Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Łatwo czy nie?

Instytut Badań Spraw Publicznych prezentuje wyniki nowego badania, któremu poddawać będzie cyklicznie polskich przedsiębiorców. Analizy dokonywane z użyciem narzędzia "Stan Biznesu" mają pokazać, jak firmy oceniają Polskę jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Oto, jak prezentuje się pierwsza odsłona Indexu Stanu Biznesu.

Małe firmy z najbardziej negatywnym nastawieniem

Małe firmy z najbardziej negatywnym nastawieniem

Najbardziej negatywne nastawienie do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce mają małe firmy.

Kapitał zagraniczny o prowadzeniu działalności gospodarczej myśli neutralnie

Działalność gospodarczą w Polsce najlepiej oceniają firmy o zasięgu europejskim

Działalność gospodarczą w Polsce najlepiej oceniają firmy o zasięgu europejskim

Polskę najlepiej oceniają przedsiębiorstwa działające na rynku europejskim.

Ponad 32% przedsiębiorców lokalnych uważa, że Polska jest dobrym krajem do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pierwsze badanie z lipca br. potwierdza, że Polskę za dobre miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej uważa co trzeci z respondentów, z czego:Przeciwną opinię sformułowało 28,57% badanych, w tym:Badanie pokazało również, że oceny formułowane przez przedsiębiorców w znacznym stopniu uwarunkowane są wielkością ich firmy. I tak, pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej najgorzej oceniają Polskę małe firmy, zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Negatywne opinie ma 30,82% małych przedsiębiorstw, a także 26,26% średnich i 26,53% dużych firm.Dobrze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej ocenia z kolei aż 41,42% średnich przedsiębiorców (od 50 do 249 pracowników). Podobnego zdania jest także 28,08% małych i 34,69% dużych firm, zatrudniających ponad 250 osób. Wśród małych firm jest także największy odsetek przedsiębiorców, którzy nie mają zadania w tej kwestii (41,10%). Odpowiedź „ani tak, ani nie” wskazało również 32,32% średnich i 38,78% dużych przedsiębiorstw.Źle, pod względem możliwości do prowadzenia działalności biznesowej, Polskę ocenia 32,78% firm z większościowym kapitałem polskim, 12,91% firm z większościowym kapitałem zagranicznym i 11,11% firm o równym udziale kapitału polskiego i zagranicznego. Przeciwną opinię w tym zakresie wyraża z kolei 33,61% przedsiębiorców z większościowym kapitałem polskim, 29,03% z większościowym kapitałem zagranicznym i 38,89% z równymi udziałami kapitału polskiego i zagranicznego. Co ciekawe aż 58,06% respondentów pracujących w firmach z większościowym kapitałem zagranicznym wskazało odpowiedź „ani tak, ani nie”, podobnie jak połowa badanych wśród przedsiębiorstw z równym udziałem kapitału polskiego i zagranicznego.Biorąc pod uwagę zasięg działalności, Polskę jako miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej najlepiej oceniają przedsiębiorstwa działające na rynku europejskim (raczej dobrze 23,08%, zdecydowanie dobrze 20,51%).Najrzadziej pozytywną opinię wyrażały z kolei firmy o zasięgu międzynarodowym, obejmującym również inne rynki niż europejskie (29,99%). Jednocześnie to właśnie w tej grupie przedsiębiorców jest także największy odsetek odpowiedzi negatywnych (33,34%).32,07% przedsiębiorców prowadzących firmę o zasięgu lokalnym uważa, że Polska jest dobrym krajem do prowadzenia działalności gospodarczej. Z tą opinią nie zgadza się z kolei co czwarty respondent wśród tej grupy badanych, podobnie jak 30,21% przedsiębiorców, którzy działają na rynku ogólnopolskim.