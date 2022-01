Cyberbezpieczeństwo: w sieci czujemy się śledzeni, jak się bronić?

Polacy zdradzają wyraźne obawy o swoje cyberbezpieczeństwo. Z badania zrelizowanego przez firmę NordVPN wynika, że blisko 6 na 10 z nas boi się, że online śledzeni jesteśmy nieustannie. Biorąc pod uwagę chociażby lawino rosnącą ilość urządzeń podłączonych do sieci, trudno się temu strachowi dziwić. Tym bardziej warto wiedzieć, co zrobić, aby maksymalizować szanse na prywatność w internecie.

Przeczytaj także: Prywatność w sieci: strony www wiedzą o nas za dużo

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto oprócz cyberprzestępców jest zainteresowany naszymi danymi?

Przez kogo Polacy czują się śledzeni?

Jakie zachowania narażają Polaków na ryzyko w sieci?

Jak można zadbać o większą prywatność?



Nie tylko cyberprzestępcy są zainteresowani Twoimi danymi. Portale społecznościowe, dostawcy usług internetowych, organizacje zewnętrzne, strony internetowe i instytucje rządowe regularnie gromadzą dane osobowe użytkowników i ich zwyczaje związane z przeglądaniem stron internetowych do celów marketingowych lub innych. Często używają plików cookie do śledzenia cyfrowych śladów użytkownika” – dodaje Daniel Markuson, ekspert ds. prywatności cyfrowej w NordVPN.

58% Polaków uważa, że są śledzeni przez cyberprzestępców

Słabe nawyki narażają cyberbezpieczeństwo Polaków

Innym obszarem, na którym ludzie często zostają przyłapani, jest akceptowanie plików cookie – mogą one śledzić i zbierać dane z przeglądarki użytkownika i wysyłać te dane z powrotem do właściciela strony internetowej – a jeśli nie „odrzucisz” plików cookie stron trzecich, strona internetowa może sprzedać dane przeglądania stron osobom trzecim – komentuje Daniel Markuson z NordVPN.

Kiedy korzystasz z darmowej sieci Wi-Fi, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest ona zarządzana przez zewnętrznego dostawcę, który umożliwia Ci dostęp do Internetu w zamian za Twoje cenne dane logowania, takie jak adresy e-mail, profile w mediach społecznościowych i numery telefonów. Co może Cię zaskoczyć, to fakt, że niektórzy dostawcy hotspotów posuwają się o krok dalej w zbieraniu danych i po cichu śledzą miejsce pobytu milionów użytkowników, nawet po opuszczeniu przez nich lokalu – ujawnia Daniel Markuson, ekspert ds. prywatności w NordVPN.

Jak Polacy chronić cyberbepieczeństwo zadbać o większą prywatność?

Korzystaj z VPN . Używając VPN, ukryjesz swój prawdziwy adres IP i lokalizację przed osobami trzecimi, w tym dostawcą usług internetowych, cyberprzestępcami, administratorami sieci i reklamodawcami.

. Używając VPN, ukryjesz swój prawdziwy adres IP i lokalizację przed osobami trzecimi, w tym dostawcą usług internetowych, cyberprzestępcami, administratorami sieci i reklamodawcami. Korzystaj z przeglądarek chroniących prywatność . Kup przeglądarkę internetową specjalnie dostosowaną dla ludzi, którzy mają na uwadze prywatność online: bez automatycznej synchronizacji, bez sprawdzania pisowni, bez automatycznego wypełniania i bez wtyczek.

. Kup przeglądarkę internetową specjalnie dostosowaną dla ludzi, którzy mają na uwadze prywatność online: bez automatycznej synchronizacji, bez sprawdzania pisowni, bez automatycznego wypełniania i bez wtyczek. Zrezygnuj z Google . Google śledzi wiele danych o Tobie – jeśli chcesz tego uniknąć, będziesz musiał zdecydować się na innych dostawców poczty elektronicznej i wyszukiwarki.

. Google śledzi wiele danych o Tobie – jeśli chcesz tego uniknąć, będziesz musiał zdecydować się na innych dostawców poczty elektronicznej i wyszukiwarki. Bądź ostrożny w sieci. Nie dziel się zbytnio informacjami na portalach społecznościowych – informacje, które ujawniasz w sieci, mogą być kopalnią złota dla cyberprzestępców.

Przeczytaj także: 8 wskazówek dla użytkowników TikToka

Nowe badanie przeprowadzone przez zajmującą się cyberbezpieczeństwem firmę NordVPN ujawniło, że 76% Polaków obawia się bycia śledzonym w sieci, a 58% uważa, że są śledzeni niemal przez cały czas. Eksperci twierdzą jednak, że ludzie sami umożliwiają śledzenie, akceptując pliki cookie , korzystając z publicznych sieci Wi-Fi, a nawet posiadając inteligentne zegarki: to tylko niektóre sposoby spośród wielu.Większość Polaków uważa, że są śledzeni głównie przez przestępców (58%) i gigantów mediów społecznościowych, takich jak Facebook (53%), ale obawiają się również, że marki lub agencje reklamowe (48%), rząd (47%) i agregatory informacji i reklamy, takie jak Google (43%), śledzą ich działania online.Warto dodać, że ponad połowa Polaków (62%) uważa, że aplikacje proszą o więcej informacji niż to konieczne. Wśród aplikacji, które ich zdaniem zbierają największą ilość danych użytkowników, są Facebook (85%), Instagram (45%) i WhatsApp (33%).Aby uniknąć bycia śledzonym w sieci, trzeba najpierw wiedzieć, które urządzenia i usługi są najczęściej wykorzystywane do śledzenia.Jeśli chodzi o urządzenia, które najprawdopodobniej będą śledzić ich aktywność online i zbierać ich dane, polscy respondenci uważają, że smartfony są najlepszym sposobem na śledzenie ich online (85%). Kolejne są laptopy (82%), komputery stacjonarne (70%) i tablety (64%). Inteligentne urządzenia domowe nie są jednak uważane za zdolne do szpiegowania – zostały uznane za najmniej prawdopodobnych winowajców.Jednym z najprostszych sposobów, w jaki Polacy pozwalają się śledzić w sieci, jest włączona obsługa plików cookie – z badania wynika, że 23% badanych Polaków zawsze akceptuje pliki cookie, a 31% robi to tylko wtedy, gdy wygląda to podejrzanie. Co zaskakujące, tylko 2% nigdy nie akceptuje ciasteczek.Korzystanie z darmowego lub publicznego Wi-Fi również wiąże się z ryzykiem.Polacy narażają swoje dane na ryzyko, logując się do prywatnej poczty elektronicznej (42%) oraz korzystając z kanałów mediów społecznościowych z automatycznym logowaniem (40%) podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi. Dodatkowo, duży odsetek osób korzystał z publicznego Wi-Fi do logowania się na inne konta (32%) oraz dokonywania transakcji finansowych poprzez stronę lub aplikację bankowości online (24%).Mimo że zawsze jesteśmy śledzeni w ten czy inny sposób, istnieją pewne rzeczy, które internauci mogą zrobić, aby to zminimalizować. Oto, co zaleca Daniel Markuson, ekspert ds. prywatności cyfrowej w NordVPN.