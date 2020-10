Zarobki programisty: wysokie, ale nie dla każdego

Programiści to ta grupa specjalistów, która nie powinna narzekać ani na brak perspektyw, ani też na wynagrodzenia. I wprawdzie wraz z wybuchem pandemii ilość skierowanych do nich ofert pracy nieco wyhamowała, to już w III kwartale br. sytuacja wróciła do normy (+24% w ujęciu kwartalnym). Wzrosty (10%) zanotowały również zarobki programistów.

Przeczytaj także: Ile zarabia programista junior? Czego oczekuje? Co umie?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak kształtują się bieżące zarobki programistów?

Które języki oprogramowania są najbardziej poszukiwane, a które najlepiej opłacane?

Jak bardzo liczy się doświadczenie w branży IT?



Java Script najczęściej poszukiwany, Scala najwyżej wynagradzana

Doświadczenie bardziej w cenie

Firmy coraz chętniej publikują ogłoszenia z uwzględnieniem widełek płacowych, jednak nadal ponad 2/3 pracodawców nie chce ujawniać kwot oferowanego wynagrodzenia. W sektorze IT, w związku z ogromną ilością ofert dla kandydatów, informacja o zarobkach stała jednym z ważniejszych czynników decyzyjnych w procesie rekrutacji. Mediana rozpiętości widełek w branży jest jednak dość wysoka – w uśrednieniu górne widełki niejednokrotnie stanowią nawet 145% tych dolnych – komentuje wyniki analizy Michał Gąszczyk – CEO platformy inhire.io.

Warszawa nadal skupia najwięcej programistów

Jak czytamy w komunikacie z opracowanego przez inhire.io raportu „IT Market Snapshot Q3 2020”, w III kwartale br. średnie zarobki programistów wzrosły o wspomniane powyżej 10%. Obecnie programista pracujący w warszawskiej firmie na podstawie umowy B2B zarobić może 17 914 PLN (górne widełki). Niewiele mniej – 17 814 PLN – oferują gdańskie firmy. Kraków z kolei utrzymuje niezmiennie wysoki poziom (14 500 PLN) zarobków na umowie o pracę.W porównaniu z ubiegłym kwartałem wciąż najpopularniejszymi językami programowania w publikowanych ofertach są JavaScript (28%), Java (20%), Python (16%), PHP i Typescript (8%) oraz C# (7%). Widać również znaczące różnice w średniej wysokości wynagrodzenia w zależności od języka programowania, niezmiennie jednak najlepiej płatne są technologie związane z Big Data.Najwyższe wynagrodzenia są oferowane programistom pracującym w języku Scala, który dotyczy jednak tylko 1% ofert. Na podium najbardziej dochodowych języków programowania znajduje się również Java i C. Jak wskazują analitycy inhire.io praktycznie zniknęły różnice w wynagrodzeniu zależnie od trybu pracy (zdalnej lub stacjonarnej), jednak ta sytuacja dotyczy jedynie osób na stanowisku Mid i Senior.Wyniki raportu „IT Market Snapshot Q3 2020” wyraźnie pokazują, że utrzymuje się zapotrzebowanie na doświadczonych programistów, a z rynku praktycznie zniknęły oferty pracy dla juniorów. W trzecim kwartale br. ponad 48% ofert pracy zaadresowanych było do pracowników posiadających co najmniej średnie doświadczenie zawodowo, a blisko 46% dotyczyło seniorów / ekspertów. Ofert przeznaczonych dla juniorów dotyczyło niespełna 6% wszystkich ogłoszeń.Ciekawe wygląda też kwestia publikowanych ofert z branży IT w poszczególnych miastach. Zwiększyła się znacznie (24%) zarówno liczba publikowanych ogłoszeń jak również się liczba publikujących firm (22%). W czołówce miast najaktywniej rekrutujących specjalistów IT wciąż znajduje się Warszawa, gdzie w Q3 2020 opublikowanych zostało prawie 3.000 ofert. Na kolejnych miejscach uplasował Kraków, Wrocław i Poznań.Szeroko rozumiana branża IT praktycznie wróciła do stanu sprzed pandemii i bardzo skutecznie przestawiła się na model pracy zdalnej. Wbrew wszelkim obawom związanych z drugą falą pandemii, Q3 okazał się dla specjalistów IT co najmniej łaskawy. Popyt na doświadczonych programistów stale rośnie, a proponowane stawki wciąż uznawane są za jedne z najwyższych.