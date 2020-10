Praca zdalna naraża cyberbezpieczeństwo firm. Jak się chronić?

O tym, jak istotne znaczenie dla cyberbezpieczeństwo firmy ma czynnik ludzki, mówi się nie od dziś. Obecnie jednak problem ten uwidacznia się w jeszcze większym stopniu niż wcześniej. Za taki obrót spraw odpowiada w dużej mierze masowe przejście na pracę zdalną. Pracownicy łączący się z firmowymi sieciami za pośrednictwem prywatnych urządzeń stanowią łakomy kąsek dla cyberprzestępców. Jak zadbać o tzw. cyberhigienę?

Przeczytaj także: Od bezpiecznej pracy zdalnej dzieli cię 7 kroków. Co musisz zrobić?

Jak chronić cyberbezpieczeństwo?

Kultura cyberbezpieczeństwa w walce z hakerami

– Pracownicy mogą być pierwszą i najskuteczniejszą linią obrony przed zagrożeniami. Ważne jest więc, aby szkolenia były wpisane do strategii cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Dzięki temu personel może zostać właściwie przygotowany do stawienia czoła internetowym zagrożeniom – mówi Jolanta Malak, dyrektor Fortinet w Polsce.

3 kroki do cyberbezpieczeństwa



1. Uzmysłowić realne zagrożenie

Ataki socjotechniczne wciąż są bardzo skuteczne. Według raportu firmy Verizon, 1/3 przypadków kradzieży poufnych danych ma miejsce głównie za sprawą phishingu oraz smishingu (czyli z wykorzystaniem phishingowych wiadomości SMS). Szkolenia dla pracowników powinny zawierać m.in. takie elementy, jak rozpoznawanie phishingowych wiadomości.



2. Zachęcać do współpracy międzyzespołowej

Pracownicy IT nie są w stanie sami zadbać o cyberbezpieczeństwo w firmie, zwłaszcza, że cyberzagrożenia stają się coraz trudniejsze do wykrycia. Korzystna dla przedsiębiorstwa byłaby współpraca pomiędzy zespołem ds. bezpieczeństwa, a pozostałymi pracownikami. Podczas gdy eksperci z obszaru IT będą służyć fachową wiedzą, inne działy odegrają kluczową rolę, np. w opracowaniu zasad cyberhigieny. Efekty ich współpracy pomogą pracownikom zdalnym i stacjonarnym lepiej zrozumieć zasady cyberochrony.

– Będąc częścią zespołu, pracownicy mogą zwracać większą uwagę na zachowania, które stwarzają potencjalne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa firmy. Im więcej pracowników będzie się do tego poczuwało, tym większa szansa na uniknięcie zagrożeń – mówi Jolanta Malak.

3. Stosować podstawowe zasady cyberhigieny

Pojedyncze szkolenia przyniosą efekty, jednak niedoświadczeni pracownicy będą potrzebowali dalszego wsparcia w walce z cyberatakami. Phishing jest często trudny do wykrycia, dlatego w razie wątpliwości odbiorca wiadomości powinien zadać sobie kilka pytań kontrolnych, które pomogą rozpoznać próbę oszustwa. Czy znam jej nadawcę? Czy spodziewałem się jej? Czy ten e-mail wywołuje we mnie silne emocje, takie jak ekscytacja lub strach? Czy nawołuje mnie do pilnego działania?

Ataki socjotechniczne wciąż są bardzo skuteczne. Według raportu firmy Verizon, 1/3 przypadków kradzieży poufnych danych ma miejsce głównie za sprawą phishingu oraz smishingu (czyli z wykorzystaniem phishingowych wiadomości SMS). Szkolenia dla pracowników powinny zawierać m.in. takie elementy, jak rozpoznawanie phishingowych wiadomości.Pracownicy IT nie są w stanie sami zadbać o cyberbezpieczeństwo w firmie, zwłaszcza, że cyberzagrożenia stają się coraz trudniejsze do wykrycia. Korzystna dla przedsiębiorstwa byłaby współpraca pomiędzy zespołem ds. bezpieczeństwa, a pozostałymi pracownikami. Podczas gdy eksperci z obszaru IT będą służyć fachową wiedzą, inne działy odegrają kluczową rolę, np. w opracowaniu zasad cyberhigieny. Efekty ich współpracy pomogą pracownikom zdalnym i stacjonarnym lepiej zrozumieć zasady cyberochrony.Pojedyncze szkolenia przyniosą efekty, jednak niedoświadczeni pracownicy będą potrzebowali dalszego wsparcia w walce z cyberatakami. Phishing jest często trudny do wykrycia, dlatego w razie wątpliwości odbiorca wiadomości powinien zadać sobie kilka pytań kontrolnych, które pomogą rozpoznać próbę oszustwa. Czy znam jej nadawcę? Czy spodziewałem się jej? Czy ten e-mail wywołuje we mnie silne emocje, takie jak ekscytacja lub strach? Czy nawołuje mnie do pilnego działania?

– Bierna postawa wobec cyberzagrożeń nie może być dłużej akceptowana w firmach. Pracownicy często nie zdają sobie sprawy z tego, że ich działania lub zaniechania mogą zapewnić cyberprzestępcom bezpośredni dostęp do newralgicznych danych – podsumowuje dyrektor Fortinet. – Odpowiednie szkolenia i współpraca między działami firmy mogą stworzyć mocne fundamenty pod wewnętrzną „kulturę bezpieczeństwa”.

Przeczytaj także: 5 sposobów na podniesienie cyberbezpieczeństwa pracy zdalnej

Jak pisze Fortinet, doświadczenie pokazuje, że cyberbezpieczeństwo firmowej sieci narażane jest zarówno przez nieumyślne, jak i celowe działania. Pierwsze z wymienionych stanowią aż 38% wszystkich incydentów, drugie odpowiadają z kolei za 21% zdarzeń. Sporym problemem okazuje się również stosowanie zbyt słabych haseł (16%) oraz odwiedziny na budzących podejrzenia stronach internetowych (7%). Aby cała firmowa sieć stanęła w obliczu zagrożenia, wystarczy nawet jedno, niezbyt fortunne kliknięcie w link lub pobranie złośliwego, otrzymanego pocztą elektroniczną załącznika.Nieostrożność pracowników może mieć długofalowe skutki dla interesów firmy. Co więcej, pracownicy zdalni , w perspektywie zetknięcia z phishingiem , mają ograniczoną możliwość kontaktu z kolegami z biura i zweryfikowania wątpliwości dotyczących treści otrzymanego e-maila, co zwiększa szanse na powodzenie ataków socjotechnicznych.Mając to na uwadze, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT powinny dokładać wszelkich starań, by edukować personel w kwestii cyberhigieny, redukując w ten sposób ryzyko wystąpienia wewnętrznych naruszeń cyberbezpieczeństwa.Przede wszystkim pracownicy powinni rozumieć konsekwencje naruszenia bezpieczeństwa, mieć świadomość w jaki sposób może ono wpłynąć na firmę i na nich samych. Znaczenie takiego strategicznego podejścia w skali całego przedsiębiorstwa zostało podkreślone w ankiecie Forbes Insights z 2019 roku, przeprowadzonej wśród ponad 200 osób na stanowisku CISO (Chief Information Security Officer). Zapytani o działania z zakresu cyberbezpieczeństwa, jakie planują wdrożyć w ciągu najbliższych pięciu lat, 16% zwróciło uwagę na tworzenie „kultury bezpieczeństwa”.Jest to krok w dobrym kierunku, a wszystkie procesy związane z cyberhigieną powinny uwzględniać działania CISO. Ich rolą jest uświadomienie pracownikom konieczności przemyślanego działania w sieci. Można to osiągnąć na różne sposoby.Eksperci Fortinetu zalecają również, by najechać kursorem na link w podejrzanej wiadomości, sprawdzając czy adres na pewno prowadzi tam, gdzie spodziewa się odbiorca. Ponadto, nie należy otwierać załączników, co do autentyczności których nie ma się pewności, a do działu IT zgłaszać próby oszustwa oraz skontaktować się z nadawcą inną drogą, aby potwierdzić, że to on wysłał wiadomość.