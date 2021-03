Smart home: znany i lubiany, czy niszowy?

Ogrzewanie, oświetlenie, alarmy, czujniki, kamery monitoringu. To tylko niektóre z elementów, którymi możemy dziś sterować za pomocą inteligentnych systemów. W najnowszym z badań serwis Oferteo.pl postanowił sprawdzić, jak liczna jest rzesza Polaków, który sięgają po rozwiązania smart home i które z nich cieszą się największą popularnością. Oto, co udało się ustalić na podstawie odpowiedzi udzielonych przez użytkowników serwisu.

Rozwiązania smart home w co 3. domu

Rozwiązania smart home w co 3. domu

zwiększenie komfortu (78% badanych), chęć skorzystania z nowoczesnych technologii (50%), oszczędność (43%), potrzeba zadbania o bezpieczeństwo (36%), względy ekologiczne (19%).

Komfort nad bezpieczeństwem

Komfort nad bezpieczeństwem

Rok 2020 przyniósł istotne zmiany w podejściu konsumentów do technologii inteligentnego domu. Powszechny lockdown sprawił, że więcej czasu spędzaliśmy w domach, co – jak widać w wynikach badania – przełożyło się na zainteresowanie użytkowników rozwiązaniami poprawiającymi komfort. To obecnie najpopularniejszy typ urządzeń smart home w Polsce i spodziewamy się, że w 2021 roku ta popularność może się jeszcze zwiększyć – komentuje Fred Potter, założyciel marki Netatmo – producenta urządzeń smart home.

Umacnia się Google Home, spada popularność Apple HomeKit

Umacnia się Google Home, spada popularność Apple HomeKit

Polacy coraz bardziej otwierają się na nowe technologie. Każdy z nas ma dziś przy sobie smartfona, a wizja wykorzystania go do sterowanie urządzeniami w swoim domu wydaje się kusząca. Na rynku są dziś dostępne inteligentne rozwiązania, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo, poprawić komfort życia, ograniczyć koszty eksploatacyjne domu lub uczynić go bardziej przyjaznym środowisku. Niemal każdy inwestor znajdzie więc coś, co odpowie na jego potrzeby. Warto skonsultować się ze specjalistami, którzy zapewnią kompleksową pomoc. Od ustalenia, co będzie najlepsze w konkretnym przypadku, przez wybór konkretnego urządzenia, po montaż i szkolenie z jego obsługi – komentuje Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Smart Home spełniło oczekiwania

Jak wynika z najnowszego badania przygotowanego przez serwis Oferteo.pl, co 3. Polak, który budował w minionym roku dom, postanowił wyposażyć go w inteligentne systemy rozwiązania smart home . Popularność tego rozwiązania nie jest zatem powalająca, ale świadomość jego istnienia ma zdecydowana większość z nas. Jedynie 16% respondentów badania stwierdziło, ze smart home nie mówi im kompletnie nic.Główne powody, dla których Polacy sięgnęli po smart home,Ci, którzy nie zdecydowali się na smart home, najczęściej odpowiadali, że nie czuli, aby takie urządzenia były im potrzebne (61% odpowiedzi). 42% stwierdziło, że są one zbyt drogie, a 13% badanych obawiało się, że niewystarczająco zna się na technologiach lub obsługa urządzeń jest zbyt skomplikowana.W 2020 roku najczęściej wybieranymi inteligentnymi rozwiązaniami w Polsce były systemy sterowania ogrzewaniem oraz oświetleniem. Według badania Oferteo.pl, zainstalowano je odpowiednio w 68% i 64% nowych domów. Na kolejnych miejscach znalazły się alarmy (58%), czujniki (51%) i kamery monitoringu (49%). To widoczna zmiana w stosunku do roku 2019, w którym właśnie rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo cieszyły się największą popularnością. W nowym raporcie widać, że zainteresowanie to przesunęło się w stronę urządzeń podnoszących komfort.Ankietowani zostali zapytani również o to, kto zajął się montażem sprzętu w ich domu. Okazało się, że w przypadku 41% badanych powierzono pracę fachowcom. Całkowicie samodzielnie instalacją zajęło się 27% respondentów. Pozostali zdecydowali się na połączenie umiejętności swoich oraz specjalistów.Nabywcy inteligentnych rozwiązań w ubiegłym roku najczęściej wybierali Google Home. Jego popularność wzrosła o 6% w stosunku do roku poprzedniego i w efekcie w 2020 już w co piątym domu wyposażonym w smart home, wdrożono właśnie ten system. Na drugim miejscu pod względem popularności znalazło się Xiaomi Mijia/Aqara, a na trzecim – Amazon Alexa. Apple HomeKit wybierano w ostatnim roku o 16 punktów procentowych rzadziej niż w 2019, w wyniku czego spadł on z miejsca pierwszego na piąte.Spora część badanych (20%) nie zdecydowała się na zakup całego systemu, a jedynie na pojedyncze, niescentralizowane urządzenia.Aż 68% badanych przyznało, że zakupione urządzenia smart home spełniły ich oczekiwania. 22% było zadowolonych z części swojej instalacji, a 10% respondentów zadeklarowało, że nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Można więc wysnuć wniosek, że inteligentne rozwiązania w znacznej większości nie rozczarowują użytkowników.Co więcej, 71% użytkowników przyznało nawet, że planuje w przyszłości rozszerzyć swój system o nowe urządzenia. Najczęściej plany te dotyczą zaworów/zraszaczy ogrodowych, systemów oświetlenia, klimatyzatorów, alarmów oraz czujników.