Instytucje finansowe walczą o cyberbezpieczeństwo. Są strategie, rosną budżety

Wybuch pandemii i związane z nim masowe przejście na pracę zdalną nie umknęło uwadze cyberprzestępców. To w naturalny sposób zaowocowało wzrostem znaczenia zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem. Instytucje finansowe dbały o tę kwestię już przed pandemią, ale teraz intensyfikują swoje działania w tym zakresie, czego dobitnym dowodem są rosnące nakłady na cybersecurity. W tym roku mają one stanowić blisko 11 proc. budżetów przeznaczanych na IT - czytamy w komunikacie ze zrealizowanego przez Deloitte badania Cyber & Strategic Risk Services CISO i FS-ISAC.

Przeczytaj także: Jak sektor finansowy przygotowuje się na RODO?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentuje się struktura nakładów na cyberbezpieczeństwo w branży finansowej?

Co zyskują instytucje finansowe na powiązaniu cyberbezpieczeństwa z pionem informatycznym?

Jak specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa mogą utrzymać swoją niezależność w ramach jednostek IT?



Kliknij, aby powiekszyć fot. alphaspirit - Fotolia.com Instytucje finansowe bronią się przed cyberatakami Instytucje finansowe zwiększają wydatki na ochronę przed cyberatakami.

Inwestycje w cyberbezpieczeństwo zawsze opłacalne

Uczestnicy naszego badania wskazują, że na cyberbezpieczeństwo przeznaczą w tym roku ok. 10,9 proc. środków z budżetu informatycznego. W 2019 roku kwota takich nakładów wyniosła 10,1 proc. Wydatki związane z zarządzaniem prawami dostępu i tożsamości, monitoringiem bezpieczeństwa i operacji w cyberprzestrzeni oraz bezpieczeństwem punktów końcowych stanowią ponad połowę nakładów – mówi Przemysław Szczygielski, Partner, lider zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, lider sektora finansowego w Deloitte.

Cybersecurity ściśle powiązane z IT

Dzięki bezpośredniemu powiązaniu cyberbezpieczeństwa z pionem informatycznym, instytucje finansowe potencjalnie są lepiej przygotowane do przeciwdziałania zagrożeniom. Z organizacyjnego punktu widzenia należy jednak wyraźnie rozgraniczyć funkcje technologiczne od stricte związanych z cybersecurity. Jeśli bezpieczeństwo cybernetyczne będzie stanowić domenę działu IT, istnieje ryzyko, że kwestie zapobiegania zagrożeniom nie będą wystarczająco widoczne. Może zatem pojawić się problem osiągania doraźnych celów projektowych takich jak czas i budżet kosztem ich bezpieczeństwa – mówi Adam Rafajeński, Dyrektor Cyber Practice w Deloitte.

Wzmożone zainteresowanie usługami cloud computing widoczne jest także w Polsce. Instytucje finansowe, które korzystają z aplikacji w modelu chmurowym, zdecydowanie nie wykorzystują jeszcze pełni potencjału tych rozwiązań. Spodziewamy się, że w przyszłości w rozwoju tej technologii dużą rolę odegrają centra obliczeniowe takie jak Centrum Google Cloud, dzięki którym polskie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z większej mocy obliczeniowej czy możliwości bezpiecznego przechowywania danych – podsumowuje Przemysław Szczygielski.

Przeczytaj także: 4 sposoby na cyberbezpieczeństwo latem

To już trzeci raz, gdy Deloitte bierze pod lupę działania, jakie członkowie Centrum Analizy Wymiany Informacji sektora finansowego (FS-ISAC) podejmują w zakresie walki z zagrożeniami cybernetycznymi. Najświeższe badanie, obejmujące okres od od końca 2019 r. do stycznia 2020 r., przygląda się m.in. opracowanym przez instytucje finansowe strategiom cyberbezpieczeństwa , modelom organizacyjnym oraz strukturom budżetów.Jak pisze Deloitte, jednym z kluczowych wyznaczników tego, jak instytucje finansowe podchodzą do kontroli cyberzagrożeń, jest poziom nakładów na programy cyberbezpieczeństwa. Nie jest więc zaskoczeniem, że firmy z roku na rok zwiększają swoje wydatki w tym obszarze.Ekspert dodaje, że również w Polsce, w firmach nie tylko z branży finansowej, coraz większą wagę przykłada się do kwestii zabezpieczeń.Na przestrzeni trzech ostatnich lat zwiększyło się również zainteresowanie tematem cyberbezpieczeństwa wśród kierownictwa najwyższego szczebla instytucji finansowych . Prawie wszyscy respondenci (95 proc.) wskazali, że zarząd coraz bardziej interesuje się ogólną strategią bezpieczeństwa. To duży wzrost w porównaniu do 86 proc. w 2018 r. i 76 proc. w 2019 r.Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych twierdzi, że kadry kierownicze większą uwagę zwracają na przegląd obszarów ryzyka i zagrożeń (wzrost o 16 pp. r/r). W instytucjach finansowych duże zainteresowanie budzą również postępy prac w ramach programów ochrony cybernetycznej – taką odpowiedź wskazało 70 proc. przedstawicieli tej branży. Najmniejszym zainteresowaniem wśród kadry kierowniczej cieszy się przegląd zadań związanych z bezpieczeństwem (25 proc.), chociaż i w tym obszarze zanotowano wzrost w ciągu trzech ostatnich lat (18 proc. w 2018 r. i 14 proc. w 2019 r.).Wiele instytucji finansowych wiąże programy bezpieczeństwa cybernetycznego z inicjatywami technologicznymi, aby w ten sposób skutecznie ograniczać pojawiające się zagrożenia cyfrowe.Znalazło to odzwierciedlenie w sposobach organizacji zarządzania ryzykiem cybernetycznym – ponad połowa respondentów wskazała, że cybersecurity stanowi u nich część pionu informatycznego. Niespełna jedna czwarta badanych instytucji wskazała, że działy IT i cyberbezpieczeństwa są rozdzielone, ale mają wspólne ścieżki raportowania, a 22 proc. deklaruje, że są całkowicie rozdzielone.Tylko co dziesiąty respondent odpowiedział, że pracownicy odpowiedzialni za kwestie informatyczne i bezpieczeństwa w sieci mają analogiczne obowiązki, jeśli chodzi o działania zapobiegające zagrożeniom. To duży spadek w stosunku do pierwszej edycji badania, kiedy o takim połączeniu mówiło 28 proc. instytucji finansowych.Firma doradcza zapytała również przedstawicieli instytucji finansowych, w jaki sposób specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa mogą utrzymać swoją niezależność w ramach jednostek informatycznych. Respondenci wskazali główne rozwiązania. Po pierwsze, działy cybersecurity powinny zachować autonomię przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem. Po drugie, należy stworzyć powiązania między działalnością firmy i bezpieczeństwem cybernetycznym. Tym samym można odpowiednio dostosowywać programy z zakresu ochrony do planów biznesowych. W instytucjach finansowych równie ważne jest wspomniane już zaangażowanie zarządu w obszarze ryzyka ataków i nadanie temu wysokiego priorytetu.Nowe technologie od zawsze wyznaczały priorytety w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Przez ostatnie trzy lata respondenci z dużych instytucji finansowych konsekwentnie deklarowali chęć inwestowania w chmurę obliczeniową. Znaczna część ankietowanych już umieściła infrastrukturę informatyczną w chmurze i zapowiada migrację podstawowych aplikacji biznesowych.