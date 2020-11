5 największych trendów na rynku startupów w 2021 roku

Trwająca niemal od początku roku epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 uwydatniła to, że istnieje grupa firm, które mogą czerpać korzyści biznesowe i trwale się rozwijać niezależnie od ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. Mowa o startupach, czyli młodych firmach technologicznych. Można pokusić się o stwierdzenie, że doświadczenia płynące z wiosennego lockdownu oraz nowych obostrzeń wskazują kierunek, w jakim startupy będą się rozwijać w nadchodzących miesiącach. Przede wszystkim będzie to rozwój 5G, telemedycyna i praca zdalna.

1. Praca zdalna

Kliknij, aby powiekszyć fot. carballo - Fotolia.com Telemedycyna ma przyszłość w dobie pandemii Branża medyczna to jeden z tych sektorów gospodarki, który w obliczu epidemii zaczął na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywać rozwiązania telekomunikacyjne, aby proponować usługi w formie teleporad.

2. Zrobotyzowane dostawy

3. Teleporady i wirtualne leczenie

4. 5G oraz Internet rzeczy (IoT)

5. Edukacja online

Wszyscy doskonale kojarzymy takie marki, jak Instagram, Airbnb czy Uber. Firmy te rozpoczynały swoją działalność jako startupy technologiczne – dzięki nowatorskim pomysłom i najnowocześniejszym technologiom osiągnęły światowy sukces, który liczy się w miliardach dolarów zysku oraz milionach użytkowników na całym świecie. Ich historie to świetna nauka dla właścicieli firm technologicznych, którzy dopiero zaczynają podbój światowych rynków. Tym bardziej, że okoliczności temu sprzyjają. W związku z obecną sytuacją gospodarczą i światowym kryzysem zdrowotnym wszyscy zmuszeni jesteśmy zmienić swój dotychczasowy styl życia – tak w wymiarze prywatnym, jak i zawodowym. Co to oznacza dla startupów technologicznych?Chociaż temat wydaje się oczywisty, wciąż pozostaje ogromne pole do działania dla startupów oferujących rozwiązania ułatwiające pracę zdalną. Wiele funduszy Venture Capital zauważa, że obecne usługi i narzędzia nie rozwiązują wszystkich problemów związanych z telepracą.Jednym z takich zagadnień jest cyberbezpieczeństwo – przykładowo bezpieczeństwo danych udostępnianych podczas rozmów na narzędziach typu Skype, Zoom czy Slack.Oprócz tego, eksperci zauważają również inne wyzwania, jakie niesie ze sobą praca zdalna. Są nimi współpraca pomiędzy zespołami czy automatyzacja procesów. Wszystko to prowadzi do wniosku, że praca zdalna wciąż stwarza ogromne możliwości dla firm technologicznych tworzących narzędzia do współpracy projektowej na odległość.Na polskim gruncie temat właściwie nie istnieje. Wynika to z braku chęci wykorzystania tej technologii w dostawach. Jednak to, co dotychczas wydawało się skomplikowane i droższe od sprawdzonych rozwiązań, stało się jednym z najgorętszych globalnych trendów. Jak można się spodziewać, to Chiny są krajem, który jako jeden z pierwszych wykorzystał roboty do zamówień w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa.Mechanizm działania jest szalenie prosty: aplikacje dostawcze zaczęły wykorzystywać autonomiczne pojazdy, czy maszyny do wysyłki zamówień spożywczych do klientów. Na świecie powstaje coraz więcej startupów, które oferują podobne rozwiązania i wydaje się, że będzie ich powstawać jeszcze więcej, biorąc pod uwagę chociażby wzrastający udział handlu elektronicznego w branży spożywczej.Branża medyczna to jeden z tych sektorów gospodarki, który w obliczu epidemii zaczął na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywać rozwiązania telekomunikacyjne, aby proponować usługi w formie teleporad . Dotyczy to nie tylko sektora prywatnego, lecz także placówek publicznych. Wszystko to jest spowodowane chęcią zmniejszenia ryzyka zakażenia pacjentów i personelu medycznego.Mimo że indywidualny charakter podstawowej opieki zdrowotnej stwarza potrzebę bezpośredniego spotkania lekarza z pacjentem, okazuje się, że wizyty te w większości mogą być realizowane w formie teleporad. Jak wynika z badań, tylko w tym roku liczba wizyt online wzrosła o 50 proc. w stosunku do poziomu sprzed pandemii. Według firmy badawczej Forrester Research do końca bieżącego roku liczba ta wzrośnie do blisko miliarda. Dla startupów działających zwłaszcza w sektorze opieki zdrowotnej daje to możliwość rozwoju i konkurowania z większymi graczami.Warto podkreślić, że branża healthcare w wirtualnej odsłonie nie ogranicza się tylko do usług medycznych świadczonych drogą telefoniczną czy online. Biotechnologia, automatyzacja prowadzenia dokumentacji medycznej, wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego do opracowania lekarstw i szczepień, wykorzystanie robotyki to kolejne wielkie zagadnienia, które stawiają ogromne wyzwania przed młodymi firmami technologicznymi.Jeśli chodzi o statystyki, te przedstawiają się następująco: ponad 35 krajów – w tym Polska – uruchomiło już komercyjne usługi 5G. W wymiarze globalnym w sieć 5G inwestuje obecnie ponad 380 operatorów. Nie ma wątpliwości, że przeniesienie wielu aspektów życia do świata wirtualnego stworzyło dużo większe, niż dotychczas zapotrzebowanie na szybszy Internet i dobrze skomunikowane urządzenia w ramach Internetu rzeczy (Internet of Things). Wydaje się, że trwająca epidemia jeszcze bardziej popchnęła do przodu prace nad wdrożeniem 5G.Na przykładzie Chin widać, że wprowadzenie tej sieci można przeprowadzić w dość sprawny sposób. Startupy mają szereg możliwości wykorzystania zagadnienia 5G do rozwoju swojego biznesu. Warto przyjrzeć się na przykład temu, jak 5G wpływa na rozwój inteligentnych miast oraz zastosowaniu technologii Internetu rzeczy. Może być to zarządzanie sygnalizacją świetlną, oświetleniem publicznym, systemem informacji publicznej, rozwiązaniami stosowanymi w komunikacji miejskiej, monitoringiem przestrzeni publicznej czy czujnikami mierzącymi jakość powietrza.W ostatnich miesiącach nastąpił ogromny wzrost zapotrzebowania na platformy umożliwiające naukę online. Większość placówek edukacyjnych, takich jak szkoły, uczelnie czy centra coachingu prowadzą zajęcia z wykorzystaniem platform telekonferencyjnych. Wydaje się, że to rozwiązanie pozostanie w edukacji nawet po ustaniu epidemii, kiedy wszystko wróci do normy. To również otwiera szereg możliwości i wyzwań przed startupami działającymi na rynku telekomunikacji.Podsumowując, warto podkreślić, że sukces startupów technologicznych w dużej mierze zależy od tego, czy będą one wykorzystywać rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego. To trendy, które są na rynku obecne od lat, w ciągu nadchodzącej dekady będą miały kluczowe znaczenie dla młodych firm, które chcą konkurować z większymi, bardziej znanymi markami.