Polacy oblewają test z cyberbezpieczeństwa?

Internet należy dziś do źródeł informacji, do których sięgamy w pierwszej kolejności. Niestety nie zawsze towarzyszy nam przy tym wystarczająca ostrożność. Potwierdzeniem tego jest chociażby opracowanie "Test z cyberbezpieczeństwa" autorstwa Santander Consumer Banku. Raport potwierdza, że w dobie powszechnej wręcz dezinformacji Polacy zbyt rzadko weryfikują konsumowane w sieci treści. W niewystarczającym stopniu dbają również o bezpieczeństwo danych w sieci. Tymczasem liczba potencjalnych zagrożeń w zasadzie nieustająco rośnie.

Przeczytaj także: Instytucje finansowe walczą o cyberbezpieczeństwo. Są strategie, rosną budżety

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto najczęściej weryfikuje prawdziwość informacji znalezionych w sieci?

Komu w największym stopniu zagrażają fake newsy?

Jaka metoda ochrony danych w sieci cieszy się największą popularnością?



Krytyczne podejście do treści, które znajdujemy w sieci, jest jednym z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów, by chronić się przed zagrożeniami. Zwykła weryfikacja informacji, polegająca na przykład na potwierdzeniu jej prawdziwości w alternatywnych źródłach lub serwisach, nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a może znacząco zwiększyć nasze bezpieczeństwo. W dobie dezinformacji i coraz bardziej zaawansowanych metod działania cyberprzestępców, każdy z nas powinien na bieżąco sprawdzać, czy informacje, na które trafiamy są wiarygodne – mówi Marek Jasiukiewicz, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa z Santander Consumer Banku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Co czwarty Polak nie weryfikuje treści z social mediów i portali informacyjnych Krytyczne podejście do treści, które znajdujemy w sieci, jest jednym z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów, by chronić się przed zagrożeniami. Zwykła weryfikacja informacji, polegająca na przykład na potwierdzeniu jej prawdziwości w alternatywnych źródłach lub serwisach, nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a może znacząco zwiększyć nasze bezpieczeństwo.

Metody ochrony przed zagrożeniami online

Zaledwie 45 do 60 proc. to niepokojąco niski odsetek respondentów wykorzystujących różne mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo w internecie. Życie cyberprzestępców byłoby dużo trudniejsze, gdyby więcej użytkowników sieci stosowało proste i skuteczne zabezpieczenia takie jak używanie różnych haseł w różnych miejscach, przechowywanie haseł w menedżerach haseł i uwierzytelnienie dwuskładnikowe. Jeśli te działania uzupełnimy dbaniem o regularne aktualizacje systemów operacyjnych i aplikacji i weryfikacją adresu strony przed podaniem na niej swojego loginu i hasła, to unikniemy większości zagrożeń online i będziemy mogli spokojniej korzystać z zalet internetu. Pomimo że większość respondentów deklaruje podejmowanie działań mających na celu ochronę danych, jedynie 27 proc. aktywnie edukuje się na temat najnowszych zagrożeń i metod oszustw internetowych - Adam Haertle, trener i ekspert bezpieczeństwa.

Kluczowa rola edukacji

Przeczytaj także: Szkoły i uczelnie wciąż są jednym z głównych celów cyberataków

Wśród Polaków, którzy sprawdzają wiarygodność treści w internecie, najwyższy odsetek stanowią osoby młode, w wieku od 18 do 29 lat. W tej grupie aż 71 proc. respondentów deklaruje, że regularnie sprawdza dane znalezione w mediach społecznościowych oraz na stronach informacyjnych. Wyniki badania ujawniają również wyraźne różnice w podejściu do weryfikacji treści między kobietami a mężczyznami – 56 proc. mężczyzn sprawdza wiarygodność źródeł, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi 46 proc.Analiza działań Polaków w zakresie ochrony danych online pokazuje, że najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia przed zagrożeniami cybernetycznymi jest unikanie podejrzanych linków i załączników. 80 proc. respondentów deklaruje, że nie otwiera nieznanych treści, co świadczy o ich dużej ostrożności wobec potencjalnych ataków phishingowych.Dane w podziale na grupy wiekowe wskazują, że najwięcej osób w grupie 60+ powstrzymuje się od klikania w podejrzane linki i załączniki. Aż 87 proc. badanych z tej grupy unika interakcji z potencjalnie niebezpiecznymi odnośnikami i plikami, co może być związane z większą rozwagą lub mniejszymi umiejętnościami technologicznymi. Z kolei osoby w wieku 18-29 lat wykazują nieco mniejszą ostrożność – w tej grupie odsetek wynosi 64 proc., co może wskazywać na różnice w podejściu do korzystania z internetu oraz ocenie ryzyka w porównaniu do innych grup wiekowych.Obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod ochrony jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe , np. hasło i kod SMS, które wybiera 63 proc. badanych, co zapewnia dodatkowy poziom zabezpieczeń. Popularne są również programy antywirusowe, z których regularnie korzysta 60 proc. respondentów. Ponadto 53 proc. osób unika korzystania z nieznanych, publicznych sieci Wi-Fi, aby zminimalizować ryzyko przechwycenia danych, a 45 proc. sprawdza bezpieczeństwo odwiedzanych stron, np. poprzez sprawdzenie ikony w przeglądarce. Warto również zauważyć, że 57 proc. respondentów monitoruje swoje konta bankowe i historię transakcji, aby szybko wykryć podejrzaną aktywność.Pomimo że większość respondentów deklaruje podejmowanie działań mających na celu ochronę danych, jedynie 27 proc. aktywnie edukuje się na temat najnowszych zagrożeń i metod oszustw internetowych.Znacząca część Polaków nie posiada wystarczającej wiedzy na temat bezpieczeństwa w internecie, co może zwiększać ich podatność na cyberzagrożenia. Według raportu Santander Consumer Banku, jedynie 29 proc. ankietowanych ocenia swoją wiedzę w tym zakresie jako wysoką lub bardzo wysoką, przy czym największy odsetek w tej grupie to osoby w wieku od osiemnastu do niespełna trzydziestu lat.Ponad połowa badanych (57 proc.) ocenia swoją wiedzę jako średnią, co wskazuje, że posiadają podstawowe informacje na temat zagrożeń, lecz brakuje im pełnej świadomości bardziej zaawansowanych form ataków oraz efektywnych metod ochrony. Z kolei 12 proc. respondentów ocenia swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa internetowego jako niskie lub bardzo niskie. Najwięcej osób z niską samooceną poziomu wiedzy występuje w grupie wiekowej między pięćdziesiątym a sześćdziesiątym rokiem życia (18 proc.).Tego typu zróżnicowane wyniki podkreślają istotność edukacji i ciągłego podnoszenia świadomości o zagrożeniach online. W obliczu wzrastającej liczby ataków w sieci, skuteczna ochrona wymaga nie tylko znajomości podstawowych zasad, ale również aktualizacji wiedzy o rozwijających się technikach oszustów i metodach zabezpieczania danych.