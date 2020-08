5 sposobów na podniesienie cyberbezpieczeństwa pracy zdalnej

Ten rok zapisze się w historii jako zupełnie wyjątkowy. Niespodziewany wybuch globalnej pandemii odcisnął swoje piętno na niemal wszystkich dziedzinach życia i gospodarki. Pracownicy właściwie z dnia na dzień zostali zmuszeni do przejścia w tryb pracy zdalnej. To nie umknęło uwadze cyberprzestępców i w naturalny sposób obnażyło, jak istotną kwestią jest cyberbezpieczeństwo home office. Na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia tym bardziej, że home office najprawdopodobniej zostanie z nami na dłużej.

Od czerwca tego roku przewidywane jest długoterminowe przejście na pracę zdalną, przy czym prawie 30% przedsiębiorstw spodziewa się, że także po ustaniu pandemii ponad połowa ich pracowników będzie pracować na odległość w pełnym wymiarze godzin.

Prawie wszystkie przedsiębiorstwa spodziewają się, że zabezpieczenie środowiska pracy zdalnej w perspektywie długoterminowej będzie wymagało dalszych inwestycji. Prawie 60% badanych wyda na to w ciągu najbliższych dwóch lat ponad 250 tys. USD.

Większość ankietowanych zamierza dokonać niezaplanowanych aktualizacji istniejących systemów, aby zabezpieczyć środowiska pracy zdalnej. Wiele z nich planuje również skorzystać z narzędzi, które wcześniej nie były stosowane.

Tylko 40% badanych posiadało przed pandemią plan zapewnienia ciągłości działania. Jednak w wyniku szybkiego przestawienia się na pracę zdalną 32% przedsiębiorstw poczyniło w tym obszarze dalsze inwestycje.

Pandemia COVID-19 będzie miała trwały wpływ na sposób, w jaki przedsiębiorstwa inwestują w cyberbezpieczeństwo. Ponad 90% z nich planuje w ciągu najbliższych dwóch lat przeznaczyć więcej środków na ochronę środowisk pracy zdalnej. Biorąc pod uwagę stale rosnącą liczbę możliwych celów ataku, fale cyberzagrożeń wymierzonych w pracowników zdalnych oraz utrzymującą się lukę kompetencyjną w obszarze cyberbezpieczeństwa, firmy muszą rozważyć, jakie strategie i podejście są potrzebne do zabezpieczenia nowego modelu pracy w długoterminowej perspektywie. Przedsiębiorstwa mają możliwość zmaksymalizowania opłacalności inwestycji dzięki platformom cyberbezpieczeństwa zaprojektowanym w celu zapewnienia kompleksowej widoczności całej infrastruktury cyfrowej i jej ochrony: środowiska sieciowego, aplikacyjnego, wielochmurowego i mobilnego. Trwające przejście na pracę zdalną będzie wymagało także czegoś więcej niż tylko rozwiązań technicznych – szkolenia i świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa, które powinny pozostać priorytetami dla firm – komentuje John Maddison, EVP of Products i CMO w Fortinet.

Z opracowanego przez Fortinet „Raportu o cyberbezpieczeństwie pracy zdalnej 2020” wynika, że w przypadku blisko 2/3 firm reakcją na pojawienie się COVID-19 było skierowanie połowy pracowników do pracy w domu. Nie obyło się przy tym bez trudności. 83% przedsiębiorstw wskazało, że masowa praca zdalna okazała się dla nich umiarkowanie, bardzo lub ekstremalnie trudnym wyzwaniem. Brak jakichkolwiek problemów zgłosiło jedynie 3% badanych.Nie jest przy tym zaskoczeniem, że wraz z przejściem na pracę zdalną zaobserwowano wzmożoną aktywność cyberprzestępców, którzy dostrzegli swoją szansę w zwiększonym uzależnieniu od korzystania z urządzeń osobistych oraz napływie pracowników uzyskujących dostęp do danych poza siecią korporacyjną.Znaleźli oni wiele sposobów, aby na ogromną skalę czerpać korzyści z pandemii: od tworzenia oportunistycznych ataków phishingowych i związanych z pocztą elektroniczną, przez ransomware , po przestępczość inicjowaną przez rządy państw.W efekcie 60% przedsiębiorstw doświadczyło wzrostu liczby prób naruszenia bezpieczeństwa IT podczas przechodzenia na pracę zdalną , a 34% zgłosiło realne ataki na swoje sieci.W obliczu wzrostu liczby pracowników łączących się zdalnie z siecią korporacyjną oraz wzrostu liczby prób włamań i cyberataków, przedsiębiorstwa wskazały najtrudniejsze aspekty dotyczące przejścia na nowy model pracy. Były to: zapewnienie bezpiecznych połączeń, ciągłości działania i dostępu do aplikacji o krytycznym znaczeniu dla biznesu.W czasie przeprowadzania badań okazało się również, że w wyniku pandemii przedsiębiorstwa zainwestowały już w kluczowe technologie. Prawie połowa z nich przeznaczyła kolejne środki na rozwiązania VPN i bezpieczeństwo chmury obliczeniowej, a prawie 40% zatrudniło wykwalifikowanych specjalistów IT lub kupiło rozwiązania kontrolujące dostęp do sieci (NAC).Biorąc pod uwagę liczbę prób ataków oraz zwiększoną liczbę cyberzagrożeń, na które narażeni są pracownicy zdalni, firmy muszą rozważyć, które mechanizmy i rozwiązania są potrzebne do dalszego zabezpieczania pracy zdalnej. Strategie ochronne należy dostosować tak, aby uwzględnić rozszerzenie sieci o dom pracownika - pisze Fortinet.Chociaż od początku pandemii przedsiębiorstwa poczyniły znaczne postępy w zabezpieczaniu środowiska pracy zdalnej, to wyniki badań wskazują na kilka obszarów, które wciąż mogą zostać poprawione:– badanie wykazało, że przed pandemią 65% firm korzystało z rozwiązań typu VPN, ale tylko 37% używało uwierzytelniania wieloskładnikowego. Sieci VPN odgrywają ważną rolę, ale są one po prostu jednym z elementów zabezpieczenia dostępu. W związku z tym zaleca się, aby przedsiębiorstwa rozważyły wdrożenie uwierzytelnienia wieloskładnikowego, jeśli do tej pory tego nie zrobiły.– odpowiednio 76% i 72% firm planuje aktualizację lub wdrożenie rozwiązań typu NAC lub EDR (ochrony urządzeń końcowych). W związku z pracą zdalną przedsiębiorstwa muszą kontrolować rosnącą ilość niezaufanego sprzętu podłączanego do sieci, co z dnia na dzień stwarza nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu rozwiązań NAC zespoły IT uzyskują większą widoczność użytkowników i urządzeń w swojej sieci oraz kontrolę nad nimi. Rozwiązania EDR zapewniają zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w czasie rzeczywistym zarówno przed, jak i po zainfekowaniu złośliwym oprogramowaniem.– 64% firm planuje wdrożenie sieci SD-WAN albo jej rozszerzenie tak, aby była rozciągnięta także na domowe biura pracowników. Kluczową zaletą objęcia funkcjami SD-WAN pracowników zdalnych, zwłaszcza tzw. superużytkowników z dostępem do najważniejszych zasobów, jest to, że mogą oni korzystać ze zdalnego dostępu na żądanie do zasobów o dynamicznie skalowalnej wydajności, niezależnie od tego, czy mają bezpośredni dostęp do sieci lokalnej.– 17% firm zainwestowało w rozwiązania SASE przed pandemią, a 16% – w wyniku pandemii. Ponadto 58% planuje zainwestować w tego typu narzędzia w przyszłości. Chociaż SASE jest nową metodą zapewniania dostępu, to coraz częściej postrzegana jest jako okazja do połączenia funkcji sieciowych i bezpieczeństwa z funkcjami WAN, aby zapewniać dynamiczny i chroniony dostęp do zasobów przedsiębiorstwach.– Na początku pandemii tylko 55% firm dysponowało wystarczającą liczbą wykwalifikowanych pracowników IT, którzy mogli wspierać przejście na model pracy zdalnej. I choć 73% badanych zadeklarowało zamiar dalszego inwestowania w ekspertów IT w ciągu najbliższych 24 miesięcy, to historyczny brak wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa IT może stanowić wyzwanie.