w gospodarkach najbogatszych – niższy (odpowiednio 91% i 75%). Względem 2019 r. odsetek polskich młodych przedsiębiorstw działających wyłącznie na rynku krajowym wzrósł o 7 p.p.Wyniki badań pokazują, że w 2020 r. dużo mniej kobiet i mężczyzn dostrzegało szanse biznesowe w swoim otoczeniu. W porównaniu do roku 2019 nastąpił spadek o prawie 40 p.p. w grupie kobiet (do poziomu 50%) i ponad 30 p.p. w grupie mężczyzn (do poziomu 53%). Pomimo tego, w obu grupach płci względem roku 2019 spadł udział osób odczuwających strach przed porażką w biznesie – do 38% w przypadku mężczyzn i 43% – kobiet (odpowiednio o ponad 16.p.p i 17 p.p.). Polacy częściej niż przeciętni Europejczycy pozytywnie oceniają warunki do założenia przedsiębiorstwa w swoim otoczeniu – różnica wynosi ok. 12p.p.GEM od 1999 r. zbiera informacje na temat przedsiębiorczości w poszczególnych państwach, a w 2011 roku do grona badanych krajów dołączyła również Polska. W badaniu z 2020 r. wzięło udział 8 tys. pełnoletnich mieszkańców naszego państwa oraz minimum 2 tys. mieszkańców każdego z pozostałych 43 krajów objętych projektem. Wszyscy respondenci odpowiedzieli na taki sam zestaw pytań, dotyczący postaw i zachowań przedsiębiorczych.