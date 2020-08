Wynajem biura: czy negocjacje umów w pandemii są udane?

Wybuch pandemii odcisnął swoje piętno na działalności wielu firm z regionu CEE. Niektóre zostały zmuszone do znacznego ograniczenia swojej rynkowej aktywności, inne - do przestawienia się na pracę zdalną. W takich realiach nie jest zaskoczeniem, że aż połowa najemców biur przystąpiła do negocjacji umów najmu, starając się o obniżenie stawek czynszowych. Jakie efekty przyniosły rozmowy w tym zakresie? Czy udało się ściąć koszty najmu?

Kliknij, aby powiekszyć fot. 4th Life Photography - Fotolia.com Biuro Połowa najemców biur w regionie CEE podjęła negocjacje z właścicielami nieruchomości, dotyczące przede wszystkim obniżek czynszów.

- Pogorszenie sytuacji finansowej i ograniczenie możliwości korzystania z przestrzeni biurowej skłoniło wielu najemców do podejmowania rozmów na temat negocjacji umów i czynszów. Okazuje się, że wiele z nich, choć niełatwych, było udanych, szczególnie w Polsce. Ciekawym wyzwaniem dla rynku może być teraz fakt, iż część firm oczekuje większej elastyczności przy zawieraniu umów, obejmującej np. krótszy czas wynajmu biura. Jednocześnie jednak zainteresowanie nowoczesną powierzchnią w centrach miast nie słabnie i póki co wszystko wskazuje na to, że epidemia nie pozostawi w tym roku znaczącego śladu w poziomach stawek czynszowych czy innych warunkach wynajmu biura – mówi Łukasz Kałędkiewicz, członek zarządu operacyjnego CBRE Polska, Senior Director, Head of Advisory & Transaction Services.

Obniżki czynszów najczęściej omawiane

- Polscy przedsiębiorcy zdecydowanie rzadziej niż reszta regionu decydowali się na dyskusje o zawieszeniu opłat za wynajem biura, koncentrując się raczej na czasowych obniżkach lub tzw. „wakacjach czynszowych” uzasadnianych przede wszystkim mniejszą eksploatacją przestrzeni. Takie negocjacje mogły obejmować np. określoną ilość miesięcy wolnych od czynszu w zamian za wydłużenie umowy najmu. To mniej roszczeniowe podejście mogło okazać się przyczyną większego powodzenia rozmów i satysfakcji z rezultatów – mówi Łukasz Kałędkiewicz.

Jak czytamy w komunikacie z opracowanego przez CBRE raportu „CEE Occupier Survey”, w następstwie pojawienia się koronawirusa, do renegocjacji warunków umów najmu powierzchni przystąpiła ponad połowa najemców biur w Polsce. 4 na 10 z nich chodziło o obniżenie czynszu najmu, a około 13% - o uzyskanie zwolnienia z kosztów w określonym czasie.Efekty podjętych w tym zakresie rozmów okazały się satysfakcjonujące dla 1/4 najemców, co jest najwyższym wynikiem, jaki udało się osiągnąć w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kolejne 31% najemców nie jest w pełni zadowolonych z rezultatów negocjacji i oczekuje od właścicieli jeszcze większej elastyczności. 45% nie udało się uzyskać żadnych korzyści.Dla większości firm z Europy Środkowo-Wschodniej renegocjacje warunków wynajmu biur, opustoszałych podczas początku epidemii koronawirusa, okazały się trudniejsze niż dla polskich. W pełni zadowolonych z rezultatów jest 17% przedsiębiorców w całym regionie, a jedna czwarta oczekuje więcej, mimo uzyskania częściowych korzyści. Ponad połowie (58%) właściciele nie zaproponowali żadnych ułatwień.Podobnie jak w Polsce, w pozostałych krajach regionu najczęściej dyskutowane były obniżki czynszów, o które zabiegała niemal jedna trzecia wynajmujących. Dużo odważniej niż w naszym kraju walczono o „wakacje czynszowe”, całkowite czasowe zniesienie opłat – ten temat podjęło 32% najemców w CEE. Pojawiły się również rozmowy o dopłatach właścicieli nieruchomości do wyposażenia biura.